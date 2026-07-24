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Благоевградчанин троши коли с бухалка, заплашва и системно тормози съседите

Благоевградчанин троши коли с бухалка, заплашва и системно тормози съседите

24 Юли, 2026 08:36 1 665 30

  • благоевград-
  • съседи-
  • тормоз

Институциите не успяват да намерят трайно решение

Благоевградчанин троши коли с бухалка, заплашва и системно тормози съседите - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Страх и напрежение в благоевградския квартал „Еленово“, след като мъж потроши няколко автомобила. Съседите твърдят, че той е с психични проблеми, че системно ги подлага на тормоз и че срещу него многократно са подавани сигнали за агресивно поведение и заплахи, включително към деца.

Една от потърпевшите е Кирилка. Тя разказа в ефира на „Здравей, България” по Нова ТВ, че последният случай е от 22 юли. По думите ѝ мъжът, който е с доказана шизофрения, употребява наркотични вещества и пие алкохол в огромни количества, тормози целия блок. „Нанесени са щети върху нашата кола, върху колата на съседи от съседния блок, изпотрошени са предни и странични стъкла, огледала, те бяха разхвърляни навсякъде по улицата и по тротоара”, казва жената.

„Когато пуснахме жалба, прокурорът е казал, че не може да се образува досъдебно производство. Преди около 5-6 години е имало дело срещу този човек, което е прекъснато. Ние не знаем на база на какво се прекъсва и защо не е образувано досъдебно производство”, обясни тя.

„Имам случка и с децата. Той е заплашил сина ми, който е на 14 години с думите: „Ако се покажеш на прозореца, ще те застрелям като куче”. Събирах подписка от съседите за изгонването му жилището. Родителите на този човек живеят в Испания, той също е живял там и е екстрадиран оттам, тъй като е направил набези. Посегнал е и на полицай. Разговарях с майка му по телефона, тя каза, че не я интересува”, допълва Кирилка По думите ѝ става дума за мъж на около 37-години.

Един от собствениците на автомобили, които са били изпочупени, казва, че хората се чувстват безпомощни. „Щетите по автомобила ми са по предния и страничния прозорец, странични огледала, потрошени с бухалка, гредите на колите са изкривени. Той излиза с бухалка. Посягал е на комшия. Даже имаме семейство, което освободи апартамента си и в момента е на квартира”, казва мъжът.

Друг потърпевш разказа, че преди една година е пострадал. „Отварям входната врата, той я рита. И го питам какво става, той почна да ме удря и ми счупи носа. Имам белег още. Оттам викнах моите деца, за да го откараме в полицията и да направим разписка, след една седмица нищо не стана. На комшийката на първия етаж хвърли един телевизор пред моите очи и ѝ счупи колата. Преди една седмица видях, че и моето стъкло е счупено. На мен веднъж ми каза, че ще ме заколи с нож. Една сутрин в 4 часа счупи вратата. Това се повтаря три пъти”, разказа той.

Съседите на мъжа, които се оплакват от системен тормоз, настояват институциите да намерят трайно решение.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 8 Отговор
    За буйни клиенти в заведението ми имам електрошок.Веднага ги усмирява.

    Коментиран от #3

    08:38 24.07.2026

  • 2 Съвсем скоро

    34 3 Отговор
    нормалните хора, ще бъдем малцинство и ще се наложи да се крием в психо-болници.

    08:39 24.07.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    охрана нямаш ли за тая работа?

    Коментиран от #11

    08:40 24.07.2026

  • 4 Тик- Ток

    37 2 Отговор
    Ами строшете му ръцете на отпадъка и всичко се решава

    08:40 24.07.2026

  • 5 здухан палицай

    21 2 Отговор
    намерхме решение със заплатите и пенциите ни, те са ГОЛЕМИ и е трудно да ги похарчим

    Коментиран от #7

    08:40 24.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 и хубаво

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "здухан палицай":

    ли дуаш ?

    08:42 24.07.2026

  • 8 те ми да да ама не

    37 2 Отговор
    Институциите чакат гражданите сами да "решат" проблема за да може после да ги съдят за саморазправа и да го лежат? Невинните виновни!

    08:42 24.07.2026

  • 9 Овчар

    15 4 Отговор
    Добро утро на всички..! Пожелавам на факти и коментиращите безсмъртие...! На всички в народното събрание най искрено и лично желая да хванат злокачествен рак на ануса който да обхване и гърлото , за да може откраднатото трудно да влиза и трудно да излиза..АМИН.

    08:42 24.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хаха

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Има от руснаци, интересуваш ли се гуги?

    08:43 24.07.2026

  • 12 рус лямис

    4 11 Отговор
    путен окбар!

    08:43 24.07.2026

  • 13 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    19 2 Отговор
    Мъжете от блока да го причакат вечер на място където няма камери
    и да го натрошат яко, ще има месеци да лежи в гипсово корито...

    08:44 24.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Чужденец

    19 1 Отговор
    „Идва време, когато жителите ще трябва сами да уредят въпроса. На полицията може да се разчита само за глоби. Дървета има достатъчно.“

    08:48 24.07.2026

  • 17 хаха

    22 2 Отговор
    Едно време имаше работещо решение- присъда. Ако е с всичкия си, му се отнема имущество да покрие щетите и лежи в затвора. Ако е с отклонения, пак отнемат имущество и го вкарват в лудница. Сега пазим правата на лудите и на кой му пука за останалите?
    Сега какво им остава на хората? Ако му посегнат в опит да го спрат, най-много да лежат по затворите те.

    Коментиран от #26

    08:54 24.07.2026

  • 18 Статистика

    7 1 Отговор
    Наскоро четохме, че на всеки 4 семейства има по едно, в което поне един от членовете е с психиатрични проблеми. Не знам какво трябва да се направи, за да се опазят здравите хора от деянията на болните, които не са настанени за постоянно в здравно заведение.

    09:30 24.07.2026

  • 19 Около мен

    7 1 Отговор
    Докато ходех на училище имаше само един случай на дете с някакви проблеми в главата. Кротко момиче, но не можеше да схваща дори най-елементарни неща и във втори клас я преместиха в някакво друго училище, вероятно специализирано.
    По време на следването в моята група имаше две момичета, които явно не бяха съвсем наред психически, но едната беше племенница на декана, а на другата баща й беше някакъв шеф от специалните служби. И двете някак успяха да завършат семестриално, а по-късно разбрахме, че са взели и дипломи. Едната работи като драматург в един от столичните театри, а другата смени няколко местоработи - редакция на вестник, после на списание, после беше в една от телевизиите, след това за кратко в СУ, а днес е настанена в частната фирма на свой роднина. В една от другите групи в моя курс по време на следването ми имаше и шизофреник. Отначало комисията за донаборници го счела за годен за военна служба (?!), после родителите му едвам го отървали чрез множество медицински документи.
    Сега сред колегите ми има една професорска щерка - абсолютно ку-ку, но я крепят заради баща й.
    Едни от съседите ни пък преди време са осиновили бебе, изоставено от майката веднага след раждането. В пубертета станало ясно, че не е с всичкия си акъл, но си го гледат до ден днешен.

    09:41 24.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ми ударете

    3 0 Отговор
    му и на него една бухалка и нещата ще се управят.

    10:24 24.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Очевиден случай

    0 2 Отговор
    Фактите

    щом пие
    щом бие
    щом заплашва

    oчeбиeн случай на Пyтинoфил!

    10:35 24.07.2026

  • 26 Бой по сградата на ЕК

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "хаха":

    В тази държава освен луди путинисти нормални хора не останаха.

    10:36 24.07.2026

  • 27 Хайде стига слагахте диагнози на хора !!

    1 1 Отговор
    Тези които слагат диагнози без да са специалисти ще горят в ада на земята още. И това мина всякаква граница по принцип го казвам. Всеки който не им харесва на определена групировка да го наричат луд е престъпление. Те първо са опъвали нервите на нарочен човек и са го правили толкова много пъти че човека е загубил контрол и е отишъл да си отмъсти и видиш ли те му слагат диагноза а те гълъбчета невинни и света вода ненапита ли са. Кой знае как са го тормозили. Те сами са си виновни и всички други както и медиите които насъскват !!!

    10:39 24.07.2026

  • 28 Малко наивно ми се вижда да се твърди

    3 1 Отговор
    Че никой нищо не направил но човека отива и напада просто така. Мисля че е възможно тези които се оплакват да имат също вина но медиите вземат тяхната страна за да стане шоу. Това не веднъж сме го гледали по телевизията режисирано от медиите.

    10:45 24.07.2026

  • 29 тия хора от по горе те са ми странни

    2 1 Отговор
    Защо прикриват очите на момчето и моделират снимката. Дори и моделирана снимката показва някакви неща а именно че има обща вина за ставащото защото хората изглеждат преднамерени и агресивни. Даже тях си ги представих с бухалки.

    10:52 24.07.2026

  • 30 Има няколко агресивни мнения

    0 0 Отговор
    Във форума които открито призовават към насилие саморазправа и агресия и не е чудно че човека е постъпил така. Не че го оправдавам но вижте се себе си каква агресия проявявате във форума. Поне няколко изключително агресивни мнения прочетох тук във форума. Това е доста смущаващо. Има призиви да бъде причакан и бит което е недопустимо. Форум да раздава правосъдие. Медиите подстрекават.

    11:08 24.07.2026

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