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„Грийнпийс“ – България: Десетки са нефтените петна около кораба „Кайрос“

„Грийнпийс“ – България: Десетки са нефтените петна около кораба „Кайрос“

27 Юли, 2026 08:36 1 225 22

  • кайрос-
  • нефтени петна-
  • грийнпийс

Анализ на организацията свързва петролното замърсяване с танкера, част от руския сенчест флот в Черно море

„Грийнпийс“ – България: Десетки са нефтените петна около кораба „Кайрос“ - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Сателитен анализ на „Грийнпийс“ – България установява десетки нефтени петна в непосредствена близост до санкционирания танкер „Кайрос“, част от руския сенчест флот, който от месеци е закотвен пред пристанището на Бургас. Наблюденията показват повтарящ се модел на замърсяване в периода от края на април до края на юли 2026 г. и пораждат сериозни съмнения, че корабът е източник на многократно замърсяване с нефтопродукти в Черно море – въпреки твърденията на властите, че такова няма.

Анализът се базира на изображения от сателитните платформи Sentinel-1, Sentinel-2 и PlanetScope. Най-ранната следа е регистрирана на изображение от 26 април 2026 г., а последващи сателитни данни показват нови петна на 14 май, както и на 14, 15, 17, 19 и 21 юли. Съвпадението между радарните и оптичните изображения показва многократна поява на петна с форма и поведение, характерни за нефтопродукти на морската повърхност в непосредствена близост до кораба. За окончателното установяване на техния произход са необходими допълнителни проверки, включително чрез химичен анализ на проби и обследване на място.

Корабът „Кайрос“ е санкциониран от Европейския съюз и Великобритания заради превоз на руски петролни продукти в нарушение на наложените ограничения. През ноември 2025 г. корабът беше повреден при атака с морски дрон в турски води, след което турски влекач го остави на свободен ход до българските териториални води. Последва спасителна операция, след която корабът беше закотвен недалеч от пристанище Бургас. Там остава и до днес.

На 22 юли бяха подадени множество сигнали за замърсяване в района на южното ни черноморие. ИА „Морска администрация“ съобщи за петна във водата около кораба, но не установи активен теч. Според „Грийнпийс“ – България липсата на констатиран теч в конкретния момент не дава обяснение за многократно регистрираните през последните месеци сателитни следи, а те изискват задълбочено разследване.

„С висока степен на увереност можем да кажем, че петната са от нефтопродукти. „Кайрос“ е тревожно предупреждение за цената на зависимостта ни от изкопаеми горива. От старите петролни танкери на незаконния руски сенчест флот до новите газови сондажи логиката остава същата – печалбите и политическото влияние остават за корпорации, олигарси и диктаторски режими, а щетите са за глобалния климат, за Черно море и за хората, които зависят от него за препитанието си. Докато не ограничим зависимостта си от нефт и газ, ще продължаваме да излагаме нашето море на огромен риск“, заяви Мартин Томов, координатор в „Грийнпийс“ – България.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 kоkорчо 💋🍌

    13 4 Отговор
    и пак Грийнпийс:
    "съденето на дьрвета е загуба на време"

    08:38 27.07.2026

  • 2 Миризлив пор

    29 4 Отговор
    Ако някой не се беше правил на пират за да гръмне търговски кораб, то той щеше да си плува и нямаше да замърсява. Сега всички ръкопляскаме на зеления пират за успешната атака и после ревем.

    Коментиран от #7

    08:44 27.07.2026

  • 3 Леле - леле ! 🤔

    23 5 Отговор
    "Грийнпийс" не се занимават с екология , а са политически , антибългарски марионетки ! Защо не кажат нашите евроатлантици, че Турските им братя по оръжие от "алианса" довлякоха това корито в български води ❓. Същите марионетки от Грийнпийс уж са против изкопаемите горива , но не протестират срещу англо-американските отровни ТЕЦ-ове в България ,,а протестират срещу ...АЕЦ Белене ❓❗

    08:47 27.07.2026

  • 4 Факти

    10 11 Отговор
    Румен Боташов трети месец държи танкера да замърсява черноморието ни. Евала, машала, ашколсун.

    Коментиран от #8

    08:49 27.07.2026

  • 5 Сака..., петната са от

    5 14 Отговор
    "братски" петрол. Най-русофилският град в България си заслужава наду..., пардон, наведеното положение пред нахалните, невъзпитани руснаци.

    Коментиран от #10

    08:50 27.07.2026

  • 6 Опасен самолет лети -

    28 0 Отговор
    Кипърците му отказват - ние го приемаме, опасен кораб плава - турците го изтикват от териториалните си води - ние и него приемаме, закотвяме го пред курортите си и му сърбаме попарата от нефто продукти…
    Е, има ли по-големи будали от нас???

    08:50 27.07.2026

  • 7 Факти

    5 19 Отговор

    До коментар #2 от "Миризлив пор":

    Ако някой не се беше правил на завоевател да превзема мирна суверенна държава този кораб щеше да си плава и нямаше да замърсява. Сега всички ръкопляскаме на червения завоевател за неуспешната операция и после ревем.

    Коментиран от #12

    08:51 27.07.2026

  • 8 Факт

    16 3 Отговор

    До коментар #4 от "Факти":

    А не трябва ли Турция , която го домъкна , да си го прибира ? А че българската власт е 90% турски слугини си е факт .

    08:51 27.07.2026

  • 9 Шофьор на wc камион

    8 1 Отговор
    На тоя лумпен някой да му обясни, че река Дунав е в пъти по-замърсена и се влива в морето. Който е глупав, нека ходи на почивка и да лепне сумати болести и паразити!

    08:52 27.07.2026

  • 10 Умнокрасив

    16 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сака..., петната са от":

    Ами нали за това ни ползват Брюксел и Натото - да сме боклукчийската им кофа ! Не съм чул Парламента в София да протестира , че Турция изхвърли пробит танкер в български води ?!

    Коментиран от #21

    08:56 27.07.2026

  • 11 Тошо

    16 3 Отговор
    Защо не пишат за екотерориста Зеленски, ние им бутаме пари в зад....ниците, а те ни замърсяват морето и убив89ат туризма.Докато се мълчи, така ще е .

    08:57 27.07.2026

  • 12 123

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    Доста изопачаваш фактите другарю.И на теб да ти сложат ракета до задника и ти ще заревеш на умряло.

    08:59 27.07.2026

  • 13 Мнение

    10 1 Отговор
    Българското море е мазут, роми и Ешерихия коли, за което дори плащаш

    09:01 27.07.2026

  • 14 Цървул

    7 1 Отговор
    Началниците казаха , че няма замърсяване . Вярвам им . Ако ми се омазутят краката на пясъка , значи са били изцапани отпреди . Тъкмо ще ми се " стопят " шиповете по петите .

    09:02 27.07.2026

  • 15 Зеления

    14 3 Отговор
    "корабът беше повреден при атака с морски дрон"

    И кога Грийнпийс ще протестира срещу Украйна след като нейните дронове пробиват корпусите на корабите и от там цяло Черно море се замърсява?
    А кога Радев ще спре да одобрява пакетите с финансова помощ за Украйна, след като същата Украйна трови нашето Черно море?
    Отговорите са никога !

    09:03 27.07.2026

  • 16 Специалист

    9 3 Отговор
    Гюров нали сключи договор с Украйна.Сега да им пойска да платят щетите.Защо забравяте.Или Кирчо умния да ни събере по една заплата.Много лумпени ни управляват за съжаление.Не остана качествен материал

    09:06 27.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хейт

    5 2 Отговор
    Ама си траете за изсечените гори от укрите, нали?

    Коментиран от #20

    09:21 27.07.2026

  • 19 Отиваш На Плажа !

    3 0 Отговор
    И Се Омазваш !

    В Мазут !

    Тена Става !

    Неповторим !

    09:22 27.07.2026

  • 20 Е ! е е е е е ---

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Хейт":

    Интереса !

    Клати !

    Феса !

    09:24 27.07.2026

  • 21 Хахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Умнокрасив":

    А да си чул България Защо Не изхвърли пробития танкер? - много просто - защото е руски. И докато България се управлява от индивиди в наду..., наведена поза към господарите си от североизток, така ще е.

    09:26 27.07.2026

  • 22 А ИНАЧЕ

    0 0 Отговор
    Всичките ни плажове са отличени със "Син флаг",което означава отлично качество на водтата. Всичко на тази територия е лъжи и кражби

    10:44 27.07.2026

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