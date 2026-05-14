Терзиев обясни защо е уволнен директорът на "Гробищни паркове"

Когато хората, на които си имал доверие, са направили грешки, следва да има и необходимата санкция. Това заяви кметът на София Васил Терзиев на брифинг в Столичния общински съвет (СОС) във връзка с дисциплинарно уволнения от него директор на Общинското предприятие "Гробищни паркове" Румен Димитров.

Той беше отстранен поради установени незаконосъобразни практики, след проверка, извършена в периода 25 март – 30 април. Докладът от проверката е предоставен на Софийската градска прокуратура.

Днес в позиция до медиите Димитров посочи, че наложеното му дисциплинарно уволнение е незаконосъобразно, предварително подготвено и мотивирано от политически, а не от правни съображения.

Терзиев каза, че Димитров има право да обжалва уволнението си в съда. Кметът мотивира решението си с доклада на новосформирания в Общината инспекторат за противодействие на корупцията, в който са изложени открити нарушения в "Гробищни паркове". Последващата стъпка, която се препоръчва, беше освобождаване на директора, каза кметът. Беше важно да сформираме инспектората, за да започнем да проверява сигнали и когато има нарушение, да има действие, за да има доверие в гражданите, че институцията работи, посочи столичният кмет. Той беше категоричен, че докладът на инспектората не третира роднински връзки на когото и да било.