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Рекорд в Европа: Българските депутати взимат близо 7 пъти повече от минималната заплата

Рекорд в Европа: Българските депутати взимат близо 7 пъти повече от минималната заплата

16 Юни, 2026 07:55 2 202 78

  • рекорд-
  • европа-
  • депутати-
  • заплати-
  • заплата-
  • парламент

В Румъния депутатските възнаграждения са около 2,7 пъти по-високи от минималната заплата

Рекорд в Европа: Българските депутати взимат близо 7 пъти повече от минималната заплата - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Сравнителен анализ на европейските парламентарни заплати показа, че българските депутати получават едно от най-високите възнаграждения спрямо минималната работна заплата в собствената си държава, обобщи "Нова телевизия".

Според публикувани данни възнаграждението на българските народни представители е приблизително 6,8 пъти по-високо от минималната работна заплата. Така България се нарежда на първо място в Европа по този показател, въпреки че остава сред страните с най-ниски доходи в Европейския съюз.

Сравнението с други европейски държави показва значително по-ниски съотношения. В Румъния депутатските възнаграждения са около 2,7 пъти по-високи от минималната заплата, която същевременно е по-висока от българската и достига близо 800 евро. В Испания народните представители получават около 2,5 пъти минималното възнаграждение, във Франция съотношението е около 4 към 1, а в Германия - около 5 към 1.

Данните пораждат въпроси доколко възнагражденията на политиците следва да бъдат обвързани с жизнения стандарт на населението и икономическите резултати на страната. Никъде в Европа дистанцията между минималната заплата и депутатското възнаграждение не е толкова голяма, колкото в България.

Допълнителен предмет на обществен дебат е механизмът за актуализация на депутатските заплати. Докато в повечето европейски държави подобни възнаграждения се индексират веднъж годишно, в България те се преизчисляват на всеки три месеца въз основа на средната работна заплата в обществения сектор.

Наскоро парламентът реши временно да замрази възнагражденията на нивата от март, но според текстовете в бюджетната рамка механизмът за бъдещо увеличение остава в сила. Окончателното решение ще стане ясно при разглеждането на редовния държавен бюджет.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дайте да дадем

    101 2 Отговор
    Публична тайна е, че НЕРАВЕНСТВАТА в България са чудовищни! И най-големи не само в Европа!

    Коментиран от #2, #19, #25, #26

    07:58 16.06.2026

  • 2 Назначен милионер

    75 0 Отговор

    До коментар #1 от "дайте да дадем":

    И най-важното, изкуствено и преднамерено създадени.

    08:01 16.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Аха

    53 1 Отговор
    И трябва ли да сме горди с това?

    08:01 16.06.2026

  • 5 Маруца

    63 2 Отговор
    България вуни на гнила любеница, хората градуват и отново броят стотинки за хляб. Германските супермаркети ги тровят с развалена храна, контрол нама, икономиката е заличена, но ночалниците си стоят. Не Ви ли е срам ее!? Къде е мантията на Радев дето щеше да спаси България ? Още се шие ли какво ли?

    08:02 16.06.2026

  • 6 Пич

    39 3 Отговор
    Английски лорд (от парламента):
    - Аферим, ашколсун, чок гюзел парасъ...

    08:02 16.06.2026

  • 7 Гошо

    67 6 Отговор
    А милицията ? Депутатите са 250 човека има -няма . А над 100 000 силови структури плюс военни, плюс даскалите в последно време - това е новата и единствена средна класа.

    08:02 16.06.2026

  • 8 Атина Палада

    20 26 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    Коментиран от #15, #17

    08:02 16.06.2026

  • 9 Гай Турий

    66 0 Отговор
    Айде, намалете си ги! ВНС и 120 души на брой! Гащниците в НС в определени дни ги няма никакви, даже и днешните от ПБ. Заплатите да се разпределят на надници и разчети по часове присъствие, както е в частния бизнес. В НС са 8 ч. - получават пълна надница, излизал след 1 час - взема 1/8. Не дошъл на работа - кръгла 0 за надница! Променете си вътрешния ред и правила в НС!

    08:03 16.06.2026

  • 10 Дефиниция

    64 0 Отговор
    Депутатството е бизнес, един от най-корумпираните за безскруполни алчняри.

    08:03 16.06.2026

  • 11 Тома

    53 1 Отговор
    Хвала на българските депутати милионери че водят п.рост народ

    08:03 16.06.2026

  • 12 награждението

    28 1 Отговор
    въз награжде ние то на българските на родни представи тели е приблизително 6,8 пъти по-висо ко от ми нималната ра ботна запла та. Така Б ълга рия се нарежда на първо място в Е вропа по този показател

    08:04 16.06.2026

  • 13 гошо

    45 0 Отговор
    Тези винаги са били и ще бъдат 100%тови крадци.Има само едно лекарство за такива.

    08:04 16.06.2026

  • 14 хулио фишер

    34 0 Отговор
    Начи няма разлика между една голяма , задлъжняла болница и държавата - важното е да са бориш с едни и същи кусури , но у другите

    08:06 16.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Майора

    47 0 Отговор
    Жалко , тия които призовават за ограничения , получават най високи заплати и така са направили че на всеки три месеца да ги вдигат! Кумова срама нямате ли?

    08:07 16.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Увеличаване

    41 0 Отговор

    До коментар #1 от "дайте да дадем":

    Това е основната заплата. С добавките, другите бенефити народните "избраници" получават 17 пъти повече

    08:11 16.06.2026

  • 20 ха ха

    28 1 Отговор
    затова знайни и не знайни бабаити с униформи и без униформи мачкат населението по всевъзможни начини , психотронното оръжие съществува и се ползва срещу всички

    08:12 16.06.2026

  • 21 непротестиращ

    31 0 Отговор
    Алчност българска! Ето защо, напливат към парламента е толкова голям НС се напълни с бездарни и посредствени хора, но лакоми за пари и екстри, държавни! Тука е така! Това трябва да пише на всички входящи гранични пунктове!

    08:16 16.06.2026

  • 22 Това е

    23 0 Отговор
    официалното за мизериите им !

    08:17 16.06.2026

  • 23 Мдаа

    25 0 Отговор
    При това кражбите не се броят. Тя палачинката ще се обърне, тежко и горко на тези, които сега богатеят и се смеят, защото неизбежно ще заплачат.

    08:17 16.06.2026

  • 24 Боби Баламата

    7 3 Отговор
    Коце мекия и хомик дружинката на оная Пияната,.. бойкотират ли ....ЕВРОТО или с треперещи ръчички ги кътат за имиграция в Чукотка?!!.

    Коментиран от #36

    08:17 16.06.2026

  • 25 Неравенства

    26 0 Отговор

    До коментар #1 от "дайте да дадем":

    при това там, където е редно да има баланс - в държавата. Вече си имаме държавна олигархия !!! Бордове, изпълнителни директори на държавните агенции и приближените им - високи заплати , огромни бонуси за "постигнати резултати", разбира се пак за тях, не за индианците под тях.
    За индианците - замразяване на заплати и съкращения. За шефовете - "замразени" огромни заплати и още бонуси от "спестените средства".
    Няма изхранване тази лакома, алчна ламя.

    08:18 16.06.2026

  • 26 честен ционист

    20 0 Отговор

    До коментар #1 от "дайте да дадем":

    Дето има балами, има и тарикати.

    08:19 16.06.2026

  • 27 Гарабет

    6 0 Отговор
    Пост им ги е народа

    08:19 16.06.2026

  • 28 Някой

    20 0 Отговор
    Интересно защо тази статистика излиза точно сега. Едва ли данните са от последните два месеца.

    08:19 16.06.2026

  • 29 Кьовеши

    27 1 Отговор
    В Румъния що министри влезнаха в затвора, а тук нито един.

    08:19 16.06.2026

  • 30 Из..роди!

    22 1 Отговор
    дУпетат 50000евра? Милиционер 5000евро Ъ пенЦионер 300евро, ако не е бил от прежде упоменатите!!! В..ашта .ама ..ръсна!

    08:19 16.06.2026

  • 31 Eдин

    15 0 Отговор
    Да са ни живи и здрави ! Ама поне за обществото да вършат някаква полезна работа ... а то само за знайни и незнайни особи! ( що ли не написах "мутри" или "г@3ове"!?)
    За да е депутат не заради заплатата а заради работата , заплатата на депутата при осигурено жилище трябва да е средната за страната + един костюм за представителни цели!

    08:20 16.06.2026

  • 32 Кви народни

    14 1 Отговор
    Всичко е ала бала. Те знаят, че не са изобщо народни и че са там, за да си пълнят гушите. Тази система се провали също, както и "комунизма" 1989 г. Ще ни трябва друга, по-справедлива и нормална система. А такива, паразити, които се бутат на власт и гледат само собствените си гуши, това вече също си отива.

    08:21 16.06.2026

  • 33 Депутат

    7 4 Отговор
    Като сравнявате заплати а сега сравнете колко е броят на депутатите в другите страни и в България спрямо населението? Ние сме само 240 човека и едва смогваме. Трябва да сме поне 500 депутати.

    08:23 16.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Факти

    14 0 Отговор
    Да, ама заради това са най-малко корумпирани. Високите заплати ги правят щастливи и не искат да взимат рушвети. В силовите и правните структури е същото. Затова в България няма корупция и държавата цъфти и връзва.

    08:29 16.06.2026

  • 36 Шмекер cKoneйкин празнодумеца

    8 4 Отговор

    До коментар #24 от "Боби Баламата":

    Бивши депутати на възраждане казват, че костя им прибирал част от заплатата и всички безотчетни и парите от комисии, за да си строи палатите. Така, че той ще каже, че намаляване на заплатите ще е популизъм . Абе същото е като щеше да връща субсидиите, пък си купи къща на езерото и апартамент в кв. Чайка, записан на жена му.

    08:30 16.06.2026

  • 37 Народен съд трябва

    18 1 Отговор
    По всички показатели, сме на дъното в Европа, тоест не вършат работа, а взимат най-високи заплати. Няма такава наглост.

    08:30 16.06.2026

  • 38 Тези малоумници да си намалят

    13 0 Отговор
    заплатите!Ако ли не, наесен нови избори!!!

    08:30 16.06.2026

  • 39 Абе това просто

    11 1 Отговор
    Е биологична борба за оцеляване. Прикрито в разни "длъжности", "деректори" на незнам кво си, наскоро имаше "заплата на шефка на НДК"... Това не са нито специалисти, нито правят нещо сложно... Просто са се "уредили" да вземат дебелите пари. Ако ги смениш с някой друг "Мунчо", изобщо нищо няма да се промени с организацията, на която тези са "важни мениджъри"!

    08:31 16.06.2026

  • 40 Предполагам само

    13 0 Отговор
    защото в България още в далечната 1999 г заплатите бяха вързани по странен начин . Примерно ,депутатската заплата е 3 средни заплати , президентската е 2 депутатски , членовете на ВВС и те така . Сега с автоматизма на Кокорчо ,когато се дигна минималната и средната заплата с почти 100% , заплатите на гореизброените се изстреляха в небесата. И другото е , че депутатите първо си вдигнаха заплатите и после си ги замразиха . Популизъм в действие .

    08:33 16.06.2026

  • 41 Мурзилко

    9 0 Отговор
    Колко прогресивно българско...

    08:35 16.06.2026

  • 42 ЧОЧО

    14 0 Отговор
    Кой Депутат разчита на заплата. Помните ли оня дето го хванаха със стохиляди белязани, къде остана. Един работник с минимална за цял живот неможе да спести толкова пари. Стига са ни правили на маймуни.

    08:35 16.06.2026

  • 43 Гаджева

    6 1 Отговор
    Русофилът Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    Коментиран от #59, #62

    08:35 16.06.2026

  • 44 АГАТ а Кристи

    5 0 Отговор
    Щом не е световен, никакъв рекорд НЕ Е !!!

    08:37 16.06.2026

  • 45 От ларгото

    5 0 Отговор
    до НС, са 240 стълба, даже осветени

    08:38 16.06.2026

  • 46 А понеже няма

    8 0 Отговор
    Икономика, всичко е от заеми. Ха-ха-ха... И така, всичките тези "са толкова умни и работят толкова много...", че даже не могат да си изкарат парите, ами цялата страна живее от заеми? И това скоро ще свърши. Не е ясно има ли "дъно" и дали ще го "ударим"? Ясно е че се разпада обществото и вече нищо не ни свързва... Всеки се бори и оцелява сам. Тогава за кво са ми некакви "началници" още? Не ми вършат никаква работа.

    08:40 16.06.2026

  • 47 демократ

    8 1 Отговор
    Нормално е да са скъпо платени . Изискват се много качества да редуцираш един народ от 9 милиона до 6 милиона , това никоя друга държава не го може - доказано !

    Коментиран от #50

    08:42 16.06.2026

  • 48 Гост

    5 0 Отговор
    Българският депутат е много алчна сган. Долен, лъжлив, много крадлив и продажен, ако може да ти го набута с 200, ще ти го набута с 300

    Коментиран от #54

    08:44 16.06.2026

  • 49 лесно е

    4 2 Отговор
    Отървете се от руския башибозук и всичко ще е наред.

    08:45 16.06.2026

  • 50 Абе нали и нацитата

    4 0 Отговор

    До коментар #47 от "демократ":

    В хитлерова Германия са се опитвали индустриално да намаляват населението? А при нас си става ей-така, без много зор. Стресирай ги, остави ги без доходи, без училища, без медицински центрове... А ако има, то направи цените непостижими и гледай как цял народ измира. И цените на всичко най-високи в света. Ние сме специалисти в това, да се самозатрием.

    08:47 16.06.2026

  • 51 Това са

    1 1 Отговор
    заплатите само ! Ако пък знаете колко крадат, направо ще видите като муци ! 😀

    Коментиран от #58

    08:51 16.06.2026

  • 52 Бай

    3 0 Отговор
    Ганьовски ми ти работи.

    08:51 16.06.2026

  • 53 анонимен

    9 0 Отговор
    Даже Хитлер, когато идва на власт, въвежда съотношение на минимална и максимална заплата в Германия - 1 към 3/едно към три/ с мотива - КОГАТО УПРАВЛЯВАЩИТЕ ИСКАТ ДА СИ ПОВИШАТ ЗАПЛАТИТЕ - ДА ПОВИШАТ СТАНДАРТА НА ДЪРЖАВАТА!

    08:52 16.06.2026

  • 54 явер

    7 0 Отговор

    До коментар #48 от "Гост":

    Това се отнася за българина , не само депутатите, крадливо племе. Преди 1944г. да откраднеш и те хванат е било срам за целият род и с поколения няма изтриване. Сега крадеца е издигнат в култ.

    08:54 16.06.2026

  • 55 Факт

    5 0 Отговор
    България първо място в света по едиотшина и заслужено ще изчезне няма такава държава

    08:54 16.06.2026

  • 56 Радев !

    3 0 Отговор
    Подреди си Кокошките !

    08:55 16.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Еми нали има един

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Това са":

    Който на 20 г станал "шеф на митница"? То така се става "шеф"? Вчера си родил, днеска "директор" на АЕЦ.... И всички знаем, защо е така и какво става в тази държава. Нищо не работи правилно. Краде си и като за умрелите. Е, то все някога ще свърши и ще сме най-бедните в света. Ама преди това демографията ще ни довърши. Ама от много ум. Не умеем да си организираме нормално общество! Справедливо и развиващо се. Подчиняваме се на други маймуни по света. "О, неразумни юроде....."!

    08:57 16.06.2026

  • 59 явер

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Гаджева":

    Всички, които искат да се върне казармата или не са ходили или са ползвали много болнични, леки места, по канапа. Такъв е и Сидеров и другите покрай Костадинов.

    Коментиран от #74

    08:57 16.06.2026

  • 60 Онуфри

    0 0 Отговор
    по терена с минимум 3% наклон - като при канализацията

    08:58 16.06.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Изглежда !

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Гаджева":

    Казармата !

    Ти Харесва !

    Пренеси Се Там !

    09:00 16.06.2026

  • 63 Защо криете!?

    4 0 Отговор
    Колко е минималната работна заплата в България?!
    В цяла Европа всички се изчислява по МИНИМАЛНАТА работна заплата, а не по “средната” (няма по-голяма измама от това средно аритметично), защото ако един човек получава 1000€, а полицай 4000€, средната работна заплата в България 2500€ ли е?!

    09:00 16.06.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Пенсионер

    6 0 Отговор
    Освен за тях за нищо друго няма пари

    09:00 16.06.2026

  • 66 СЛОНА

    4 0 Отговор
    ТОЧНО ТОЛКОЗ ИМ ТРЯБВА ЗА ДА НЕ МИСЛАТ ЗА НАРОДА И ДА КАЗВАТ ПО МЕДИЙТЕ иДА ГО ДУХАТ БЕДНИТЕ

    09:02 16.06.2026

  • 67 Мила

    2 0 Отговор
    Намаляне на половина депутатите,намаляване на заплатите им на половина,във МВР също,както и във ННО,да си плащат осигуровки,пенсионерите във тези ведомства да се съкратят.

    09:02 16.06.2026

  • 68 Габрово

    2 0 Отговор
    Малко е трябва да е 10 пъти

    09:02 16.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Най големите

    1 0 Отговор
    Обирджии

    09:03 16.06.2026

  • 71 Браво

    1 0 Отговор
    И ние да сме на първо място в някоя класация

    09:04 16.06.2026

  • 72 Пловдив

    0 0 Отговор
    За тях явно не важи швейцарското правило

    09:06 16.06.2026

  • 73 Кърлежите

    1 0 Отговор
    В държавата

    09:07 16.06.2026

  • 74 Бил съм 2 г и 15 дена

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "явер":

    Казармата тогава беше нещо, което го има и много трудно може да се заобиколи. Но имаше и "връзкари" и софийски хитреци, които не служеха. Има смисъл да има армия и казарма, ако сме независима страна. А така? Ние сме напълно подчинени на други и обвързани с техните цели... Е, не виждам смисъл да воювам в чужди войни? Вече я няма и идеята за патриотизъм. Чия е страната? На олигарсите. Еми те да си я защитават. Народът така и така отвсякъде е смачкан. При една "Народна република " - да, ще сме готови да я защитаваме. Ама олигархия? Не. Който я е откраднал, сам са си защитава откраднатото.

    09:07 16.06.2026

  • 75 данакоплтец

    2 0 Отговор
    Защо да не вземат като има народ добитък , които си мълчи и не си пази правата вече 36 години . Малко е нагло , да тегли дълг , който раята да плаща , а те да се разпищолват .

    09:08 16.06.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Тотал

    1 0 Отговор
    Ами то нали от там дойде дефицита .Заплати на силовите структури и политиците .

    09:10 16.06.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

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