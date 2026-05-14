Терзиев обясни защо е уволнен директорът на "Гробищни паркове"

14 Май, 2026 14:25 1 587 8

Кметът мотивира решението си с доклада на новосформирания в Общината инспекторат за противодействие на корупцията, в който са изложени открити нарушения в "Гробищни паркове"

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Когато хората, на които си имал доверие, са направили грешки, следва да има и необходимата санкция. Това заяви кметът на София Васил Терзиев на брифинг в Столичния общински съвет (СОС) във връзка с дисциплинарно уволнения от него директор на Общинското предприятие "Гробищни паркове" Румен Димитров.

Той беше отстранен поради установени незаконосъобразни практики, след проверка, извършена в периода 25 март – 30 април. Докладът от проверката е предоставен на Софийската градска прокуратура.

Днес в позиция до медиите Димитров посочи, че наложеното му дисциплинарно уволнение е незаконосъобразно, предварително подготвено и мотивирано от политически, а не от правни съображения.

Терзиев каза, че Димитров има право да обжалва уволнението си в съда. Кметът мотивира решението си с доклада на новосформирания в Общината инспекторат за противодействие на корупцията, в който са изложени открити нарушения в "Гробищни паркове". Последващата стъпка, която се препоръчва, беше освобождаване на директора, каза кметът. Беше важно да сформираме инспектората, за да започнем да проверява сигнали и когато има нарушение, да има действие, за да има доверие в гражданите, че институцията работи, посочи столичният кмет. Той беше категоричен, че докладът на инспектората не третира роднински връзки на когото и да било.


  • 1 Последния Софиянец

    5 5 Отговор
    А Терзиев кога?

    14:26 14.05.2026

  • 2 честен ционист

    5 9 Отговор
    Лама Калуш закопаха ли го вече, или още чакат, да не притесняват чакрата?

    14:28 14.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сила

    10 2 Отговор
    Васил Терзиев го предадоха и продължават да го предават секви натегачи , кариеристчета , политически нагаждачи и обикновенни п е д е...а с и !!!
    Не знам защо си го причини , да се занимава с политика в БГ то ....??!

    14:36 14.05.2026

  • 5 Боляр

    10 1 Отговор
    Терзиев си губи времето, за да се занимава с идеоти! Бегай надалеко и си харчи милионите, че живота след 50те толкова бързо свършва, че се чудиш ще имаш ли време, най-вече здрав, да видиш красотата на света и да се радваш на семейството си. То и без пари можеш да го правиш, но е различно когато ги имаш в подкрепа.

    15:10 14.05.2026

  • 6 Другарю

    5 0 Отговор
    Всички директори на т.н. паркове трябва да се изгонят, а не уволнят от службата им. Да ви приличат гробищата в София на паркове? Всичко е обрасло в дървета, храсти и трева, в която освен кърлежи има доста боклуци. А за калта и циганите причакващи опечалените.... Не се намери един достоен поне за тази длъжност. За всички други длъжности видяхме, че няма.

    15:30 14.05.2026

  • 7 Горски

    1 1 Отговор
    Ще съм много изненадан ако кметчето знае какво означава дисциплинарно уволнение и какво води то след себе си и за двете страни.

    16:51 14.05.2026

  • 8 Митко будистчето

    0 2 Отговор
    Бате Васко, будистче съм, ще мое ли да ти пратя банкова сметка да ми метнеш едни 100 бона ако имаш така между другото?

    17:10 14.05.2026

