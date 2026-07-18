Костадин Костадинов: Бетер турски сериал

Днес Радев заяви, че Петрова не е подписвала нищо, но Петрова каза, че е подписала.
Бетер турски сериал, както би казал Ердоган. Това написа във "Фейсбук" лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов
Политическото напрежение в България остава критично високо и през уикенда, след като страната ни се оказа в епицентъра на сериозен външнополитически спор около приемането на т.нар. „Киевска декларация“.
Напрежението е породено от противоречива информация за това дали държавата ни е поставила официален подпис под документа, гласуван по време на Петата среща на върха „Украйна – Югоизточна Европа“ в Киев.
Случаят предизвика остра вълна от критики от страна на опозицията, която обвини управляващите в пълен хаос във външната политика и липса на прозрачност.
Институциите отричат физически подпис под документа
Скандалът се разрази, след като на официалния сайт на украинското президентство се появи информация, че българският външен министър Велислава Петрова-Чамова е подписала декларацията, с която се изразява готовност за засилване на сътрудничеството в „Коалицията на желаещите“. Това влезе в директно противоречие с досегашната линия на правителството.
В официални изявления пред българските медии в петък (17 юли), министър-председателят Румен Радев категорично отрече да има български подпис под текста. Премиерът подчерта: „Няма подпис и няма да видите такъв“, като увери обществеността, че в кабинета няма разнобой по темата.
Самата външна министърка Велислава Петрова-Чамова също направи изявление в кулоарите на парламента, за да изясни ситуацията. По думите ѝ, този тип документи са консенсусни политически актове, които по дипломатическа практика не изискват физическо подписване. Позицията на МВнР бе потвърдена в обзорния материал на bTV Новините, където се посочва, че България е подкрепила текста по принцип, но това не я ангажира с изпращане на допълнителна военна или финансова помощ по двустранна линия.
Опозицията: „Квантово и хаотично поведение“
Обясненията на властта обаче не успокоиха политическите страсти в София. Представители на десницата и други опозиционни сили атакуваха остро кабинета. Ивайло Мирчев от „Демократична България“ определи ситуацията като „квантово поведение на управляващите“, подчертавайки, че изпращането на коренно различни сигнали към българското общество и към чуждестранните партньори застрашава международния авторитет на страната ни. Информация за острите реакции на политическите сили у нас беше излъчена в репортаж на NOVA, описващ сериозния сблъсък на позиции в Народното събрание.
Към обвиненията за липса на ясна външнополитическа стратегия се присъединиха и лидерите на „Възраждане“ Костадин Костадинов, както и Слави Трифонов от „Има такъв народ“. От управляващата партия „Прогресивна България“ пък контрираха, че държавата ни за първи път показва характер, като не блокира общите европейски решения, но същевременно твърдо защитава националния си интерес.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жураналист
14:11 18.07.2026
2 шкп
14:12 18.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Цончо ганев педала
Коментиран от #43
14:13 18.07.2026
5 Баш на рождения ден на Левски ли
14:13 18.07.2026
6 България
14:14 18.07.2026
7 Стоян Георгиев
Време е за Възраждане!!!
Коментиран от #15
14:15 18.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Варна
14:17 18.07.2026
10 Долу путинското мекере
14:17 18.07.2026
11 Пловдив
14:18 18.07.2026
12 Може ли новина за
14:18 18.07.2026
13 Киевската декларация
Измамникът длъжността си мени, но не и лъжите.
14:18 18.07.2026
14 Гласът
14:20 18.07.2026
15 Шесте реда от мнението ти
До коментар #7 от "Стоян Георгиев":Каква връзка имат с последното редче ? И то след един ред апостроф. Аз чак после го видях след като ти сложих минус за първоначалните редове....
14:20 18.07.2026
16 Каванч
14:24 18.07.2026
17 Абе сайта
Коментиран от #20, #25
14:25 18.07.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
само е дала автограф на ZE,
щото я оценил високо ❗
14:25 18.07.2026
19 Редакцията
14:26 18.07.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "Абе сайта":Абе не е ❗ Ама що не питаш за КРУИЗНИ ЛАЙНЕРИ ли се предвижда удълбочаване на пристанище Варна🤔❗
Коментиран от #30
14:27 18.07.2026
21 Коцето
14:27 18.07.2026
22 Госあ
14:28 18.07.2026
23 Бавния интернет пречи на хората но не
14:29 18.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "Абе сайта":Защото в Крим всичко започна заради една САШтинска армада която се бе насочила към базите на Русия там❗
14:29 18.07.2026
26 Коста
14:30 18.07.2026
27 Баба Гошка
14:30 18.07.2026
28 Госあ
Коментиран от #50
14:31 18.07.2026
29 История Bg
14:31 18.07.2026
30 До Максуда
До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":ще стигне ли ?
Коментиран от #42
14:32 18.07.2026
31 българин
14:33 18.07.2026
32 Рдоган
14:33 18.07.2026
33 Снежанка Димитрова
14:33 18.07.2026
34 Коцето
14:33 18.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 смях в залата
14:35 18.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Кой
14:35 18.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Някой
14:39 18.07.2026
42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #30 от "До Максуда":Максуда има излаз към Варненското езеро, а не към Пристанище Варна❗
14:39 18.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Щом, Славчо Антихриста
14:41 18.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Волен
14:43 18.07.2026
47 Феникс
Ето малко инфо: Mагистърската работа на Р. Радев от "Военно въсдушен колеж" в Алабама не е публично достъпен. Въпреки множеството източници, които потвърждават неговото отличие, самият документ не е в отворените архиви.Ето какво успяхме да установим за обучението му: Характеристика Информация : Учебно заведение Военн въздушен колеж, Алабама, САЩ Степен Магистър по стратегически изследвания (Магистър по стратегически изследвания) Година:2003 Постижения:Завършва с отличие (отличен); Иметоо му е вписано в Алеята на славата на колежа! Както обсъждахме по-рано, магистърските работи от американски военни колежи, които не са публично достъпни (одобрените се съхраняват в библиотеката на Военно-Възфушен колеж), най-вероятно са класифицирани и достъпът до тях би изисквал специално разрешение или подаване на заявление по Закона за свобода на информацията (Законът за свобода на информацията).
14:45 18.07.2026
48 Неслихан Ишилюрт
14:46 18.07.2026
49 Хахахаха
14:47 18.07.2026
50 Хахахаха
До коментар #28 от "Госあ":Опорките! Хахахаха. А Борисов са го милвали няколко папи! Той е по-по-най!
14:50 18.07.2026
51 Българин
14:55 18.07.2026
52 Костадинката кандидат за президент?
14:58 18.07.2026