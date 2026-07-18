Емилиян Гебрев строи завод за барут край Шумен! Отказал да продаде контролния пакет акции на Rheinmetall! ВИДЕО

Строителството на ново предприятие за производство на барут в близост до град Шумен ще започне официално на 1 септември тази година. Това обявява оръжейният предприемач Емилиян Гебрев в интервю за предаването „ЕвроДикоф“ по телевизия „Евроком“.
В своето изказване бизнесменът разкрива детайли около корпоративния контрол на своята компания. Той съобщава, че е получил предложение да продаде мажоритарния пакет акции от бизнеса си. Офертата е дошла от страна на германската оръжейна компания Rheinmetall и е касаела придобиването на 51 процента от дружеството.
Гебрев е категоричен, че е отхвърлил това предложение, с което запазва пълния контрол върху компанията и предстоящите ѝ инвестиционни проекти.
Покрай новината за новия завод в Шумен, предприемачът коментира и редица затруднения пред отбранителната индустрия в страната. Той акцентира върху съществуващи политически пречки, които създават спънки пред бранша.
Според Емилиян Гебрев сериозен технологичен и логистичен проблем пред производителите е острата липса на специализирани полигони за изпитания на територията на България. Този дефицит пряко затруднява и забавя тестването и сертифицирането на новата продукция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #22
18:47 18.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 пожелание
Коментиран от #12
18:49 18.07.2026
4 АБЕ ГЕБРЕВ ТИ ОТВСЯКЪДЕ
18:49 18.07.2026
5 Мамник
18:50 18.07.2026
6 мдам
18:50 18.07.2026
7 Шумналия
18:52 18.07.2026
8 Реалността
значи е някъде точно наобратно
за такива неща се пуска тенденциозно и контролирано информация за заблуда
да не крякат местните
Коментиран от #16
18:52 18.07.2026
9 Овчар
18:52 18.07.2026
10 Атина Паднала
До коментар #1 от "Последния Софиянец":По добре да продаде акциите на Райнметал за да си носят те парите в гроба.
18:53 18.07.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИВАН КОСТОВ ГОЛ ВЪРХУ ГОРСКИ МРАВУНЯК
. ..
БЪЛГАРИНА Е ПО - ИЗОБРЕТАТЕЛЕН ДАЖЕ ОТ КИТАЙЦИТЕ
Коментиран от #17
18:54 18.07.2026
12 Българин
До коментар #3 от "пожелание":Или до новата къща крепост с бункер 45 метра под земята в Иваняне на дебелака боико.
18:54 18.07.2026
13 Без име
18:55 18.07.2026
14 Хаха
18:55 18.07.2026
15 АБЕ СТАРЧЕ
18:55 18.07.2026
16 Щерев
До коментар #8 от "Реалността":Да не е някъде край Варна/Владиславово
18:56 18.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ДАЙТЕ МУ БРЕ,ДАЙТЕ МУ
18:58 18.07.2026
19 А50
19:01 18.07.2026
20 Вива
19:01 18.07.2026
21 Дзак
19:02 18.07.2026
22 Старата циганка
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Хубаво кълнеш кат наште ...и аз мога да те науча да кълнеш и да праиш махии
19:10 18.07.2026
23 Последния Софиянец
19:18 18.07.2026
24 Механик
19:22 18.07.2026
25 Механик
19:23 18.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Наивници
19:24 18.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 УКРАИНЕЦ
19:30 18.07.2026
31 оня с коня
19:42 18.07.2026
32 Шуменец
19:44 18.07.2026
33 Врът, врът
19:47 18.07.2026