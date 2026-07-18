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Иво Инджев: България изпадна в оправдателен режим заради неясната позиция на Радев за Украйна
  Тема: Украйна

Иво Инджев: България изпадна в оправдателен режим заради неясната позиция на Радев за Украйна

18 Юли, 2026 20:31 734 37

  • иво инджев-
  • румен радев-
  • българия-
  • украйна-
  • политика-
  • мерки

Споровете около Киевската декларация

Иво Инджев: България изпадна в оправдателен режим заради неясната позиция на Радев за Украйна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Журналистът Иво Инджев определи като „крайно неудобна” ситуацията, в която България се оказа след споровете около Киевската декларация. В предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS Инджев коментира, че липсата на ясна позиция от страна на държавното ръководство е поставила страната в режим на обяснения и оправдания.

Според него противоречивите сигнали – нежеланието за участие в Коалицията на желаещите и присъствието на външния министър Велислава Петрова в Киев, създават дипломатическо объркване. „Министърът на външните работи опира пешкира на неяснотите, които създаде нейният работодател в ролята на главнокомандващ”, заяви журналистът. Инджев подчерта, че самото присъствие на срещата не означава автоматично членство в Коалицията, но според него съдържанието на декларацията носи ясен политически знак. „Потвърждаваме подкрепата си за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници. Това означава, че Крим не е руски”, коментира той.

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По думите му проблемът не е само в подписа под документа, а в политическата позиция, която България демонстрира пред своите партньори. „Това не е пиар гаф. Ако беше, решението щеше да бъде лесно – да изгори един пиар бушон. Скандалът обаче е международен”, заяви Инджев. Той посочи, че отговорността за подобни решения не може да бъде прехвърлена на отделни министри, когато става дума за стратегически въпроси от външната политика.

Журналистът коментира още и поведението на премиера Румен Радев. По думите му опитът да се удовлетворят различни обществени групи може да доведе до загуба на доверие както в страната, така и сред съюзниците. „Да се опитваш да се харесаш на всички означава да не се харесаш на никого”, каза Инджев.

Според него настоящият спор няма да приключи бързо, тъй като засяга мястото на България в европейската и евроатлантическата политика.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    34 5 Отговор
    Точно навреме излязохме от Коалицията на лаещите.Идва кървава баня.

    Коментиран от #5

    20:32 18.07.2026

  • 2 Путин

    28 1 Отговор
    При вас едни и същи сополи всеки ден едно и също .! Накрая ще настъпите котиту.

    20:34 18.07.2026

  • 3 пръц

    31 4 Отговор
    Таман се чудех кога ще се появи и тоя червен плужек.

    20:35 18.07.2026

  • 4 Пламен

    27 4 Отговор
    Тук не е Киев..

    20:35 18.07.2026

  • 5 Дрътия Софеанец ,

    9 17 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Добре , че от тебе нищо не зависи .. блеещия

    20:35 18.07.2026

  • 6 Пич

    21 4 Отговор
    Само НПО подлогата Ми Н Жев изпадна в оправдателен режим, защото взе парите, а не свършИ нищо!!!

    Коментиран от #11

    20:35 18.07.2026

  • 7 Мурка

    23 7 Отговор
    ТОЯ ПАРАЗИТ ПАК ИЗПЪЛЗЯ ОТ ХРАЛУПАТАУТРЕ Е РЕД НА СИНОПТИКА

    Коментиран от #37

    20:36 18.07.2026

  • 8 Бай Х@ймане ,

    4 1 Отговор
    Абе , къде изчезна ?!😀

    20:38 18.07.2026

  • 9 маке

    15 5 Отговор
    Ей, тая шушумига с еротичното презиме не се беше появявал скоро

    20:38 18.07.2026

  • 10 стоян георгиев

    7 15 Отговор
    Само вижте някой диалог на радев.задават му въпрос.преглъща.пауза.гледа стреснато.казва три четири думи в някакъв шаблон и си тръгва.до сега той никога не е водил разумна дискусия по някоя тема.това е поведение на човек със специални потребности.

    Коментиран от #33

    20:41 18.07.2026

  • 11 пръц

    17 3 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Тоя червен плужек през осемдесетте години на миналия век беше кореспондент на БТА в Бейрут . Тогава по това време по такива места можеха да пътуват и работят само най-верните от верните на БКП и КПСС.

    20:41 18.07.2026

  • 12 Оня под Коня

    1 0 Отговор
    Не мога да проумея нещо. Аз съм черен костовист, не съм ни син, ни червен. Но ако съм червен, а се лансирам за син и ме разобличава някой, не успявам да го опровергая и в отчаянието си и от надежда да запазя някакъв жалък имидж че съм син го съдя, а то там е ясно, че какъвто кажеш, че си за такъв и ще те обявят и го осъждаш. Как го възприемате такъв герой по пародия?

    20:41 18.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 А защо

    1 4 Отговор
    трябва да е ясна?

    20:42 18.07.2026

  • 15 коки

    6 3 Отговор
    УТРЕПАНЯК

    20:43 18.07.2026

  • 16 ироней

    8 6 Отговор
    Проруската позиция на Радев е ясна. Проблемът му е , че плужеците само си мислят, че имат гръбнак.

    20:44 18.07.2026

  • 17 1944

    5 5 Отговор
    Неясната позиция ни костваше 1945-89!

    20:46 18.07.2026

  • 18 Нещо

    3 3 Отговор
    ако е ясно,няма да е политика!

    20:47 18.07.2026

  • 19 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп

    6 4 Отговор
    Аз оставам в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това пак ще ме болят задните части!

    20:47 18.07.2026

  • 20 ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ

    11 3 Отговор
    Поздравления, днес достигате дъното!
    Липсва ви идеолога от Миндя и тогава щях да ви поздравя, че сте го достигнали безвъзвратно.

    Приятна съботна вечер на всички нормални хора!

    20:49 18.07.2026

  • 21 Ъъъ

    6 2 Отговор
    Мин(д)жев ти какво не разбра, тъп ли си, къв си или не ти изнася на русофобията?

    20:50 18.07.2026

  • 22 Гост

    5 1 Отговор
    Като желаеш отивай на фронта...

    20:52 18.07.2026

  • 23 дреме ти, ти си по гювеча

    7 1 Отговор
    Ивайло, виж какво мисля за теб:
    1 журналист си, това ми е достатъчно!
    2. комунист си, това е показателно!
    3. възпитаник на СССР си, обичайно за другарите и потомците им!
    4. агент на ДС си, ама си бил против - и Влади Горанов не си го виждал !

    Коментиран от #28

    20:52 18.07.2026

  • 24 ТОЗИ

    8 2 Отговор
    Плужек пак ли изпълзя? Мислех , че от фронта в Украйна е отплувал в небитието.

    20:57 18.07.2026

  • 25 идиоти вън

    6 1 Отговор
    И тоЯ изпълзя, абе аман от тия дето мразят България и българския народ, готови са в ада да ни хвърлят, но те да са отгоре, но народът е казал, че когато се разпени водата отгоре изплуват л@ й а та!!!

    21:00 18.07.2026

  • 26 Потник

    2 0 Отговор
    Голдън рейн за ваща медия и за тоя кафяв снакс

    21:03 18.07.2026

  • 27 Да,бе

    3 1 Отговор
    Откога пък сме длъжни да се оправдаваме пред някакво жалко подобие на държава в летален стадий и кървавите и ментори,които и нас ще превърнат в същото без да се замислят...И тая империйка ще я изпратим в отвъдното,както другите преди нея.

    21:04 18.07.2026

  • 28 Иво

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "дреме ти, ти си по гювеча":

    А ти, какъв си, бе, овчар?

    21:04 18.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ДелфинКа

    1 1 Отговор
    А ти оди сА пострижи като Ората

    21:07 18.07.2026

  • 31 ДрБр

    2 1 Отговор
    Казала една миннджа

    21:07 18.07.2026

  • 32 Краварския слугинаж се размърда време за

    2 0 Отговор
    Заплати идва

    21:16 18.07.2026

  • 33 Моряка

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "стоян георгиев":

    Стоянчо, и мене не ми харесва че Радев се обяви за Натовски генерал,че шикалкави във външната политика,че се обърка и назначи английска микробиоложка за външен министър,ама чак със специални потребности?Не ми се вярва.Как прави тогава най сложни фигури с МИГ 29?Даже е по образован от тебе - може да употребява главни букви.

    21:23 18.07.2026

  • 34 ?????

    1 0 Отговор
    Уф.
    Да се съберат с Женята Дайнов да си поркат ичкията.

    21:24 18.07.2026

  • 35 Бат Вальо

    2 0 Отговор
    Ле-ле, тоя пак ли изпълзя ... отивам да повърна, много съм гнуслив ...

    21:25 18.07.2026

  • 36 Роза

    0 0 Отговор
    Не харесвам Иво Инжев,но този път съм съгласна с него-Радев няма ясна позиция!Не можем да бъдем хем с едните, хем с другите,това ще ни излезе скъпо!

    21:29 18.07.2026

  • 37 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мурка":

    Предполагам,че Синоптика Чехлю ще бъде изпреварен от Хубавото Ленче,дето краде кремче.Все по налудничавия и поглед може да разруши всяка преграда,а пък с чаровната си усмивка да предизвика земетресение и в големите ТВ студия.

    21:30 18.07.2026

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