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Костадин Костадинов: Бетер турски сериал

Костадин Костадинов: Бетер турски сериал

18 Юли, 2026 14:09 1 021 52

  • костадин костадинов-
  • възраждане-
  • румен радев-
  • киевска декларация

Политическото напрежение в България остава критично високо и през уикенда

Костадин Костадинов: Бетер турски сериал - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес Радев заяви, че Петрова не е подписвала нищо, но Петрова каза, че е подписала.

Бетер турски сериал, както би казал Ердоган. Това написа във "Фейсбук" лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов

Политическото напрежение в България остава критично високо и през уикенда, след като страната ни се оказа в епицентъра на сериозен външнополитически спор около приемането на т.нар. „Киевска декларация“.

Напрежението е породено от противоречива информация за това дали държавата ни е поставила официален подпис под документа, гласуван по време на Петата среща на върха „Украйна – Югоизточна Европа“ в Киев.

Случаят предизвика остра вълна от критики от страна на опозицията, която обвини управляващите в пълен хаос във външната политика и липса на прозрачност.

Институциите отричат физически подпис под документа

Скандалът се разрази, след като на официалния сайт на украинското президентство се появи информация, че българският външен министър Велислава Петрова-Чамова е подписала декларацията, с която се изразява готовност за засилване на сътрудничеството в „Коалицията на желаещите“. Това влезе в директно противоречие с досегашната линия на правителството.

В официални изявления пред българските медии в петък (17 юли), министър-председателят Румен Радев категорично отрече да има български подпис под текста. Премиерът подчерта: „Няма подпис и няма да видите такъв“, като увери обществеността, че в кабинета няма разнобой по темата.

Самата външна министърка Велислава Петрова-Чамова също направи изявление в кулоарите на парламента, за да изясни ситуацията. По думите ѝ, този тип документи са консенсусни политически актове, които по дипломатическа практика не изискват физическо подписване. Позицията на МВнР бе потвърдена в обзорния материал на bTV Новините, където се посочва, че България е подкрепила текста по принцип, но това не я ангажира с изпращане на допълнителна военна или финансова помощ по двустранна линия.

Опозицията: „Квантово и хаотично поведение“

Обясненията на властта обаче не успокоиха политическите страсти в София. Представители на десницата и други опозиционни сили атакуваха остро кабинета. Ивайло Мирчев от „Демократична България“ определи ситуацията като „квантово поведение на управляващите“, подчертавайки, че изпращането на коренно различни сигнали към българското общество и към чуждестранните партньори застрашава международния авторитет на страната ни. Информация за острите реакции на политическите сили у нас беше излъчена в репортаж на NOVA, описващ сериозния сблъсък на позиции в Народното събрание.

Към обвиненията за липса на ясна външнополитическа стратегия се присъединиха и лидерите на „Възраждане“ Костадин Костадинов, както и Слави Трифонов от „Има такъв народ“. От управляващата партия „Прогресивна България“ пък контрираха, че държавата ни за първи път показва характер, като не блокира общите европейски решения, но същевременно твърдо защитава националния си интерес.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жураналист

    14 23 Отговор
    Време е за Възраждане!

    14:11 18.07.2026

  • 2 шкп

    20 8 Отговор
    Време е психиатъра да влезе...

    14:12 18.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Цончо ганев педала

    16 13 Отговор
    Костадинов Копанара ЛЪЖЕЦ ИЗМАНИК ВРЪЩАЙ КРАДЕНИТЕ МИЛИОНИ БОКЛУК

    Коментиран от #43

    14:13 18.07.2026

  • 5 Баш на рождения ден на Левски ли

    8 17 Отговор
    ще четем речите на нациста путински!

    14:13 18.07.2026

  • 6 България

    9 15 Отговор
    Възраждане 🚾🚾🚾🖕

    14:14 18.07.2026

  • 7 Стоян Георгиев

    16 11 Отговор
    Живееха по тези географски места навремето смели хора, които воюваха на 3 фронта и побеждаваха. Сегашните марионетки? - на трима господари лъскат бастуня и им благодарят с мазна усмивка, че са им разрешили да го докосне!

    Време е за Възраждане!!!

    Коментиран от #15

    14:15 18.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Варна

    11 8 Отговор
    Дерменджиев даго раследва за МИЛИОНИ и Къща в Тюленово .... Костя Измамника.

    14:17 18.07.2026

  • 10 Долу путинското мекере

    8 10 Отговор
    Копейкин!

    14:17 18.07.2026

  • 11 Пловдив

    13 8 Отговор
    Костадинов Възрожденски БОКЛУК.

    14:18 18.07.2026

  • 12 Може ли новина за

    6 8 Отговор
    Слънчевото затъмнение днес над москва?

    14:18 18.07.2026

  • 13 Киевската декларация

    11 6 Отговор
    е отрицание на всички сладки и измамни приказки на Румен Радев пред зомбитата в Европейския съюз и за пред българските овци, които са му гласували доверие на изборите.

    Измамникът длъжността си мени, но не и лъжите.

    14:18 18.07.2026

  • 14 Гласът

    8 6 Отговор
    Време е да изчезне тази партия! Само хейт и нищо градивно. Измислиха си рев за тази декларация и надуват в един тон. Жалка история опозицията са се занимава само с Украйна и да не поставя един проблем в държавата на първи план.

    14:20 18.07.2026

  • 15 Шесте реда от мнението ти

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Стоян Георгиев":

    Каква връзка имат с последното редче ? И то след един ред апостроф. Аз чак после го видях след като ти сложих минус за първоначалните редове....

    14:20 18.07.2026

  • 16 Каванч

    6 1 Отговор
    Искам да снимам с Коцето!

    14:24 18.07.2026

  • 17 Абе сайта

    5 4 Отговор
    да не е на Костадинов?

    Коментиран от #20, #25

    14:25 18.07.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор
    Тя нищо не е подписвала,
    само е дала автограф на ZE,
    щото я оценил високо ❗

    14:25 18.07.2026

  • 19 Редакцията

    5 1 Отговор
    Каква ти е ползата да пречиш на хората особено събота и неделя ?

    14:26 18.07.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 3 Отговор

    До коментар #17 от "Абе сайта":

    Абе не е ❗ Ама що не питаш за КРУИЗНИ ЛАЙНЕРИ ли се предвижда удълбочаване на пристанище Варна🤔❗

    Коментиран от #30

    14:27 18.07.2026

  • 21 Коцето

    5 4 Отговор
    Костя, що си се напрегнал, да не са ти спрели копейките?

    14:27 18.07.2026

  • 22 Госあ

    1 8 Отговор
    Петрова също каза, че не е подписвала. А и да е подписала някаква декларация, копанаре, не е като нито да се подаряват оръжия, нито да се подаряват реактори, нито да се късат договори с Русия, както правехте в предишни правителства ! Патерица, смешна

    14:28 18.07.2026

  • 23 Бавния интернет пречи на хората но не

    3 1 Отговор
    Пречи на рекламите и на това да бъдат гонени хората от Бг.

    14:29 18.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "Абе сайта":

    Защото в Крим всичко започна заради една САШтинска армада която се бе насочила към базите на Русия там❗

    14:29 18.07.2026

  • 26 Коста

    0 3 Отговор
    Радев е Еджмел от ,,Далечен град"!

    14:30 18.07.2026

  • 27 Баба Гошка

    2 3 Отговор
    Меко телите показвали хаеактер? Смеят ни се в лицата след като оппуккаха валутния резерв, събиран почти 30 години и сега за киррливото им инфлирало евро щели да ни наказват. Сраммм. Каква международна репутация? Работят ни под път и над път и ИМ плащаме за това

    14:30 18.07.2026

  • 28 Госあ

    2 3 Отговор
    Тоя копанар като отиде на парада в Москва, с кой се снима ? Само да попитам ? ха ха ха ха май едно селфи показа 😆 Щото Радев има снимка и с Путин и със Си Дзинпин. А ? Копанар. Не се плюят хора много над нивото ти !

    Коментиран от #50

    14:31 18.07.2026

  • 29 История Bg

    3 1 Отговор
    Бетер турски сериал…..

    14:31 18.07.2026

  • 30 До Максуда

    0 5 Отговор

    До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ще стигне ли ?

    Коментиран от #42

    14:32 18.07.2026

  • 31 българин

    2 3 Отговор
    същия мyхъл си.

    14:33 18.07.2026

  • 32 Рдоган

    2 2 Отговор
    Направо си е булгарски сериал.

    14:33 18.07.2026

  • 33 Снежанка Димитрова

    1 0 Отговор
    Когато на политическият хоризонт има толкова амбиция за власт и всеки лидер иска да докаже правотата си и че от него започва истината,тогава освен напрежение се прикрива и умението ,дали може да работи в полза на обществото или прикрива зависимостта си от някой. Липсата на ясна идеология също е важна при едни избори. Защото досега видяхме само обещания, пози и нищо полезно за обществото.

    14:33 18.07.2026

  • 34 Коцето

    2 1 Отговор
    колко турски сериала е гледал?

    14:33 18.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 смях в залата

    3 0 Отговор
    Турски с аромат на проруски

    14:35 18.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Кой

    2 0 Отговор
    ще познае любимия сериал на Костадинов!

    14:35 18.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Някой

    3 0 Отговор
    Тази и Волгин са тотална щета.

    14:39 18.07.2026

  • 42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "До Максуда":

    Максуда има излаз към Варненското езеро, а не към Пристанище Варна❗

    14:39 18.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Щом, Славчо Антихриста

    1 4 Отговор
    лае против Радев , значи Радев е на правилния път....

    14:41 18.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Волен

    1 1 Отговор
    Коцето защо е с бяла коса?

    14:43 18.07.2026

  • 47 Феникс

    6 0 Отговор
    Забавно ми е как червени хора поддържат така пламенно натовският човек!

    Ето малко инфо: Mагистърската работа на Р. Радев от "Военно въсдушен колеж" в Алабама не е публично достъпен. Въпреки множеството източници, които потвърждават неговото отличие, самият документ не е в отворените архиви.Ето какво успяхме да установим за обучението му: Характеристика Информация : Учебно заведение Военн въздушен колеж, Алабама, САЩ Степен Магистър по стратегически изследвания (Магистър по стратегически изследвания) Година:2003 Постижения:Завършва с отличие (отличен); Иметоо му е вписано в Алеята на славата на колежа! Както обсъждахме по-рано, магистърските работи от американски военни колежи, които не са публично достъпни (одобрените се съхраняват в библиотеката на Военно-Възфушен колеж), най-вероятно са класифицирани и достъпът до тях би изисквал специално разрешение или подаване на заявление по Закона за свобода на информацията (Законът за свобода на информацията).

    14:45 18.07.2026

  • 48 Неслихан Ишилюрт

    0 1 Отговор
    Коцето ще играе Халит в Опасно изкушение!

    14:46 18.07.2026

  • 49 Хахахаха

    3 0 Отговор
    Радев сменя името на партията. Вече е Прогресивна бъркотия!

    14:47 18.07.2026

  • 50 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Госあ":

    Опорките! Хахахаха. А Борисов са го милвали няколко папи! Той е по-по-най!

    14:50 18.07.2026

  • 51 Българин

    0 0 Отговор
    Ибри Костанъ Копейкин си е купил малко ефирно време с парите от Иран. Само така някой може да му даде трибуна за да бълва глупости-срещу пари.

    14:55 18.07.2026

  • 52 Костадинката кандидат за президент?

    0 0 Отговор
    Ще бъде Голем смех!

    14:58 18.07.2026

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