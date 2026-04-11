Поредна акция срещу търговията с гласове, има задържани (ВИДЕО)

Нова успешна полицейска операция в Търговище. След подаден сигнал за организирано купуване на гласове, служители на МВР проведоха незабавни действия. Образувано е досъдебно производство. Двама души са задържани. Това съобщи в профила си във фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев.
При извършен обиск на двама мъже, посочени в сигнала, са открити близо 12 000 евро, като парите са били укрити в пояс по тялото на единия от задържаните. Намерени са и списъци с имена.
Независимо от опитите на купувачите на гласове да измислят нови методи за извършване на престъпленията си, те няма да успеят да подведат органите на МВР.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
8 ФАКТ Е
До коментар #1 от "Тома":Пожарникарят милиционер Борисов е като катаджията - винаги ще намери за какво да се заяде.
До коментар #11 от "Сила":п.п. Автомобила видимо е Мерцедес , защото тези господа се придвижват само и изключително с тази премиум марка автомобили !!! Въпрос на престиж и статут в обществото ....
Същото се отнася и за партии Петрохан, Боташ Решетников и цялата плеяда руски гъ@олизци
