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Златната мина "Ада тепе" затваря окончателно

Златната мина "Ада тепе" затваря окончателно

18 Юли, 2026 16:18 634 11

  • ада тепе-
  • сърбия-
  • мина-
  • злато-
  • крумовград-
  • затваряне

Част от наличното оборудване ще бъде разглобено и обновено, за да послужи в новия проект на компанията – Coka Rakita в съседна Сърбия

Златната мина "Ада тепе" затваря окончателно - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Добивът на ценни метали в рудник „Ада тепе“ край Крумовград приключи след пълното изчерпване на достъпните запаси, съобщават от дъщерното дружество на канадската компания „ДПМ Металс“. Предприятието преминава към етап на закриване и демонтаж, а съдбата на настоящите 269 работници се решава чрез специализирани кариерни програми и пренасочване към други индустрии.

Закриването на минните дейности не е извънредна ситуация, а заложен етап още при стартирането на проекта. Според ръководството на дружеството, последният производствен взрив е осъществен в средата на април 2026 година. Процесът по затваряне ще се случи поетапно, като включва техническо прекратяване, демонтаж, мащабна рекултивация и последващо наблюдение на терена.

Част от наличното оборудване ще бъде разглобено и обновено, за да послужи в новия проект на компанията – Coka Rakita в съседна Сърбия. Очаква се строителството там да започне в началото на 2027 година. Успоредно с това, през юни дружеството обяви откриването на нови големи залежи от злато и мед в намиращата се край Челопеч площ „Бревене“.

За да подпомогне своите 269 служители, на 16 юли ръководството на мината е организирало специализиран кариерен форум. Целта е хората, които предстои да бъдат освободени, да осъществят пряк контакт с потенциални нови работодатели. В събитието са се включили десет водещи компании от минната, металургичната и строителната индустрия у нас.

Засегнатите работници имат възможност да се включат в обучения по над 20 различни направления, сред които управление на тежка техника, чужди езици и технологии за възобновяема енергия. Една от обсъжданите алтернативи е преместване в другото предприятие на компанията в България – „ДПМ Челопеч“. Тази опция обаче крие предизвикателства заради различната локация и спецификата на добива, който там е изцяло подземен.

По-предприемчивите служители получават шанс да стартират собствен бизнес. Част от тях вече са регистрирали свои фирми, които са пряко финансирани със средства от специално създаден за целта фонд на дружеството в Крумовград.

През второто тримесечие на годината в „Ада тепе“ са произведени 11 000 унции златен еквивалент, като общото количество за първото полугодие достига 23 000 унции. След пълното приключване на рекултивационните дейности, 95 процента от територията на рудника ще бъде възстановена и върната към европейската екологична мрежа „Натура 2000“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    14 1 Отговор
    Канадците оглозгаха кокала,замърсиха природата и си събраха такъмите от България.А нас,кучета ни яли.

    Коментиран от #6

    16:22 18.07.2026

  • 2 жалка държава

    12 0 Отговор
    Опоскаха десетки тонове злато като термити , благодарение на крадливите ни политици !!

    16:26 18.07.2026

  • 3 Продукт !

    6 0 Отговор
    С особено Висока Принадена Стойност !

    Ти получаваш пари !

    Само За Копането !

    16:26 18.07.2026

  • 4 Гробар

    7 0 Отговор
    Няма да се плашите. Като се изчерпят запасите от злато и дървесина ще депонираме ядрени отпадъци и ще горим европейския боклук на жалката територия.

    16:30 18.07.2026

  • 5 Сега нямаме нищо

    9 0 Отговор
    През през 80-те години България имаше селско стопанство ..всичко бе вкусно !!!!!
    Имаше заводи : химически, военни, текстил ....
    Имаше образувание.
    Имахме язовири!!!!!
    Имаше здравеопазване .. амидофен лекуваше всичко!!!!
    Имаше мини , всякакви изкопаеми.
    Атомна електро централа ....
    Имахме население около 9 милиона
    Военно бяхме пред всички. И не само по душа, въздух и море!!! А и по разработки ...
    Имахме курорти, спортисти, произвеждахме рейсове, трактори....
    Имахме морски превози !
    0,86 стотинки бяха един долар !!!!!
    1 лев - 1.3 марки
    1 лев - 120 злоти
    1 лев - 118 форинта......
    Имахме всичко...без банани....кока-кола....
    Сега имаме изобилие от тях...
    Обаче... Другото липсва ..

    Коментиран от #7

    16:31 18.07.2026

  • 6 Това е нормално

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    при капитализъма. Пример - Ю.Афрка -злато и диаманти! Сега - нищо.
    Свиквайте!!!

    16:32 18.07.2026

  • 7 Съдия

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сега нямаме нищо":

    Полупроводници , дискове ....

    16:33 18.07.2026

  • 8 Конфискация

    3 0 Отговор
    Трябва нов Народен съд

    16:35 18.07.2026

  • 9 Овчар

    2 0 Отговор
    Като се източат ресурсите вече няма да сме актуални няма смисъл никой да ни пази..! И идея си нямате за каква сеч става въпрос е ежедневно в Троянския край..!

    16:36 18.07.2026

  • 10 Ама

    1 0 Отговор
    Хайде бе хора , изнасяйте по-бързо всичко ценно от тая страна ! Нека останат самоциганите, и политиците , за които те да гласуват срещу заплащане !

    16:39 18.07.2026

  • 11 След децата нямат бъдеще

    0 0 Отговор
    Скоро тази територия наречена България, ще я заселят с африканци и това ще е Края. Каквото можаха опоскаха

    16:40 18.07.2026

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