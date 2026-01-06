Новини
В Търговище измериха най-висока температура за деня, откакто се води статистика

6 Януари, 2026 16:37 1 751 6

През първия месец на годината най-топло е било на 20 януари 2014 г.

Температурата в Търговище достигна 18,5 градуса – почти с три градуса повече от най-високата измерена за деня, откакто се води статистиката към Метеорологичната обсерватория в Търговище. Това съобщи за БТА ръководителят на институцията Красимира Стойчева.

До момента най-високата температура, измерена на 6 януари, е била 15,7 градуса, през 1988 г., посочи тя.

През първия месец на годината най-топло е било на 20 януари 2014 г., когато живакът в термометрите е достигнал 20,6 градуса. Минималната измерена температура за месеца е била минус 23,2 градуса, регистрирана на 26 януари 2010 г.

Според синоптичната прогноза за утрешния ден над Търговище се очаква да има значителна облачност. В следобедните часове е възможно да превали, ще духа умерен до силен поривист вятър от юг-югозапад, с който ще навлиза топъл въздух.

В четвъртък валежите ще са над по-голямата част от района – предимно от дъжд, но следобед, с обръщането и усилването на вятъра от запад, бързо ще започне да нахлува студен въздух и дъждът ще преминава в сняг. Има опасност от поледици, каза метеорологът.

По думите ѝ в петък облачността ще се разкъса и намалее до слънчево. Западният вятър ще отслабне, вечерта ще се обърне от юг-югозапад. Температурите значително ще се понижат. А в събота, с преминаването на нов циклон, ще се активизират нови валежи от дъжд, които впоследствие ще се обърнат в снеговалеж.


  • 1 Роден в НРБ

    16 3 Отговор
    Тва е, щото в Търговище са най горещите кадъни

    Коментиран от #3

    16:44 06.01.2026

  • 2 1488

    9 1 Отговор
    в търговище жив българин нема

    17:06 06.01.2026

  • 3 На Теменугата

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Роден в НРБ":

    рожденни място !

    17:24 06.01.2026

  • 4 Българин

    1 0 Отговор
    По улиците в Търговище, трудно ще чуеш български език. Града се напълни с Турски компании. Всеки ден специални автобуси прекарват от селата в околията турци на работа в Турските компании. В турските компании е забранено да се говори на Български език. Освен турски компании има и цигански бизнесмени, отворили някакви места за работа. Само че там при циганските, може да си приказваш и на български и турски диалект. Та и затова температурата сега там е висока, за да могат турчеещитите се българи, от по времето на Османското робство, да работят за благото на Турския език и отчуждаване на Българина от Българския и премахване на спомена, че живеят в България!

    17:49 06.01.2026

  • 5 Българин

    1 0 Отговор
    В Търговище, няма да чуеш камбанен звън от Християнски храмове. Навсякъде вият, само мюфтийски минарета.

    Коментиран от #6

    17:51 06.01.2026

  • 6 Хавзис

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Само там ли е ? С мед да го намажеш.

    17:55 06.01.2026

