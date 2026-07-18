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Кирил Петков: Радев успя да ядоса и проевропейските сили в България, и русофилите

Кирил Петков: Радев успя да ядоса и проевропейските сили в България, и русофилите

18 Юли, 2026 17:09 1 245 107

  • кирил петков-
  • румен радев-
  • русофили-
  • русофоби-
  • проевропейски сили

А ако сте финансов инвеститор от Европа, как бихте оценили държава, която влиза под европейски мониторинг за свръхдефицит заради бюджет с дефицит от 5,7%?

Кирил Петков: Радев успя да ядоса и проевропейските сили в България, и русофилите - 1
Снимка: БГНЕС
Кирил Петков Кирил Петков
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Последната седмица външната политика на премиера успя едновременно да ядоса и проевропейските сили в България, и русофилите. Вътрешнополитическите страсти ще отминат, но нещо много по-важно започна да се руши: доверието на международните инвеститори. Това написа Кирил Петков в профила си във Фейсбук.

И попита: Ако сте френски инвеститор, бихте ли инвестирали в България след седмица, в която на националния ви празник чувате как българският премиер се разграничава от европейския консенсус, а един от най-близките съратници на президента Макрон публично изразява разочарованието си от думите му? Ако сте германски инвеститор, бихте ли инвестирали в държава, в която премиерът поема ангажименти към голям германски инвеститор, а министърът на икономиката впоследствие заявява, че те не могат да бъдат изпълнени?

Ако сте полски инвеститор и се тревожите от руското влияние в Източна Европа, бихте ли избрали България, когато правителството определя като „национален интерес“ изваждането от санкционния списък на руски олигарси и лица, свързани с руското разузнаване? А ако сте финансов инвеститор от Европа, как бихте оценили държава, която влиза под европейски мониторинг за свръхдефицит заради бюджет с дефицит от 5,7%?, продължи Петков.

По думите му доверието на международните инвеститори се гради с години, но може да бъде разрушено за дни. '"Международният капитал не се влияе от протоколни изявления, речи, изпълнени с общи приказки за това колко важни са инвестициите, или от ръкостискания пред камерите. Той чете сигналите. А когато сигналите са променлива външна политика, отдалечаване от европейския консенсус, неизпълнение на поети ангажименти, фискална нестабилност и лансиране на неясни икономически идеи като „държавно определена справедлива цена“, които на практика дори не водят до по-ниски цени, това неизбежно подкопава доверието и отказва инвеститорите", добавя бившият премиер.

Без инвестиции няма производство, няма нови работни места, няма данъчни приходи, няма по-високи доходи и няма устойчив икономически растеж. Това беше истинската щета от изминалата седмица, посочи Кирил Петков.

И допълни: "България днес има сериозни конкурентни предимства: членство в еврозоната, Шенген и едни от най-ниските данъци в Европа. Да ги пропилеем заради погрешното разбиране за света на едно правителство, което се самоопределя като прогресивно, а всъщност не разбира как работи глобалната конкуренция за инвестиции, би било историческа грешка".

Ако правителството продължи с този „висш пилотаж“, България рискува да загуби именно най-ценните си предимства. В днешния свят капиталът не чака държавите да се поправят и не прощава непоследователността. Той просто отива другаде, пише още Петков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    35 15 Отговор
    Кирил Петков е мноо уменъ!🦍🦍🦍🥳🤣👍

    Коментиран от #7, #34

    17:11 18.07.2026

  • 2 хехе

    53 18 Отговор
    кой беше тоя не изтече ли в канала.

    17:11 18.07.2026

  • 3 к0к0рч0 💋🍌

    33 12 Отговор
    оня ден бях на корал и некви мутри ме изгониха
    било частна собственост

    17:12 18.07.2026

  • 4 гражданин

    62 18 Отговор
    Вие бяхте най-голямата грешка на Радев , но я поправи !

    Коментиран от #14

    17:12 18.07.2026

  • 5 Мурка

    37 13 Отговор
    БРЪЖЕ НА ПАРАПЕТО----ПРЕЛЮБОДЕЕЦ

    Коментиран от #97

    17:13 18.07.2026

  • 6 Берта

    55 13 Отговор
    Тази тъмна страница в нашата история няма право да коментира нищо. Дъното на дъната. Радев е светлинни години пред него във всичко.

    17:13 18.07.2026

  • 7 Човекът

    19 48 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Поне заема ясна позиция. Може да не се харесва на всички, да му се смеят русофилите, но е ясно проевропейски настроен. Браво, за което.

    Радев сладоледаджията, на свой ред се опитва да се хареса на всички и стана за смях на всички. Да отива да продава сладолед ако иска всички да го харесват.

    Коментиран от #11, #29, #36, #40

    17:14 18.07.2026

  • 8 Киро ал Ахмак ибн Тъпакли

    37 9 Отговор
    Мое ли а повервате, че кретен мое а учи и Харвард, и а стане министър прецедател на България...

    Коментиран от #95

    17:16 18.07.2026

  • 9 тоз брадат талибан от епопея на

    35 9 Отговор
    забравените що ни го курдисвате че и го водите че е автор в сайта ви

    17:16 18.07.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 7 Отговор
    НАЙ ДОБРИЯ УЧЕНИК НА ЛЕНИН И НЕГОВАТА НОВА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА - ДЪН СЯОПИН , КОГАТО ОТВОРИ КИТАЙСКАТА ИКОНОМИКА ЗА АМЕРИКАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ
    КАЗА ЕДНА СТАРА КИТАЙСКА ПОГОВОРКА
    .......
    " НЕ Е ВАЖНО КАКЪВ ЦВЯТ Е КОТКАТА , ВАЖНО Е ДА ЛОВИ МИШКИ"
    .......
    ТАКА ЧЕ ИДЕОЛОГИЗИРАНЕТО НА ИКОНОМИКА Е ВСЕ ЕДНО ДА СИ КУПИШ КОТКА ЗАРАДИ ЦВЕТА И , А НЕ ЗАРАДИ СПОСОБНОСТТА Ѝ ДА ЛОВИ МИШКИ
    ..
    ДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ СИ ИМА СВОЯ ИНТЕРЕС, И ТОЙ Е С ОСТАНАЛИТЕ БЪЛГАРИ ОТ ВЕЛИКА И ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ.
    А БЪЛГАРИТЕ СМЕ ВЕЛИК НАРОД , ЗАЩОТО СМЕ НАДРАСНАЛИ РЕЛИГИЯТА - ИМА ДУНАВСКИ БЪЛГАРИ ХРИСТИЯНИ , ИМА БЪЛГАРИ В РУСИЯ МЮСЮЛМАНИ И ХРИСТИЯНИ - НО ВСИЧКИ СМЕ БЪЛГАРИ - НЕ СМЕ СЕ КОЛЕЛИ И БЕСЕЛИ ЗАРАДИ РЕЛИГИЯТА...

    Коментиран от #25

    17:16 18.07.2026

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    25 14 Отговор

    До коментар #7 от "Човекът":

    Заема ясна позиция защото е ял пица с кристали!🤣🦍🥳👍

    17:17 18.07.2026

  • 12 Госあ

    31 7 Отговор
    Айде само тоо липсваше 😂😂😂 какви инвестиции, бе смешник ? Германците закриват масово предприятия, като бяха в силата си, за 35 г инвестираха у складове за препродажба на немски боклуци трето качество убивайки хранителновкусовата ни промишленост, сега ше инвестират !

    17:18 18.07.2026

  • 13 Лена Бориславова

    27 7 Отговор
    Тоя Киро само женски бебета прави!

    17:18 18.07.2026

  • 14 съвсем

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "гражданин":

    не е поправил, щом про100то не е където трябва.....

    17:20 18.07.2026

  • 15 Вале-каро

    15 5 Отговор
    "България днес има сериозни конкурентни предимства".Че нали заради постигането на тези предимства сега сме на дъното по всички показатели.

    17:21 18.07.2026

  • 16 Кобра Кай 🥋

    16 4 Отговор
    Цитатът от заглавието е така. Но след това, изказването на Киро Парапета е пропаганда. Той като беше премиер, коя европейска фирма отвори офиси или завод в България!? Обеща сървъри на гоогле и складове на Амазон. Дори това не успя да доведе. След целия му слугинаж към окраина, нато, Брюксел.

    17:24 18.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ?????

    13 3 Отговор
    Тоя пък кой беше?

    17:25 18.07.2026

  • 19 Дон балон

    20 3 Отговор
    Кире кажи за завода за електрически автомобили къде е

    17:27 18.07.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 4 Отговор
    ИМАМ СЪДРУЖНИЦИ АДВОКАТИ В ОНТАРИО - ОТ ДРУГАТА СТРАНА НА ДЕТРОЙТСКАТА РЕКА
    .....
    АКО ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ МИ ДАДЕ ДАННИ ЗА ПРАНЕ НА ПАРИ И СВРЪХ ДОХОДИ
    НА КАНАДЦИТЕ КИРИЛ ПЕТКОВ ИЛИ ЛЕВОН ХАРМАЦУПЯН В КАНАДА
    ......
    ВЕДНАГА ЩЕ ЗАВЕДА ЧАСТНО КРИМИНАЛНО ДЕЛО СРЕЩУ ТЯХ В КАНАДА
    ....
    ТОЛКОВА МОГА ДА НАПРАВЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:)

    17:27 18.07.2026

  • 21 Глас

    16 3 Отговор
    Ти кой беше бе плямпало, ПРОВАЛЕН ПОЛИТИК! Ти излъга много хора, включително и мен и после хоп пиете кафенце и то мазно. Защо изобщо се показваш, след като хората вече не се интересуват от теб?

    Радев никой не е ядосал, но вие не спряхте да го плюете, защото ви унижи и то много на изборите.

    17:28 18.07.2026

  • 22 Йордан

    13 3 Отговор
    Никой не ти иска мнението,убитак.

    17:28 18.07.2026

  • 23 Ген. Атанасов

    7 6 Отговор
    Киро Харварда за президент

    17:29 18.07.2026

  • 24 Госあ

    11 7 Отговор
    Досега правителството върви с много правилни стъпки. Радев не е обещавал, че ще бъде Орбан и не е нужно ! За България е важно да излезе от ситуацията с турците, в която се забъркахме заради тоя хубостник, а целата патардия покрай някаква неподписана декларация е меко казано комедийна ! Правителството няма да дава пари на Украйна, няма да подарява оръжие на Украйна, няма да подарява реактори на Украйна !!! Кое не е ясно ?! Правителството за първи път изяви позиция, като извади от санкциите срещу Русия православен патриарх и важни за България икономически фигури !!! Кое не е ясно ?! Радев беше поканен и от немския канцлер, и от френския президент и от италианския премиер ! След телефонен разговор с Вучич, Сърбия екстрадира маврудиев ! Има и още, но мисля, напълно достатъчно за външната политика !!! За вътрешната - България беше разтресена от брутални корупционни скандали с участието на герб-пп/дб-дпс или така наречената сглобка ! Брутални ! За които тия мишки мълчаха ! Бюджета е реален. Лично аз съм за увеличаване на данъците. Не данъците гонят големите инвеститори, а корупцията и еврото ! Подчертавам и еврото.

    Коментиран от #54, #85

    17:29 18.07.2026

  • 25 нещо

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    си у голема заблуда,! Български мюсулмани са клали април1876г български християни, Ленин е доста далеч от Дън Сяо Пин в икономиката, останалото твое писано също е свободно съчинение без връзка с реалността!

    17:29 18.07.2026

  • 26 Ами

    7 3 Отговор
    Кирчо нещо го върти пералнята.
    Линда да му намали захарта.

    17:30 18.07.2026

  • 27 годо

    14 3 Отговор
    Щото по време на вашето управление се скъсваха да инвестират в България, нали?
    Кирчо, кво стана със завода за ел. автомобили, който ни обеща?
    Нещо не го виждам.
    И между другото вчера излезе информация - външните инвестиции в България за първите 6 месеца от 2026г. са 4 пъти!!! по-големи от тези за цялата 2025г.

    17:30 18.07.2026

  • 28 Дзак

    5 2 Отговор
    Помним про-европееца от "инаугурацията"!

    17:31 18.07.2026

  • 29 Топ

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Човекът":

    А ти,с ясно съзнание ли си?Що ли питам ,то е ясно че не .

    17:32 18.07.2026

  • 30 Христо

    7 3 Отговор
    Я се скрий, бе, безсрамник

    17:33 18.07.2026

  • 31 Кирчо оше ли не се е върнал в Канада

    8 5 Отговор
    Заеми нали ни дават, България е в кома , и на системи! От Кирчовци, Боковци и сие!

    17:33 18.07.2026

  • 32 Кире,

    12 3 Отговор
    Кире, а кой инвеститор би инвестирал в страна която я готвят за война с Русия? И ако все пак инвестира, при какви условия в договора би си гарантирал печалбата. Инвеститора си гони печалбата а ти си говори за проевропейски сили, русофили и русофоби.

    17:33 18.07.2026

  • 33 Мими Кучева🐕

    8 7 Отговор
    Кирил Петков заби с точност фатмаку🙉🤡😈 фатмаку ви ограби за 90 дни с 9 милиарда💀👿 фатмаку е против бедняците и за олигархията😺☠️👹

    17:34 18.07.2026

  • 34 Без майтап

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Мими заела си перфектна поза. Каквото и да ти правят нито те боли, нито те сърби, нито нещо ти изтръпва, нито нещо в теб потръпва. Браво.

    17:34 18.07.2026

  • 35 Прав е Петков

    4 7 Отговор
    Червени крадливи боклуци, крадци и подлоги на тежката крадлива ДС олигархия. Приключени сте! Мунчо каунов боташа е вече най мразен в България! Няма по мразено крадливо животно в страната вече от този пoмияр с вид на олигофрен. Слава на нашия Господ -Бог Исус Христос че скоро ще виси на улична лампа!

    17:35 18.07.2026

  • 36 Чужденец

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "Човекът":

    Кое му е толкова великото на вашето „проевропейско“? Чат контрол, пълзяща диктатура, санкции срещу Русия и скъп газ и петрол. Второкачествени храни, неконкурентоспособна България, инфлация, поскъпване. Добре дошли не в клуба на богатите, а в клуба на длъжниците! Можете да пътувате до Париж или Берлин – ама ако изобщо имате пари за това. Важното е Радев или Путин да са ви виновни.

    17:35 18.07.2026

  • 37 Анонимен

    3 8 Отговор
    Всеки ден всеки час излагация радева Изолира ни от Европа наложи ни счупените мадуровки назначава каквото му падне Егати държавата и аз живея тук Защитават се руски интереси регресията е препълнена с бкп оставка айде стига вече срам иизлагация прибиране за бюджет инфлация цени потъване и само лъжи невиждани отвсякъде

    Коментиран от #39, #43

    17:36 18.07.2026

  • 38 Ха ха

    3 1 Отговор
    Тоя май не знае че инвеститора няма идеология и не е фоб или Фил!!? Човек инвестира за да извлече максимално печалба и би инвестирал именно в държави които не ръководят икономиката идеологически с цел да навредят на Русия ограничавайки бизнеса как и с кого да търгува!! Заради това доста западни фирми изнасят производствата извън ЕС за да са независими от Брюксел

    17:36 18.07.2026

  • 39 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 9 Отговор

    До коментар #37 от "Анонимен":

    РАДЕВ МУ ЗАПОВЯДАХА ДА НАПУСНЕ ЗА ОБЩА СНИМКА В ПАРИЖ :((
    .....
    МВФ И СБ ЩЕ ПРОМЕНЯТ УСЛОВИЯТА И ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ ПО ДВАТА ЗАЕМА КОИТО ВЗЕ ПБ ЗА ДВА МЕСЕЦА = 6.3 МЛРД.ЕВРО :(((?
    .........
    ПРАТИХА РАДЕВ ДА ИСКА ЗАЕМИ ОТ РУСИЯ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА :(((
    ......
    ЕСЕНТА И ЗИМАТА ЩЕ ПЛАТИ СМЕТКАТА НАРОДА А НЕ РАДЕВ И ЧЕРВЕНАТА МУ КРАДЛИВА ОЛИГАРХИЯ :(((
    ......
    И СЕГА НАРОДА ПЛАЩА - 30 ПРОЦЕНТА ВИНЕТКИ АВГУСТ ЦИГАРИ ОТ 1 ЮЛИ ТОК ВОДА И ПАРНО :(((
    ...... ХРАНА 15 ПРОЦЕНТА НАГОРЕ ЗА 3 МЕСЕЦА :(((

    17:37 18.07.2026

  • 40 сега ше ви кажа къде ви е проблемът

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Човекът":

    Проблемът е, че под ясна позиция вие разбирате директна функционална зависимост от посолството Х. По тази логика с ясната позиция би следвало да викате ура за Копейкин или за ДПС.

    17:37 18.07.2026

  • 41 Логи

    8 2 Отговор
    В днешния свят, казва Петков, ако политиката на една държава е непоследователна, капиталът отивал другаде. Когато той беше премиер, много последователен евроатлантик, капиталът пак отиваше другаде. Да не говорим колко е последователен Тръмп. Тезите на Петков изначално са сгрешени.

    17:38 18.07.2026

  • 42 Мунча се срина зловещо

    4 5 Отговор
    Взета от 3 експресни проучвания на Европейски аналитични агенции едната от които е "Политико". В сегашния момент Радев и ПБ са останали с около 300-400 хиляди избиратели. Като вземем предвид че според бившият министър на земеделието и храните Иван Христанов ,тежката и крадлива червена олигархия са купили на мунчо 600-700 хиляди гласа и около 300 хиляди надписани ,реалните гласове за кауна са около 500 хиляди. От тях за близо 3 месеца е загубил половината и на 300 хиляди в момента. Приключен е

    Коментиран от #47

    17:38 18.07.2026

  • 43 За коя Европа

    3 5 Отговор

    До коментар #37 от "Анонимен":

    Говориш...за тая която за първите месеци е внесла рекордно количество руска втечнена газ ли??! И макарона е на първо място да плаща на Путин за руска газ

    17:38 18.07.2026

  • 44 За 3 месеца мунчо

    6 0 Отговор
    И олигархията му като Гергов,Лечеви притежаващи цял остров в Гърция ,Бобокови ,Черепи и сие откраднаха десетки милиарди а какво остава за години! Оставате без спестявания,винетки с 30% нагоре ,ток,вода и топлоенергия нагоре от 1 юли ,цигари с 20% от 1 август ,заплати на депутати, полицаи,военни и администрация увеличени, а за вас един ръбест. Наздраве пингвини клети!

    17:38 18.07.2026

  • 45 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    4 5 Отговор
    Ако някой все още не е разбрал...

    Дошлите на власт комунисти , начело с Русоида двуличник , обслужващ убиеца путин , изтеглиха за 2 месеца - 7 милиарда дълг ,за да плати на олигархията докарала го на власт !

    Дългът ще бъде плащан и от раждащите се в момента деца , а затъването на държавата ще е трайно !


    Само много по-масови протести могат да свалят правителството на Русоида , марионетка на олигархията , което е само хипотетично възможно !

    Предстои автократичен Режим и смазана свобода под ботуша на фатмаците ! И глад за народа!

    17:39 18.07.2026

  • 46 Феликс Дзерджински

    2 2 Отговор
    Киро Пора.

    17:40 18.07.2026

  • 47 Е как

    3 3 Отговор

    До коментар #42 от "Мунча се срина зловещо":

    Радев е купил гласове бе....нали преходното правителство и полицията бяха ваши?!? А ЕС нищо не каза че изборите са нечестни....дори Урсула го поздрави

    17:40 18.07.2026

  • 48 Гълъбова

    4 1 Отговор
    Има добри успокоителни!

    Коментиран от #92

    17:40 18.07.2026

  • 49 Нехис

    3 1 Отговор
    Зимата и началото на пролетта България изпада в дефолт тоест няма да може да плаща пенсии и заплати в публичния сектор. Трябва само със заеми. Ето този от 2.5 млрд.евро не беше предвиден в бюджета и мунчовите ни успокояват че бил на ниски лихви. При изпадането в дефолт ви се обезценяват спестяванията. Единствения шанс да ги запазите е да инвестирате в недвижими имоти. Предстои необратим фалит с тези която беше и целта. За 2 месеца 3.8 млрд.+ сега 2.5 млрд.= 6.3 млрд.евро което е над 12.5 млрд.лв. Като сметнем че вдигнаха дефицита на 5.7% от БВП. ДЪРЖАВАТА ПРИКЛЮЧВА

    17:40 18.07.2026

  • 50 Асен Василев

    4 1 Отговор
    В бюджета на ПБ са заложени 1,5 млрд.евро повече за държавната администрация и още толкова за МВР. Плюс милиарди за олигархията спонсори на Радев. Ако тези милиарди не отидат към тях дефицита ще е 1.7 а не 5.7% от БВП. В същото време удрят обикновените хора и работещите толкова тежко - винетки 30% увеличение ,спиране майчински ,ток вода и газ увеличение от 1 юли но за администрация и полицаи се изсипват милиарди

    17:42 18.07.2026

  • 51 Ти да видиш

    1 4 Отговор
    Тоя защо не е във затвора?

    17:42 18.07.2026

  • 52 Гробар

    6 4 Отговор
    Проссстото е заприличал на Джизъса, Стораро и Азис. Пепейска чалга петроханска.

    17:43 18.07.2026

  • 53 Няма нормален

    4 2 Отговор
    читав и мислещ човек , който да не е разгневен , било то в България или където и да е ! Да лъжеш собствения си народ , да лъжеш и манипулираш ( по - скоро опити за манипулации ) и на международно ниво е меко казано безотговорно !

    17:43 18.07.2026

  • 54 Кошницата

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Госあ":

    Правителството се справя отлично!

    17:43 18.07.2026

  • 55 Фискален съвет РБ

    4 2 Отговор
    Бюджетът не е просто грабеж. Брутален грабеж е!

    ♊️ Едни и същи проекти в отбраната от декември до днес са завишени в пъти. Някои за стоки втора употреба. За над 158 млн.евро. Отделно празен чек за 620 млн.евро за проекти без проектна готовност! Ей, така!

    🛣️ В регионалото е същото. Примери: Само за обхода на Габрово и тунела под Шипка за шест месеца прогресистите са "надули" цената с космическите 50 млн. евро. За Видин-Макреш - 47 млн. отгоре. За пътя Мездра -Ботевград - 16.5 млн. отгоре от декември. Масово за обходи, ремонти, пътища....

    🚞 Крещящи примери от транспортното министерство. Проектът за ЖП линията Карнобат- Синдел нараства с 33.7 млн.евро. Доставка за ЖП механизация (NR-25.001-0138) скача с 34.4 млн евро.

    📸 Не си поплюват! Два месеца са тамънили схемите. Безогледни разлики нагоре! И нямат обяснение как и защо! Няма обосновки.

    📣Част от парламентарната и извънпарламентарна опозиция ги лови всеки ден в нещо. Толкова е голям мащабът на безобразията им.

    🫆Радев използваше за предишния бюджет думата "грабеж". Неговият е със стотици милиони отгоре за едни и същи проекти! Коя е по-силната дума от грабеж - мародерство, плячкосване, бандитизъм? Да си избере сега една за своето управление!

    💉Надяват се в летните жеги да им се размине. Пенсионери, майки, средна класа, работещи, бизнес да се укротят и да мълчат. Някоя и друга димка за отклоняване на вниманието - като с конституциония шантанел. Тихо да мине бюджетът, за да се укрепи

    17:43 18.07.2026

  • 56 ИЗГОНЕТЕ РАДЕВ И ВЪРНЕТЕ КИРО И ДВЕТЕ

    5 3 Отговор
    СВИНИ - ТЕИ НЯМА ДА ТЕГЛЯТ ЗАЕМИ И НЯМА ПАК ДА ВИ КРАДАТ , ИЛИ МАЙ СТЕ ОТ ОНИЯ ДЕТО С ТЯХ КРАОДОХТЕ И ПАК ИСКАТЕ ВАШТАМАМААААА , ГАДОВЕ ДОЛНИ !

    Коментиран от #87

    17:44 18.07.2026

  • 57 Радев

    3 2 Отговор
    А киро парапета успя да ядоса целия български народ и пепейките 🤣😂 чак го изгониха от парламента 🤡

    17:44 18.07.2026

  • 58 Радев кадрува 5 години и граби

    2 3 Отговор
    5 месеца премиер Кирил Петков ( от януари 2022 до 7 юни 2022 г ) и половината министри в кабинета му посочени от Радев от квотата на ИТН и 2 от БСП посочени от Радев а другите 2 на Нинова. Радев лично сложи на най печелившото това на енергетиката Александър Димитров от квотата на ИТН известен като "Сашо кеша". И на 4-ия месец поиска от правителството на Петков да се подпише договора с "Боташ" и да разделят комисионната 50 на 50%. Кирил Петков и Асен Василев отказаха и на следващия ден Радев ги нарече " шарлатани". И след седмица Слави Трифонов свали правителството под предлог уж за Македония ...Добре че "Сашо кеша" също взе страната на Асен и Кирил Петков и не подписа договора. Но края на същата година ( 2022) при служебното на Гълъб Донев, енергийния му министър ,този с кабриолетите с манекенките Росен Христов ( катамарана) подписа с "Боташ" и Радев и олигарсите му лапнаха 10% комисионна от цялата сума ( около 650 млн.лв.). Наздраве мунчовци

    Коментиран от #73

    17:45 18.07.2026

  • 59 Кирил петков

    3 1 Отговор
    Наесен ще върна моя шеф бойко българоубиеца на бял кон 😏 ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПОДМЯНАТА!

    17:45 18.07.2026

  • 60 Модела П-Б

    3 0 Отговор
    докъде стигна с разграждането?

    17:45 18.07.2026

  • 61 ФУСТАТА НА КИРО И

    2 2 Отговор
    БАЩА МУ !

    17:46 18.07.2026

  • 62 А те го снимали бе

    1 2 Отговор
    Тоя обаче как мандахерцаше менчето на парапета а?

    17:46 18.07.2026

  • 63 Витанов

    5 1 Отговор
    ми сподели че ПБ означавало, Пеевски-Борисов !

    17:46 18.07.2026

  • 64 Хмм

    1 0 Отговор
    знаем щ, че петков го интересуват много френските инвеститори, затова и голямата му дъщеря е в чужбина, а не в България като децата на Радев

    17:46 18.07.2026

  • 65 Соня

    4 1 Отговор
    А, бе, драги сънародници - близо 3 месеца след грандиозната победа на 19 април - видяхте ли един преборен олигарх? Един!
    Засега виждам борба само с … пенсионерите,майките и работещите в частният сектор.

    17:46 18.07.2026

  • 66 Боги

    2 2 Отговор
    Много разбирачи от бюджет има тук. Що ли не са ги повикали я във Фискалния съвет, я да дават акъл при разработването на бюджета.

    Коментиран от #77

    17:47 18.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 мунча и олигархията му крадат като ...

    3 1 Отговор
    Обезумели...
    Финансовата рамка предвижда дефицит от 5,7% от БВП, или около 7,2 млрд. евро, както и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 млрд. евро, или 31,1% от БВП.
    .........
    А ето колко е бил държавния ни дълг през 2022 г.и 2023 г.спрямо БВП. Мунчо наистина затрива България -
    Държавният дълг на страната също се повишава в последните четири години, като е 19.355 млрд. евро (22.5% от БВП) за 2022 г., 21.675 млрд. евро (22.9%) за 2023 г. и 24.977 млрд.22.04.2026 г.

    17:48 18.07.2026

  • 69 000

    2 1 Отговор
    Индустриалната база на европа ще се разруши напълно и необратимо до 5 години. Твърде е рано още за край на украйна, твърде и рано.

    17:48 18.07.2026

  • 70 Aлфа Вълкът

    3 1 Отговор
    Тони Стораро от Тему. 🤣

    17:49 18.07.2026

  • 71 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 2 Отговор
    КИРО И ДРУГ ПРОБЛЕМ Е ЧЕ ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА РАЗСЛЕДВА РУМЕН РАДЕВ ЗА ДОГОВОРА С "БОТАШ" :))) ОЩЕТИЛ БЪЛГАРИЯ С 6.7 МЛРД.ЛВ
    .....
    ПО МОЙ СИГНАЛ СЪЩО ЗА "ПЪТЯ НА КОПРИНКАТА" :)))
    ....
    ПРЕДОСТАВИХ ВИДЕОТА КАК ПОЛУЧАВА ТОРБИ С КЕШ :)))

    ЗАТОВА ПЕЕВСКИ ГО НАРИЧА "МИСТЪР КЕШ" :)))
    ...
    ЗАКОВАЛ ГО Е СЪС ЗАПИСИ И ВИДЕА :))

    Коментиран от #103

    17:50 18.07.2026

  • 72 Чапай

    3 2 Отговор
    Киро тъппото май излезе най умен.Опоска кот можа оправи и мустакатата ..въри го търси.

    17:50 18.07.2026

  • 73 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "Радев кадрува 5 години и граби":

    Дрънкаш лъжи и не познаваш законодателството на България!!!
    "Българските министри не подписват търговски договори от името на държавата. Търговските сделки се сключват от самите търговски дружества (държавни предприятия или търговски дружества с държавно участие), които се представляват от техните изпълнителни директори или управители."

    17:51 18.07.2026

  • 74 Анализаторка

    2 1 Отговор
    Модела П-Б ,стана модел ПБ !

    17:51 18.07.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Милен

    2 1 Отговор
    Абе Кире, какво прави парапетка?

    17:52 18.07.2026

  • 77 Хмм

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "Боги":

    шефът на фискалния съвет е финансовият на Борисов, който реши да храни българите с постна пица, провали се и подаде оставка, като междувременно трупа преди това ценен опит в руска банка, а се заканваше да шамаросва руснаците

    17:52 18.07.2026

  • 78 🦁ЩЩД🦁

    1 2 Отговор
    Кирето да не се е замонашил бре ? Ако е така - браво на него !

    Коментиран от #81

    17:54 18.07.2026

  • 79 Финтев

    1 0 Отговор
    Избръсни се,нечистоплътен си

    17:54 18.07.2026

  • 80 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 81 Ще става

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "🦁ЩЩД🦁":

    руски патриарх!

    Коментиран от #91

    17:58 18.07.2026

  • 82 Всеки момент

    0 1 Отговор
    МВР ще изкърти оградата на модела П-Б!

    18:00 18.07.2026

  • 83 Емил

    2 0 Отговор
    Как са парапетите???
    Как е Петрохан???!!!

    18:00 18.07.2026

  • 84 Абе

    1 0 Отговор
    Да го махате тоз сссиганин.. Боклук

    18:01 18.07.2026

  • 85 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Госあ":

    24 най добре е да се прегледаш А това червеното е АУТ оставка е Руски интереси нямат място в европейска България

    Коментиран от #86

    18:02 18.07.2026

  • 86 Баце ЕООД

    0 1 Отговор

    До коментар #85 от "Анонимен":

    Ай нидей разбира, ако обичаш.. Глупак

    Коментиран от #94

    18:03 18.07.2026

  • 87 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "ИЗГОНЕТЕ РАДЕВ И ВЪРНЕТЕ КИРО И ДВЕТЕ":

    Че по големи свине от тези милион и нещо гласуващи няма а и онезирегресите алчни алчни алчни че и нагли червени комундета оставка са тези България е демокрация няма никакъв цар нито месия оставка си господине

    18:05 18.07.2026

  • 88 Знайте си думичките

    0 0 Отговор
    Думичките са:еврофил/рисофил еврофоб/рисофоб

    18:05 18.07.2026

  • 89 РАДЕВ ТРЯБВАШЕ ОЩЕ ПЪРВИЯТ ДЕН

    1 1 Отговор
    ДА АРЕСТУВА ВСИЧКИ КРАДЦИ ОТ ПРЕХОДА И ТЕ ДА ЗАПОЧНАТ СТРОЕЖА НА НОВИЯ СИ МОДЕРЕН ДОМ НА ОСТРОВ ПЕРСИН ! НИТО КИРО ГО НАПРАВИ НИТО КИРЛЬО , ОТТАМ Е И ИЗВОДА , ЧЕ ТЕ СА ОТ ЕДИН ОТБОР , А ПОБЕДЕНИТЕ ПАК СМЕ НИЕ - ЧАКАЩИТЕ СПАСИТЕЛЯ !

    18:05 18.07.2026

  • 90 Анонимен

    1 0 Отговор
    Не желая никакви руски интереси рр да защитава не желая бкп завладяла незнайно как цялата власт не желая счупените мадуровки не желая регресията която заврадя цялата ни държава Оставка

    Коментиран от #93

    18:07 18.07.2026

  • 91 🦁ЩЩД🦁

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Ще става":

    А Асенчо- в Новодевичея Светая Обител.

    18:07 18.07.2026

  • 92 Сфинкс 🐈

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Гълъбова":

    Нали? Викам им slow jam.
    This time make it sweet
    For me and my baby.

    18:07 18.07.2026

  • 93 🦁ЩЩД🦁

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Анонимен":

    Амин и...наздраве !

    18:09 18.07.2026

  • 94 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "Баце ЕООД":

    С обиди ли защитаваш господаря си хахахаха оставка е и изборида си върнем държавата заграбена от месиичервени другари и олигарси

    18:09 18.07.2026

  • 95 Мусорчик

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "Киро ал Ахмак ибн Тъпакли":

    Мое да повЕрваме, че хора с твоето ниво дори не разбират какво е Харвард, камо ли да разберат нивото на човек, който ги е управлявал. За такива като тебе има Буци, Шиши, Коце, Чорапчо.
    Както вече казах в България има поне един милион души, които се мислят за по-умни от Академик Денков.

    Коментиран от #107

    18:09 18.07.2026

  • 96 Тиква

    1 0 Отговор
    Лицемерен индивид ,като осраинците,заминавай си у кунада.

    18:10 18.07.2026

  • 97 Ревност

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мурка":

    Теб явно и на парапета не моо те почнат…sorry

    18:10 18.07.2026

  • 98 Абе...

    2 0 Отговор
    ...за последно този не се ли мъчеше всячески да докаже на съда, че не е наркоман? За един преятел питам...

    18:12 18.07.2026

  • 99 Оги

    2 0 Отговор
    Кики, може ли да постнеш отново по коя банкова сметка да превеждаме заплати за Украйна, че съм я затрил някъде? Много те моля, цяла България ни е напънало зверски да превеждаме заплати и не знаем сметката и хората много се ядосват, не могат пълноценно да работят и ще падне БВП и и икономиката ще дръпне назад. Сериозно е положението. Моля те, дай сметката на Зельо да започнем да я пълним!

    18:12 18.07.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Възpожденец 🇧🇬

    2 2 Отговор
    Само пълните и д и о т и не са разбрали, че Румен Радев, Бойко Борисов и Делян Пеевски са едно единно тяло, ръководено от Кремъл.
    Тези руски мекерета са закачени на всички кранчета, от които Москва точи милиарди от България.
    И трите проекта - ДПС, ГЕРБ и ПБ са създадени от руската агентура.
    Повтарям - не са го разбрали пълните и д и о т и.
    Обикновените вече вдянаха

    Коментиран от #105

    18:15 18.07.2026

  • 102 Хаха

    2 0 Отговор
    Факти големи нещастници сте! Европейски подлоги преписващи от украинските факти!

    18:16 18.07.2026

  • 103 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ти си пълен идиот

    18:16 18.07.2026

  • 104 КИРЕТО

    1 0 Отговор
    ТОЯ. СДУХАНЯК. КОЙ Е

    18:17 18.07.2026

  • 105 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Киро тапири, Дълбоката Рада, Ася Василева Гнома какви са? Комунист е моя татко, комунист ще съм и аз

    18:17 18.07.2026

  • 106 Хохохо

    0 0 Отговор
    Киро млъкни и изчезни

    18:20 18.07.2026

  • 107 Опаа

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "Мусорчик":

    От тези модерните вегани с кАналните разширители си, нали?

    18:20 18.07.2026

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