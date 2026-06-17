Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Таванът на пенсиите орязва 15 800 българи

Таванът на пенсиите орязва 15 800 българи

17 Юни, 2026 22:47 1 331 37

  • пенсионери-
  • таван на пенсиите-
  • нои-
  • бюджет-
  • бюджетен дефицит

До момента кабинетът не е обявил намерение да повиши лимита с проекта на редовния бюджет за годината. Причината е очертаващата се сериозна дупка в държавната хазна

Таванът на пенсиите орязва 15 800 българи - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Близо 15 800 пенсионери в България ще останат с реално орязани доходи от 1 юли 2026 година, тъй като действително изчислените им суми ще надхвърлят замразения максимален таван от 1738,40 евро, съобщават от Националния осигурителен институт, цитирани от Telegraph.bg. Поради липсата на редовен държавен бюджет и сериозния фискален дефицит, правителството планира да запази сегашното ограничение. Това ще доведе до парадокса хора с висок осигурителен принос да получават по-малко, отколкото им се полага по закон. Действащото законодателство заковава максималния размер на парите за старост на това ниво и никой, извън определен тесен кръг от висши държавни длъжности, не може да взима повече.

Броят на ограничените от тавана възрастни хора ще набъбне драстично заради предстоящото общо осъвременяване на пенсиите със 7,8% по швейцарското правило от 1 юли. Към юни 2026 година хората, които взимат максималния таван, са точно 9195 души. След индексацията обаче тази група ще се увеличи почти двойно.

До момента кабинетът не е обявил намерение да повиши лимита с проекта на редовния бюджет за годината. Причината е очертаващата се сериозна дупка в държавната хазна.

"Въпросът за увеличаване на максималния размер е въпрос на политики на правителството. Какви са те ще стане ясно след внасянето на проекта за бюджет за 2026 г., което се очаква да стане скоро", коментираха официално от Националния осигурителен институт.

Максималната пенсия се гласува всяка година в бюджета на Държавното обществено осигуряване. Редовната финансова рамка обаче все още не е приета, въпреки че сме в средата на годината, заради политическата криза в края на 2025 година. Служебният кабинет остави горещия картоф на сегашното редовно правителство, а до приемането на новия закон действа т.нар. удължителен закон. Експертите напомнят, че таванът е замразен на това ниво още от 2022 година, тъй като фискалната ситуация така и не позволи на управляващите да заделят няколко милиона евро за вдигането му.

За разлика от максималната, минималната пенсия за стаж и възраст ще отбележи органичен ръст. Тъй като редовният бюджет се забави, Народното събрание прие спешни промени в удължителния закон, с които вдигна най-ниския праг за старост от юли на 347,51 евро спрямо досегашните 322,37 евро. Ръстът тук също е точно 7,8%.

Това увеличение обаче се оказва крайно недостатъчно, за да измъкне българските пенсионери от капана на мизерията. Официалната линия на бедност в България за 2026 година е закована на 390,63 евро. Към юни 2026 година хората, които преживяват с парите за старост и добавките под този праг, са внушителните 850 247 души. След юлската индексация армията на бедстващите пенсионери ще намалее съвсем леко, като под прага на бедност ще останат около 712 600 лица.

Осигуряването върху максимален доход през годините изобщо не гарантира достигането на тавана, показват разчетите. До най-високите суми обикновено се добират хората с т.нар. превърнат осигурителен стаж.

Профилът на НОИ показва, че това са предимно бивши служители от сектор "Сигурност" – полицаи и военни, както и работещи в тежки условия като миньори, летци и водолази от първа и втора категория труд. Средният зачетен осигурителен стаж на хората с таван на пенсиите е рекорден – 59 години и 6 месеца. Едва една трета от това време обаче е реален трудов стаж от масовата трета категория, докато останалото е натрупано чрез законовите коефициенти за превръщане на високорисковия труд.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    13 1 Отговор
    К8лко от тях са се осигурявали?

    22:49 17.06.2026

  • 2 Пенсионерите са били нужни само

    15 3 Отговор
    На младини дорде са трудоспособни. И блъскат за благото на полит шайката след което да мрът без да имат пари и благини...така работи схемата в бегето

    22:52 17.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    8 4 Отговор
    Чрез тавана на пенсиите се крият огромни доходи на олигархията.

    22:53 17.06.2026

  • 4 Смешен плач

    12 8 Отговор
    И какво сега да плачем за тях ли ? Горкичките те. Живи да ги ожалим.

    Коментиран от #11, #31

    22:56 17.06.2026

  • 5 БЪДЕТЕ КАЛАШНИЦИ

    11 1 Отговор
    И без един работен ден си живеят богато и пенсията не ги вълнува.

    Коментиран от #7, #8

    22:58 17.06.2026

  • 6 Тома

    11 5 Отговор
    Тези българи ги познаваме които вземат тавана на пенсията.Те изпотени вода не са пили и бачкаторите им плащаха осигуровките.

    Коментиран от #12, #33

    23:00 17.06.2026

  • 7 Последния Софиянец

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "БЪДЕТЕ КАЛАШНИЦИ":

    Те грабят от народа а когато народа е беден и техният бизнес е слаб.

    23:00 17.06.2026

  • 8 юдеите и ромите са

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "БЪДЕТЕ КАЛАШНИЦИ":

    На особен отчет. Те имат "организации които се грижат" за тях. Бедните хора по улиците не са роми. Повечето са бедни българи или дори бедни англичани , но не и цигани.

    23:07 17.06.2026

  • 9 За увеличение на заплатите

    14 4 Отговор
    На тия 240 пикучни мехури пари има, а за пенсионерите- няма!
    Как да го разбирам това?
    Колко от всички народни нехранимайковци в НС взимат и заплата от над 4 000€+ 1738 от пенсия?
    Тях какво ще ги поавят?
    Също е положението и в Конституционня съд!
    И в прокуратурата, съда и следствието! Тия по закона за Съдебната власт се пенсионират на 65 години. Ще им спрете ли пениите или ще ги пенсонирате преди да вършат 65

    Коментиран от #15, #37

    23:08 17.06.2026

  • 10 Кво ше кажете

    11 0 Отговор
    Работиш 18г в т.н. Сигурност , пенсионираш се
    на 45 и после 50 г взимаш макс пенсия като пак си доработваш в сигурността или преподаваш в бибиотекарския

    23:10 17.06.2026

  • 11 Ами аз съм един от ,,горкичките"...!

    8 6 Отговор

    До коментар #4 от "Смешен плач":

    Заслужил съм си тавана,работейки на смени по 12 часа,пряко в производството,като съм се осигурявал редовно,до последният си работен ден!

    Коментиран от #17

    23:11 17.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хъхъ

    9 3 Отговор
    Че кой го взима този таван? Шефове в държавна администрация, корумпирани съдии и генерали от армията, станали такива без участие във военни действия

    23:13 17.06.2026

  • 14 крадев

    3 3 Отговор
    затягайте коланите орязването започва!

    23:13 17.06.2026

  • 15 Ми то народните представители

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "За увеличение на заплатите":

    общинските съветници членовете на БД и ВСС и КС и други подобни изобщо не трябва да вземат заплата защото тяхната дейност би трябвало да е в полза роду. Да ги викат на сесии. Те трябва да имат други работни места на които да получават заплата.

    23:16 17.06.2026

  • 16 Пенсионерка

    11 2 Отговор
    да, търтеи като хмпарцуцян трябва да бъдат орязани зада има за нормално осигурените!!!

    Коментиран от #18

    23:16 17.06.2026

  • 17 ЕлСмешнико

    9 3 Отговор

    До коментар #11 от "Ами аз съм един от ,,горкичките"...!":

    хаха, тавана са банкери, генерали и такива хрантутници, ако си бачкер на договор си за средна пенсия

    Коментиран от #19

    23:19 17.06.2026

  • 18 крадпацурмян

    12 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пенсионерка":

    трябва да бъде не орязан а гилотиниран!

    23:20 17.06.2026

  • 19 Хей Папагале!

    3 6 Отговор

    До коментар #17 от "ЕлСмешнико":

    Работил съм в Енергетиката,в Електроцентрала!
    Аварийните ситуации,напрежението и стреса са ежедневие!
    Заслужил съм си тавана!
    Аре сбогом,бъди жив и здрав!

    Коментиран от #20

    23:27 17.06.2026

  • 20 айде айде

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Хей Папагале!":

    всичкото булгари много работни и кадърни и затуй най пропадналата държава..

    Коментиран от #25

    23:28 17.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 При

    4 6 Отговор
    разходно-покривната пенсионна система пенсията следва да бъде една за всички. Всичко друго е дискриминация (забранена от конституцията) и всяване на разделение между хората.

    Коментиран от #24, #26

    23:30 17.06.2026

  • 23 Някой умствено надарен

    4 4 Отговор
    Упорито ме изтрива.
    По- умният отстъпва!
    Спирам с коментарите!
    С чиста съвест и без грам притеснение си взимам макс пенсия!
    Лека нощ!

    23:37 17.06.2026

  • 24 Тогава

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "При":

    защо и заплатите да не бъдат еднакви? Няма значение квалификация, образование, длъжност, вредни условия на труд и т.н.

    23:41 17.06.2026

  • 25 българин

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "айде айде":

    виновни са българските "политици" и "бизнесмени" които само лъжат и крадат!!!

    23:41 17.06.2026

  • 26 Хехехе

    4 4 Отговор

    До коментар #22 от "При":

    И как я виждаш? Един работи, друг се чеше и на финала равни пенсии!
    Не ставай смешен!

    23:44 17.06.2026

  • 27 гост

    3 2 Отговор
    Едно време са вземали най големите заплати и сега пак най големите пенсии,кое му е редното а те дефакто бяха най големите мафиоти

    23:58 17.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Няма страшни

    2 2 Отговор
    Това са основно милиционери и шапкари, на които ние сме им внасяли осигуровките

    00:01 18.06.2026

  • 30 Коко

    0 1 Отговор
    И какво са работили тези с орязани пенсии

    00:01 18.06.2026

  • 31 смешен си дори в плача си

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Смешен плач":

    Работил съм 40 години на смени в АЕЦ "Козлодуй" за да имаш ти нещастнико ток и да не си нарушиш комфорта, но сега не мога да си получавам РЕАЛНАТА пенсия, защото са ми въвели таван. Но,.....за банкянскатаМутра сигурно няма таван.

    Коментиран от #34

    00:09 18.06.2026

  • 32 ООрана държава

    0 1 Отговор
    1700 eврака, стигат им

    00:11 18.06.2026

  • 33 отговор на тома

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тома":

    Ами, да беше дошъл да работиш в АЕЦ "Козлодуй" и да получаваше тавана. Да, понякога не сме имали време да пием и вода, за да може ти да имаш ток и да ти осигурим комфорта. PS// тома не случайно е с малка буква - това е "уважението" ми към такива завистници.

    00:16 18.06.2026

  • 34 Смърфиета

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "смешен си дори в плача си":

    И си още жив? Ти требва да си некъв гама активен!

    Коментиран от #35

    00:19 18.06.2026

  • 35 отговор

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Смърфиета":

    Да, жив съм! Ти и от радиоактивност ли разбираш??? Тогава да те питам - колко е периода на полуразпад на Cs-137???

    00:24 18.06.2026

  • 36 Това Е !

    1 0 Отговор
    Пе !

    --

    де !

    --

    рас !

    --

    ка !

    Държава !

    В Която !

    Не си Струва !

    Да Живееш !

    00:27 18.06.2026

  • 37 Няма Какво Да Разбираш !

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "За увеличение на заплатите":

    Феодализъм !

    36 Години !

    Феодализъм !

    И Продължава !

    00:31 18.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове