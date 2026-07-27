„Грийнпийс“ – България: Десетки са нефтените петна около кораба „Кайрос“

Сателитен анализ на „Грийнпийс“ – България установява десетки нефтени петна в непосредствена близост до санкционирания танкер „Кайрос“, част от руския сенчест флот, който от месеци е закотвен пред пристанището на Бургас. Наблюденията показват повтарящ се модел на замърсяване в периода от края на април до края на юли 2026 г. и пораждат сериозни съмнения, че корабът е източник на многократно замърсяване с нефтопродукти в Черно море – въпреки твърденията на властите, че такова няма.
Анализът се базира на изображения от сателитните платформи Sentinel-1, Sentinel-2 и PlanetScope. Най-ранната следа е регистрирана на изображение от 26 април 2026 г., а последващи сателитни данни показват нови петна на 14 май, както и на 14, 15, 17, 19 и 21 юли. Съвпадението между радарните и оптичните изображения показва многократна поява на петна с форма и поведение, характерни за нефтопродукти на морската повърхност в непосредствена близост до кораба. За окончателното установяване на техния произход са необходими допълнителни проверки, включително чрез химичен анализ на проби и обследване на място.
Корабът „Кайрос“ е санкциониран от Европейския съюз и Великобритания заради превоз на руски петролни продукти в нарушение на наложените ограничения. През ноември 2025 г. корабът беше повреден при атака с морски дрон в турски води, след което турски влекач го остави на свободен ход до българските териториални води. Последва спасителна операция, след която корабът беше закотвен недалеч от пристанище Бургас. Там остава и до днес.
На 22 юли бяха подадени множество сигнали за замърсяване в района на южното ни черноморие. ИА „Морска администрация“ съобщи за петна във водата около кораба, но не установи активен теч. Според „Грийнпийс“ – България липсата на констатиран теч в конкретния момент не дава обяснение за многократно регистрираните през последните месеци сателитни следи, а те изискват задълбочено разследване.
„С висока степен на увереност можем да кажем, че петната са от нефтопродукти. „Кайрос“ е тревожно предупреждение за цената на зависимостта ни от изкопаеми горива. От старите петролни танкери на незаконния руски сенчест флот до новите газови сондажи логиката остава същата – печалбите и политическото влияние остават за корпорации, олигарси и диктаторски режими, а щетите са за глобалния климат, за Черно море и за хората, които зависят от него за препитанието си. Докато не ограничим зависимостта си от нефт и газ, ще продължаваме да излагаме нашето море на огромен риск“, заяви Мартин Томов, координатор в „Грийнпийс“ – България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 kоkорчо 💋🍌
"съденето на дьрвета е загуба на време"
08:38 27.07.2026
2 Миризлив пор
Коментиран от #7
08:44 27.07.2026
3 Леле - леле ! 🤔
08:47 27.07.2026
4 Факти
Коментиран от #8
08:49 27.07.2026
5 Сака..., петната са от
Коментиран от #10
08:50 27.07.2026
6 Опасен самолет лети -
Е, има ли по-големи будали от нас???
08:50 27.07.2026
7 Факти
До коментар #2 от "Миризлив пор":Ако някой не се беше правил на завоевател да превзема мирна суверенна държава този кораб щеше да си плава и нямаше да замърсява. Сега всички ръкопляскаме на червения завоевател за неуспешната операция и после ревем.
Коментиран от #12
08:51 27.07.2026
8 Факт
До коментар #4 от "Факти":А не трябва ли Турция , която го домъкна , да си го прибира ? А че българската власт е 90% турски слугини си е факт .
08:51 27.07.2026
9 Шофьор на wc камион
08:52 27.07.2026
10 Умнокрасив
До коментар #5 от "Сака..., петната са от":Ами нали за това ни ползват Брюксел и Натото - да сме боклукчийската им кофа ! Не съм чул Парламента в София да протестира , че Турция изхвърли пробит танкер в български води ?!
Коментиран от #21
08:56 27.07.2026
11 Тошо
08:57 27.07.2026
12 123
До коментар #7 от "Факти":Доста изопачаваш фактите другарю.И на теб да ти сложат ракета до задника и ти ще заревеш на умряло.
08:59 27.07.2026
13 Мнение
09:01 27.07.2026
14 Цървул
09:02 27.07.2026
15 Зеления
И кога Грийнпийс ще протестира срещу Украйна след като нейните дронове пробиват корпусите на корабите и от там цяло Черно море се замърсява?
А кога Радев ще спре да одобрява пакетите с финансова помощ за Украйна, след като същата Украйна трови нашето Черно море?
Отговорите са никога !
09:03 27.07.2026
16 Специалист
09:06 27.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хейт
Коментиран от #20
09:21 27.07.2026
19 Отиваш На Плажа !
В Мазут !
Тена Става !
Неповторим !
09:22 27.07.2026
20 Е ! е е е е е ---
До коментар #18 от "Хейт":Интереса !
Клати !
Феса !
09:24 27.07.2026
21 Хахаха
До коментар #10 от "Умнокрасив":А да си чул България Защо Не изхвърли пробития танкер? - много просто - защото е руски. И докато България се управлява от индивиди в наду..., наведена поза към господарите си от североизток, така ще е.
09:26 27.07.2026
22 А ИНАЧЕ
10:44 27.07.2026