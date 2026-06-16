Окончателно: Евродепутатът Никола Минчев запази имунитета си

Депутатите от Европейския парламент гласуваха за снемане на имунитета на ветерана италиански консерватор Фулвио Мартушиело, което дава възможност на белгийските прокурори да продължат разследването си за лобистки дейности, свързани с китайския телекомуникационен гигант Huawei.
С 344 гласа „за“, 244 „против“ и 25 „въздържали се“ Европейският парламент подкрепи искане на белгийските власти за снемане на имунитета на депутата от Forza Italia и Европейската народна партия (ЕНП).
Искането за снемане на имунитета не предполага вина, нито установява неправомерно деяние.
Трима други посочени в разследването – евродепутатът от ЕНП Салваторе Де Мео, либералният евродепутат Никола Минчев и социалистическият депутат Даниел Атард – запазиха парламентарната си защита, след като колегите им депутати гласуваха по техните дела, пише Euractiv.
Всички посочени в разследването евродепутати отрекоха да са извършили неправомерни действия. Гласуването идва повече от година след началото на разследването и дава възможност на белгийските прокурори да продължат по делото си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #14
15:47 16.06.2026
2 партизанското внуче
Коментиран от #15
15:48 16.06.2026
3 Кой ,
15:51 16.06.2026
4 Бялджип
Коментиран от #16, #20
15:51 16.06.2026
5 Този е толко безличен
Коментиран от #6
15:52 16.06.2026
6 хехе
До коментар #5 от "Този е толко безличен":да но гласува правилно иначе и на него щяха да свалят имунитета.
Коментиран от #10
15:56 16.06.2026
7 Мръс
15:57 16.06.2026
8 И каква
15:59 16.06.2026
9 Последния Софиянец
16:03 16.06.2026
10 Мръш Ляко,
До коментар #6 от "хехе":По същия начин и баба Цола гласуваше "правилно"
16:07 16.06.2026
11 Обаче не успя
16:13 16.06.2026
12 След гей парада
16:13 16.06.2026
13 604
16:14 16.06.2026
14 Урсула фон Пфайзер
До коментар #1 от "честен ционист":Няма значение, важното е 90% от спечеленото да отиде в моята лична сметка.
Виж например моята заместничка, която я хванаха с куфари пари от подкупи, разделихме си подкупа и сега е в Европарламента вместо в затвора. На това аз му викам върховенство на закона.
16:14 16.06.2026
15 Данъкоплатец
До коментар #2 от "партизанското внуче":Предизборната димка на Радев беше,
че ще пребори корупцията.
Запитаха ли се гласувалите за него,
защо не се бори с корупцията, докато беше Президент?
Защо не заведе нито едно дело срещу нито един корумпиран,
след като ДАНС му предоставяха списъци,
начело с най-видните корупционери???
като Гешев, Борисов, Пеевски, Владимир Горанов и Васил Божков!
Коментиран от #18
16:14 16.06.2026
16 Такава кавато имаха
До коментар #4 от "Бялджип":От Андрей Слабаков, имат от Ицо Хазарта, такава и от тоя сополанко.
16:16 16.06.2026
17 АК ! Не признава !
16:17 16.06.2026
18 Откъде Акъл ?
До коментар #15 от "Данъкоплатец":Да се Сетят ?
16:18 16.06.2026
19 Смърфиета
16:28 16.06.2026
20 Смърфиета
До коментар #4 от "Бялджип":И това е човек, който е умен, минава за почтен, има харизма, така да се каже. Обаче го поканили нещо безплатно, семинар на тема информационни технологии в екзотична дестинация, подарили му скъпа писалка, поканили го на вечеря и хоп, озовал се в разследване. Явно службите за външно разузнаване трябва да им разработват един психологически тест за личен интегритет и да ги инструктират строго, но едва ли ДАР е на ниво, по-различно от "Мисия Лондон".
Едно литературно отклонение: Мразя Алеко Константинов и Алек Попов. Може народа ти да не е народ, а мърща. Може умствено да сме щимпанзета. Но не може като писател да използваш ситуацията и да експлоатираш срамното, защото това е хамство. Нали знаете, като видяли баща си пиян както се бил проснал на земята, Сим и Яфет донесли дреха и го завили, докато Хам подминал и му се подиграл, че така се е наредил. Е, Алеко Константинов и Алек Попов ги няма тук да се защитят. Но не се съмнявайте, че и те самите бяха горе-долу, на културното равнище, което се опитаха да осмеят за да се изкарат по-по-най. Това е моето кредо.
16:39 16.06.2026