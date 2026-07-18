Кирил Петков: Радев успя да ядоса и проевропейските сили в България, и русофилите

Последната седмица външната политика на премиера успя едновременно да ядоса и проевропейските сили в България, и русофилите. Вътрешнополитическите страсти ще отминат, но нещо много по-важно започна да се руши: доверието на международните инвеститори. Това написа Кирил Петков в профила си във Фейсбук.

И попита: Ако сте френски инвеститор, бихте ли инвестирали в България след седмица, в която на националния ви празник чувате как българският премиер се разграничава от европейския консенсус, а един от най-близките съратници на президента Макрон публично изразява разочарованието си от думите му? Ако сте германски инвеститор, бихте ли инвестирали в държава, в която премиерът поема ангажименти към голям германски инвеститор, а министърът на икономиката впоследствие заявява, че те не могат да бъдат изпълнени?

Ако сте полски инвеститор и се тревожите от руското влияние в Източна Европа, бихте ли избрали България, когато правителството определя като „национален интерес“ изваждането от санкционния списък на руски олигарси и лица, свързани с руското разузнаване? А ако сте финансов инвеститор от Европа, как бихте оценили държава, която влиза под европейски мониторинг за свръхдефицит заради бюджет с дефицит от 5,7%?, продължи Петков.

По думите му доверието на международните инвеститори се гради с години, но може да бъде разрушено за дни. '"Международният капитал не се влияе от протоколни изявления, речи, изпълнени с общи приказки за това колко важни са инвестициите, или от ръкостискания пред камерите. Той чете сигналите. А когато сигналите са променлива външна политика, отдалечаване от европейския консенсус, неизпълнение на поети ангажименти, фискална нестабилност и лансиране на неясни икономически идеи като „държавно определена справедлива цена“, които на практика дори не водят до по-ниски цени, това неизбежно подкопава доверието и отказва инвеститорите", добавя бившият премиер.

Без инвестиции няма производство, няма нови работни места, няма данъчни приходи, няма по-високи доходи и няма устойчив икономически растеж. Това беше истинската щета от изминалата седмица, посочи Кирил Петков.

И допълни: "България днес има сериозни конкурентни предимства: членство в еврозоната, Шенген и едни от най-ниските данъци в Европа. Да ги пропилеем заради погрешното разбиране за света на едно правителство, което се самоопределя като прогресивно, а всъщност не разбира как работи глобалната конкуренция за инвестиции, би било историческа грешка".

Ако правителството продължи с този „висш пилотаж“, България рискува да загуби именно най-ценните си предимства. В днешния свят капиталът не чака държавите да се поправят и не прощава непоследователността. Той просто отива другаде, пише още Петков.