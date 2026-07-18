От народните пари "Сиела норма" иска 1,1 млн. евро за ремонт на машините на вота

Ремонт за 1,1 млн. евро на машините за вота предлага "Сиела норма" на ЦИК. Това обяви в предаването "Говори сега" по БНТ Веселин Тодоров, изпълнителен директор на компанията.

Депутатите приеха на първо четене промени в Изборния кодекс, които се случват преди предстоящия президентски вот. Основното предложение на управляващите е възстановяване на изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, като хартиеният вот да остане само за малките населени места.

На въпрос дали "Сиела норма" има готовност за реакция на решенията на парламента, Тодоров отговори: "Ние сме готови, защото ние ще правим горе-долу същото, каквото правихме и когато имаше хибридно – и хартиено, и машинно. Става въпрос, че ще обслужим горе-долу същия брой машини в горе-долу същия брой секции. Така че от наша гледна точка промяната не е съществена. Дали на машината ще гласуват 200 или 400 избиратели, когато вече няма да имат опцията с хартия, за нас не е кой знае каква разлика."

Тодоров подчерта, че не са правили систематични ремонти на машините за вота.

"Не защото не сме искали, а защото не ни е било възлагано. Ние не можем да си позволим да правим нещо, без да ни се възложи. Тези машини имаха 3 години гаранционен срок.

И ние в началото сме правили ремонти, без много да питаме. Но така се прецени, че трябва да питаме. И откакто почнахме да питаме, се каза, че засега няма да се правят ремонти. Гаранционният срок изтече. След който, разбира се, е нормално да поискаме вече и да ни се плаща за тези ремонти. За първите 3 години ние сме считали, че го дължим абсолютно безплатно. И затова сме го правили. По наша оценка има някъде около 2200–2300 машини, които не са в състояние да бъдат използвани", обясни той.

"Има повреди по принтерите, причинени най-вече от хартията, която не съответстваше на спецификацията. Всички знаят – не вярвам някой да претендира, че тези хартиени ролки са вършили работа. Те предизвикаха най-много щети върху принтерите. И всъщност тези 2200–2300 машини имат със сигурност 2200–2300 повредени принтери. Някои машини имат и други проблеми. Нашето предложение е да бъдат сменени всички батерии на машините, заради това, че те са на 6 години и повече дори. Итакива батерии при този начин на експлоатиране – 6 месеца изключени напълно от мрежата и след това доста екстремно експлоатиране – предизвикват повреди в тези батерии. А в момента, в който батерията се повреди, машината дава сигнал, че не е наред и спира работа. Не са скъпи батерии, но е хубаво да се сменят всичките. България притежава 12 837 машини за гласуване. Хубаво е да се сменят на всичките машини. А пък това за батериите – не говоря за големите акумулатори, които са отвън, а за батерията, която всеки компютър има на дъното си. И освен това сме предложили да бъдат сменени и всички флашпамети. И пак по причина, че 6–7-годишни флашпамети не е добре да се използват", каза шефът на "Сиела норма".

Стойността на подобен ремонт ще бъде 1,1 млн. евро.

"Та всичко това, ако се сменят всичките флаш памети, т.е. 26 000, ако се сменят всичките 13 000 батерии и се сменят 2200 принтера и еди-колко си изгорели екрани и така нататък – е около 1 милион и 100 хиляди евро. Това е нашата оферта към ЦИК, която сме внесли вероятно през април някъде. Така че е добра идея да се помисли. То не е въпрос на законодателна промяна", уточни Тодоров.