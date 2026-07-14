Важните новини във ФАКТИ на 14.07.2026 г.

Киев критикува, а Москва приветства отказа на премиера Радев от „Коалицията на желаещите"

Отказът на българския министър-председател Румен Радев страната ни да се присъедини към новосформираната „Коалиция на желаещите“ в подкрепа на Украйна предизвика вълна от коментари и полярни реакции в международното пространство. Темата стана централна, след като Радев, който е в Париж за френския национален празник, потвърди, че е получил лична покана от президента Еманюел Макрон, но е избрал България да не участва в инициативата за финансова и военна помощ за Киев.

Родители протестираха пред МС: Майчинството не е милостиня

Родители отново протестираха пред сградата на Министерския съвет с искане за промени в политиките за подкрепа на семействата с деца. Демонстрацията под надслов „Майчинството не е милостиня“ се провежда за втори път и е организирана от инициативата „Родители за достойно майчинство“, предаде БТА.

Съпругата на Цветан Василев осъди прокуратурата

Антоанета Василева, съпруга на бившия мажоритарен собственик на фалиралата банка КТБ Цветан Василев, осъди прокуратурата за бавно правосъдие, съобщи БГНЕС. На Василева са присъдени 12 000 лв. обезщетение (искът е за 35 хил. лв.). Прокуратурата е осъдена да заплати и 2541 евро разноски за всички инстанции. Това показва решение на Върховния касационен съд (ВКС), с което магистратите окончателно отменят решенията на първите две инстанции, отхвърлили иска ѝ по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Георги Кандев: Затова съм длъжен да заявя ясно: Никога не съм искал, или приемал подкуп. Никога не съм рекетирал когото и да било!

През последните дни по мой адрес бяха отправени тежки обвинения и внушения, които засягат не само мен като човек, но и професионалния ми път, семейството ми и доверието към институцията, на която съм посветил 30 години от живота си.

Стоян Мавродиев – бившият шеф на ББР, арестуван по обвинения за присвояване

Вълна от новини разтърси финансовите среди у нас, след като Стоян Мавродиев, някогашният управител на Българската банка за развитие (ББР), бе официално обвинен в длъжностно присвояване. След като сръбските власти го предадоха на българските институции, Мавродиев бе задържан с прокурорско постановление за срок от 72 часа.