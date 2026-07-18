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Емилиян Гебрев строи завод за барут край Шумен! Отказал да продаде контролния пакет акции на Rheinmetall! ВИДЕО

Емилиян Гебрев строи завод за барут край Шумен! Отказал да продаде контролния пакет акции на Rheinmetall! ВИДЕО

18 Юли, 2026 18:47 1 325 33

  • емилиян гебрев-
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  • барут-
  • завод за барут-
  • шумен-
  • rheinmetall

Сериозен технологичен и логистичен проблем пред производителите е острата липса на специализирани полигони за изпитания на територията на България

Емилиян Гебрев строи завод за барут край Шумен! Отказал да продаде контролния пакет акции на Rheinmetall! ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Строителството на ново предприятие за производство на барут в близост до град Шумен ще започне официално на 1 септември тази година. Това обявява оръжейният предприемач Емилиян Гебрев в интервю за предаването „ЕвроДикоф“ по телевизия „Евроком“.

В своето изказване бизнесменът разкрива детайли около корпоративния контрол на своята компания. Той съобщава, че е получил предложение да продаде мажоритарния пакет акции от бизнеса си. Офертата е дошла от страна на германската оръжейна компания Rheinmetall и е касаела придобиването на 51 процента от дружеството.

Гебрев е категоричен, че е отхвърлил това предложение, с което запазва пълния контрол върху компанията и предстоящите ѝ инвестиционни проекти.

Покрай новината за новия завод в Шумен, предприемачът коментира и редица затруднения пред отбранителната индустрия в страната. Той акцентира върху съществуващи политически пречки, които създават спънки пред бранша.

Според Емилиян Гебрев сериозен технологичен и логистичен проблем пред производителите е острата липса на специализирани полигони за изпитания на територията на България. Този дефицит пряко затруднява и забавя тестването и сертифицирането на новата продукция.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    31 10 Отговор
    Ще си носи кървавите пари в гроба.

    Коментиран от #10, #22

    18:47 18.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 пожелание

    22 4 Отговор
    Завода за барут тряба да е построен в подземията на НС. !!

    Коментиран от #12

    18:49 18.07.2026

  • 4 АБЕ ГЕБРЕВ ТИ ОТВСЯКЪДЕ

    24 10 Отговор
    СИ ВЗЕЛ ДАЛ,ДАЛИ ЩЕ ПРАВИШ ПОВЕЧЕ БИЗНЕС ИЛИ ЩЕ ПЕЧЕЛИШ ПОВЕЧЕ МАНГИЗИ НЯМА НИКАКВО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ТЕБ.НЕКРОЛОГА ТИ СТЪРШИ ОТ ДЖОБА.ЦЯЛОТО ТИ НАПЪВАНЕ Е НАПРАЗНО И БЕЗСМИСЛЕНО.

    18:49 18.07.2026

  • 5 Мамник

    20 6 Отговор
    Значи черната пантера ще се премести някъде в северозапада.

    18:50 18.07.2026

  • 6 мдам

    21 9 Отговор
    Производител и търговец на смърт!

    18:50 18.07.2026

  • 7 Шумналия

    14 2 Отговор
    По времето на социализма край Смядово беше построен цял химически КОМБИНАТ , който произвеждаше голяма номенклатура взривни вещества!

    18:52 18.07.2026

  • 8 Реалността

    11 7 Отговор
    Кажат ли ви че е в Шумен
    значи е някъде точно наобратно
    за такива неща се пуска тенденциозно и контролирано информация за заблуда
    да не крякат местните

    Коментиран от #16

    18:52 18.07.2026

  • 9 Овчар

    20 8 Отговор
    Капка в океана ...! Ако се стигне до мега- конфликт за няколко часа от България няма да остане нищо а НАТО ще избягат първи..!

    18:52 18.07.2026

  • 10 Атина Паднала

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    По добре да продаде акциите на Райнметал за да си носят те парите в гроба.

    18:53 18.07.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 8 Отговор
    ПОКОЙНИЯ МИ БАЩА ИСКАШЕ ДА ВЪРЖЕ
    ИВАН КОСТОВ ГОЛ ВЪРХУ ГОРСКИ МРАВУНЯК
    . ..
    БЪЛГАРИНА Е ПО - ИЗОБРЕТАТЕЛЕН ДАЖЕ ОТ КИТАЙЦИТЕ

    Коментиран от #17

    18:54 18.07.2026

  • 12 Българин

    15 3 Отговор

    До коментар #3 от "пожелание":

    Или до новата къща крепост с бункер 45 метра под земята в Иваняне на дебелака боико.

    18:54 18.07.2026

  • 13 Без име

    9 6 Отговор
    Руснаците са многи добри хора.

    18:55 18.07.2026

  • 14 Хаха

    12 6 Отговор
    Този път ще му хвръкне украйнска манерка, във въздуха.

    18:55 18.07.2026

  • 15 АБЕ СТАРЧЕ

    15 6 Отговор
    Ти си пръднал в гащите,къв бизнес ,кви 5 лв.

    18:55 18.07.2026

  • 16 Щерев

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Реалността":

    Да не е някъде край Варна/Владиславово

    18:56 18.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ДАЙТЕ МУ БРЕ,ДАЙТЕ МУ

    14 5 Отговор
    ДАЙТЕ МУ ВСИЧКИТЕ ПАРИ НА ЗЕМЯТА. НЕГОВИЯ КОВЧЕГ Е ПОРЪЧКОВ ПОДОБЕН НА НОЕВИЯ. ПЪЛЕН С ТРЕЗОРИ ,ЧУВАЛИ,ДЖОБОВЕ И ОЩЕ И ОЩЕ.

    18:58 18.07.2026

  • 19 А50

    5 2 Отговор
    Днес е обещаващ бизнес, но утре

    19:01 18.07.2026

  • 20 Вива

    3 3 Отговор
    ДС-та, по всичките кълбета, дето има далавера да живее Интернационала

    19:01 18.07.2026

  • 21 Дзак

    4 0 Отговор
    Ако е за БНА!

    19:02 18.07.2026

  • 22 Старата циганка

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Хубаво кълнеш кат наште ...и аз мога да те науча да кълнеш и да праиш махии

    19:10 18.07.2026

  • 23 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    Ще падне пак яко млатене на вата!

    19:18 18.07.2026

  • 24 Механик

    5 2 Отговор
    Отказал да продаде акциите на евреите от Райнметал ли? Олееее.... Това е много неразумна постъпка. Скоро ще ядем житце ми се види. Гебрев, стягай опелото и завещанието, баце.

    19:22 18.07.2026

  • 25 Механик

    2 6 Отговор
    Супер за завода, само ог млатене разбира блатния терорист и копейката му продажна, живота им струва колкото пакет пелмени.

    19:23 18.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Наивници

    7 0 Отговор
    Писах го и преди, Гебрев сам го призна. Германците си мислеха, че военните заводи в България са държавни, но не са държавни от Костово време. Искаха да придобият част от тях , но частника няма да си подари златната кокошка, както щеше да направи българското правителство.

    19:24 18.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 УКРАИНЕЦ

    3 2 Отговор
    Късно е. На нашите вече никой не може да помогне. Нямаме хора. Избиха ги руснаците. Чува се, че и нас щели да ни събират насилствено и да ни пращат на фронта. А така хубавичко си бяхме свикнали в България на морето.

    19:30 18.07.2026

  • 31 оня с коня

    3 4 Отговор
    Русофилстващите тука язвително заявяваха че Българинът можел да произвежда само Чушкопеци,а се оказва че мощната Фирма "Райнметал" е дошла специално да купува Български Оръжейни заводи,работещи Денонощно със Гарантиран пазар?И тук проблемът не е че Русофилите лъжат,а че смятат останалите за Балъци и могат да ги премятат както си искат!

    19:42 18.07.2026

  • 32 Шуменец

    3 1 Отговор
    Шуменците били по-долу от прилепите. Тях питали, а шуменци не. Някой в Шумен знае ли за завода?

    19:44 18.07.2026

  • 33 Врът, врът

    2 1 Отговор
    Гербев, Диков и цялата политическа шайка на поточната линия и докато не получат тикове от работа като Чарли Чаплин да не им се признава работния ден.

    19:47 18.07.2026

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