Отварят границата между България и Сърбия край Белоградчик за три дни

Границата между България и Сърбия край Белоградчик е отворена за свободно преминаване за три дни. Поводът е традиционният международен събор "Кадъ Боаз", посочи "Нова телевизия".
Събитието се провежда на прохода между белоградчишкото село Салаш и сръбското Ново Корито. То събира хиляди посетители, а традицията е на повече от век. На самата граница има фолклорни изпълнения на състави от България и Сърбия.
"В рамките на три дни през годината ние се събираме заедно и махаме границата. По този начин отново сме заедно с тези два братски народа", заяви кмътът на Белоградчик Боян Минков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бре сръбете много щедри а искат в ес
13:36 18.07.2026
2 Илън Мъск през Сърбия ли
13:37 18.07.2026
3 тоз оцет ли е пил кат макените ни мразят
Коментиран от #19
13:38 18.07.2026
4 Дупничанин
Коментиран от #6, #14
13:38 18.07.2026
5 Сатана Z
13:40 18.07.2026
6 Пръц
До коментар #4 от "Дупничанин":Името на града Ви,господине,говори много и за жителите му.
Коментиран от #7
13:43 18.07.2026
7 Дупничанин
До коментар #6 от "Пръц":А сметай пък тия от Сливница.
13:47 18.07.2026
8 Два християнски народа
Старото име на Кадъбоазкия проход е Белоградчишки проход
Коментиран от #11, #16
13:48 18.07.2026
9 Гориил
Коментиран от #12, #13
13:59 18.07.2026
10 Ще ни напълнят
14:08 18.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Мечтата
До коментар #9 от "Гориил":на Васил Левски е била Балканска конфедерация. А също и на Георги Раковски и на Георги Димитров.
14:14 18.07.2026
13 Гьонсураг
До коментар #9 от "Гориил":Е,никой не пита народът какво иска.
14:14 18.07.2026
14 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "Дупничанин":Комшия си с турците, а със сърбите сме братя. Една религия, разбираш се, без преводач, еднакъв вкус към песни, викат ти "братко" , като ги посетиш.
14:14 18.07.2026
15 Цвете
14:14 18.07.2026
16 Възродител
До коментар #8 от "Два християнски народа":Фашага-куманиз.
14:20 18.07.2026
17 Ха-ха,
14:21 18.07.2026
18 И значи
14:34 18.07.2026
19 Сре тен,
До коментар #3 от "тоз оцет ли е пил кат макените ни мразят":ти сигурно си и русомразец!Безродник!
14:49 18.07.2026
20 Ний ша Ва упрайм
14:50 18.07.2026
21 n√Варна
Между Белоградчик и Княжевац живеят предимно ТОРЛАЦИ.
Княжевац им е столицата.
14:58 18.07.2026