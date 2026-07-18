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Отварят границата между България и Сърбия край Белоградчик за три дни

Отварят границата между България и Сърбия край Белоградчик за три дни

18 Юли, 2026 13:34 1 254 21

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В рамките на три дни през годината ние се събираме заедно и махаме границата

Отварят границата между България и Сърбия край Белоградчик за три дни - 1
Снимка: Архив/БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Границата между България и Сърбия край Белоградчик е отворена за свободно преминаване за три дни. Поводът е традиционният международен събор "Кадъ Боаз", посочи "Нова телевизия".

Събитието се провежда на прохода между белоградчишкото село Салаш и сръбското Ново Корито. То събира хиляди посетители, а традицията е на повече от век. На самата граница има фолклорни изпълнения на състави от България и Сърбия.

"В рамките на три дни през годината ние се събираме заедно и махаме границата. По този начин отново сме заедно с тези два братски народа", заяви кмътът на Белоградчик Боян Минков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бре сръбете много щедри а искат в ес

    4 8 Отговор
    три дни през годината ние се събираме заедно и махаме границата

    13:36 18.07.2026

  • 2 Илън Мъск през Сърбия ли

    8 2 Отговор
    ще влиза.

    13:37 18.07.2026

  • 3 тоз оцет ли е пил кат макените ни мразят

    7 6 Отговор
    два братски народа", заяви кмътът на Белоградчик

    Коментиран от #19

    13:38 18.07.2026

  • 4 Дупничанин

    14 11 Отговор
    Бе чак "братски" народи не сме. "Комшии" по-бива.

    Коментиран от #6, #14

    13:38 18.07.2026

  • 5 Сатана Z

    9 7 Отговор
    Сърбите си живеят живота,а българете го ненавиждат и само псуват.

    13:40 18.07.2026

  • 6 Пръц

    7 6 Отговор

    До коментар #4 от "Дупничанин":

    Името на града Ви,господине,говори много и за жителите му.

    Коментиран от #7

    13:43 18.07.2026

  • 7 Дупничанин

    10 5 Отговор

    До коментар #6 от "Пръц":

    А сметай пък тия от Сливница.

    13:47 18.07.2026

  • 8 Два християнски народа

    12 4 Отговор
    а какво е това "Кадъ Боаз"??
    Старото име на Кадъбоазкия проход е Белоградчишки проход

    Коментиран от #11, #16

    13:48 18.07.2026

  • 9 Гориил

    9 2 Отговор
    Всъщност, това съвсем не е това, за което са мечтали българите и сърбите.

    Коментиран от #12, #13

    13:59 18.07.2026

  • 10 Ще ни напълнят

    2 8 Отговор
    с бежанци !

    14:08 18.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мечтата

    5 5 Отговор

    До коментар #9 от "Гориил":

    на Васил Левски е била Балканска конфедерация. А също и на Георги Раковски и на Георги Димитров.

    14:14 18.07.2026

  • 13 Гьонсураг

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Гориил":

    Е,никой не пита народът какво иска.

    14:14 18.07.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "Дупничанин":

    Комшия си с турците, а със сърбите сме братя. Една религия, разбираш се, без преводач, еднакъв вкус към песни, викат ти "братко" , като ги посетиш.

    14:14 18.07.2026

  • 15 Цвете

    12 2 Отговор
    ИЗОБЩО НЕ ТРЯБВА ДА ИМА ГРАНИЦА. ДАНО НАСТЪПИ ПО БЪРЗО ВРЕМЕТО, КОГАТО НИКОЙ ОТ НИЩО НЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА Е ЗАВИСИМ.👍👏👍

    14:14 18.07.2026

  • 16 Възродител

    0 4 Отговор

    До коментар #8 от "Два християнски народа":

    Фашага-куманиз.

    14:20 18.07.2026

  • 17 Ха-ха,

    2 8 Отговор
    че то до Белоград (белогар) - Алба Булгарика, всичко е било българско! Тези гърчомани, които ни забиват нож с данйците, ни били братя? Ще падна от смях!

    14:21 18.07.2026

  • 18 И значи

    1 1 Отговор
    От коя до коя дата е това събитие ?

    14:34 18.07.2026

  • 19 Сре тен,

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "тоз оцет ли е пил кат макените ни мразят":

    ти сигурно си и русомразец!Безродник!

    14:49 18.07.2026

  • 20 Ний ша Ва упрайм

    1 0 Отговор
    Урсулка каат го прочете ша пометне

    14:50 18.07.2026

  • 21 n√Варна

    0 0 Отговор
    За тези, дето не знаят:
    Между Белоградчик и Княжевац живеят предимно ТОРЛАЦИ.
    Княжевац им е столицата.

    14:58 18.07.2026

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