Стоил Цицелков: Забрана да наблюдавам избори не ми е налагана, но и не съществува

24 Февруари, 2026 12:14

Очакват ни сложни избори с много подводни камъни и е крайно време хората, които получават средно по 171 000 лв., да започнат да си вършат работата. След проверката на Конституционния съд стана ясно, че не я вършат добре, коментира още Цицелков 

Стоил Цицелков: Забрана да наблюдавам избори не ми е налагана, но и не съществува - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Понеже виждам, че политическата атака от страна на ръководството на изборната ни комисия е успяла да убеди част от обществото, че едва ли не „имам забрана да наблюдавам избори“, „да наблюдавам избори в ЕС“ или други подобни дивотии, искам всички ясно да разберат следното:
Такавa забрана не само не ми е налагана, но и не съществува.

Това публикува на страницата си във фейсбук бившият вече вицепремиер за честни избори Стоил Цицелков. Ето и още от неговия коментар по темата:


Кой, как и при какви условия провежда и наблюдава избори в България е решение само и единствено на българските власти. В цитирания период съм работил за множество европейски и международни организации, което няма абсолютно никакво отношение към ЦИК. Основен принцип на международното изборно наблюдение е независимостта.
Външната комисия на ЕС няма дейности вътре в ЕС, подобно на МВнР, за разлика от МВР. Обяснявам това популярно, за да ме разбере и четиригодишно дете, защото явно нивото е такова.
Казвам, че това е политическа атака, защото е недопустимо дори да предположим, че подготвени юристи, чиято единствена отговорност е да организират и гарантират изборите, не разбират собствените си правомощия и обхвата на юрисдикцията си. Още по-недопустимо е да не осъзнават колко нищожно и юридически абсурдно е желанието им да изискват вътрешни административни данни от независими организации.
Не бих желал да отделям повече време на този въпрос. Очакват ни сложни избори с много подводни камъни и е крайно време хората, които получават средно по 171 000 лв., да започнат да си вършат работата. След проверката на Конституционния съд стана ясно, че не я вършат добре. Това не са лични грешки от миналото, а реални нарушения, които се отразяват на състава на парламента.
За цялата сюрия хора, които имаха нужда от тези редове, но твърдят, че са юристи: вие сте „йористи“ и правна лудост с удоволствие ще ви включи в класацията за 2026 г.
Само за финал ще допълня, че ръководството на ЦИК няма право да кадрува в ОС към ЦИК, нито в РИК, ОИК или СИК. (напомням само) Въпреки това, по времето когато бях председател, те успешно бламираха включването на нови членове чрез дейното си бездействие, нарочно и неоправдано, в нарушение на собствените им правила.
Иначе са много морални и никога не се пие алкохол.
Това са последните ми думи по темата. Оттук нататък ще споделям градивни и структурни предложения как да предотвратим това да ни се случи отново след изтичането на мандата или оставката на част от този състав.


Оценка 2.2 от 65 гласа.
  • 1 честен ционист

    30 13 Отговор
    Наблюдавай как ПП/ДБ финишира с 3,999%

    Коментиран от #8, #24

    12:18 24.02.2026

  • 2 Това смачкано същество

    40 10 Отговор
    се взима много на сериозно.В нервна криза ли е?

    Коментиран от #6

    12:18 24.02.2026

  • 3 Нагъл и безочнив до безобразие

    40 6 Отговор
    това е истинския пепедебеец.

    12:19 24.02.2026

  • 4 пожелание

    37 5 Отговор
    Вземи се скрий през 9 планини в десетата ,защото и идея си нямаш колко си глупав и нагъл !!

    12:20 24.02.2026

  • 5 хфхйдгбхф

    39 3 Отговор
    Ае стига с тоз вече , никакъв фактор не е в държавата.

    12:21 24.02.2026

  • 6 Прав си!

    12 9 Отговор

    До коментар #2 от "Това смачкано същество":

    Цицелков, в едно правителство всички трябва да порядъчни. Не копирай простата и крадлива герберска Тиква Борисов и крадливите му депутати и министри.

    12:22 24.02.2026

  • 7 хдхгдбй

    24 4 Отговор
    Кокорчо да го вземе портиер в мазонета му , да не седи без работа.

    12:23 24.02.2026

  • 8 Добре де,

    3 13 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Цицелков, в едно правителство всички трябва да са порядъчни. Не копирай простата и крадлива герберска Тиква Борисов и крадливите му депутати и министри.

    12:23 24.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Йовчо

    22 4 Отговор
    Тези двамата си сменят една и съща риза с Янкулов ;)

    12:24 24.02.2026

  • 11 И този е комунист

    19 6 Отговор
    Вижда се че е гол а той на амбразурата брониран твърди че е. Педофилската партия трябва да бъде защитена

    12:25 24.02.2026

  • 12 АГАТ а Кристи

    19 4 Отговор
    Само като му видиш сурата и ти става ясно всичко !

    12:27 24.02.2026

  • 13 гфджбгфц

    19 3 Отговор
    Таз служба сигурно много сладка и платена "Наблюдател" не е като да се изгърбиш от работа в някой склад. Друго работил ли е ?

    12:30 24.02.2026

  • 14 Питар

    19 4 Отговор
    То всеки нормален човек има право да наблюдава провеждането на изборите
    Но ти лично г-н Цицелков имаш забрана да участваш в организирането и следене за честни избори от ЕС

    12:31 24.02.2026

  • 15 Този осрания

    17 3 Отговор
    Не се спря.Покрий се,бе мой.Поне за десетина години.

    Коментиран от #39

    12:31 24.02.2026

  • 16 Не се

    7 17 Отговор
    обяснявай на някакви си , които изобщо не заслужават . Реабилитиран отдавна , става дума за случай преди 15 - тина години и съдебното досие е чисто ! Това , че някакъв си бръмбазък се изяжда от злоба и интригантство , виждайки края и прави жалки опити да манипулира , няма никаква стойност , като него самия .

    12:31 24.02.2026

  • 17 Тити на Кака

    13 5 Отговор
    "Такавa забрана не само не ми е налагана, но и не съществува."

    Типична циклофрения в говора и мисленето.
    Бело, амфетки или още е на трева, я дайте обосновани предположения!

    12:32 24.02.2026

  • 18 И защо е

    11 4 Отговор
    работил за множество европейски и международни организации ? Като доброволец ли е работил? Ако пари е получавал защо не ги е декларирал?

    Коментиран от #34

    12:33 24.02.2026

  • 19 Анонимен

    8 3 Отговор
    Нагло к0пиле

    12:37 24.02.2026

  • 20 Прав е на 100% в случая

    5 11 Отговор
    Външната комисия на ЕС няма дейности и правомощия вътре в ЕС, точно както и МВнР в България. Но онова недоразумение ГЕЙргиев така и не го разбра това.....Прав е !

    Коментиран от #43

    12:37 24.02.2026

  • 21 Гост

    11 4 Отговор
    Защо занимавате народа с тоя дженд....ар

    12:37 24.02.2026

  • 22 стоян георгиев

    10 4 Отговор
    Пак се е напушил Лама Цицелко

    12:38 24.02.2026

  • 23 Прав е на 100% в случая

    5 6 Отговор
    Нима не го знаем всички това, че цялото ръководство на ЦИК е пропито от корупция и за дисциплинарно уволнение ? Заслужават ли тези хора да получават средно по 171 000 лв. ? А?

    12:40 24.02.2026

  • 24 Дъмбълдор

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ще им трябва още един Петрохан, за да го докарат дотам. В момента са около 5% pedaлите мpъсни.

    12:42 24.02.2026

  • 25 Хмм

    8 3 Отговор
    абе тия от ПП-ДБ не разбират ли, че този колкото повече го държат повече намалява доверието в тях, пиян кара, няколко пъти, оказва съпротива при задържане, такова ли им е приличното правителство, от закононарушители, разбираме че много са отказали да станат министри, но щом се открият тъмни петна чао, а те се инатят

    12:42 24.02.2026

  • 26 Може да е наркоман. Не знам

    4 9 Отговор
    Но това което казва е истина.

    12:42 24.02.2026

  • 27 Този

    10 3 Отговор
    Изобщо не буди доверие.

    12:45 24.02.2026

  • 28 Пълна промяна трябва

    3 3 Отговор
    И в ОС към ЦИК, и в РИК, и в ОИК и в СИК.....Верно е това. Иначе нищо няма смисъл и ще останат само добрите пожелания. ....

    Коментиран от #31

    12:47 24.02.2026

  • 29 Моралисти

    2 1 Отговор
    итанайки иб8ачеви таратайки

    12:47 24.02.2026

  • 30 Анонимен

    11 4 Отговор
    Явно не може да си намери нормална работа и се е вкопчил здраво в тази

    12:47 24.02.2026

  • 31 Тая мафия

    4 5 Отговор

    До коментар #28 от "Пълна промяна трябва":

    36 години основната и роля и цел е да фалшифицира изборите. Точно за това ги получават тея средно по 171 000 лв. Чисто ОПГ са

    12:49 24.02.2026

  • 32 Оставете го на страна Цицелков

    4 8 Отговор
    А коментирайте по написаното кое точно не е истина?

    12:51 24.02.2026

  • 33 Ъхъъъъ....

    4 2 Отговор
    Така е естествено. Кои ще са наблюдателите на избори го решава самата държава. А ходете станете наблюдатели на изборите в САЩ а? Кой забранява?

    12:55 24.02.2026

  • 34 Очевидно е бил

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "И защо е":

    доброволец

    12:57 24.02.2026

  • 35 А ве, Цицелков!

    12 2 Отговор
    Не си ли чувал старата приказка...-
    ,,Едно л...но,колкото повече го ръчкаш,толкова повече мерише....!"
    Така,че в твой интерес е да спреш ,да го ръчкаш...става още по-лошо...!

    12:58 24.02.2026

  • 36 Анонимен

    10 2 Отговор
    Лама Цицелков има забрана да наблюдава избори извън ЕС,а той твърди че няма забрана да наблюдава в ЕС.Защо ни манипулира?

    12:59 24.02.2026

  • 37 Това ДС синче

    7 2 Отговор
    в нагло колкото и ДС кметчето.

    Има ли някой в партията на розово десните, който да не е ДС отроче?

    12:59 24.02.2026

  • 38 Само да попитам

    6 2 Отговор
    Задължително ли е да си толкова нагъл,ако си наркоман,алкохолик и нищожество?

    13:00 24.02.2026

  • 39 "Този осрания" мислиш

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Този осрания":

    Че е най големият грешник ли а? Другите са светци? Така ли мислиш ? То за това сигурно в старият парламент в тоалетните дето правиха едни журналета натривки всичко се оцветяваше на кокаин. От 35 тестера на различни места 35 ....но иначе съдници нали за 50 гр. марихуана дето в Македония и в магазина за хляб можеш даже да си я купиш

    13:03 24.02.2026

  • 40 Цицелковист

    6 1 Отговор
    Аз смятам, че "Джери" Цицелков "Оставката" трябва да се върне при мама и да се гушне в нейната могъща гръд, тя да му направи сладкиш и той да преживее провала си. Може би, след време, когато много късата българска политическа памет забрави, той може да опита още някоя и друга цицелковистка политическа каскада.

    13:05 24.02.2026

  • 41 Цицелковизъм

    2 3 Отговор
    Цицелковизмът - враг номер 3 на демокрацията в България! Номер едно е Бойко, номер две е Шиши.

    13:06 24.02.2026

  • 42 Кокорчи

    5 1 Отговор
    Прави ми лошо впечатление че Лама Цицелко се е вкопчил като кър.леж в този пост.

    Коментиран от #46

    13:10 24.02.2026

  • 43 Тити на Кака

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Прав е на 100% в случая":

    Абсолютно прав сте, ако едно лице от страна в ЕС получи забрана за експертна дейност в областта на изборите извън ЕС, то това лице спокойно може да се прави на експерт в България, особено в качеството си на министър по честността!
    Перфектна позиция заемате! Същата, като позицията, която гласи: Ако един български мераклия за политик се окаже съден като крупен финансов измамник някъде извън България, то този мераклия спокойно и без всякакви притеснения може да бъде номиниран и избран за министър на финансите в родината ни от партия ПП.
    Само генните от ПП могат да разсъждават на толкова високо ниво.
    Останалите не могат, не са гении...

    Коментиран от #44

    13:11 24.02.2026

  • 44 Поздравления👍!

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "Тити на Кака":

    Давам Ви ,,+"!
    Жалко,че не мога 10...

    13:15 24.02.2026

  • 45 Лунатик

    4 1 Отговор
    А защо не коментира дали има забрана да наблюдава избори извън Европейския съюз?Значи от Африка са го изгонили,а той иска в България да наблюдава.Нахален е.

    13:16 24.02.2026

  • 46 Вкопчил,не вкопчил...!

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "Кокорчи":

    Отсвириха го,съвсем справедливо и той трябва да свиква,с реалността ..!

    13:17 24.02.2026

  • 47 Охлаждане със студен душ

    2 1 Отговор
    Заради Гана 5 години "охладителен период" да му спадне нагорещеният фалос.

    13:18 24.02.2026

  • 48 Трол

    2 0 Отговор
    Не му влияе добре тревата на това момче.

    13:21 24.02.2026

  • 49 Цицелков

    2 0 Отговор
    изглежда като нецицкал или прецицкал

    13:23 24.02.2026

  • 50 Тошко

    1 0 Отговор
    Този нагъл лъжец да организира честни избори????

    13:24 24.02.2026

  • 51 Цицелков

    1 0 Отговор
    като е толкова хубав,ше го вземат ли в Новия проект?

    13:25 24.02.2026

  • 52 Цицелков

    1 0 Отговор
    Не са ме арестували,само ме задържаха!

    13:26 24.02.2026

  • 53 Чочо

    1 0 Отговор
    Яко си е засрл очите

    13:28 24.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Заядливци

    0 0 Отговор
    Кой е заинтересуван от заяждане със служебния кабинет Кабинетът е само за един месец и половина и ще си ходи, защо трябва да се пречи. Електоратът няма достъп до личните данни и досиета., има само МВР, което предоставя незаконно на заинтересуваните лица. Статуквото води много мръсна предизборна кампания. За набеждаване и невярна информация се носи отговорност.

    13:31 24.02.2026

