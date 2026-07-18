Иво Инджев: България изпадна в оправдателен режим заради неясната позиция на Радев за Украйна

Журналистът Иво Инджев определи като „крайно неудобна” ситуацията, в която България се оказа след споровете около Киевската декларация. В предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS Инджев коментира, че липсата на ясна позиция от страна на държавното ръководство е поставила страната в режим на обяснения и оправдания.
Според него противоречивите сигнали – нежеланието за участие в Коалицията на желаещите и присъствието на външния министър Велислава Петрова в Киев, създават дипломатическо объркване. „Министърът на външните работи опира пешкира на неяснотите, които създаде нейният работодател в ролята на главнокомандващ”, заяви журналистът. Инджев подчерта, че самото присъствие на срещата не означава автоматично членство в Коалицията, но според него съдържанието на декларацията носи ясен политически знак. „Потвърждаваме подкрепата си за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници. Това означава, че Крим не е руски”, коментира той.
По думите му проблемът не е само в подписа под документа, а в политическата позиция, която България демонстрира пред своите партньори. „Това не е пиар гаф. Ако беше, решението щеше да бъде лесно – да изгори един пиар бушон. Скандалът обаче е международен”, заяви Инджев. Той посочи, че отговорността за подобни решения не може да бъде прехвърлена на отделни министри, когато става дума за стратегически въпроси от външната политика.
Журналистът коментира още и поведението на премиера Румен Радев. По думите му опитът да се удовлетворят различни обществени групи може да доведе до загуба на доверие както в страната, така и сред съюзниците. „Да се опитваш да се харесаш на всички означава да не се харесаш на никого”, каза Инджев.
Според него настоящият спор няма да приключи бързо, тъй като засяга мястото на България в европейската и евроатлантическата политика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5
20:32 18.07.2026
2 Путин
20:34 18.07.2026
3 пръц
20:35 18.07.2026
4 Пламен
20:35 18.07.2026
5 Дрътия Софеанец ,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Добре , че от тебе нищо не зависи .. блеещия
20:35 18.07.2026
6 Пич
Коментиран от #11
20:35 18.07.2026
7 Мурка
Коментиран от #37
20:36 18.07.2026
8 Бай Х@ймане ,
20:38 18.07.2026
9 маке
20:38 18.07.2026
10 стоян георгиев
Коментиран от #33
20:41 18.07.2026
11 пръц
До коментар #6 от "Пич":Тоя червен плужек през осемдесетте години на миналия век беше кореспондент на БТА в Бейрут . Тогава по това време по такива места можеха да пътуват и работят само най-верните от верните на БКП и КПСС.
20:41 18.07.2026
12 Оня под Коня
20:41 18.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 А защо
20:42 18.07.2026
15 коки
20:43 18.07.2026
16 ироней
20:44 18.07.2026
17 1944
20:46 18.07.2026
18 Нещо
20:47 18.07.2026
19 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп
20:47 18.07.2026
20 ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ
Липсва ви идеолога от Миндя и тогава щях да ви поздравя, че сте го достигнали безвъзвратно.
Приятна съботна вечер на всички нормални хора!
20:49 18.07.2026
21 Ъъъ
20:50 18.07.2026
22 Гост
20:52 18.07.2026
23 дреме ти, ти си по гювеча
1 журналист си, това ми е достатъчно!
2. комунист си, това е показателно!
3. възпитаник на СССР си, обичайно за другарите и потомците им!
4. агент на ДС си, ама си бил против - и Влади Горанов не си го виждал !
Коментиран от #28
20:52 18.07.2026
24 ТОЗИ
20:57 18.07.2026
25 идиоти вън
21:00 18.07.2026
26 Потник
21:03 18.07.2026
27 Да,бе
21:04 18.07.2026
28 Иво
До коментар #23 от "дреме ти, ти си по гювеча":А ти, какъв си, бе, овчар?
21:04 18.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ДелфинКа
21:07 18.07.2026
31 ДрБр
21:07 18.07.2026
32 Краварския слугинаж се размърда време за
21:16 18.07.2026
33 Моряка
До коментар #10 от "стоян георгиев":Стоянчо, и мене не ми харесва че Радев се обяви за Натовски генерал,че шикалкави във външната политика,че се обърка и назначи английска микробиоложка за външен министър,ама чак със специални потребности?Не ми се вярва.Как прави тогава най сложни фигури с МИГ 29?Даже е по образован от тебе - може да употребява главни букви.
21:23 18.07.2026
34 ?????
Да се съберат с Женята Дайнов да си поркат ичкията.
21:24 18.07.2026
35 Бат Вальо
21:25 18.07.2026
36 Роза
21:29 18.07.2026
37 Моряка
До коментар #7 от "Мурка":Предполагам,че Синоптика Чехлю ще бъде изпреварен от Хубавото Ленче,дето краде кремче.Все по налудничавия и поглед може да разруши всяка преграда,а пък с чаровната си усмивка да предизвика земетресение и в големите ТВ студия.
21:30 18.07.2026