Поредна акция срещу търговията с гласове, има задържани (ВИДЕО)

11 Април, 2026 14:20 908 21

Намерени са и списъци с имена

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Нова успешна полицейска операция в Търговище. След подаден сигнал за организирано купуване на гласове, служители на МВР проведоха незабавни действия. Образувано е досъдебно производство. Двама души са задържани. Това съобщи в профила си във фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев.

При извършен обиск на двама мъже, посочени в сигнала, са открити близо 12 000 евро, като парите са били укрити в пояс по тялото на единия от задържаните. Намерени са и списъци с имена.

Независимо от опитите на купувачите на гласове да измислят нови методи за извършване на престъпленията си, те няма да успеят да подведат органите на МВР.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    10 1 Отговор
    Тука си личи че ще има любов между двамата

    Коментиран от #8

    14:23 11.04.2026

  • 2 Миризлив пор

    6 13 Отговор
    Значи кога наше МВР хване някой със собствени пари е купувач на гласове. Кога "неправилно МВР" хване някой с 30 000 евра по време на протести с провокатори - негови са си, събирал си наемите човека.

    14:25 11.04.2026

  • 3 Пустиня(к)

    16 0 Отговор
    Та за коя партия, викате, че са? Че нещо й не видех името у статията.

    14:28 11.04.2026

  • 4 Кой полезен идиот от Брюксел

    9 1 Отговор
    взе това сбъркано племе в ЕС?

    14:28 11.04.2026

  • 5 Тъговище!

    11 0 Отговор
    Тържище на гласове! Познайте кой ще спечели там!

    14:32 11.04.2026

  • 6 Анонимен

    7 3 Отговор
    През митница ли е тръгнал да прекарва тези пари? После как ще вади по 50 евро на всеки? Още повече, че не е незаконно да има пари в брой и ако имат основание да те претърсват, няма значение дали са в куфарче или в гащите.

    14:33 11.04.2026

  • 7 Хе хе

    12 0 Отговор
    Странен начин човек да си държи джобните 12 000 € хе хе хе

    14:33 11.04.2026

  • 8 ФАКТ Е

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    Пожарникарят милиционер Борисов е като катаджията - винаги ще намери за какво да се заяде.

    14:33 11.04.2026

  • 9 ФАКТ Е

    8 0 Отговор
    14:34 11.04.2026

  • 10 Васил

    7 0 Отговор
    А казват че във България няма пари!

    14:41 11.04.2026

  • 11 Сила

    9 1 Отговор
    Този господин циганин е с ТЕЛК , има ясно видима пъпна херния и тези пари са му били необходими за операция ...!!! Свобода за господина !!!

    Коментиран от #12

    14:43 11.04.2026

  • 12 Сила

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Сила":

    п.п. Автомобила видимо е Мерцедес , защото тези господа се придвижват само и изключително с тази премиум марка автомобили !!! Въпрос на престиж и статут в обществото ....

    14:47 11.04.2026

  • 13 АГАТ а Кристи

    0 4 Отговор
    Боко и Sfin Ята - в потрес....
    Същото се отнася и за партии Петрохан, Боташ Решетников и цялата плеяда руски гъ@олизци

    14:51 11.04.2026

  • 14 кмета на врани кон ОМУРТАК

    2 1 Отговор
    от 35 години областа се ръководи купуване на гласове ,и децата ни знаят кои са хората ,организатори ,от една и съща партия ,от наемите на джамията плаща на махалата да гласуват за неговата партия

    14:51 11.04.2026

  • 15 Дедо

    1 0 Отговор
    Реално постоянно се борим с неистовото желание на целия ромски етнос да продаде гласа си основно на ДПС и ГЕРБ, но най вече на ДПС Пеефски. ДПС не е партия реално , това е сборище на агенти от Държавна Сигурност и лидери на криминалния контингент , бивши висши полицаи и подставени съдии и прокурори. Това е МАФИЯ която 30 години разяжда отвътре България.

    15:19 11.04.2026

  • 16 Тервел

    0 0 Отговор
    Държавата на ромите и ДПС с Главното Дъ.......трагедия

    15:20 11.04.2026

  • 17 Цецко

    0 0 Отговор
    Ехе тая Дубайска Свиня Дебелян Пееффски не се спря и за секунда да купува гласове в ромските и турските региони .

    15:21 11.04.2026

  • 18 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Пъп като топче пиг-понг

    15:24 11.04.2026

  • 19 оня с коня

    0 0 Отговор
    После да не се чуди някой що има ниска изибир. Активност

    15:24 11.04.2026

  • 20 Оз. Ген.Румянцев

    0 0 Отговор
    Макай, само така!

    15:25 11.04.2026

  • 21 Възpожденец 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Нали ви е ясно, че хванатите са най много 10% от купувачите. Смятайте каква долна craн са тия от ГЕРБ Ново начало и колко години са подменяли вота.

    15:25 11.04.2026

