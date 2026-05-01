За 41-ви път откриват "Флора Бургас"

Днес край морето откриват едно от най-цветните пролетни събития – "Флора Бургас 2026". Морската градина ще се превърне в сцена на цветно изкуство, вдъхновение и професионални демонстрации.

Посетителите ще могат да се потопят в разнообразие от открити зелени площи с мащабни арт инсталации от цветя, посветени на колоездачното състезание "Джиро Д‘Италия", което тръгва от Южното Черноморие, уточнява БНТ.

Изложението включва и търговски зони с хиляди растения, специализирани пространства с керамика и инвентар за озеленяване.

Официалното откриване е от 11:00 часа, което ще бъде съпътствано от уличен спектакъл на кукления театър и модно ревю с цветни тоалети на студенти от Националната художествена академия.