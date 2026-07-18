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От народните пари "Сиела норма" иска 1,1 млн. евро за ремонт на машините на вота

От народните пари "Сиела норма" иска 1,1 млн. евро за ремонт на машините на вота

18 Юли, 2026 20:43 569 22

  • машини-
  • гласуване с машини-
  • сиела норма-
  • ремонт

Оферта към ЦИК

От народните пари "Сиела норма" иска 1,1 млн. евро за ремонт на машините на вота - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ремонт за 1,1 млн. евро на машините за вота предлага "Сиела норма" на ЦИК. Това обяви в предаването "Говори сега" по БНТ Веселин Тодоров, изпълнителен директор на компанията.

Депутатите приеха на първо четене промени в Изборния кодекс, които се случват преди предстоящия президентски вот. Основното предложение на управляващите е възстановяване на изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, като хартиеният вот да остане само за малките населени места.

На въпрос дали "Сиела норма" има готовност за реакция на решенията на парламента, Тодоров отговори: "Ние сме готови, защото ние ще правим горе-долу същото, каквото правихме и когато имаше хибридно – и хартиено, и машинно. Става въпрос, че ще обслужим горе-долу същия брой машини в горе-долу същия брой секции. Така че от наша гледна точка промяната не е съществена. Дали на машината ще гласуват 200 или 400 избиратели, когато вече няма да имат опцията с хартия, за нас не е кой знае каква разлика."

Тодоров подчерта, че не са правили систематични ремонти на машините за вота.

"Не защото не сме искали, а защото не ни е било възлагано. Ние не можем да си позволим да правим нещо, без да ни се възложи. Тези машини имаха 3 години гаранционен срок.

И ние в началото сме правили ремонти, без много да питаме. Но така се прецени, че трябва да питаме. И откакто почнахме да питаме, се каза, че засега няма да се правят ремонти. Гаранционният срок изтече. След който, разбира се, е нормално да поискаме вече и да ни се плаща за тези ремонти. За първите 3 години ние сме считали, че го дължим абсолютно безплатно. И затова сме го правили. По наша оценка има някъде около 2200–2300 машини, които не са в състояние да бъдат използвани", обясни той.

"Има повреди по принтерите, причинени най-вече от хартията, която не съответстваше на спецификацията. Всички знаят – не вярвам някой да претендира, че тези хартиени ролки са вършили работа. Те предизвикаха най-много щети върху принтерите. И всъщност тези 2200–2300 машини имат със сигурност 2200–2300 повредени принтери. Някои машини имат и други проблеми. Нашето предложение е да бъдат сменени всички батерии на машините, заради това, че те са на 6 години и повече дори. Итакива батерии при този начин на експлоатиране – 6 месеца изключени напълно от мрежата и след това доста екстремно експлоатиране – предизвикват повреди в тези батерии. А в момента, в който батерията се повреди, машината дава сигнал, че не е наред и спира работа. Не са скъпи батерии, но е хубаво да се сменят всичките. България притежава 12 837 машини за гласуване. Хубаво е да се сменят на всичките машини. А пък това за батериите – не говоря за големите акумулатори, които са отвън, а за батерията, която всеки компютър има на дъното си. И освен това сме предложили да бъдат сменени и всички флашпамети. И пак по причина, че 6–7-годишни флашпамети не е добре да се използват", каза шефът на "Сиела норма".

Стойността на подобен ремонт ще бъде 1,1 млн. евро.

"Та всичко това, ако се сменят всичките флаш памети, т.е. 26 000, ако се сменят всичките 13 000 батерии и се сменят 2200 принтера и еди-колко си изгорели екрани и така нататък – е около 1 милион и 100 хиляди евро. Това е нашата оферта към ЦИК, която сме внесли вероятно през април някъде. Така че е добра идея да се помисли. То не е въпрос на законодателна промяна", уточни Тодоров.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Винкело

    3 1 Отговор
    "Депутатите приеха на първо четене промени в Изборния кодекс, които се случват преди предстоящия президентски вот."
    А сега го вижте без паразитното "които се случват": Депутатите приеха на първо четене промени в Изборния кодекс преди предстоящия президентски вот.
    Може ли без "случва се"? Може. Тога защо всичко вече им "се случва"?

    Коментиран от #5, #10

    20:49 18.07.2026

  • 2 Сатана Z

    4 3 Отговор
    Правилно."Ремонта" е за сметка на клиента.Летежа е гласувал за машинен вот,да ги плащат неговата сбирщина.Имат пари.

    20:49 18.07.2026

  • 3 Справедливо

    2 1 Отговор
    Изборите ги провежда фирмата и за машините иска само 1% от разходите на държавата за изборите.
    СИК, РИК без ЦИК само присъстват при машините при изборите.

    Коментиран от #6

    20:50 18.07.2026

  • 4 Опозицията

    1 4 Отговор
    Иска да стиска мъдетата на управляващи те...

    Коментиран от #13

    20:50 18.07.2026

  • 5 Павето

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Винкело":

    Ти не учи Марчето на граматика.

    20:51 18.07.2026

  • 6 има вероятност

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Справедливо":

    Мутрофанова да им предложи двойно по-високо възнаграждение за поръчаните резултати...

    20:53 18.07.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    4 1 Отговор
    Боташ, тоя те сложи в малкия си джоб !

    20:53 18.07.2026

  • 8 Пич

    11 1 Отговор
    Корупция без край, овъртяна некадърно като кокошка в кълчища!!!
    Глейте ся - никаква логика:
    Държавата орева орталъка преди години, че ще даде милиони, за да купи машини!!!
    Държавата даде милиони, и купи машини!!!
    Ама машините са на частна фирма!!!
    Държавата плаща милиони на частната фирма, за да ги наеме!!!
    Частната фирма е длъжна да предоставя изрядни машини!!!
    Частната фирма обаче иска държавата да и поправя машините....
    Корупция като за малоумнци...

    Коментиран от #15

    20:58 18.07.2026

  • 9 Овчар

    3 0 Отговор
    Какъв вот и кога...? След 4 години ще има нови технологии ..?

    20:59 18.07.2026

  • 10 Без майтап

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Винкело":

    Не казват за печатаните бюлетини колко НАРОДНА ПАРА отива на вятъра. ЗАЩО ЛИ ? Ами народа може да стигне до някакво заключение което да не е в полза на някой.

    21:00 18.07.2026

  • 11 мушингерии

    2 1 Отговор
    Ами в такъв случай се отказвате от машините , и ще докарат китайски специалисти които всичко ще направят на половин цена . !!

    21:01 18.07.2026

  • 12 Правилно

    1 1 Отговор
    Все пак не са военнопрестъпници като Путин, че да ги финансираме чрез Боташ.

    21:06 18.07.2026

  • 13 Не иска

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Опозицията":

    Опозицията казва че са възседнали мъ....та и затова изпитват болка. Ама някой им казва болката се заплаща и те търпят търпят ,търпят заради надеждата ме ще има керемиди.

    21:06 18.07.2026

  • 14 Изборна далавера

    2 1 Отговор
    Веселин Тодоров е от Перник, сега е у Софето, шеф на сиела норма, човек на тиквата! Склонен на далавери срещу заплащане!
    Съвет от мен - никакво доверие!!!

    Коментиран от #16

    21:07 18.07.2026

  • 15 Пак ореваваш орталъка,

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    че не ги дават на теб.
    Аман от завистливи копейки!

    Коментиран от #21

    21:08 18.07.2026

  • 16 Чунким на теб някой ти има доверие

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Изборна далавера":

    Я се виж.

    21:08 18.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ?????

    2 0 Отговор
    Уф.
    Т.е. машинките са повредени, но ни предлагат да им вярваме.

    21:19 18.07.2026

  • 19 Ми те

    0 0 Отговор
    За хартиени бюлетини харчат десетки милиони. 1.1 милиона са дребни пари.

    21:23 18.07.2026

  • 20 🦁ЩЩД🦁

    2 0 Отговор
    Ами нали народа предпочитал машините.Аз не.На хартията какво да й ремонтираш.Но народа обича машините,а "Сиела"-ремонтите.Че кога ги купиха,кога за ремонт станаха.Моята пералня (от известна марка) е купена през 1994 г.,спукана е от работа и....продължава да си работи.Не я я заменям за никакви съвременни роботизирани боклуци,пък дори й да ги подържа "Сиела".

    21:24 18.07.2026

  • 21 Моля,

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Пак ореваваш орталъка,":

    Това тъпо изказване дава да се разбере, че малоумните паветници на Асеня сте за корупцията, когато тя е ваша!!!
    Благо е невинен...
    Идиот...

    21:26 18.07.2026

  • 22 ВСЕКИ ЦОЦАОТ КЪДЕ КАК ВОЭЕ

    1 0 Отговор
    ХА ТАКА , ВСИЧКО Е ЗА СКУБАНЕ НА НАРОДА!!
    ЕЙ КАКВИ СА ТЕЯ ПОВРЕДИ ТА ТРЯБВАТ МИЛИОН + ЗА РЕМОНТ САМО ,ОТДЕЛНО ЗА КОНСУМАТИВИ И ЗААТИ !! АМИ ЧЕ ТО АКО ЩЕ Е ТАКА ДА СИ ОСТАНЕМ С РЪЧНЪТО ,ОБИКНОВЕНОТО ГЛАСУВАНЕ!

    21:28 18.07.2026

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