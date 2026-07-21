Арестант почина в килия в Благоевград

Под надзора на прокуратурата в Благоевград се извършват действия по разследване по досъдебно производство за причиняване на смърт по непредпазливост на арестант, съобщиха от обвинението.
На 21 юли в килия в сградата на ареста в областния град е установена смъртта на 52-годишния мъж.
Мъжът е бил приведен в ареста ден по-рано за изтърпяване на влязло в сила наказание „лишаване от свобода“, като е предстояло конвоирането му в затвора в Бобов дол.
Незабавно след получаване на сигнала е извършен оглед на местопроизшествието. Разследването се провежда под ръководството на наблюдаващ прокурор.
Назначена е съдебномедицинска експертиза, която следва да установи причината на смъртта. Възложено е извършването на всички необходими процесуално-следствени действия за изясняване на фактите и обстоятелствата по случая.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
🦧😪⛪😪🦧
17:20 21.07.2026
2 случва се
ама за там никой нищо не пише
17:30 21.07.2026
3 мхмх
плоцаите и бонус са взели най вероятно за убийството
17:32 21.07.2026
4 Отвратен
18:03 21.07.2026
5 Цвете
18:33 21.07.2026
6 Атина Паднала
18:35 21.07.2026