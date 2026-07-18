Време е кабинетът Радев да дефинира позициите си в Европа

Време е българското правителство да изясни позициите си по украинския и други общоевропейски проблеми, защото се отдалечава все повече от консенсуса в Европа, смята политологът Владимир Шопов.

"От всичко, което виждаме до тук, България започва да се отдалечава от европейския консенсус," коментира Шопов след отказа на страната ни да участва в "Коалицията на желаещите" и заплахата за вето в защита на руския патриарх.

По думите му, подходът да се застъпва една позиция в чужбина, а съвсем друга риторика във вътрешната политика, не работи, когато вече си начело на изпълнителната власт.

"Отсъствието на ясна, принципна основа, на която стъпва външната политика, много трудно може да бъде маскирано в това постоянно цунами от събития," каза Шопов в предаването "Събота 150" по програма "Хоризонт".

Той обясни в какво се състои "противоракетната коалиция", сформирана в Париж в началото на седмицата без българско участие.

"Политиците в България не пожелаха да обяснят с какво точно ще се занимава тази коалиция, а тя ще се занимава с доразработването и усъвършенстването на една голяма система за противоракетна защита, върху която украинците работят от поне няколко месеца. Платформата "Фрея" се приема в средносрочен план като една от системите, съвместима и използвана от НАТО. Остава отворен въпросът дали това е в българския национален интерес."

С 21-ия санкционен пакет срещу Руската федерация, дискутиран в момента между европейските правителства, се прави опит за по-системен подход в затягането на пробойните в санкционния режим, обясни Владимир Шопов.

"Осъществява се преход от санкционирането на конкретни плавателни съдове (едни дълги списъци, към които се прибавят постоянно имената на отделни танкери) към санкционирането на цялата екосистема, която обслужва тази индустрия. В този пакет вече ще бъдат включени обслужващи пристанища, рафинерии, летища, финансови, застрахователни услуги."