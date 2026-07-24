Благоевградчанин троши коли с бухалка, заплашва и системно тормози съседите

Страх и напрежение в благоевградския квартал „Еленово“, след като мъж потроши няколко автомобила. Съседите твърдят, че той е с психични проблеми, че системно ги подлага на тормоз и че срещу него многократно са подавани сигнали за агресивно поведение и заплахи, включително към деца.
Една от потърпевшите е Кирилка. Тя разказа в ефира на „Здравей, България” по Нова ТВ, че последният случай е от 22 юли. По думите ѝ мъжът, който е с доказана шизофрения, употребява наркотични вещества и пие алкохол в огромни количества, тормози целия блок. „Нанесени са щети върху нашата кола, върху колата на съседи от съседния блок, изпотрошени са предни и странични стъкла, огледала, те бяха разхвърляни навсякъде по улицата и по тротоара”, казва жената.
„Когато пуснахме жалба, прокурорът е казал, че не може да се образува досъдебно производство. Преди около 5-6 години е имало дело срещу този човек, което е прекъснато. Ние не знаем на база на какво се прекъсва и защо не е образувано досъдебно производство”, обясни тя.
„Имам случка и с децата. Той е заплашил сина ми, който е на 14 години с думите: „Ако се покажеш на прозореца, ще те застрелям като куче”. Събирах подписка от съседите за изгонването му жилището. Родителите на този човек живеят в Испания, той също е живял там и е екстрадиран оттам, тъй като е направил набези. Посегнал е и на полицай. Разговарях с майка му по телефона, тя каза, че не я интересува”, допълва Кирилка По думите ѝ става дума за мъж на около 37-години.
Един от собствениците на автомобили, които са били изпочупени, казва, че хората се чувстват безпомощни. „Щетите по автомобила ми са по предния и страничния прозорец, странични огледала, потрошени с бухалка, гредите на колите са изкривени. Той излиза с бухалка. Посягал е на комшия. Даже имаме семейство, което освободи апартамента си и в момента е на квартира”, казва мъжът.
Друг потърпевш разказа, че преди една година е пострадал. „Отварям входната врата, той я рита. И го питам какво става, той почна да ме удря и ми счупи носа. Имам белег още. Оттам викнах моите деца, за да го откараме в полицията и да направим разписка, след една седмица нищо не стана. На комшийката на първия етаж хвърли един телевизор пред моите очи и ѝ счупи колата. Преди една седмица видях, че и моето стъкло е счупено. На мен веднъж ми каза, че ще ме заколи с нож. Една сутрин в 4 часа счупи вратата. Това се повтаря три пъти”, разказа той.
Съседите на мъжа, които се оплакват от системен тормоз, настояват институциите да намерят трайно решение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
08:38 24.07.2026
2 Съвсем скоро
08:39 24.07.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Последния Софиянец":охрана нямаш ли за тая работа?
Коментиран от #11
08:40 24.07.2026
4 Тик- Ток
08:40 24.07.2026
5 здухан палицай
Коментиран от #7
08:40 24.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 и хубаво
До коментар #5 от "здухан палицай":ли дуаш ?
08:42 24.07.2026
8 те ми да да ама не
08:42 24.07.2026
9 Овчар
08:42 24.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хаха
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Има от руснаци, интересуваш ли се гуги?
08:43 24.07.2026
12 рус лямис
08:43 24.07.2026
13 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
и да го натрошат яко, ще има месеци да лежи в гипсово корито...
08:44 24.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Чужденец
08:48 24.07.2026
17 хаха
Сега какво им остава на хората? Ако му посегнат в опит да го спрат, най-много да лежат по затворите те.
Коментиран от #26
08:54 24.07.2026
18 Статистика
09:30 24.07.2026
19 Около мен
По време на следването в моята група имаше две момичета, които явно не бяха съвсем наред психически, но едната беше племенница на декана, а на другата баща й беше някакъв шеф от специалните служби. И двете някак успяха да завършат семестриално, а по-късно разбрахме, че са взели и дипломи. Едната работи като драматург в един от столичните театри, а другата смени няколко местоработи - редакция на вестник, после на списание, после беше в една от телевизиите, след това за кратко в СУ, а днес е настанена в частната фирма на свой роднина. В една от другите групи в моя курс по време на следването ми имаше и шизофреник. Отначало комисията за донаборници го счела за годен за военна служба (?!), после родителите му едвам го отървали чрез множество медицински документи.
Сега сред колегите ми има една професорска щерка - абсолютно ку-ку, но я крепят заради баща й.
Едни от съседите ни пък преди време са осиновили бебе, изоставено от майката веднага след раждането. В пубертета станало ясно, че не е с всичкия си акъл, но си го гледат до ден днешен.
09:41 24.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ми ударете
10:24 24.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Очевиден случай
щом пие
щом бие
щом заплашва
oчeбиeн случай на Пyтинoфил!
10:35 24.07.2026
26 Бой по сградата на ЕК
До коментар #17 от "хаха":В тази държава освен луди путинисти нормални хора не останаха.
10:36 24.07.2026
27 Хайде стига слагахте диагнози на хора !!
10:39 24.07.2026
28 Малко наивно ми се вижда да се твърди
10:45 24.07.2026
29 тия хора от по горе те са ми странни
10:52 24.07.2026
30 Има няколко агресивни мнения
11:08 24.07.2026