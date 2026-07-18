Костадин Костадинов: Бетер турски сериал

Днес Радев заяви, че Петрова не е подписвала нищо, но Петрова каза, че е подписала.

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Политическото напрежение в България остава критично високо и през уикенда, след като страната ни се оказа в епицентъра на сериозен външнополитически спор около приемането на т.нар. „Киевска декларация“.

Напрежението е породено от противоречива информация за това дали държавата ни е поставила официален подпис под документа, гласуван по време на Петата среща на върха „Украйна – Югоизточна Европа“ в Киев.

Случаят предизвика остра вълна от критики от страна на опозицията, която обвини управляващите в пълен хаос във външната политика и липса на прозрачност.

Институциите отричат физически подпис под документа

Скандалът се разрази, след като на официалния сайт на украинското президентство се появи информация, че българският външен министър Велислава Петрова-Чамова е подписала декларацията, с която се изразява готовност за засилване на сътрудничеството в „Коалицията на желаещите“. Това влезе в директно противоречие с досегашната линия на правителството.

В официални изявления пред българските медии в петък (17 юли), министър-председателят Румен Радев категорично отрече да има български подпис под текста. Премиерът подчерта: „Няма подпис и няма да видите такъв“, като увери обществеността, че в кабинета няма разнобой по темата.

Самата външна министърка Велислава Петрова-Чамова също направи изявление в кулоарите на парламента, за да изясни ситуацията. По думите ѝ, този тип документи са консенсусни политически актове, които по дипломатическа практика не изискват физическо подписване. Позицията на МВнР бе потвърдена в обзорния материал на bTV Новините, където се посочва, че България е подкрепила текста по принцип, но това не я ангажира с изпращане на допълнителна военна или финансова помощ по двустранна линия.

Опозицията: „Квантово и хаотично поведение“

Обясненията на властта обаче не успокоиха политическите страсти в София. Представители на десницата и други опозиционни сили атакуваха остро кабинета. Ивайло Мирчев от „Демократична България“ определи ситуацията като „квантово поведение на управляващите“, подчертавайки, че изпращането на коренно различни сигнали към българското общество и към чуждестранните партньори застрашава международния авторитет на страната ни. Информация за острите реакции на политическите сили у нас беше излъчена в репортаж на NOVA, описващ сериозния сблъсък на позиции в Народното събрание.

Към обвиненията за липса на ясна външнополитическа стратегия се присъединиха и лидерите на „Възраждане“ Костадин Костадинов, както и Слави Трифонов от „Има такъв народ“. От управляващата партия „Прогресивна България“ пък контрираха, че държавата ни за първи път показва характер, като не блокира общите европейски решения, но същевременно твърдо защитава националния си интерес.