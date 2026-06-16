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Окончателно: Евродепутатът Никола Минчев запази имунитета си

Окончателно: Евродепутатът Никола Минчев запази имунитета си

16 Юни, 2026 15:44 849 20

  • никола минчев-
  • евродепутат-
  • имунитет

Депутатите от Европейския парламент гласуваха за снемане на имунитета на ветерана италиански консерватор Фулвио Мартушиело

Окончателно: Евродепутатът Никола Минчев запази имунитета си - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Депутатите от Европейския парламент гласуваха за снемане на имунитета на ветерана италиански консерватор Фулвио Мартушиело, което дава възможност на белгийските прокурори да продължат разследването си за лобистки дейности, свързани с китайския телекомуникационен гигант Huawei.

С 344 гласа „за“, 244 „против“ и 25 „въздържали се“ Европейският парламент подкрепи искане на белгийските власти за снемане на имунитета на депутата от Forza Italia и Европейската народна партия (ЕНП).

Искането за снемане на имунитета не предполага вина, нито установява неправомерно деяние.

Трима други посочени в разследването – евродепутатът от ЕНП Салваторе Де Мео, либералният евродепутат Никола Минчев и социалистическият депутат Даниел Атард – запазиха парламентарната си защита, след като колегите им депутати гласуваха по техните дела, пише Euractiv.

Всички посочени в разследването евродепутати отрекоха да са извършили неправомерни действия. Гласуването идва повече от година след началото на разследването и дава възможност на белгийските прокурори да продължат по делото си.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 3 Отговор
    Следващия път може да лобира и за руснаци.

    Коментиран от #14

    15:47 16.06.2026

  • 2 партизанското внуче

    8 1 Отговор
    пък фашист, такива изхрани партията

    Коментиран от #15

    15:48 16.06.2026

  • 3 Кой ,

    4 4 Отговор
    ако не той ?! Изключителен човек !

    15:51 16.06.2026

  • 4 Бялджип

    13 0 Отговор
    Каква полза има България от тази медуза? Изпращаме там боклук за да печелят само за себе си.

    Коментиран от #16, #20

    15:51 16.06.2026

  • 5 Този е толко безличен

    12 0 Отговор
    Че единствено с това ще се запомни присъствието му в ЕП

    Коментиран от #6

    15:52 16.06.2026

  • 6 хехе

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Този е толко безличен":

    да но гласува правилно иначе и на него щяха да свалят имунитета.

    Коментиран от #10

    15:56 16.06.2026

  • 7 Мръс

    4 0 Отговор
    Ник ! Няма ли да сложи решетки на ЕП ?!

    15:57 16.06.2026

  • 8 И каква

    2 0 Отговор
    Е ,, сделката"

    15:59 16.06.2026

  • 9 Последния Софиянец

    0 6 Отговор
    Никола Минчев - МОЯТ ПРЕЗИДЕНТ !!!

    16:03 16.06.2026

  • 10 Мръш Ляко,

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "хехе":

    По същия начин и баба Цола гласуваше "правилно"

    16:07 16.06.2026

  • 11 Обаче не успя

    3 0 Отговор
    да си запази девственоста от към тила

    16:13 16.06.2026

  • 12 След гей парада

    2 0 Отговор
    В София, всичко си дойде на мястото!

    16:13 16.06.2026

  • 13 604

    2 0 Отговор
    Тия имунитети са кьор фишеци...за будали, теъ съ недосегаеми. Требе едно тайно вкр и направо да ги ликвидират...бъ и изклецания ти ес...

    16:14 16.06.2026

  • 14 Урсула фон Пфайзер

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Няма значение, важното е 90% от спечеленото да отиде в моята лична сметка.
    Виж например моята заместничка, която я хванаха с куфари пари от подкупи, разделихме си подкупа и сега е в Европарламента вместо в затвора. На това аз му викам върховенство на закона.

    16:14 16.06.2026

  • 15 Данъкоплатец

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "партизанското внуче":

    Предизборната димка на Радев беше,
    че ще пребори корупцията.
    Запитаха ли се гласувалите за него,
    защо не се бори с корупцията, докато беше Президент?
    Защо не заведе нито едно дело срещу нито един корумпиран,
    след като ДАНС му предоставяха списъци,
    начело с най-видните корупционери???
    като Гешев, Борисов, Пеевски, Владимир Горанов и Васил Божков!

    Коментиран от #18

    16:14 16.06.2026

  • 16 Такава кавато имаха

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бялджип":

    От Андрей Слабаков, имат от Ицо Хазарта, такава и от тоя сополанко.

    16:16 16.06.2026

  • 17 АК ! Не признава !

    2 0 Отговор
    Имунитет !

    16:17 16.06.2026

  • 18 Откъде Акъл ?

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Данъкоплатец":

    Да се Сетят ?

    16:18 16.06.2026

  • 19 Смърфиета

    1 0 Отговор
    Който си мисли, че този нещатсник не е приел някаква облага от лобисти, жестоко се лъже. Той щеше да е напуснал партията от чиято върхушка се явява, ако имаше и капчица интегритет. Имаше един тежък чорбаджия, Николай Събев, който като му замириса на сапун, възира. Ама това е защото си има бизнес и си знае, че през пратките му освен парцалки някой може да изпраща близалки с наркотици. На Никола Минчев са му простили колегите, защото не се води от ескстремистка партия и заради младостта му. А какво бъдеще му готви Фортуна и с какви дарове ще го обсипе и него лично и партията му, "поживьом – увидем". Оно ,че си покаже.

    16:28 16.06.2026

  • 20 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бялджип":

    И това е човек, който е умен, минава за почтен, има харизма, така да се каже. Обаче го поканили нещо безплатно, семинар на тема информационни технологии в екзотична дестинация, подарили му скъпа писалка, поканили го на вечеря и хоп, озовал се в разследване. Явно службите за външно разузнаване трябва да им разработват един психологически тест за личен интегритет и да ги инструктират строго, но едва ли ДАР е на ниво, по-различно от "Мисия Лондон".

    Едно литературно отклонение: Мразя Алеко Константинов и Алек Попов. Може народа ти да не е народ, а мърща. Може умствено да сме щимпанзета. Но не може като писател да използваш ситуацията и да експлоатираш срамното, защото това е хамство. Нали знаете, като видяли баща си пиян както се бил проснал на земята, Сим и Яфет донесли дреха и го завили, докато Хам подминал и му се подиграл, че така се е наредил. Е, Алеко Константинов и Алек Попов ги няма тук да се защитят. Но не се съмнявайте, че и те самите бяха горе-долу, на културното равнище, което се опитаха да осмеят за да се изкарат по-по-най. Това е моето кредо.

    16:39 16.06.2026

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