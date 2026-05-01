За 41-ви път откриват "Флора Бургас"

1 Май, 2026 08:47 609 4

Посетителите ще могат да се насладят на арт инсталации от цветя, посветени на колоездачното състезание "Джиро Д‘Италия"

Снимки: М. Богданова
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Днес край морето откриват едно от най-цветните пролетни събития – "Флора Бургас 2026". Морската градина ще се превърне в сцена на цветно изкуство, вдъхновение и професионални демонстрации.

Посетителите ще могат да се потопят в разнообразие от открити зелени площи с мащабни арт инсталации от цветя, посветени на колоездачното състезание "Джиро Д‘Италия", което тръгва от Южното Черноморие, уточнява БНТ.

Изложението включва и търговски зони с хиляди растения, специализирани пространства с керамика и инвентар за озеленяване.

Официалното откриване е от 11:00 часа, което ще бъде съпътствано от уличен спектакъл на кукления театър и модно ревю с цветни тоалети на студенти от Националната художествена академия.

Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо Кюствндилецо

    1 0 Отговор
    Те това е град баце, оно и нашио Оги кметчето сади китки яко у Кюстендил, ама има още накъде.

    08:54 01.05.2026

  • 2 Питане

    0 0 Отговор
    "Цветните" от ПП - ДБ като експонати ли ще са, или като "почетни гости" ???

    09:01 01.05.2026

  • 3 в кратце

    1 0 Отговор
    Нека красотата е навсякъде около нас и ние да й се радваме! Особенно,ако е с къса пола и токчета.

    09:20 01.05.2026

  • 4 Мухаа ха!

    0 0 Отговор
    Да бяха поканили и онази,живата Флора и Фауна от сутрешния блок на БНТ.Да размахва ръчички и с патетични слова,да ни обяснява ,що е петуния и ,що е върбово клонче..Роди ме майче - влогърче,и ме хвърли в БНТ.Леко,меко и доходно!

    09:43 01.05.2026

