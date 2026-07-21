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Арестант почина в килия в Благоевград

Арестант почина в килия в Благоевград

21 Юли, 2026 17:10 852 6

  • починал-
  • арестант-
  • килия-
  • благоевград

Мъжът е бил приведен в ареста ден по-рано за изтърпяване на влязло в сила наказание „лишаване от свобода“, като е предстояло конвоирането му в затвора в Бобов дол

Арестант почина в килия в Благоевград - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Под надзора на прокуратурата в Благоевград се извършват действия по разследване по досъдебно производство за причиняване на смърт по непредпазливост на арестант, съобщиха от обвинението.

На 21 юли в килия в сградата на ареста в областния град е установена смъртта на 52-годишния мъж.

Мъжът е бил приведен в ареста ден по-рано за изтърпяване на влязло в сила наказание „лишаване от свобода“, като е предстояло конвоирането му в затвора в Бобов дол.

Незабавно след получаване на сигнала е извършен оглед на местопроизшествието. Разследването се провежда под ръководството на наблюдаващ прокурор.

Назначена е съдебномедицинска експертиза, която следва да установи причината на смъртта. Възложено е извършването на всички необходими процесуално-следствени действия за изясняване на фактите и обстоятелствата по случая.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 3 Отговор
    Горкият човек,вече няма да се наслаждава на прекрасния живот в Клуба на богатите.
    🦧😪⛪😪🦧

    17:20 21.07.2026

  • 2 случва се

    2 7 Отговор
    в белене колко са измряли

    ама за там никой нищо не пише

    17:30 21.07.2026

  • 3 мхмх

    10 0 Отговор
    съвсем законово и легално убийство.
    плоцаите и бонус са взели най вероятно за убийството

    17:32 21.07.2026

  • 4 Отвратен

    2 0 Отговор
    Като са изпили водата за арестантите тъй става! И камерата не записала нищо и айде !

    18:03 21.07.2026

  • 5 Цвете

    2 0 Отговор
    ТАЗИ " НОВИНА " БЕШЕ СЪОБЩЕНА ПРЕДИ НЯКОЛКО ДНИ, А НЕ ДНЕС?!

    18:33 21.07.2026

  • 6 Атина Паднала

    1 0 Отговор
    Самоубил се е с два изстрела в гърба.Някой да знае осъден милиционер за убииство на задържан.Онези двамата милиционери от Казанлък които убиха с удари Кискинов ,12 счупени ребра,още ги мотат и чакат да мине срока на давност.

    18:35 21.07.2026

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