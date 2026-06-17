Важните новини във ФАКТИ на 17.06.2026 г.

Див популизъм: Защо Владислав Панев скочи срещу експерт от НАП?

Депутатът от „Демократична България“ (ДБ) със спорно реноме Владислав Панев днес разпалено обяви пред медиите в Народното събрание, че се готви назначаването на Гинка Панаретова за директор на Дирекция „Надзор върху хазарта и хазартните дейности“ към Националната агенция за приходите (НАП).

Кметът на Пловдив издаде заповед за спиране на скандалния строеж край река Марица

Кметът на Община Пловдив Костадин Димитров днес е издал заповед за спиране на строителството на обекта „Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи“, намиращ се в УПИ XXVI-501.1216 в жилищен парк „Марица-север“. Документът е от 16 юни 2026 г. и е въз основа на извършени проверки и констатирани нарушения в инвестиционния и разрешителния процес. Това съобщиха за NOVA от пресцентъра на общината.

Бойко Борис коментира решението на Брюксел за Северна Македония

"Приветствам приетия от Европейския парламент (ЕП) доклад по напредъка на Република Северна Македония за 2025 г. и направените от него констатации. С гласа си евродепутатите от всички групи дадоха ясно да се разбере, че няма да се допусне злоупотреба с европейските правила и договорености", написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Фейсбук.

Влак прегази 55-годишен мъж в Русе

55-годишен мъж бе прегазен от влак днес следобед в Русе, предаде БНТ.

Изборен член на ВСС не може да е лице, което е било председател на ВКС, ВАС или главен прокурор, прие правната комисия

Изборен член на Висшия съдебен съвет (ВСС) не може да e лице, което в рамките на предходния мандат на изборните членове на ВСС е било председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд или главен прокурор, гласува правната комисия с промени на второ четене в Закона за съдебната власт.

Иван Демерджиев: Време е да се сложи край на газенето на правилата по пътищата ВИДЕО

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че продължава засиленият контрол по пътищата в цялата страна чрез патрули, техника и линеен контрол.

България изпълни всички препоръки за излизане от "сивия списък" на Европа за пране на пари

Комитетът на експертите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа MONEYVAL приключи Петия оценителен кръг за България, съобщиха от Министерството на правосъдието, като се позовават на данни от комитета.

Дирекцията за строителен контрол е констатирала три трафопоста на територията на местността Баба Алино край Варна

Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) е констатирала наличие на три трафопоста на територията на местността Баба Алино край Варна, съобщиха от Областната администрация в града.

Колко са пенсионерите в Министерството на отбраната?

В системата на Министерството на отбраната работят 3495 души, навършили пенсионна възраст. Това информира министърът на отбраната Димитър Стоянов в отговор на въпрос от народния представител от „Демократична България" Мартин Димитров. Информацията е към април 2026 г. Отговорът е публикуван на сайта на парламента.

Проф. Ангел Димитров: Г-н Вайц доказа през последните години, откакто е докладчик по напредъка на РСМ, че е доста близък с настоящата власт в Скопие

Г-н Вайц доказа през последните години, откакто е докладчик по напредъка на РСМ, че е доста близък с настоящата власт в Скопие. Истината е, че голямата част от евродепутатите не подкрепиха неговата идея да очисти най-неудобните моменти за РСМ. Безспорно историята е най-неудобна и най-дразнеща за Скопие. Това беше и причината за искането на г-н Вайц да отпадне Съвместната комисия по историческите въпроси. В днешния доклад не става въпрос само за Съвместната комисия. Говори се за огромни проблеми с върховенството на закона и отново се напомня, че трябва да бъдат направени конституционни промени.

Паника в жилищен блок в Пловдив заради голяма змия

Змия с дължина метър и половина вся паника в жилищен блок в район "Западен" в Пловдив.

Задържаният при акцията срещу бандата на Калашниците Минко Петров: Натопен съм от проститутка, която обичам

Натопен съм от проститутка, която обичам. Това е Светла Василева. Ние живеехме заедно 1 година, но тя не поиска да проституира. Затова изнесох багажа ѝ от блока ми. Потърси ме преди 4 дни с молба за помощ, намерих ѝ апартамент и там ме задържаха от ГДБОП. Това разказа пред Софийския районен съд Минко Петров, който е сред обвинените при акцията срещу Калашниците, разкри "24 часа".

Георг Георгиев: С какво толкова е важен за България руският патриарх, че ще го пазим от санкциите на ЕС?

До момента последователната българска позиция винаги е била съгласувана както с нашите интереси, така и с тези на нашите партньори. България никога не е нарушавала европейското единство, особено по теми, свързани със сигурността и отбраната. Това заяви пред медии депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш министър на външните работи Георг Георгиев.

Публикуваха верните отговори на НВО по БЕЛ в 10 клас

Министерството на образованието и науката публикува теста и ключа с верните отговори от изпита по български език и литература от националното външно оценяване в 10 клас.

Вижте верните отговори: Седмокласниците преразказваха творба на Христо Раянов

„Асен нетърпеливо пое листа от квестора. Най-сетне! Двайсет и пет въпроса за Римската империя, за които той се беше готвил цяло лято“.

Асен Василев: Не виждам проблем със санкциите срещу руския патриарх, той е служител на КГБ

Лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев заяви, че не вижда проблем в налагането на санкции срещу руския патриарх Кирил (Владимир Гундяев), тъй като според него става въпрос не за духовно лице, а за човек, свързан с руските служби.

“Демократична България” призова управляващите да оттеглят Асен Меджидиев като подуправител на НЗОК и да предложат истински реформатор ВИДЕО

“Номинацията на “Прогресивна България” на д-р Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК, който е бил началник на Момчил Мавров и който първи го е изпратил в касата като шеф на надзора, е знакът, че се сменя едно лице от фасадата с другото лице от фасадата, като най-вероятно отзад схемите ще продължат по същия начин.” Това заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов пред журналисти в кулоарите на парламента.

Повдигнаха две обвинения на Стоян Колев

Районната прокуратура в Пазарджик повдигна 2 обвинения на тиктокъра Стоян Колев и удължи ареста му до 72 часа.

„Прогресивна България“ предлага д-р Асен Меджидиев за подуправител на Здравната каса

„Прогресивна България“ предложи д-р Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Номинацията е оповестена на сайта на Народното събрание, предават от БТА.