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Време е кабинетът Радев да дефинира позициите си в Европа

Време е кабинетът Радев да дефинира позициите си в Европа

18 Юли, 2026 10:50 466 23

  • владимир шопов-
  • политика-
  • румен радев-
  • европа
Време е кабинетът Радев да дефинира позициите си в Европа - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg
Време е българското правителство да изясни позициите си по украинския и други общоевропейски проблеми, защото се отдалечава все повече от консенсуса в Европа, смята политологът Владимир Шопов.
"От всичко, което виждаме до тук, България започва да се отдалечава от европейския консенсус," коментира Шопов след отказа на страната ни да участва в "Коалицията на желаещите" и заплахата за вето в защита на руския патриарх.
По думите му, подходът да се застъпва една позиция в чужбина, а съвсем друга риторика във вътрешната политика, не работи, когато вече си начело на изпълнителната власт.
"Отсъствието на ясна, принципна основа, на която стъпва външната политика, много трудно може да бъде маскирано в това постоянно цунами от събития," каза Шопов в предаването "Събота 150" по програма "Хоризонт".
Той обясни в какво се състои "противоракетната коалиция", сформирана в Париж в началото на седмицата без българско участие.
"Политиците в България не пожелаха да обяснят с какво точно ще се занимава тази коалиция, а тя ще се занимава с доразработването и усъвършенстването на една голяма система за противоракетна защита, върху която украинците работят от поне няколко месеца. Платформата "Фрея" се приема в средносрочен план като една от системите, съвместима и използвана от НАТО. Остава отворен въпросът дали това е в българския национален интерес."
С 21-ия санкционен пакет срещу Руската федерация, дискутиран в момента между европейските правителства, се прави опит за по-системен подход в затягането на пробойните в санкционния режим, обясни Владимир Шопов.
"Осъществява се преход от санкционирането на конкретни плавателни съдове (едни дълги списъци, към които се прибавят постоянно имената на отделни танкери) към санкционирането на цялата екосистема, която обслужва тази индустрия. В този пакет вече ще бъдат включени обслужващи пристанища, рафинерии, летища, финансови, застрахователни услуги."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1 450 000 полезни идиоти

    8 9 Отговор
    гласуваха за Фуражката!
    Обикновено генерали управляват африканските страни и Маскалия!
    Нас вече двама генерали ни управляваха!

    Коментиран от #7

    10:54 18.07.2026

  • 2 За 30 бандеровски сребърника

    6 3 Отговор
    Аз съм Бойко, аз съм Шиши,
    аз съм Кирчо, също и Кокорчо,
    понякога съм Царя, понякога Пъдаря.
    Разнополов, шарен и скопен,
    Продажен, подъл и гамен.

    До тук добре, но:

    Това е тъй, щот уфце прости,
    Проповядват на вълци пости.

    И всички дружно с преклонена главичка
    Без думи, даже и без сричка
    Гласуват за бандити, гласуват за палачи,
    Продават се, превръщат се в лизачи.
    Ни чули, ни видяли и без глас
    Влачат си хомота пак в захлас.

    10:54 18.07.2026

  • 3 Радев

    5 2 Отговор
    в момента съм зает с нашата кочина .! Ще изчакате..!

    10:56 18.07.2026

  • 4 Провинциалист от провинция Тракия

    8 3 Отговор
    "България започва да се отдалечава от европейския консенсус" - консенсусът е следния: да хвърлим някого срещу руснаците, напр. украинците. Ако свършат, да хвърлим някой друг, може и българите.

    10:56 18.07.2026

  • 5 То добре но още не знаят дали са

    2 6 Отговор
    За Путина или за България

    Коментиран от #10

    10:57 18.07.2026

  • 6 България ЕС НАТО

    6 11 Отговор
    Време е това некомпетентно и зловредно Путиниско правителство да падне Колкото по бързо толкова по малко щети ще нанесе на България

    Коментиран от #16

    10:57 18.07.2026

  • 7 Провинциалист от провинция Тракия

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "1 450 000 полезни идиоти":

    Една фуражка управляваше Франция. Може да се пробваш с такова изказване там

    10:57 18.07.2026

  • 8 пръц

    7 4 Отговор
    Поредния рев на отпадналата необходимост винаги поставят националните интересите на трето място. Първо слугуват на урсулите, второ прегръщат наркомана, а за нас каквото остане тоест нищо ама от сърце.

    10:58 18.07.2026

  • 9 Голям т.шак!

    2 5 Отговор
    Или ще ядоса кремълските си шефове, или ще му спрат европейските пари, с които плащаме телковете на копейките (щото в перо "Социални няма ни цент).
    А беше лесно. Можеше да каже: "Крим е украински", копейките нямаше да го изберат и той сега щеше да си пече четирибуквието на Малдивите и Бали с доживотната президентска пенсия.
    Какъв балък!

    10:58 18.07.2026

  • 10 Мисля че са за Педофилията

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "То добре но още не знаят дали са":

    Ще стане ясно след някой ден

    10:59 18.07.2026

  • 11 Всеки дава акъл

    5 2 Отговор
    Аз обаче не съм запознат с прграмата на ЕС и като е европейски тоза съюз, в който участват еди кои си държави, какво всъщност правят за общото развитие на този СЪЮЗ? Едни богатеят, а ние сме си все в калта. ТА, този ЕС се занимава само с конфликта м/ у Русия и яукрайна. Яростно защитава фашизирания Зеленски, налагат санкции срещу РФ и какво ли още не. А нас, само ни ваксинират - единодушно и единомислещи!
    Това не е никакво обединение за развитие ОБЩО на членовете в него. ЕС е едно частно здружение на гнили нацисти стремящи се да ни превърнат в роби и да легализират робството!
    Това е.

    Коментиран от #20

    11:03 18.07.2026

  • 12 ВСЕКИ НПО ГЬОЙ

    6 0 Отговор
    Се има за експерт. Много гьоеве, много експерти.

    Коментиран от #18

    11:04 18.07.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор
    Когато някой каже, че "Царят е гол!"❗- а зомбираните му викат, че "НЕ се говори така!" ❗

    11:06 18.07.2026

  • 14 Нещо

    1 2 Отговор
    невъзможно за регресивните , оплитат се от първия ден !

    11:09 18.07.2026

  • 15 🦁ЩЩД🦁

    3 0 Отговор
    Те позициите да ясни,Шопов.Питай за позициите онази 1.44 милиона,които гласуваха за него.Хубав,лош,позициите са ясни.Едва ли Урсула или Зеленски скоро ще дойдат в България.Да се целуват и прегръщат ,както го правеха при старите властници.

    11:10 18.07.2026

  • 16 Мурка

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "България ЕС НАТО":

    ЩО НЕ ЗАБЕЛИШ БАНАНА И ЯКО ЛАПАНЕ

    11:13 18.07.2026

  • 17 фбр

    3 0 Отговор
    Поредният ТЪПАНАР наречен от жългопаветните, психясали демократи, политолог!!!

    11:13 18.07.2026

  • 18 Мурка

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "ВСЕКИ НПО ГЬОЙ":

    С ЕДНА ДУМА -ПАДРАСКА ДРЪЖАВА-НАСЛЕДТСВО ОТ 500 ГОДИНИ СЪЖИТЕЛСТВО ПРИСЪСТВИЕ

    11:17 18.07.2026

  • 19 МВР

    1 1 Отговор
    Путин е дифинирал вече позицията си. Евроатлантиците дадоха на Радев властта, за да им играе по свирката. Натовският генерал Радев е ярко антируски и активен евроатлантик. Следя действията от назначаването му. Радев е неоспоримо антируски, произраелски и активен евроатлантик. Това е мнението на медиен магнат на Тръмп.Напразно гласувахме за него. Излъга ни. Ето защо:
    1, Истина е, че Урсула изрази задоволство за избирането му втори път на 28.05.2026
    2. Той активно действа за Триморието - прополски, прозападен и антируски проект (Проинформирайте се за идеите на генерал Пилсутски от 1920 г). Разбиранията на генерал Пилсутски са приложени днес в идеята за Триморието - Балтийско, Черно, Егейско има ярко антируска насоченост.
    3. Не действаше преди 2.5 год за спиране на еврото, когато имаше 604 000 подписа за референдум. А шест месеца преди 2026 той лицемерно искаше в парламента рефендум, когато бе ясно, че е невъзможно да се организира
    4. Радев нарече Русия « агресор», на срещта на НАТО в Мадрид и на срещата на ЕС във Варшава. игнорирайки факта, че причината за войната е отказът на Запада през последните 35 години да признае за законно искането на Русия за гарантиране на нейната безопсност и сигурност. Кумът на една от дъщерите на съветника, ментора на Радев генерал Стоимен Стоименов е Борисов - тоест Бойко е роднина на генерала.
    5. Закриха комисията за разследване на доходите на Пеевски. Според Радостин Василев (той го доказва с факти) половината от

    Коментиран от #23

    11:22 18.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 МВР

    1 0 Отговор
    5. Закриха комисията за разследване на доходите на Пеевски. Според Радостин Василев (той го доказва с факти) половината от настоящите министри и 180 от депутатите са хора на Пеевски.Василев заявява, цитирам: «Медиите на Пеевски са заедно с Радев». На Радев саму вързани ръцете
    6. Радев заявява , чрез Петър Витанов, председател на парламентарната група на „Прогресивна България“ , че 10 годишния договор с Украйна ще се изпълнява без да имало нужда от ратификацията му. Т.е. ще се произеждат съвместно дронове. Партията му гласува против предлпжението на Възраждане договорът сУкрайна да се анулира. АЕЦ Беляне ще се продава/подарява на Украйна съгласно договора. Бълария подкрепя членство на Украйна в НАТО.
    7. Радев разреши цистерните да продължавар да останат в летище София до 31 юли 2026 и да плащаме керосина, срещу -ЗабЕлеЖете- премахване на визите ни за САЩ Уважавам равностойното партньорство-кон за кокошка? Сега говори за оставане на цитерните до края на юли. Сега вече летише Враждебна — столично летище «Васил Левски» София (единствено столично гражданско летище в Европа) става Натововско
    8. Радев разреши заем 1.2 млд евро плюс лихвите, като участие на 90 млд «Заем» за Украйна.
    9. Радев нехае за бусефикацият на украинските българи, за разлика на Магиар.
    10. Обещал 19 млд евро за подпомагане на фалирали членове на Еврозоаната (Франция). като начало 2 млд.
    12. Гласува в ЕС за срока за подновяване за санкциите срещу Русия от 6 месеца на една го

    11:23 18.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Лъжеш като дърта копейка

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "МВР":

    в предълги фермани. Ама сме ти свикнали, та не ни впечатлява.
    Чехов: "Краткостта е сестра на таланта".

    11:25 18.07.2026

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