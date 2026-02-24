Стоил Цицелков: Забрана да наблюдавам избори не ми е налагана, но и не съществува

Понеже виждам, че политическата атака от страна на ръководството на изборната ни комисия е успяла да убеди част от обществото, че едва ли не „имам забрана да наблюдавам избори“, „да наблюдавам избори в ЕС“ или други подобни дивотии, искам всички ясно да разберат следното:
Такавa забрана не само не ми е налагана, но и не съществува.
Това публикува на страницата си във фейсбук бившият вече вицепремиер за честни избори Стоил Цицелков. Ето и още от неговия коментар по темата:
Кой, как и при какви условия провежда и наблюдава избори в България е решение само и единствено на българските власти. В цитирания период съм работил за множество европейски и международни организации, което няма абсолютно никакво отношение към ЦИК. Основен принцип на международното изборно наблюдение е независимостта.
Външната комисия на ЕС няма дейности вътре в ЕС, подобно на МВнР, за разлика от МВР. Обяснявам това популярно, за да ме разбере и четиригодишно дете, защото явно нивото е такова.
Казвам, че това е политическа атака, защото е недопустимо дори да предположим, че подготвени юристи, чиято единствена отговорност е да организират и гарантират изборите, не разбират собствените си правомощия и обхвата на юрисдикцията си. Още по-недопустимо е да не осъзнават колко нищожно и юридически абсурдно е желанието им да изискват вътрешни административни данни от независими организации.
Не бих желал да отделям повече време на този въпрос. Очакват ни сложни избори с много подводни камъни и е крайно време хората, които получават средно по 171 000 лв., да започнат да си вършат работата. След проверката на Конституционния съд стана ясно, че не я вършат добре. Това не са лични грешки от миналото, а реални нарушения, които се отразяват на състава на парламента.
За цялата сюрия хора, които имаха нужда от тези редове, но твърдят, че са юристи: вие сте „йористи“ и правна лудост с удоволствие ще ви включи в класацията за 2026 г.
Само за финал ще допълня, че ръководството на ЦИК няма право да кадрува в ОС към ЦИК, нито в РИК, ОИК или СИК. (напомням само) Въпреки това, по времето когато бях председател, те успешно бламираха включването на нови членове чрез дейното си бездействие, нарочно и неоправдано, в нарушение на собствените им правила.
Иначе са много морални и никога не се пие алкохол.
Това са последните ми думи по темата. Оттук нататък ще споделям градивни и структурни предложения как да предотвратим това да ни се случи отново след изтичането на мандата или оставката на част от този състав.
Цицелков, в едно правителство всички трябва да порядъчни. Не копирай простата и крадлива герберска Тиква Борисов и крадливите му депутати и министри.
Цицелков, в едно правителство всички трябва да са порядъчни. Не копирай простата и крадлива герберска Тиква Борисов и крадливите му депутати и министри.
Но ти лично г-н Цицелков имаш забрана да участваш в организирането и следене за честни избори от ЕС
Ще им трябва още един Петрохан, за да го докарат дотам. В момента са около 5% pedaлите мpъсни.
Коментиран от #31
36 години основната и роля и цел е да фалшифицира изборите. Точно за това ги получават тея средно по 171 000 лв. Чисто ОПГ са
,,Едно л...но,колкото повече го ръчкаш,толкова повече мерише....!"
Така,че в твой интерес е да спреш ,да го ръчкаш...става още по-лошо...!
Има ли някой в партията на розово десните, който да не е ДС отроче?
39 "Този осрания" мислиш
До коментар #15 от "Този осрания":Че е най големият грешник ли а? Другите са светци? Така ли мислиш ? То за това сигурно в старият парламент в тоалетните дето правиха едни журналета натривки всичко се оцветяваше на кокаин. От 35 тестера на различни места 35 ....но иначе съдници нали за 50 гр. марихуана дето в Македония и в магазина за хляб можеш даже да си я купиш
13:03 24.02.2026
До коментар #20 от "Прав е на 100% в случая":Абсолютно прав сте, ако едно лице от страна в ЕС получи забрана за експертна дейност в областта на изборите извън ЕС, то това лице спокойно може да се прави на експерт в България, особено в качеството си на министър по честността!
Перфектна позиция заемате! Същата, като позицията, която гласи: Ако един български мераклия за политик се окаже съден като крупен финансов измамник някъде извън България, то този мераклия спокойно и без всякакви притеснения може да бъде номиниран и избран за министър на финансите в родината ни от партия ПП.
Само генните от ПП могат да разсъждават на толкова високо ниво.
Останалите не могат, не са гении...
Давам Ви ,,+"!
Жалко,че не мога 10...
Жалко,че не мога 10...
Отсвириха го,съвсем справедливо и той трябва да свиква,с реалността ..!
