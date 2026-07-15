Адвокатът на Мавродиев: Няма документ с негов подпис, от който да следва, че лично е отпуснал кредита

Софийската градска прокуратура пуска под гаранция от 50 000 евро бившия председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев.

Няма документ с подпис на Мавродиев, от който да се направи изводът, че лично е отпуснал кредита.

Според адвоката на Мавродиев - Емануил Йорданов, решението за парична гаранция е било очаквано, тъй като и другите двама обвиняеми по делото са със същата мярка. Според него защитата все още не е видяла доказателствата по обвинението и няма документ с подпис на Мавродиев, от който да се направи извод, че лично е отпуснал кредита.

"Не е било необходимо изпълнителният директор да разрешава всеки кредит"

"Информацията, която имам е от самия Стоян Мавродиев. Според него такъв документ не съществува. Тепърва трябва да се изяснява кой е отпуснал кредита, при какви гаранции. Нямам причина да не го вярвам. Аз съм човек, който през живота си е ползвал банкови кредити и когато са се оформяли документите, никога това не е ставало с участието на изпълнителния директор на банката. Той не е разрешил кредита, при което не е било необходимо някой да му се обажда за подобно разрешение", каза Йорданов в студиото на "Денят ON AIR".

Той призна, че все още не е запознат с доказателствата, защото в "Наказателно-процесуалният кодекс пише едно, а на практика се получава точно обратното.

Защитата критикува достъпа до материалите по делото

"Според закона обвиняемият и неговият защитник имат право да се запознаят с всички материали по делото, без да има ограничение във времето за това. А на практика си караме така, както бяха нещата по време на социализма. Нямам достъп до данните. Това, което ми прави впечатление по този случай, е обсъждането в медиите - живеем в шпиономания. Очаква се да се правят сензационни разкрития, а всъщност, ако някой иска да прави разкрития, начинът е описан съвсем ясно в законите", допълни адвокатът в ефира на Bulgaria ON AIR.

Представено е ксерокопие от билет за пътуването

От думите му стана ясно, че днес е представил и ксерокопие от билета.

"Ако не беше задържан от сръбските власти, той щеше да бъде тук преди 45 дни. Днес аз имам повече доверие на правоохранителните органи, отколкото преди 2 години. От високи постове си тръгнаха някои лица, които не бяха най-добрия пример за спазването на закона и прилагането му съвсем стриктно. Начинът, по който се работи, се промени. Когато един човек си отива от поста си, той трябва да има душевните сили да го направи достойно. Всяко следващо удължаване на неизбежния финал носи единствено болка и унижение", подчерта Емануил Йорданов.

"От изпуснати протоколи не се интересувам. Трябват сериозни доказателства, ако ги има. Важни са какви са вътрешните правила за работа на ББР, какви са длъжностните характеристики. Всичко това трябва да бъде изяснено. Не е трудно да се създаде легенда за един човек, той да се обяви за виновен, въпреки че ние се водим европейска и цивилизована държава. В момента не мисля, че нещо е доказано", поясни гостът.

Йорданов е категоричен, че доколкото зависи от него, Мавродиев няма да говори скоро пред медиите.

"Не мисля, че за неговата защита е полезно да дава интервюта", добави той.