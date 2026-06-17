Таванът на пенсиите орязва 15 800 българи

Близо 15 800 пенсионери в България ще останат с реално орязани доходи от 1 юли 2026 година, тъй като действително изчислените им суми ще надхвърлят замразения максимален таван от 1738,40 евро, съобщават от Националния осигурителен институт, цитирани от Telegraph.bg. Поради липсата на редовен държавен бюджет и сериозния фискален дефицит, правителството планира да запази сегашното ограничение. Това ще доведе до парадокса хора с висок осигурителен принос да получават по-малко, отколкото им се полага по закон. Действащото законодателство заковава максималния размер на парите за старост на това ниво и никой, извън определен тесен кръг от висши държавни длъжности, не може да взима повече.
Броят на ограничените от тавана възрастни хора ще набъбне драстично заради предстоящото общо осъвременяване на пенсиите със 7,8% по швейцарското правило от 1 юли. Към юни 2026 година хората, които взимат максималния таван, са точно 9195 души. След индексацията обаче тази група ще се увеличи почти двойно.
До момента кабинетът не е обявил намерение да повиши лимита с проекта на редовния бюджет за годината. Причината е очертаващата се сериозна дупка в държавната хазна.
"Въпросът за увеличаване на максималния размер е въпрос на политики на правителството. Какви са те ще стане ясно след внасянето на проекта за бюджет за 2026 г., което се очаква да стане скоро", коментираха официално от Националния осигурителен институт.
Максималната пенсия се гласува всяка година в бюджета на Държавното обществено осигуряване. Редовната финансова рамка обаче все още не е приета, въпреки че сме в средата на годината, заради политическата криза в края на 2025 година. Служебният кабинет остави горещия картоф на сегашното редовно правителство, а до приемането на новия закон действа т.нар. удължителен закон. Експертите напомнят, че таванът е замразен на това ниво още от 2022 година, тъй като фискалната ситуация така и не позволи на управляващите да заделят няколко милиона евро за вдигането му.
За разлика от максималната, минималната пенсия за стаж и възраст ще отбележи органичен ръст. Тъй като редовният бюджет се забави, Народното събрание прие спешни промени в удължителния закон, с които вдигна най-ниския праг за старост от юли на 347,51 евро спрямо досегашните 322,37 евро. Ръстът тук също е точно 7,8%.
Това увеличение обаче се оказва крайно недостатъчно, за да измъкне българските пенсионери от капана на мизерията. Официалната линия на бедност в България за 2026 година е закована на 390,63 евро. Към юни 2026 година хората, които преживяват с парите за старост и добавките под този праг, са внушителните 850 247 души. След юлската индексация армията на бедстващите пенсионери ще намалее съвсем леко, като под прага на бедност ще останат около 712 600 лица.
Осигуряването върху максимален доход през годините изобщо не гарантира достигането на тавана, показват разчетите. До най-високите суми обикновено се добират хората с т.нар. превърнат осигурителен стаж.
Профилът на НОИ показва, че това са предимно бивши служители от сектор "Сигурност" – полицаи и военни, както и работещи в тежки условия като миньори, летци и водолази от първа и втора категория труд. Средният зачетен осигурителен стаж на хората с таван на пенсиите е рекорден – 59 години и 6 месеца. Едва една трета от това време обаче е реален трудов стаж от масовата трета категория, докато останалото е натрупано чрез законовите коефициенти за превръщане на високорисковия труд.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
22:49 17.06.2026
2 Пенсионерите са били нужни само
22:52 17.06.2026
3 Последния Софиянец
22:53 17.06.2026
4 Смешен плач
Коментиран от #11, #31
22:56 17.06.2026
5 БЪДЕТЕ КАЛАШНИЦИ
Коментиран от #7, #8
22:58 17.06.2026
6 Тома
Коментиран от #12, #33
23:00 17.06.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #5 от "БЪДЕТЕ КАЛАШНИЦИ":Те грабят от народа а когато народа е беден и техният бизнес е слаб.
23:00 17.06.2026
8 юдеите и ромите са
До коментар #5 от "БЪДЕТЕ КАЛАШНИЦИ":На особен отчет. Те имат "организации които се грижат" за тях. Бедните хора по улиците не са роми. Повечето са бедни българи или дори бедни англичани , но не и цигани.
23:07 17.06.2026
9 За увеличение на заплатите
Как да го разбирам това?
Колко от всички народни нехранимайковци в НС взимат и заплата от над 4 000€+ 1738 от пенсия?
Тях какво ще ги поавят?
Също е положението и в Конституционня съд!
И в прокуратурата, съда и следствието! Тия по закона за Съдебната власт се пенсионират на 65 години. Ще им спрете ли пениите или ще ги пенсонирате преди да вършат 65
Коментиран от #15, #37
23:08 17.06.2026
10 Кво ше кажете
на 45 и после 50 г взимаш макс пенсия като пак си доработваш в сигурността или преподаваш в бибиотекарския
23:10 17.06.2026
11 Ами аз съм един от ,,горкичките"...!
До коментар #4 от "Смешен плач":Заслужил съм си тавана,работейки на смени по 12 часа,пряко в производството,като съм се осигурявал редовно,до последният си работен ден!
Коментиран от #17
23:11 17.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 хъхъ
23:13 17.06.2026
14 крадев
23:13 17.06.2026
15 Ми то народните представители
До коментар #9 от "За увеличение на заплатите":общинските съветници членовете на БД и ВСС и КС и други подобни изобщо не трябва да вземат заплата защото тяхната дейност би трябвало да е в полза роду. Да ги викат на сесии. Те трябва да имат други работни места на които да получават заплата.
23:16 17.06.2026
16 Пенсионерка
Коментиран от #18
23:16 17.06.2026
17 ЕлСмешнико
До коментар #11 от "Ами аз съм един от ,,горкичките"...!":хаха, тавана са банкери, генерали и такива хрантутници, ако си бачкер на договор си за средна пенсия
Коментиран от #19
23:19 17.06.2026
18 крадпацурмян
До коментар #16 от "Пенсионерка":трябва да бъде не орязан а гилотиниран!
23:20 17.06.2026
19 Хей Папагале!
До коментар #17 от "ЕлСмешнико":Работил съм в Енергетиката,в Електроцентрала!
Аварийните ситуации,напрежението и стреса са ежедневие!
Заслужил съм си тавана!
Аре сбогом,бъди жив и здрав!
Коментиран от #20
23:27 17.06.2026
20 айде айде
До коментар #19 от "Хей Папагале!":всичкото булгари много работни и кадърни и затуй най пропадналата държава..
Коментиран от #25
23:28 17.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 При
Коментиран от #24, #26
23:30 17.06.2026
23 Някой умствено надарен
По- умният отстъпва!
Спирам с коментарите!
С чиста съвест и без грам притеснение си взимам макс пенсия!
Лека нощ!
23:37 17.06.2026
24 Тогава
До коментар #22 от "При":защо и заплатите да не бъдат еднакви? Няма значение квалификация, образование, длъжност, вредни условия на труд и т.н.
23:41 17.06.2026
25 българин
До коментар #20 от "айде айде":виновни са българските "политици" и "бизнесмени" които само лъжат и крадат!!!
23:41 17.06.2026
26 Хехехе
До коментар #22 от "При":И как я виждаш? Един работи, друг се чеше и на финала равни пенсии!
Не ставай смешен!
23:44 17.06.2026
27 гост
23:58 17.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Няма страшни
00:01 18.06.2026
30 Коко
00:01 18.06.2026
31 смешен си дори в плача си
До коментар #4 от "Смешен плач":Работил съм 40 години на смени в АЕЦ "Козлодуй" за да имаш ти нещастнико ток и да не си нарушиш комфорта, но сега не мога да си получавам РЕАЛНАТА пенсия, защото са ми въвели таван. Но,.....за банкянскатаМутра сигурно няма таван.
Коментиран от #34
00:09 18.06.2026
32 ООрана държава
00:11 18.06.2026
33 отговор на тома
До коментар #6 от "Тома":Ами, да беше дошъл да работиш в АЕЦ "Козлодуй" и да получаваше тавана. Да, понякога не сме имали време да пием и вода, за да може ти да имаш ток и да ти осигурим комфорта. PS// тома не случайно е с малка буква - това е "уважението" ми към такива завистници.
00:16 18.06.2026
34 Смърфиета
До коментар #31 от "смешен си дори в плача си":И си още жив? Ти требва да си некъв гама активен!
Коментиран от #35
00:19 18.06.2026
35 отговор
До коментар #34 от "Смърфиета":Да, жив съм! Ти и от радиоактивност ли разбираш??? Тогава да те питам - колко е периода на полуразпад на Cs-137???
00:24 18.06.2026
36 Това Е !
--
де !
--
рас !
--
ка !
Държава !
В Която !
Не си Струва !
Да Живееш !
00:27 18.06.2026
37 Няма Какво Да Разбираш !
До коментар #9 от "За увеличение на заплатите":Феодализъм !
36 Години !
Феодализъм !
И Продължава !
00:31 18.06.2026