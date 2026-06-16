Окончателно: Евродепутатът Никола Минчев запази имунитета си

Депутатите от Европейския парламент гласуваха за снемане на имунитета на ветерана италиански консерватор Фулвио Мартушиело, което дава възможност на белгийските прокурори да продължат разследването си за лобистки дейности, свързани с китайския телекомуникационен гигант Huawei.

С 344 гласа „за“, 244 „против“ и 25 „въздържали се“ Европейският парламент подкрепи искане на белгийските власти за снемане на имунитета на депутата от Forza Italia и Европейската народна партия (ЕНП).

Искането за снемане на имунитета не предполага вина, нито установява неправомерно деяние.

Трима други посочени в разследването – евродепутатът от ЕНП Салваторе Де Мео, либералният евродепутат Никола Минчев и социалистическият депутат Даниел Атард – запазиха парламентарната си защита, след като колегите им депутати гласуваха по техните дела, пише Euractiv.

Всички посочени в разследването евродепутати отрекоха да са извършили неправомерни действия. Гласуването идва повече от година след началото на разследването и дава възможност на белгийските прокурори да продължат по делото си.