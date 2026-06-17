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Колко са пенсионерите в Министерството на отбраната?

Колко са пенсионерите в Министерството на отбраната?

17 Юни, 2026 19:06 839 17

  • пенсионери-
  • министерство-
  • отбрана-
  • военни-
  • цивилни служители

В системата работят 3495 души, навършили пенсионна възраст

Колко са пенсионерите в Министерството на отбраната? - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В системата на Министерството на отбраната работят 3495 души, навършили пенсионна възраст. Това информира министърът на отбраната Димитър Стоянов в отговор на въпрос от народния представител от „Демократична България" Мартин Димитров. Информацията е към април 2026 г. Отговорът е публикуван на сайта на парламента.

Броят на хората, навършили пенсионна възраст, наети по трудово или служебно правоотношение, граждански договор, или друг вид правоотношение в повереното ми ведомство, е 3495, а в търговските дружества, на които съм принципал, е 821, отговаря военният министър, предава БТА.

В началото на 2025 г. тогавашният служебен министър на отбраната Атанас Запрянов съобщи, че към декември 2024 г. общо 661 военнослужещи и 3079 цивилни служители, навършили възраст за пенсиониране, продължават да работят във Въоръжените сили. Хората, навършили пенсионна възраст, които продължават да работят в търговските дружества, са 836, информира тогава Атанас Запрянов.

По искане на депутата министърът посочва броя на хората, които продължават да работят в повереното му ведомство, в пет групи: до една година след навършване на възрастта за пенсиониране - 381; до две години - 343; до три - 208; до четири години - 187; над пет години - 2376.

В отговора пише още, че броят на хората, упражнили правото си на пенсия по реда на чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване (специалният ред за военнослужещи - бел. ав.), и наети във военното ведомство, е 1940, а в търговските дружества, на които министърът е принципал, е 179. Броят на хората, упражнили правото си на пенсия по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (общият ред - бел. ав.), и наети в системата на Министерството на отбраната, е 665, а в търговските дружества, на които министърът е принципал, е 307.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Има и пи 10г

    15 1 Отговор
    След пенсия и то на огицерска заплата, не пазач

    Коментиран от #4, #5

    19:09 17.06.2026

  • 2 Колко

    8 1 Отговор
    са кашици?

    19:14 17.06.2026

  • 3 Всичките

    16 0 Отговор
    ...чиновници, ние и без това нямаме други.
    Всичките и от мвр....вън

    19:16 17.06.2026

  • 4 военен пенсионер

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Има и пи 10г":

    Ако си намерим ченето, ще те ухапя !

    19:18 17.06.2026

  • 5 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Има и пи 10г":

    Всички пенсионери на държавна служба трябва да бъдат махнати, а останалите държавни хрантутници да почна да си плащат осигуровките...... Сега гледах по новините нашата "велика" министърка на външните работи....цялата в черно, няма голи раменца и деколте, просто я съжалих, сигурно изпращана вечен път някой близък.... Въобще къде месията е намерил тая "велика" външна министърка, го неща по умност Бербок и Кая.....

    Коментиран от #8

    19:19 17.06.2026

  • 6 Цял живот

    15 1 Отговор
    на държавна ясла и сега като пенсионери продължават да висят безполезни за държавата на гърба ѝ , респективно на българските граждани ! Позор и наглост неземна !

    19:20 17.06.2026

  • 7 Много е лесно!

    12 0 Отговор
    Казвате :
    Който иска,след пенсия, да остане в системата на МО,го пращаме от утре на фронта в Украйна...!
    Ефекта,ще е светкавичен...!

    19:21 17.06.2026

  • 8 Тая ...

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    ...га назначиха от британското посолство, мъжа им работи за м-6

    19:21 17.06.2026

  • 9 Васил

    8 0 Отговор
    И кво правят там точно след пенсия там бъркат си по носовете и чакат аванс заплата и бонус.

    Коментиран от #10

    19:23 17.06.2026

  • 10 Банго-Васил

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Васил":

    Кво правят там точно след пенсия ли..?!
    Дават ,,ЕБЦУ" -
    ,,Ешчьо Более Ценнъе Указания"

    19:26 17.06.2026

  • 11 Реалист

    4 0 Отговор
    Всички вън , до един! В милицията (нарочно) също така. Не може държави в
    ЕС по големи от тази кочина, да имат в пъти по малко милиционери и в пъти по ниска престъпността

    19:30 17.06.2026

  • 12 Иван Грозни

    4 0 Отговор
    И да се отбележи нещо много важно, не носят бойни дежурства, не са в бойните части и подразделения, само получават заплата. Те знаят за кого да гласуват. Да не говорим, че военните училища са бъкани с професори без покритие.

    19:30 17.06.2026

  • 13 Да вземете да кажете...!

    3 0 Отговор
    И колко чиновници,работят след пенсия,в държавната администрация,щото и там Борисовите и Пеевските калинки,хич не са малко...!

    19:33 17.06.2026

  • 14 бай Кольо

    1 2 Отговор
    А в полЮцията колко са чиновниците на първа категория?Ще ви кажа-всички!Огромни заплати,първа категория(нищо че работят от 9 до 16.30 часа и вечер и по празниците са си в коъщи),огромни отпуски,привилегии...

    19:35 17.06.2026

  • 15 Оня под Коня

    0 0 Отговор
    Тия Иван Костов ги оправяше перфектно. При Иван Костов не инфляцията, а доходите растяха. 50 ЛВ и хладилника пълен, бяхме 2 на Балканите по ввп на човек след Гърция. След Костов веднага последва упадък и пак станахме 2 ама от отзад напред...

    19:35 17.06.2026

  • 16 Но все пак са два пъти по малко от МВР

    3 0 Отговор
    И с два пъти по малки заплати от МВР.
    Защо заплатите на военните са два пъти по ниски от тези в полицията също е важен въпрос. Ми някак си не е правилно.

    19:37 17.06.2026

  • 17 Без име

    0 0 Отговор
    Търтеи. Не търтеи, тении са.... Взели са и по 20 бритни заплати накуп. А не са платили и една стотинка пенсионни осигуровки. Месечният им доход е над 3500 евро.

    19:41 17.06.2026

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