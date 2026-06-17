Колко са пенсионерите в Министерството на отбраната?

В системата на Министерството на отбраната работят 3495 души, навършили пенсионна възраст. Това информира министърът на отбраната Димитър Стоянов в отговор на въпрос от народния представител от „Демократична България" Мартин Димитров. Информацията е към април 2026 г. Отговорът е публикуван на сайта на парламента.

Броят на хората, навършили пенсионна възраст, наети по трудово или служебно правоотношение, граждански договор, или друг вид правоотношение в повереното ми ведомство, е 3495, а в търговските дружества, на които съм принципал, е 821, отговаря военният министър, предава БТА.

В началото на 2025 г. тогавашният служебен министър на отбраната Атанас Запрянов съобщи, че към декември 2024 г. общо 661 военнослужещи и 3079 цивилни служители, навършили възраст за пенсиониране, продължават да работят във Въоръжените сили. Хората, навършили пенсионна възраст, които продължават да работят в търговските дружества, са 836, информира тогава Атанас Запрянов.

По искане на депутата министърът посочва броя на хората, които продължават да работят в повереното му ведомство, в пет групи: до една година след навършване на възрастта за пенсиониране - 381; до две години - 343; до три - 208; до четири години - 187; над пет години - 2376.

В отговора пише още, че броят на хората, упражнили правото си на пенсия по реда на чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване (специалният ред за военнослужещи - бел. ав.), и наети във военното ведомство, е 1940, а в търговските дружества, на които министърът е принципал, е 179. Броят на хората, упражнили правото си на пенсия по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (общият ред - бел. ав.), и наети в системата на Министерството на отбраната, е 665, а в търговските дружества, на които министърът е принципал, е 307.