Колко са пенсионерите в Министерството на отбраната?

В системата на Министерството на отбраната работят 3495 души, навършили пенсионна възраст. Това информира министърът на отбраната Димитър Стоянов в отговор на въпрос от народния представител от „Демократична България" Мартин Димитров. Информацията е към април 2026 г. Отговорът е публикуван на сайта на парламента.
Броят на хората, навършили пенсионна възраст, наети по трудово или служебно правоотношение, граждански договор, или друг вид правоотношение в повереното ми ведомство, е 3495, а в търговските дружества, на които съм принципал, е 821, отговаря военният министър, предава БТА.
В началото на 2025 г. тогавашният служебен министър на отбраната Атанас Запрянов съобщи, че към декември 2024 г. общо 661 военнослужещи и 3079 цивилни служители, навършили възраст за пенсиониране, продължават да работят във Въоръжените сили. Хората, навършили пенсионна възраст, които продължават да работят в търговските дружества, са 836, информира тогава Атанас Запрянов.
По искане на депутата министърът посочва броя на хората, които продължават да работят в повереното му ведомство, в пет групи: до една година след навършване на възрастта за пенсиониране - 381; до две години - 343; до три - 208; до четири години - 187; над пет години - 2376.
В отговора пише още, че броят на хората, упражнили правото си на пенсия по реда на чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване (специалният ред за военнослужещи - бел. ав.), и наети във военното ведомство, е 1940, а в търговските дружества, на които министърът е принципал, е 179. Броят на хората, упражнили правото си на пенсия по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (общият ред - бел. ав.), и наети в системата на Министерството на отбраната, е 665, а в търговските дружества, на които министърът е принципал, е 307.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Има и пи 10г
Коментиран от #4, #5
19:09 17.06.2026
2 Колко
19:14 17.06.2026
3 Всичките
Всичките и от мвр....вън
19:16 17.06.2026
4 военен пенсионер
До коментар #1 от "Има и пи 10г":Ако си намерим ченето, ще те ухапя !
19:18 17.06.2026
5 Европеец
До коментар #1 от "Има и пи 10г":Всички пенсионери на държавна служба трябва да бъдат махнати, а останалите държавни хрантутници да почна да си плащат осигуровките...... Сега гледах по новините нашата "велика" министърка на външните работи....цялата в черно, няма голи раменца и деколте, просто я съжалих, сигурно изпращана вечен път някой близък.... Въобще къде месията е намерил тая "велика" външна министърка, го неща по умност Бербок и Кая.....
Коментиран от #8
19:19 17.06.2026
6 Цял живот
19:20 17.06.2026
7 Много е лесно!
Който иска,след пенсия, да остане в системата на МО,го пращаме от утре на фронта в Украйна...!
Ефекта,ще е светкавичен...!
19:21 17.06.2026
8 Тая ...
До коментар #5 от "Европеец":...га назначиха от британското посолство, мъжа им работи за м-6
19:21 17.06.2026
9 Васил
Коментиран от #10
19:23 17.06.2026
10 Банго-Васил
До коментар #9 от "Васил":Кво правят там точно след пенсия ли..?!
Дават ,,ЕБЦУ" -
,,Ешчьо Более Ценнъе Указания"
19:26 17.06.2026
11 Реалист
ЕС по големи от тази кочина, да имат в пъти по малко милиционери и в пъти по ниска престъпността
19:30 17.06.2026
12 Иван Грозни
19:30 17.06.2026
13 Да вземете да кажете...!
19:33 17.06.2026
14 бай Кольо
19:35 17.06.2026
15 Оня под Коня
19:35 17.06.2026
16 Но все пак са два пъти по малко от МВР
Защо заплатите на военните са два пъти по ниски от тези в полицията също е важен въпрос. Ми някак си не е правилно.
19:37 17.06.2026
17 Без име
19:41 17.06.2026