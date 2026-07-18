Време е кабинетът Радев да дефинира позициите си в Европа

Време е българското правителство да изясни позициите си по украинския и други общоевропейски проблеми, защото се отдалечава все повече от консенсуса в Европа, смята политологът Владимир Шопов.
"От всичко, което виждаме до тук, България започва да се отдалечава от европейския консенсус," коментира Шопов след отказа на страната ни да участва в "Коалицията на желаещите" и заплахата за вето в защита на руския патриарх.
По думите му, подходът да се застъпва една позиция в чужбина, а съвсем друга риторика във вътрешната политика, не работи, когато вече си начело на изпълнителната власт.
"Отсъствието на ясна, принципна основа, на която стъпва външната политика, много трудно може да бъде маскирано в това постоянно цунами от събития," каза Шопов в предаването "Събота 150" по програма "Хоризонт".
Той обясни в какво се състои "противоракетната коалиция", сформирана в Париж в началото на седмицата без българско участие.
"Политиците в България не пожелаха да обяснят с какво точно ще се занимава тази коалиция, а тя ще се занимава с доразработването и усъвършенстването на една голяма система за противоракетна защита, върху която украинците работят от поне няколко месеца. Платформата "Фрея" се приема в средносрочен план като една от системите, съвместима и използвана от НАТО. Остава отворен въпросът дали това е в българския национален интерес."
С 21-ия санкционен пакет срещу Руската федерация, дискутиран в момента между европейските правителства, се прави опит за по-системен подход в затягането на пробойните в санкционния режим, обясни Владимир Шопов.
"Осъществява се преход от санкционирането на конкретни плавателни съдове (едни дълги списъци, към които се прибавят постоянно имената на отделни танкери) към санкционирането на цялата екосистема, която обслужва тази индустрия. В този пакет вече ще бъдат включени обслужващи пристанища, рафинерии, летища, финансови, застрахователни услуги."
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 11 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1 450 000 полезни идиоти
Обикновено генерали управляват африканските страни и Маскалия!
Нас вече двама генерали ни управляваха!
Коментиран от #7
10:54 18.07.2026
2 За 30 бандеровски сребърника
аз съм Кирчо, също и Кокорчо,
понякога съм Царя, понякога Пъдаря.
Разнополов, шарен и скопен,
Продажен, подъл и гамен.
До тук добре, но:
Това е тъй, щот уфце прости,
Проповядват на вълци пости.
И всички дружно с преклонена главичка
Без думи, даже и без сричка
Гласуват за бандити, гласуват за палачи,
Продават се, превръщат се в лизачи.
Ни чули, ни видяли и без глас
Влачат си хомота пак в захлас.
10:54 18.07.2026
3 Радев
10:56 18.07.2026
4 Провинциалист от провинция Тракия
10:56 18.07.2026
5 То добре но още не знаят дали са
Коментиран от #10
10:57 18.07.2026
6 България ЕС НАТО
Коментиран от #16
10:57 18.07.2026
7 Провинциалист от провинция Тракия
До коментар #1 от "1 450 000 полезни идиоти":Една фуражка управляваше Франция. Може да се пробваш с такова изказване там
10:57 18.07.2026
8 пръц
10:58 18.07.2026
9 Голям т.шак!
А беше лесно. Можеше да каже: "Крим е украински", копейките нямаше да го изберат и той сега щеше да си пече четирибуквието на Малдивите и Бали с доживотната президентска пенсия.
Какъв балък!
10:58 18.07.2026
10 Мисля че са за Педофилията
До коментар #5 от "То добре но още не знаят дали са":Ще стане ясно след някой ден
10:59 18.07.2026
11 Всеки дава акъл
Това не е никакво обединение за развитие ОБЩО на членовете в него. ЕС е едно частно здружение на гнили нацисти стремящи се да ни превърнат в роби и да легализират робството!
Това е.
Коментиран от #20
11:03 18.07.2026
12 ВСЕКИ НПО ГЬОЙ
Коментиран от #18
11:04 18.07.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:06 18.07.2026
14 Нещо
11:09 18.07.2026
15 🦁ЩЩД🦁
11:10 18.07.2026
16 Мурка
До коментар #6 от "България ЕС НАТО":ЩО НЕ ЗАБЕЛИШ БАНАНА И ЯКО ЛАПАНЕ
11:13 18.07.2026
17 фбр
11:13 18.07.2026
18 Мурка
До коментар #12 от "ВСЕКИ НПО ГЬОЙ":С ЕДНА ДУМА -ПАДРАСКА ДРЪЖАВА-НАСЛЕДТСВО ОТ 500 ГОДИНИ СЪЖИТЕЛСТВО ПРИСЪСТВИЕ
11:17 18.07.2026
19 МВР
1, Истина е, че Урсула изрази задоволство за избирането му втори път на 28.05.2026
2. Той активно действа за Триморието - прополски, прозападен и антируски проект (Проинформирайте се за идеите на генерал Пилсутски от 1920 г). Разбиранията на генерал Пилсутски са приложени днес в идеята за Триморието - Балтийско, Черно, Егейско има ярко антируска насоченост.
3. Не действаше преди 2.5 год за спиране на еврото, когато имаше 604 000 подписа за референдум. А шест месеца преди 2026 той лицемерно искаше в парламента рефендум, когато бе ясно, че е невъзможно да се организира
4. Радев нарече Русия « агресор», на срещта на НАТО в Мадрид и на срещата на ЕС във Варшава. игнорирайки факта, че причината за войната е отказът на Запада през последните 35 години да признае за законно искането на Русия за гарантиране на нейната безопсност и сигурност. Кумът на една от дъщерите на съветника, ментора на Радев генерал Стоимен Стоименов е Борисов - тоест Бойко е роднина на генерала.
5. Закриха комисията за разследване на доходите на Пеевски. Според Радостин Василев (той го доказва с факти) половината от
Коментиран от #23
11:22 18.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 МВР
6. Радев заявява , чрез Петър Витанов, председател на парламентарната група на „Прогресивна България“ , че 10 годишния договор с Украйна ще се изпълнява без да имало нужда от ратификацията му. Т.е. ще се произеждат съвместно дронове. Партията му гласува против предлпжението на Възраждане договорът сУкрайна да се анулира. АЕЦ Беляне ще се продава/подарява на Украйна съгласно договора. Бълария подкрепя членство на Украйна в НАТО.
7. Радев разреши цистерните да продължавар да останат в летище София до 31 юли 2026 и да плащаме керосина, срещу -ЗабЕлеЖете- премахване на визите ни за САЩ Уважавам равностойното партньорство-кон за кокошка? Сега говори за оставане на цитерните до края на юли. Сега вече летише Враждебна — столично летище «Васил Левски» София (единствено столично гражданско летище в Европа) става Натововско
8. Радев разреши заем 1.2 млд евро плюс лихвите, като участие на 90 млд «Заем» за Украйна.
9. Радев нехае за бусефикацият на украинските българи, за разлика на Магиар.
10. Обещал 19 млд евро за подпомагане на фалирали членове на Еврозоаната (Франция). като начало 2 млд.
12. Гласува в ЕС за срока за подновяване за санкциите срещу Русия от 6 месеца на една го
11:23 18.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Лъжеш като дърта копейка
До коментар #19 от "МВР":в предълги фермани. Ама сме ти свикнали, та не ни впечатлява.
Чехов: "Краткостта е сестра на таланта".
11:25 18.07.2026