„Грийнпийс“ – България: Десетки са нефтените петна около кораба „Кайрос“

Сателитен анализ на „Грийнпийс“ – България установява десетки нефтени петна в непосредствена близост до санкционирания танкер „Кайрос“, част от руския сенчест флот, който от месеци е закотвен пред пристанището на Бургас. Наблюденията показват повтарящ се модел на замърсяване в периода от края на април до края на юли 2026 г. и пораждат сериозни съмнения, че корабът е източник на многократно замърсяване с нефтопродукти в Черно море – въпреки твърденията на властите, че такова няма.

Анализът се базира на изображения от сателитните платформи Sentinel-1, Sentinel-2 и PlanetScope. Най-ранната следа е регистрирана на изображение от 26 април 2026 г., а последващи сателитни данни показват нови петна на 14 май, както и на 14, 15, 17, 19 и 21 юли. Съвпадението между радарните и оптичните изображения показва многократна поява на петна с форма и поведение, характерни за нефтопродукти на морската повърхност в непосредствена близост до кораба. За окончателното установяване на техния произход са необходими допълнителни проверки, включително чрез химичен анализ на проби и обследване на място.

Корабът „Кайрос“ е санкциониран от Европейския съюз и Великобритания заради превоз на руски петролни продукти в нарушение на наложените ограничения. През ноември 2025 г. корабът беше повреден при атака с морски дрон в турски води, след което турски влекач го остави на свободен ход до българските териториални води. Последва спасителна операция, след която корабът беше закотвен недалеч от пристанище Бургас. Там остава и до днес.

На 22 юли бяха подадени множество сигнали за замърсяване в района на южното ни черноморие. ИА „Морска администрация“ съобщи за петна във водата около кораба, но не установи активен теч. Според „Грийнпийс“ – България липсата на констатиран теч в конкретния момент не дава обяснение за многократно регистрираните през последните месеци сателитни следи, а те изискват задълбочено разследване.

„С висока степен на увереност можем да кажем, че петната са от нефтопродукти. „Кайрос“ е тревожно предупреждение за цената на зависимостта ни от изкопаеми горива. От старите петролни танкери на незаконния руски сенчест флот до новите газови сондажи логиката остава същата – печалбите и политическото влияние остават за корпорации, олигарси и диктаторски режими, а щетите са за глобалния климат, за Черно море и за хората, които зависят от него за препитанието си. Докато не ограничим зависимостта си от нефт и газ, ще продължаваме да излагаме нашето море на огромен риск“, заяви Мартин Томов, координатор в „Грийнпийс“ – България.