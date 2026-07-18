Кирил Петков: Радев успя да ядоса и проевропейските сили в България, и русофилите

Последната седмица външната политика на премиера успя едновременно да ядоса и проевропейските сили в България, и русофилите. Вътрешнополитическите страсти ще отминат, но нещо много по-важно започна да се руши: доверието на международните инвеститори. Това написа Кирил Петков в профила си във Фейсбук.
И попита: Ако сте френски инвеститор, бихте ли инвестирали в България след седмица, в която на националния ви празник чувате как българският премиер се разграничава от европейския консенсус, а един от най-близките съратници на президента Макрон публично изразява разочарованието си от думите му? Ако сте германски инвеститор, бихте ли инвестирали в държава, в която премиерът поема ангажименти към голям германски инвеститор, а министърът на икономиката впоследствие заявява, че те не могат да бъдат изпълнени?
Ако сте полски инвеститор и се тревожите от руското влияние в Източна Европа, бихте ли избрали България, когато правителството определя като „национален интерес“ изваждането от санкционния списък на руски олигарси и лица, свързани с руското разузнаване? А ако сте финансов инвеститор от Европа, как бихте оценили държава, която влиза под европейски мониторинг за свръхдефицит заради бюджет с дефицит от 5,7%?, продължи Петков.
По думите му доверието на международните инвеститори се гради с години, но може да бъде разрушено за дни. '"Международният капитал не се влияе от протоколни изявления, речи, изпълнени с общи приказки за това колко важни са инвестициите, или от ръкостискания пред камерите. Той чете сигналите. А когато сигналите са променлива външна политика, отдалечаване от европейския консенсус, неизпълнение на поети ангажименти, фискална нестабилност и лансиране на неясни икономически идеи като „държавно определена справедлива цена“, които на практика дори не водят до по-ниски цени, това неизбежно подкопава доверието и отказва инвеститорите", добавя бившият премиер.
Без инвестиции няма производство, няма нови работни места, няма данъчни приходи, няма по-високи доходи и няма устойчив икономически растеж. Това беше истинската щета от изминалата седмица, посочи Кирил Петков.
И допълни: "България днес има сериозни конкурентни предимства: членство в еврозоната, Шенген и едни от най-ниските данъци в Европа. Да ги пропилеем заради погрешното разбиране за света на едно правителство, което се самоопределя като прогресивно, а всъщност не разбира как работи глобалната конкуренция за инвестиции, би било историческа грешка".
Ако правителството продължи с този „висш пилотаж“, България рискува да загуби именно най-ценните си предимства. В днешния свят капиталът не чака държавите да се поправят и не прощава непоследователността. Той просто отива другаде, пише още Петков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #7, #34
17:11 18.07.2026
2 хехе
17:11 18.07.2026
3 к0к0рч0 💋🍌
било частна собственост
17:12 18.07.2026
4 гражданин
Коментиран от #14
17:12 18.07.2026
5 Мурка
Коментиран от #97
17:13 18.07.2026
6 Берта
17:13 18.07.2026
7 Човекът
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":Поне заема ясна позиция. Може да не се харесва на всички, да му се смеят русофилите, но е ясно проевропейски настроен. Браво, за което.
Радев сладоледаджията, на свой ред се опитва да се хареса на всички и стана за смях на всички. Да отива да продава сладолед ако иска всички да го харесват.
Коментиран от #11, #29, #36, #40
17:14 18.07.2026
8 Киро ал Ахмак ибн Тъпакли
Коментиран от #95
17:16 18.07.2026
9 тоз брадат талибан от епопея на
17:16 18.07.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КАЗА ЕДНА СТАРА КИТАЙСКА ПОГОВОРКА
.......
" НЕ Е ВАЖНО КАКЪВ ЦВЯТ Е КОТКАТА , ВАЖНО Е ДА ЛОВИ МИШКИ"
.......
ТАКА ЧЕ ИДЕОЛОГИЗИРАНЕТО НА ИКОНОМИКА Е ВСЕ ЕДНО ДА СИ КУПИШ КОТКА ЗАРАДИ ЦВЕТА И , А НЕ ЗАРАДИ СПОСОБНОСТТА Ѝ ДА ЛОВИ МИШКИ
..
ДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ СИ ИМА СВОЯ ИНТЕРЕС, И ТОЙ Е С ОСТАНАЛИТЕ БЪЛГАРИ ОТ ВЕЛИКА И ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ.
А БЪЛГАРИТЕ СМЕ ВЕЛИК НАРОД , ЗАЩОТО СМЕ НАДРАСНАЛИ РЕЛИГИЯТА - ИМА ДУНАВСКИ БЪЛГАРИ ХРИСТИЯНИ , ИМА БЪЛГАРИ В РУСИЯ МЮСЮЛМАНИ И ХРИСТИЯНИ - НО ВСИЧКИ СМЕ БЪЛГАРИ - НЕ СМЕ СЕ КОЛЕЛИ И БЕСЕЛИ ЗАРАДИ РЕЛИГИЯТА...
Коментиран от #25
17:16 18.07.2026
11 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #7 от "Човекът":Заема ясна позиция защото е ял пица с кристали!🤣🦍🥳👍
17:17 18.07.2026
12 Госあ
17:18 18.07.2026
13 Лена Бориславова
17:18 18.07.2026
14 съвсем
До коментар #4 от "гражданин":не е поправил, щом про100то не е където трябва.....
17:20 18.07.2026
15 Вале-каро
17:21 18.07.2026
16 Кобра Кай 🥋
17:24 18.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ?????
17:25 18.07.2026
19 Дон балон
17:27 18.07.2026
20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
АКО ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ МИ ДАДЕ ДАННИ ЗА ПРАНЕ НА ПАРИ И СВРЪХ ДОХОДИ
НА КАНАДЦИТЕ КИРИЛ ПЕТКОВ ИЛИ ЛЕВОН ХАРМАЦУПЯН В КАНАДА
......
ВЕДНАГА ЩЕ ЗАВЕДА ЧАСТНО КРИМИНАЛНО ДЕЛО СРЕЩУ ТЯХ В КАНАДА
....
ТОЛКОВА МОГА ДА НАПРАВЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:)
17:27 18.07.2026
21 Глас
Радев никой не е ядосал, но вие не спряхте да го плюете, защото ви унижи и то много на изборите.
17:28 18.07.2026
22 Йордан
17:28 18.07.2026
23 Ген. Атанасов
17:29 18.07.2026
24 Госあ
Коментиран от #54, #85
17:29 18.07.2026
25 нещо
До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":си у голема заблуда,! Български мюсулмани са клали април1876г български християни, Ленин е доста далеч от Дън Сяо Пин в икономиката, останалото твое писано също е свободно съчинение без връзка с реалността!
17:29 18.07.2026
26 Ами
Линда да му намали захарта.
17:30 18.07.2026
27 годо
Кирчо, кво стана със завода за ел. автомобили, който ни обеща?
Нещо не го виждам.
И между другото вчера излезе информация - външните инвестиции в България за първите 6 месеца от 2026г. са 4 пъти!!! по-големи от тези за цялата 2025г.
17:30 18.07.2026
28 Дзак
17:31 18.07.2026
29 Топ
До коментар #7 от "Човекът":А ти,с ясно съзнание ли си?Що ли питам ,то е ясно че не .
17:32 18.07.2026
30 Христо
17:33 18.07.2026
31 Кирчо оше ли не се е върнал в Канада
17:33 18.07.2026
32 Кире,
17:33 18.07.2026
33 Мими Кучева🐕
17:34 18.07.2026
34 Без майтап
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":Мими заела си перфектна поза. Каквото и да ти правят нито те боли, нито те сърби, нито нещо ти изтръпва, нито нещо в теб потръпва. Браво.
17:34 18.07.2026
35 Прав е Петков
17:35 18.07.2026
36 Чужденец
До коментар #7 от "Човекът":Кое му е толкова великото на вашето „проевропейско“? Чат контрол, пълзяща диктатура, санкции срещу Русия и скъп газ и петрол. Второкачествени храни, неконкурентоспособна България, инфлация, поскъпване. Добре дошли не в клуба на богатите, а в клуба на длъжниците! Можете да пътувате до Париж или Берлин – ама ако изобщо имате пари за това. Важното е Радев или Путин да са ви виновни.
17:35 18.07.2026
37 Анонимен
Коментиран от #39, #43
17:36 18.07.2026
38 Ха ха
17:36 18.07.2026
39 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #37 от "Анонимен":РАДЕВ МУ ЗАПОВЯДАХА ДА НАПУСНЕ ЗА ОБЩА СНИМКА В ПАРИЖ :((
.....
МВФ И СБ ЩЕ ПРОМЕНЯТ УСЛОВИЯТА И ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ ПО ДВАТА ЗАЕМА КОИТО ВЗЕ ПБ ЗА ДВА МЕСЕЦА = 6.3 МЛРД.ЕВРО :(((?
.........
ПРАТИХА РАДЕВ ДА ИСКА ЗАЕМИ ОТ РУСИЯ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА :(((
......
ЕСЕНТА И ЗИМАТА ЩЕ ПЛАТИ СМЕТКАТА НАРОДА А НЕ РАДЕВ И ЧЕРВЕНАТА МУ КРАДЛИВА ОЛИГАРХИЯ :(((
......
И СЕГА НАРОДА ПЛАЩА - 30 ПРОЦЕНТА ВИНЕТКИ АВГУСТ ЦИГАРИ ОТ 1 ЮЛИ ТОК ВОДА И ПАРНО :(((
...... ХРАНА 15 ПРОЦЕНТА НАГОРЕ ЗА 3 МЕСЕЦА :(((
17:37 18.07.2026
40 сега ше ви кажа къде ви е проблемът
До коментар #7 от "Човекът":Проблемът е, че под ясна позиция вие разбирате директна функционална зависимост от посолството Х. По тази логика с ясната позиция би следвало да викате ура за Копейкин или за ДПС.
17:37 18.07.2026
41 Логи
17:38 18.07.2026
42 Мунча се срина зловещо
Коментиран от #47
17:38 18.07.2026
43 За коя Европа
До коментар #37 от "Анонимен":Говориш...за тая която за първите месеци е внесла рекордно количество руска втечнена газ ли??! И макарона е на първо място да плаща на Путин за руска газ
17:38 18.07.2026
44 За 3 месеца мунчо
17:38 18.07.2026
45 Калоян Методиев бивш шеф на радев
Дошлите на власт комунисти , начело с Русоида двуличник , обслужващ убиеца путин , изтеглиха за 2 месеца - 7 милиарда дълг ,за да плати на олигархията докарала го на власт !
Дългът ще бъде плащан и от раждащите се в момента деца , а затъването на държавата ще е трайно !
Само много по-масови протести могат да свалят правителството на Русоида , марионетка на олигархията , което е само хипотетично възможно !
Предстои автократичен Режим и смазана свобода под ботуша на фатмаците ! И глад за народа!
17:39 18.07.2026
46 Феликс Дзерджински
17:40 18.07.2026
47 Е как
До коментар #42 от "Мунча се срина зловещо":Радев е купил гласове бе....нали преходното правителство и полицията бяха ваши?!? А ЕС нищо не каза че изборите са нечестни....дори Урсула го поздрави
17:40 18.07.2026
48 Гълъбова
Коментиран от #92
17:40 18.07.2026
49 Нехис
17:40 18.07.2026
50 Асен Василев
17:42 18.07.2026
51 Ти да видиш
17:42 18.07.2026
52 Гробар
17:43 18.07.2026
53 Няма нормален
17:43 18.07.2026
54 Кошницата
До коментар #24 от "Госあ":Правителството се справя отлично!
17:43 18.07.2026
55 Фискален съвет РБ
♊️ Едни и същи проекти в отбраната от декември до днес са завишени в пъти. Някои за стоки втора употреба. За над 158 млн.евро. Отделно празен чек за 620 млн.евро за проекти без проектна готовност! Ей, така!
🛣️ В регионалото е същото. Примери: Само за обхода на Габрово и тунела под Шипка за шест месеца прогресистите са "надули" цената с космическите 50 млн. евро. За Видин-Макреш - 47 млн. отгоре. За пътя Мездра -Ботевград - 16.5 млн. отгоре от декември. Масово за обходи, ремонти, пътища....
🚞 Крещящи примери от транспортното министерство. Проектът за ЖП линията Карнобат- Синдел нараства с 33.7 млн.евро. Доставка за ЖП механизация (NR-25.001-0138) скача с 34.4 млн евро.
📸 Не си поплюват! Два месеца са тамънили схемите. Безогледни разлики нагоре! И нямат обяснение как и защо! Няма обосновки.
📣Част от парламентарната и извънпарламентарна опозиция ги лови всеки ден в нещо. Толкова е голям мащабът на безобразията им.
Радев използваше за предишния бюджет думата "грабеж". Неговият е със стотици милиони отгоре за едни и същи проекти! Коя е по-силната дума от грабеж - мародерство, плячкосване, бандитизъм? Да си избере сега една за своето управление!
💉Надяват се в летните жеги да им се размине. Пенсионери, майки, средна класа, работещи, бизнес да се укротят и да мълчат. Някоя и друга димка за отклоняване на вниманието - като с конституциония шантанел. Тихо да мине бюджетът, за да се укрепи
17:43 18.07.2026
56 ИЗГОНЕТЕ РАДЕВ И ВЪРНЕТЕ КИРО И ДВЕТЕ
Коментиран от #87
17:44 18.07.2026
57 Радев
17:44 18.07.2026
58 Радев кадрува 5 години и граби
Коментиран от #73
17:45 18.07.2026
59 Кирил петков
17:45 18.07.2026
60 Модела П-Б
17:45 18.07.2026
61 ФУСТАТА НА КИРО И
17:46 18.07.2026
62 А те го снимали бе
17:46 18.07.2026
63 Витанов
17:46 18.07.2026
64 Хмм
17:46 18.07.2026
65 Соня
Засега виждам борба само с … пенсионерите,майките и работещите в частният сектор.
17:46 18.07.2026
66 Боги
Коментиран от #77
17:47 18.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 мунча и олигархията му крадат като ...
Финансовата рамка предвижда дефицит от 5,7% от БВП, или около 7,2 млрд. евро, както и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 млрд. евро, или 31,1% от БВП.
.........
А ето колко е бил държавния ни дълг през 2022 г.и 2023 г.спрямо БВП. Мунчо наистина затрива България -
Държавният дълг на страната също се повишава в последните четири години, като е 19.355 млрд. евро (22.5% от БВП) за 2022 г., 21.675 млрд. евро (22.9%) за 2023 г. и 24.977 млрд.22.04.2026 г.
17:48 18.07.2026
69 000
17:48 18.07.2026
70 Aлфа Вълкът
17:49 18.07.2026
71 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ПО МОЙ СИГНАЛ СЪЩО ЗА "ПЪТЯ НА КОПРИНКАТА" :)))
....
ПРЕДОСТАВИХ ВИДЕОТА КАК ПОЛУЧАВА ТОРБИ С КЕШ :)))
ЗАТОВА ПЕЕВСКИ ГО НАРИЧА "МИСТЪР КЕШ" :)))
...
ЗАКОВАЛ ГО Е СЪС ЗАПИСИ И ВИДЕА :))
Коментиран от #103
17:50 18.07.2026
72 Чапай
17:50 18.07.2026
73 Ами
До коментар #58 от "Радев кадрува 5 години и граби":Дрънкаш лъжи и не познаваш законодателството на България!!!
"Българските министри не подписват търговски договори от името на държавата. Търговските сделки се сключват от самите търговски дружества (държавни предприятия или търговски дружества с държавно участие), които се представляват от техните изпълнителни директори или управители."
17:51 18.07.2026
74 Анализаторка
17:51 18.07.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Милен
17:52 18.07.2026
77 Хмм
До коментар #66 от "Боги":шефът на фискалния съвет е финансовият на Борисов, който реши да храни българите с постна пица, провали се и подаде оставка, като междувременно трупа преди това ценен опит в руска банка, а се заканваше да шамаросва руснаците
17:52 18.07.2026
78 🦁ЩЩД🦁
Коментиран от #81
17:54 18.07.2026
79 Финтев
17:54 18.07.2026
80 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
81 Ще става
До коментар #78 от "🦁ЩЩД🦁":руски патриарх!
Коментиран от #91
17:58 18.07.2026
82 Всеки момент
18:00 18.07.2026
83 Емил
Как е Петрохан???!!!
18:00 18.07.2026
84 Абе
18:01 18.07.2026
85 Анонимен
До коментар #24 от "Госあ":24 най добре е да се прегледаш А това червеното е АУТ оставка е Руски интереси нямат място в европейска България
Коментиран от #86
18:02 18.07.2026
86 Баце ЕООД
До коментар #85 от "Анонимен":Ай нидей разбира, ако обичаш.. Глупак
Коментиран от #94
18:03 18.07.2026
87 Анонимен
До коментар #56 от "ИЗГОНЕТЕ РАДЕВ И ВЪРНЕТЕ КИРО И ДВЕТЕ":Че по големи свине от тези милион и нещо гласуващи няма а и онезирегресите алчни алчни алчни че и нагли червени комундета оставка са тези България е демокрация няма никакъв цар нито месия оставка си господине
18:05 18.07.2026
88 Знайте си думичките
18:05 18.07.2026
89 РАДЕВ ТРЯБВАШЕ ОЩЕ ПЪРВИЯТ ДЕН
18:05 18.07.2026
90 Анонимен
Коментиран от #93
18:07 18.07.2026
91 🦁ЩЩД🦁
До коментар #81 от "Ще става":А Асенчо- в Новодевичея Светая Обител.
18:07 18.07.2026
92 Сфинкс 🐈
До коментар #48 от "Гълъбова":Нали? Викам им slow jam.
This time make it sweet
For me and my baby.
18:07 18.07.2026
93 🦁ЩЩД🦁
До коментар #90 от "Анонимен":Амин и...наздраве !
18:09 18.07.2026
94 Анонимен
До коментар #86 от "Баце ЕООД":С обиди ли защитаваш господаря си хахахаха оставка е и изборида си върнем държавата заграбена от месиичервени другари и олигарси
18:09 18.07.2026
95 Мусорчик
До коментар #8 от "Киро ал Ахмак ибн Тъпакли":Мое да повЕрваме, че хора с твоето ниво дори не разбират какво е Харвард, камо ли да разберат нивото на човек, който ги е управлявал. За такива като тебе има Буци, Шиши, Коце, Чорапчо.
Както вече казах в България има поне един милион души, които се мислят за по-умни от Академик Денков.
Коментиран от #107
18:09 18.07.2026
96 Тиква
18:10 18.07.2026
97 Ревност
До коментар #5 от "Мурка":Теб явно и на парапета не моо те почнат…sorry
18:10 18.07.2026
98 Абе...
18:12 18.07.2026
99 Оги
18:12 18.07.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Възpожденец 🇧🇬
Тези руски мекерета са закачени на всички кранчета, от които Москва точи милиарди от България.
И трите проекта - ДПС, ГЕРБ и ПБ са създадени от руската агентура.
Повтарям - не са го разбрали пълните и д и о т и.
Обикновените вече вдянаха
Коментиран от #105
18:15 18.07.2026
102 Хаха
18:16 18.07.2026
103 Ха ХаХа
До коментар #71 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ти си пълен идиот
18:16 18.07.2026
104 КИРЕТО
18:17 18.07.2026
105 Хаха
До коментар #101 от "Възpожденец 🇧🇬":Киро тапири, Дълбоката Рада, Ася Василева Гнома какви са? Комунист е моя татко, комунист ще съм и аз
18:17 18.07.2026
106 Хохохо
18:20 18.07.2026
107 Опаа
До коментар #95 от "Мусорчик":От тези модерните вегани с кАналните разширители си, нали?
18:20 18.07.2026