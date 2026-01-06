В Търговище измериха най-висока температура за деня, откакто се води статистика

Температурата в Търговище достигна 18,5 градуса – почти с три градуса повече от най-високата измерена за деня, откакто се води статистиката към Метеорологичната обсерватория в Търговище. Това съобщи за БТА ръководителят на институцията Красимира Стойчева.

До момента най-високата температура, измерена на 6 януари, е била 15,7 градуса, през 1988 г., посочи тя.

През първия месец на годината най-топло е било на 20 януари 2014 г., когато живакът в термометрите е достигнал 20,6 градуса. Минималната измерена температура за месеца е била минус 23,2 градуса, регистрирана на 26 януари 2010 г.

Според синоптичната прогноза за утрешния ден над Търговище се очаква да има значителна облачност. В следобедните часове е възможно да превали, ще духа умерен до силен поривист вятър от юг-югозапад, с който ще навлиза топъл въздух.

В четвъртък валежите ще са над по-голямата част от района – предимно от дъжд, но следобед, с обръщането и усилването на вятъра от запад, бързо ще започне да нахлува студен въздух и дъждът ще преминава в сняг. Има опасност от поледици, каза метеорологът.

По думите ѝ в петък облачността ще се разкъса и намалее до слънчево. Западният вятър ще отслабне, вечерта ще се обърне от юг-югозапад. Температурите значително ще се понижат. А в събота, с преминаването на нов циклон, ще се активизират нови валежи от дъжд, които впоследствие ще се обърнат в снеговалеж.