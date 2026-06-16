Рекорд в Европа: Българските депутати взимат близо 7 пъти повече от минималната заплата

Сравнителен анализ на европейските парламентарни заплати показа, че българските депутати получават едно от най-високите възнаграждения спрямо минималната работна заплата в собствената си държава, обобщи "Нова телевизия".
Според публикувани данни възнаграждението на българските народни представители е приблизително 6,8 пъти по-високо от минималната работна заплата. Така България се нарежда на първо място в Европа по този показател, въпреки че остава сред страните с най-ниски доходи в Европейския съюз.
Сравнението с други европейски държави показва значително по-ниски съотношения. В Румъния депутатските възнаграждения са около 2,7 пъти по-високи от минималната заплата, която същевременно е по-висока от българската и достига близо 800 евро. В Испания народните представители получават около 2,5 пъти минималното възнаграждение, във Франция съотношението е около 4 към 1, а в Германия - около 5 към 1.
Данните пораждат въпроси доколко възнагражденията на политиците следва да бъдат обвързани с жизнения стандарт на населението и икономическите резултати на страната. Никъде в Европа дистанцията между минималната заплата и депутатското възнаграждение не е толкова голяма, колкото в България.
Допълнителен предмет на обществен дебат е механизмът за актуализация на депутатските заплати. Докато в повечето европейски държави подобни възнаграждения се индексират веднъж годишно, в България те се преизчисляват на всеки три месеца въз основа на средната работна заплата в обществения сектор.
Наскоро парламентът реши временно да замрази възнагражденията на нивата от март, но според текстовете в бюджетната рамка механизмът за бъдещо увеличение остава в сила. Окончателното решение ще стане ясно при разглеждането на редовния държавен бюджет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дайте да дадем
Коментиран от #2, #19, #25, #26
07:58 16.06.2026
2 Назначен милионер
До коментар #1 от "дайте да дадем":И най-важното, изкуствено и преднамерено създадени.
08:01 16.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Аха
08:01 16.06.2026
5 Маруца
08:02 16.06.2026
6 Пич
- Аферим, ашколсун, чок гюзел парасъ...
08:02 16.06.2026
7 Гошо
08:02 16.06.2026
8 Атина Палада
Коментиран от #15, #17
08:02 16.06.2026
9 Гай Турий
08:03 16.06.2026
10 Дефиниция
08:03 16.06.2026
11 Тома
08:03 16.06.2026
12 награждението
08:04 16.06.2026
13 гошо
08:04 16.06.2026
14 хулио фишер
08:06 16.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Майора
08:07 16.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Увеличаване
До коментар #1 от "дайте да дадем":Това е основната заплата. С добавките, другите бенефити народните "избраници" получават 17 пъти повече
08:11 16.06.2026
20 ха ха
08:12 16.06.2026
21 непротестиращ
08:16 16.06.2026
22 Това е
08:17 16.06.2026
23 Мдаа
08:17 16.06.2026
24 Боби Баламата
Коментиран от #36
08:17 16.06.2026
25 Неравенства
До коментар #1 от "дайте да дадем":при това там, където е редно да има баланс - в държавата. Вече си имаме държавна олигархия !!! Бордове, изпълнителни директори на държавните агенции и приближените им - високи заплати , огромни бонуси за "постигнати резултати", разбира се пак за тях, не за индианците под тях.
За индианците - замразяване на заплати и съкращения. За шефовете - "замразени" огромни заплати и още бонуси от "спестените средства".
Няма изхранване тази лакома, алчна ламя.
08:18 16.06.2026
26 честен ционист
До коментар #1 от "дайте да дадем":Дето има балами, има и тарикати.
08:19 16.06.2026
27 Гарабет
08:19 16.06.2026
28 Някой
08:19 16.06.2026
29 Кьовеши
08:19 16.06.2026
30 Из..роди!
08:19 16.06.2026
31 Eдин
За да е депутат не заради заплатата а заради работата , заплатата на депутата при осигурено жилище трябва да е средната за страната + един костюм за представителни цели!
08:20 16.06.2026
32 Кви народни
08:21 16.06.2026
33 Депутат
08:23 16.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Факти
08:29 16.06.2026
36 Шмекер cKoneйкин празнодумеца
До коментар #24 от "Боби Баламата":Бивши депутати на възраждане казват, че костя им прибирал част от заплатата и всички безотчетни и парите от комисии, за да си строи палатите. Така, че той ще каже, че намаляване на заплатите ще е популизъм . Абе същото е като щеше да връща субсидиите, пък си купи къща на езерото и апартамент в кв. Чайка, записан на жена му.
08:30 16.06.2026
37 Народен съд трябва
08:30 16.06.2026
38 Тези малоумници да си намалят
08:30 16.06.2026
39 Абе това просто
08:31 16.06.2026
40 Предполагам само
08:33 16.06.2026
41 Мурзилко
08:35 16.06.2026
42 ЧОЧО
08:35 16.06.2026
43 Гаджева
Коментиран от #59, #62
08:35 16.06.2026
44 АГАТ а Кристи
08:37 16.06.2026
45 От ларгото
08:38 16.06.2026
46 А понеже няма
08:40 16.06.2026
47 демократ
Коментиран от #50
08:42 16.06.2026
48 Гост
Коментиран от #54
08:44 16.06.2026
49 лесно е
08:45 16.06.2026
50 Абе нали и нацитата
До коментар #47 от "демократ":В хитлерова Германия са се опитвали индустриално да намаляват населението? А при нас си става ей-така, без много зор. Стресирай ги, остави ги без доходи, без училища, без медицински центрове... А ако има, то направи цените непостижими и гледай как цял народ измира. И цените на всичко най-високи в света. Ние сме специалисти в това, да се самозатрием.
08:47 16.06.2026
51 Това са
Коментиран от #58
08:51 16.06.2026
52 Бай
08:51 16.06.2026
53 анонимен
08:52 16.06.2026
54 явер
До коментар #48 от "Гост":Това се отнася за българина , не само депутатите, крадливо племе. Преди 1944г. да откраднеш и те хванат е било срам за целият род и с поколения няма изтриване. Сега крадеца е издигнат в култ.
08:54 16.06.2026
55 Факт
08:54 16.06.2026
56 Радев !
08:55 16.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Еми нали има един
До коментар #51 от "Това са":Който на 20 г станал "шеф на митница"? То така се става "шеф"? Вчера си родил, днеска "директор" на АЕЦ.... И всички знаем, защо е така и какво става в тази държава. Нищо не работи правилно. Краде си и като за умрелите. Е, то все някога ще свърши и ще сме най-бедните в света. Ама преди това демографията ще ни довърши. Ама от много ум. Не умеем да си организираме нормално общество! Справедливо и развиващо се. Подчиняваме се на други маймуни по света. "О, неразумни юроде....."!
08:57 16.06.2026
59 явер
До коментар #43 от "Гаджева":Всички, които искат да се върне казармата или не са ходили или са ползвали много болнични, леки места, по канапа. Такъв е и Сидеров и другите покрай Костадинов.
Коментиран от #74
08:57 16.06.2026
60 Онуфри
08:58 16.06.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Изглежда !
До коментар #43 от "Гаджева":Казармата !
Ти Харесва !
Пренеси Се Там !
09:00 16.06.2026
63 Защо криете!?
В цяла Европа всички се изчислява по МИНИМАЛНАТА работна заплата, а не по “средната” (няма по-голяма измама от това средно аритметично), защото ако един човек получава 1000€, а полицай 4000€, средната работна заплата в България 2500€ ли е?!
09:00 16.06.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Пенсионер
09:00 16.06.2026
66 СЛОНА
09:02 16.06.2026
67 Мила
09:02 16.06.2026
68 Габрово
09:02 16.06.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Най големите
09:03 16.06.2026
71 Браво
09:04 16.06.2026
72 Пловдив
09:06 16.06.2026
73 Кърлежите
09:07 16.06.2026
74 Бил съм 2 г и 15 дена
До коментар #59 от "явер":Казармата тогава беше нещо, което го има и много трудно може да се заобиколи. Но имаше и "връзкари" и софийски хитреци, които не служеха. Има смисъл да има армия и казарма, ако сме независима страна. А така? Ние сме напълно подчинени на други и обвързани с техните цели... Е, не виждам смисъл да воювам в чужди войни? Вече я няма и идеята за патриотизъм. Чия е страната? На олигарсите. Еми те да си я защитават. Народът така и така отвсякъде е смачкан. При една "Народна република " - да, ще сме готови да я защитаваме. Ама олигархия? Не. Който я е откраднал, сам са си защитава откраднатото.
09:07 16.06.2026
75 данакоплтец
09:08 16.06.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Тотал
09:10 16.06.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.