Гюров: Мисля, че е ясно кой заплашва Георги Кандев

Гюров: Мисля, че е ясно кой заплашва Георги Кандев

28 Април, 2026 20:31

Попитайте главния секретар кои са шампионите по купуване на гласове на изминалите избори и отговорът сам ще дойде на мястото си, коментира още служебният премиер

Гюров: Мисля, че е ясно кой заплашва Георги Кандев - 1
Снимка: Дарик Радио
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Мисля, че е ясно кой заплашва Георги Кандев. Тогава, когато държавата работи за честни избори, схемите в завладяната държава не стоят безучастни и атакуват обратно. Попитайте главния секретар кои са шампионите по купуване на гласове на изминалите избори и отговорът сам ще дойде на мястото си. Това каза служебният премиер Андрей Гюров в интервю за предаването "Денят на живо" по "Дарик радио", цитиран от novini.bg.

"Това е една добра позната схема, в която с платени свидетели или с такива, които имат интерес, се скалъпва обвинение. Това е схема, която е работила досега", добави той.

"Тогава, когато ни атакуват, нас не ни е страх, защото сме дошли да си свършим работата и няма да се уплашим", изтъкна Гюров.
"Разликата, която виждаме, спрямо предишни управления, е, че ние не се поддаваме на такива заплахи. За мен е учудващо не само сега, но и преди изборите, защо много политически партии се концентрираха върху работата на служебното правителство и вместо да водят лидерски дебати или дебати за идеи и управление, те се упражняваха върху дейността ни. Може би, защото точно тези политически партии са олицетворение на модела Борисов-Пеевски, разграждането на който бе основната задача на служебното правителство", добави той, като добави, че така или иначе служебното правителство ще подаде оставка тази седмица.
"С формирането на новия парламент, ще дойде новото управление. Тогава хората няма да се интересуват кой кого заплашва, а ще се интересуват от това как ще се подобри живота им, какви ще са политиките, които можем да очакваме както от водещите политически партии, така и от тези, които са в опозиция. В крайна сметка едно добро управление е винаги дискусия на идеи", коментира Андрей Гюров.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 5 Отговор
    Казали са му да се прибира в зайчарника ама той е лаком за пост

    20:33 28.04.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    8 1 Отговор
    Кой бе? Я кажи кой?

    20:33 28.04.2026

  • 3 SDEЧЕВ

    19 6 Отговор
    От сутрин до вечер физиономиите на Шарлатаните по медиите, все едно те са спечелили изборите. Днес тук десет статии със снимки на убавците. След влезли е сила присъди се коментира кой за кого купувал.

    20:35 28.04.2026

  • 4 Той

    6 0 Отговор
    И сега, целият репресивен държавен апарат трепери от един човек. Това сериозно ли е?

    20:38 28.04.2026

  • 5 Корнелия Нинова бивш лидер на БСП

    10 2 Отговор
    Писна ми. Две години мълча от уважение към редовите социалисти. Знам поговорката, че на умряло куче нож не се вади, но те прекалиха. Гробокопачите на БСП не спряха да се упражняват върху мой гръб. След няколко такива нападки, последно Станишев ме обвинява за катастрофата на БСП. Станишев, който:

    1. Въведе плоския данък.
    2. Предложи Пеевски за шеф на ДАНС.
    3. Прегръща се с Лютви Местан на Орлов мост.
    4. Извади ми душата да признаем Истанбулската конвенция, та децата ни да не знаят дали са момичета или момчета. Е, не му се получи.
    5. Има да разказва много за фалита на КТБ.

    Някаква поръчкова (знам го със сигурност) уж журналистка пък пише, че съм съсипала партията, защото по мое време били изключени СТОТИЦИ социалисти. СТОТИЦИ????????? Да, по мое време изключихме Георги Гергов и Кирил Добрев. И съм била права. Видяхте до какво доведе връщането на Добрев – коалиция с Борисов и Пеевски и края на партията БСП.

    Не допуснах БСП да бъде патерица на мафията. Изправих се срещу червените милионери, наследствените кланове, задкулисните играчи, които използваха идеализма на редовите членове, за да трупат пачки. Изключихте ме. Нямам нищо общо с БСП от две години. Носете си последиците от предателствата и алчността. На следващите избори като ИТН - под 1%.

    20:39 28.04.2026

  • 6 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 0 Отговор
    Аз командвам всички, само съседката Василена да ми падне чисто гол ще и дам да ми се порадва като на английски дог в кревата

    20:40 28.04.2026

  • 7 мнение

    5 5 Отговор
    Не прочетох какво е казал Гюров, защото не го уважавам. След онова назначаване на Нейнски и Запрянов, а после и това подписване на десегодишния договор считам, че е нелоялен и неморален. Пишат тук, в нета, че щели да го предложат за президент. Нека го предложат, за да видят какво сгромолясване ще направи. Гюров си изпя песента, показа, че има лоши качества и затова повече никога няма да бъде политически фактор. Да се връща там в банката и да не си показва носа в политиката.

    20:41 28.04.2026

  • 8 Пеньо Зеленчука

    1 1 Отговор
    Кой?Кой?

    20:41 28.04.2026

  • 9 Айде къш гюрю

    1 4 Отговор
    Гюрю,не говори глупости.Нали знаеш че трябват доказателства,а не бла бла.Спокойно могат да те съдят за клевита.А тия театри със заплахите,ги разказвай на гюро михайлов

    Коментиран от #16

    20:44 28.04.2026

  • 10 така така

    5 1 Отговор
    Кой го заплашва. Изплюй камъчето!

    20:44 28.04.2026

  • 11 Гост

    6 0 Отговор
    Чистката трябва да започне. Ударете тая престъпност, това е шанс да се пооправим малко.

    20:44 28.04.2026

  • 12 няма държава

    3 0 Отговор
    В територията наречена - България , съд и прокуратура пазят мафията , и за това Мексико и Боливия могат само да ни завиждат , иначе сме европейски - но само виснал ЧЛЕН !

    20:47 28.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Калин

    0 3 Отговор
    Гюро, ти кой точно беше че не се сещаме!?

    Изчезвай бе клоун, ти си никой вече!

    20:53 28.04.2026

  • 15 боико борисоф

    2 0 Отговор
    мършите от герб и дпс им се види края пепи еврото лубена и останали ще потеглят към небитието

    20:57 28.04.2026

  • 16 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Айде къш гюрю":

    дано вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен БългаpскиГeн

    20:58 28.04.2026

  • 17 ТОЯ КАНДЕВ ГО

    0 1 Отговор
    Направихте герой. А той знае ли. СТРАШЕН ПОГЛЕД. КАК Е ЗАВЪРШИЛ УНИВЕРСИТЕТА НЕ ЗНАЯ. ИЗБИВА ВСИЧКИ ДОЦЕНТИ И ПРОФЕСОРИ СЪС ПОГЛЕДА СИ. НО СЪГЛАСЕН СЪМ ЧЕ СИ СВЪРШИ МВР ДОБРЕ РАБОТАТА НА ИЗБОРИТЕ. Чувството ми е че ИСКАТЕ да остане на поста си и да замете ПЕТРОХАН. И за гилза една да напиша. Голям удар е това след месеци упорита работа да намерите четвъртата гилза.

    20:59 28.04.2026

  • 18 Сивчо

    1 1 Отговор
    Търси си работа, Гюро... не можа да изпълниш основната задача - ПП-ДБ пак останаха трета политическа сила, въпреки че проведохте изборите с нашто МВР. Жалък си!

    20:59 28.04.2026

