Иво Инджев: България изпадна в оправдателен режим заради неясната позиция на Радев за Украйна

Журналистът Иво Инджев определи като „крайно неудобна” ситуацията, в която България се оказа след споровете около Киевската декларация. В предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS Инджев коментира, че липсата на ясна позиция от страна на държавното ръководство е поставила страната в режим на обяснения и оправдания.

Според него противоречивите сигнали – нежеланието за участие в Коалицията на желаещите и присъствието на външния министър Велислава Петрова в Киев, създават дипломатическо объркване. „Министърът на външните работи опира пешкира на неяснотите, които създаде нейният работодател в ролята на главнокомандващ”, заяви журналистът. Инджев подчерта, че самото присъствие на срещата не означава автоматично членство в Коалицията, но според него съдържанието на декларацията носи ясен политически знак. „Потвърждаваме подкрепата си за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници. Това означава, че Крим не е руски”, коментира той.

Още новини от Украйна

По думите му проблемът не е само в подписа под документа, а в политическата позиция, която България демонстрира пред своите партньори. „Това не е пиар гаф. Ако беше, решението щеше да бъде лесно – да изгори един пиар бушон. Скандалът обаче е международен”, заяви Инджев. Той посочи, че отговорността за подобни решения не може да бъде прехвърлена на отделни министри, когато става дума за стратегически въпроси от външната политика.

Журналистът коментира още и поведението на премиера Румен Радев. По думите му опитът да се удовлетворят различни обществени групи може да доведе до загуба на доверие както в страната, така и сред съюзниците. „Да се опитваш да се харесаш на всички означава да не се харесаш на никого”, каза Инджев.

Според него настоящият спор няма да приключи бързо, тъй като засяга мястото на България в европейската и евроатлантическата политика.