Гюров: Мисля, че е ясно кой заплашва Георги Кандев

Мисля, че е ясно кой заплашва Георги Кандев. Тогава, когато държавата работи за честни избори, схемите в завладяната държава не стоят безучастни и атакуват обратно. Попитайте главния секретар кои са шампионите по купуване на гласове на изминалите избори и отговорът сам ще дойде на мястото си. Това каза служебният премиер Андрей Гюров в интервю за предаването "Денят на живо" по "Дарик радио", цитиран от novini.bg.

"Това е една добра позната схема, в която с платени свидетели или с такива, които имат интерес, се скалъпва обвинение. Това е схема, която е работила досега", добави той.

"Тогава, когато ни атакуват, нас не ни е страх, защото сме дошли да си свършим работата и няма да се уплашим", изтъкна Гюров.

"Разликата, която виждаме, спрямо предишни управления, е, че ние не се поддаваме на такива заплахи. За мен е учудващо не само сега, но и преди изборите, защо много политически партии се концентрираха върху работата на служебното правителство и вместо да водят лидерски дебати или дебати за идеи и управление, те се упражняваха върху дейността ни. Може би, защото точно тези политически партии са олицетворение на модела Борисов-Пеевски, разграждането на който бе основната задача на служебното правителство", добави той, като добави, че така или иначе служебното правителство ще подаде оставка тази седмица.

"С формирането на новия парламент, ще дойде новото управление. Тогава хората няма да се интересуват кой кого заплашва, а ще се интересуват от това как ще се подобри живота им, какви ще са политиките, които можем да очакваме както от водещите политически партии, така и от тези, които са в опозиция. В крайна сметка едно добро управление е винаги дискусия на идеи", коментира Андрей Гюров.