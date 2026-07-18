Кувейт сваля ирански дронове, Индия съобщава за пристанище Чабахар след ударите на САЩ

Министерството на отбраната на Кувейт официално обяви, че силите за противовъздушна отбрана на страната активно прихващат и свалят ирански безпилотни летателни апарати в националното въздушно пространство.

Властите успокоиха населението, като потвърдиха, че чутите силни експлозии над страната са резултат от детонации при успешни интерцепции на вражеските дронове. Информацията бе разпространена в официално изявление на кувейтското ведомство.

Паралелно с това Външното министерство на Индия (MEA) излезе с извънредно изявление относно ситуацията в региона. Индийските дипломати потвърдиха, че управляваният от Делхи терминал на стратегическото иранско пристанище Чабахар не е претърпял никакви щети при среднощните въздушни атаки, проведени от сили на САЩ. Изявлението на министерството цели да внесе яснота около сигурността на ключовия логистичен обект.

Междувременно сирените за въздушна тревога на Бахрейн бяха задействани в цялата страна. Министерството на вътрешните работи излезе със спешен призив към гражданите незабавно да се отправят към най-близките убежища. Властите предупредиха за реална опасност от падащи отломки от ракети вследствие на военните действия в региона.

Експертен коментар за ескалацията

Анализатори по сигурността в Близкия изток подчертават, че директното включване на кувейтската противовъздушна отбрана и задействането на сирените в Бахрейн демонстрират географското разширяване на конфликта. Според международни експерти по отбрана, запазването на целостта на пристанище Чабахар е критично за икономическите интереси на Индия и стабилността на търговските пътища в Оманския залив. Ситуацията остава динамична, като регионалните сили са в състояние на пълна бойна готовност.

Източник: news18.com