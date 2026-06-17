Таванът на пенсиите орязва 15 800 българи

Близо 15 800 пенсионери в България ще останат с реално орязани доходи от 1 юли 2026 година, тъй като действително изчислените им суми ще надхвърлят замразения максимален таван от 1738,40 евро, съобщават от Националния осигурителен институт, цитирани от Telegraph.bg. Поради липсата на редовен държавен бюджет и сериозния фискален дефицит, правителството планира да запази сегашното ограничение. Това ще доведе до парадокса хора с висок осигурителен принос да получават по-малко, отколкото им се полага по закон. Действащото законодателство заковава максималния размер на парите за старост на това ниво и никой, извън определен тесен кръг от висши държавни длъжности, не може да взима повече.

Броят на ограничените от тавана възрастни хора ще набъбне драстично заради предстоящото общо осъвременяване на пенсиите със 7,8% по швейцарското правило от 1 юли. Към юни 2026 година хората, които взимат максималния таван, са точно 9195 души. След индексацията обаче тази група ще се увеличи почти двойно.

До момента кабинетът не е обявил намерение да повиши лимита с проекта на редовния бюджет за годината. Причината е очертаващата се сериозна дупка в държавната хазна.

"Въпросът за увеличаване на максималния размер е въпрос на политики на правителството. Какви са те ще стане ясно след внасянето на проекта за бюджет за 2026 г., което се очаква да стане скоро", коментираха официално от Националния осигурителен институт.

Максималната пенсия се гласува всяка година в бюджета на Държавното обществено осигуряване. Редовната финансова рамка обаче все още не е приета, въпреки че сме в средата на годината, заради политическата криза в края на 2025 година. Служебният кабинет остави горещия картоф на сегашното редовно правителство, а до приемането на новия закон действа т.нар. удължителен закон. Експертите напомнят, че таванът е замразен на това ниво още от 2022 година, тъй като фискалната ситуация така и не позволи на управляващите да заделят няколко милиона евро за вдигането му.

За разлика от максималната, минималната пенсия за стаж и възраст ще отбележи органичен ръст. Тъй като редовният бюджет се забави, Народното събрание прие спешни промени в удължителния закон, с които вдигна най-ниския праг за старост от юли на 347,51 евро спрямо досегашните 322,37 евро. Ръстът тук също е точно 7,8%.

Това увеличение обаче се оказва крайно недостатъчно, за да измъкне българските пенсионери от капана на мизерията. Официалната линия на бедност в България за 2026 година е закована на 390,63 евро. Към юни 2026 година хората, които преживяват с парите за старост и добавките под този праг, са внушителните 850 247 души. След юлската индексация армията на бедстващите пенсионери ще намалее съвсем леко, като под прага на бедност ще останат около 712 600 лица.

Осигуряването върху максимален доход през годините изобщо не гарантира достигането на тавана, показват разчетите. До най-високите суми обикновено се добират хората с т.нар. превърнат осигурителен стаж.

Профилът на НОИ показва, че това са предимно бивши служители от сектор "Сигурност" – полицаи и военни, както и работещи в тежки условия като миньори, летци и водолази от първа и втора категория труд. Средният зачетен осигурителен стаж на хората с таван на пенсиите е рекорден – 59 години и 6 месеца. Едва една трета от това време обаче е реален трудов стаж от масовата трета категория, докато останалото е натрупано чрез законовите коефициенти за превръщане на високорисковия труд.