Емилиян Гебрев строи завод за барут край Шумен! Отказал да продаде контролния пакет акции на Rheinmetall! ВИДЕО

Строителството на ново предприятие за производство на барут в близост до град Шумен ще започне официално на 1 септември тази година. Това обявява оръжейният предприемач Емилиян Гебрев в интервю за предаването „ЕвроДикоф“ по телевизия „Евроком“.

В своето изказване бизнесменът разкрива детайли около корпоративния контрол на своята компания. Той съобщава, че е получил предложение да продаде мажоритарния пакет акции от бизнеса си. Офертата е дошла от страна на германската оръжейна компания Rheinmetall и е касаела придобиването на 51 процента от дружеството.

Гебрев е категоричен, че е отхвърлил това предложение, с което запазва пълния контрол върху компанията и предстоящите ѝ инвестиционни проекти.

Покрай новината за новия завод в Шумен, предприемачът коментира и редица затруднения пред отбранителната индустрия в страната. Той акцентира върху съществуващи политически пречки, които създават спънки пред бранша.

Според Емилиян Гебрев сериозен технологичен и логистичен проблем пред производителите е острата липса на специализирани полигони за изпитания на територията на България. Този дефицит пряко затруднява и забавя тестването и сертифицирането на новата продукция.