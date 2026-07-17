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Гълъб Донев: Няма да пипаме данъци

Гълъб Донев: Няма да пипаме данъци

17 Юли, 2026 17:43 1 009 72

  • гълъб донев-
  • бюджет

Бюджетът за 2026 г. е бюджет на реалността

Гълъб Донев: Няма да пипаме данъци - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бюджетът за 2026 г. е бюджет на реалността, заяви пред БНР вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. И подчерта, че дефицитът от 5,7% от БВП е резултат от управленията на много правителства.

"Той е израз и на това, че финансовата дисциплина през тези години не е била на достатъчно добра висота. Допускали са се всякакви счетоводни трикове, само и само дефицитът в бюджета да се държи в рамките на 3% - цел, която видяхме, че от 2024 г. насам вече се изпуска, въпреки прилаганите счетоводни еквилибристики. Този дефицит е в следствие на цялата неразумна политика, която е водена през последните 5-6 години", заяви Донев.

Поехме отговорността да покажем реалната картина в държавата, посочи финансовият министър.

"Бюджетът би могъл да бъде в рамките на 3% и под 3% дефицит, ако не бяха направени вече 3,3 млрд. евро поети ангажименти за разходи за 2026 г., ако през предходната година не бяха авансово взети като приход печалбите на банките, ако не беше събран междинен дивидент от държавните предприятия, който също беше иззет предварително през 2025 г.", обясни той и изчисли, че ако всички тези неща не са били направени, дефицитът е щял да бъде в рамките на 2,3%.

По думите му единственият възможен източник за намаляване на разходната част и за свиване на дефицита са евросредствата: "Правим всичко възможно - и МС, и НС, и отделните министерства, да се справят с поетите ангажименти, но те бяха забавени много назад във времето - 3 години по тях не се правеше нищо. Сега ние активизирахме този процес и се надявам това, което ще загубим като евросредства по плана, да бъде в минимални размери. Правим всичко възможно да се усвоят над 99%".

Според него обаче е постижима цел дефицитът през следващата година да бъде намален до 3,8%, а през 2028 г. той да бъде под 3%.

Донев бе категоричен, че данъци няма да бъдат увеличавани: "Няма да пипаме данъци, данъците ще останат такива, каквито са. Ще работим за това първо да имаме финансова дисциплина, да запушим всички пробойни, откъдето изтича общественият ресурс, да направим по-ефективна и ефикасна държавната администрация, да получаваме по-добри и качествени услуги, да повишим качеството на живот на българските граждани, да направим така, че бизнесът да функционира без допълнителна държавна намеса и държавни пречки. Всичко това ще доведе до по-добра, нормална среда за бизнес и живот в България".

Започнах много бързо да казвам "не", като видях каква е реалната картина във финансите, каза Гълъб Донев. Той декларира, че държи здраво притворени кранчетата на финансовата система, така че да не изтича обществен ресурс безконтролно, а парите да отиват там, където наистина има нужда.

"Когато хвърляш едни пари, те отиват при всички, но не отиват там, където има най-голяма нужда от тях", посочи той.

Вицепремиерът е категоричен, че при преговорите между "Булгаргаз" и турската компания "Боташ" България няма да предлага нищо в замяна: "България няма да слага нищо на масата в тези преговори. Това са преговори между две търговски дружества - между "Булгаргаз" и "Боташ". Тези 360 млн. до момента България не е платила нищо от тези средства. Той не се случи като такъв проект, затова се постигна и тази договореност за замразяване на плащанията. Само се плаща тогава, когато имаме реална доставка на газ през инфраструктурата на "Боташ". През останалото време двете дружества трябва да се договорят за това как да бъде променен договорът, така че в сегашните условия той да бъде изгоден и за двете държави".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ванга позна най-накрая

    31 2 Отговор
    "Отнекъде ке долети гълъб и ке нацвъка България"

    Коментиран от #12

    17:45 17.07.2026

  • 2 Сандански

    34 1 Отговор
    И като беше Министър председател - не е знаел?

    17:48 17.07.2026

  • 3 Каквото

    28 0 Отговор
    и да казвате , няма кой да го приеме за достоверно , при тая торба с лъжи която донесохме !

    17:48 17.07.2026

  • 4 А косвените данъци?

    28 1 Отговор
    Цени на боклуци от "кошниците с грижа", цена на винетка, цена на ток, цена на вода, цена на горива, осигуровки за работещите бедни в частния сектор, здравните осигуровки за безработните, които няма как да плащат за това и само в €пейска българия безработни плащат подобни здравни данъци... Да изброявам ли още за косвените данъци, Гълъбе БКПейски, които се изпонacрaxтe да вдигате само за няма и два месеца!

    17:49 17.07.2026

  • 5 Кольо ментата

    30 0 Отговор
    Перо по перо и да ви няма!!!!

    Коментиран от #10

    17:49 17.07.2026

  • 6 А тъй, гълъбе!

    24 0 Отговор
    Сега вдигнете на милиционерите заплатите с още поне 30%, че на есен ще ви тряват да са ви верни и послушни!

    17:50 17.07.2026

  • 7 Кактетърна торбичка

    13 1 Отговор
    Г-н Донев , как е катетъра , работи ли , функционира ли добре или дойда да сменя катетърната торбичка?

    17:50 17.07.2026

  • 8 Само да попитам

    26 1 Отговор
    От тези милиарди които вземате като кредити колко ще отидат за Боташ

    17:51 17.07.2026

  • 9 Като

    24 0 Отговор
    си знаете възможностите , къде сте тръгнали , обричайки както държавата , така и народа на несигурност и хаос ?

    17:51 17.07.2026

  • 10 Исак

    19 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кольо ментата":

    Това е Гълъб, а не Орел!! 🇧🇬🇺🇸

    17:51 17.07.2026

  • 11 Аз съм веган

    23 0 Отговор
    Фатмаци правят бюджет .Помооощ.

    17:51 17.07.2026

  • 12 Гълъби

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ванга позна най-накрая":

    Оф , на нашата Обща стаяв блока се напълни с гълъби и цвъкат ли цвъкат.Човек не може едни дрехи да простре.

    17:52 17.07.2026

  • 13 Некадърник си гугутков

    25 1 Отговор
    Бюджет на мизерията за народа и пиршество за мафията

    17:53 17.07.2026

  • 14 трън

    10 1 Отговор
    на КНСБ и оняНАСран бял Кочан където ще сееере скоро време. да ими е много ясно, че аз като фирма Джия няма да плащам повече осигуровки за да лапате вие мършииии

    17:55 17.07.2026

  • 15 Румен Йотова

    15 1 Отговор
    Да. и този месец
    няма да ги
    пипаме
    Ура!

    17:55 17.07.2026

  • 16 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    18 1 Отговор
    И чест гост в студиото на факти...Бивш депутат от БСП. Радев приключи политически. Ако се инати може да приключи изцяло

    Коментиран от #19, #21

    17:58 17.07.2026

  • 17 Няма по-просто племе от българското

    17 1 Отговор
    Ревахте за Муньо, от посолствата ви чуха и ви дадоха цялата Муньовщина накуп, сега пък ревете от Муньовците... шизофрения или да?

    Коментиран от #65

    17:59 17.07.2026

  • 18 Майора

    14 0 Отговор
    Ало Донев , според специалисти не са 360 мон , а 2,5 млд долара!

    17:59 17.07.2026

  • 19 Точен е Методиев

    13 0 Отговор

    До коментар #16 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":

    Факт

    Коментиран от #23

    18:02 17.07.2026

  • 20 Име

    9 7 Отговор
    А трябва! Прогресивен данък е необходим! И яка ревизия на големите бизнеси!

    Коментиран от #28, #30

    18:02 17.07.2026

  • 21 Калоян Методиев за Радев

    18 0 Отговор

    До коментар #16 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":

    " Аз съм му бил шеф на кабинета и съм го придружавал на срещи. Ами той лъжеше постоянно за всичко. И това недоразумение ни е вече премиер"

    18:03 17.07.2026

  • 22 Малката булка

    17 0 Отговор
    А организираната престъпност ще я пипаме ли?

    Коментиран от #37

    18:03 17.07.2026

  • 23 Точно е казал бившия шеф на кабинета

    17 0 Отговор

    До коментар #19 от "Точен е Методиев":

    На Радев- Радев приключи политически. Ако се инати може да приключи изцяло

    Коментиран от #40

    18:04 17.07.2026

  • 24 Дефицита

    14 0 Отговор
    Ако не дължахме до днес 600 милиона васален данък на Боташ, ако министерствата не бяха толкова много с зам.министри още по три пъти повече, ако не беше избиран прогресивния гълъб, .... бюджета щеше да е балансиран и без дефицит.
    Няма да увеличават данъците , но ще се обясняват, че други правителства са ни довели до наказателната процедура за свръх дефицит, и уж без желание се налага да вдигнат догодина данъците реално.

    18:05 17.07.2026

  • 25 Гълъбчето

    16 0 Отговор
    е тъп, нагъл и много прозд. Слушах го по БНР. Казармен фашизъм налагат с онзи национален агент на влияние за Русия, Крадев Боташ Идиотов !

    18:11 17.07.2026

  • 26 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    11 0 Отговор
    Донев и бюджет, две не съвместими неща това е " реалността"

    18:14 17.07.2026

  • 27 Абсурдистан

    13 0 Отговор
    Гугутката определено не вдява от финанси.

    Коментиран от #69

    18:17 17.07.2026

  • 28 борец олигарх

    5 3 Отговор

    До коментар #20 от "Име":

    Ще има, така както декларират, че няма,,, ще има, не се притеснявай, прогресивния данък за доходите (заплатите) най-много отива на името на Прогресивна България.
    За печалбата на фирмите ще си остане плосък данък , за да подпомогнат инвестиционния климат за бизнеса и икономиката. Бизнесмените ще са на минимална заплата, сами си я определят, не са вчерашни...😜

    18:18 17.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 СВО 1 604 дни РЕЗИЛ

    11 0 Отговор

    До коментар #20 от "Име":

    "Проблемът не е в това, че хората плащат малко данъци, а че правителството харчи твърде много." - Роналд Рейгън

    18:25 17.07.2026

  • 31 412312

    8 4 Отговор
    Комунистът по природа е такъв, че не може да създава нещо с добавена стойност, осакатен е умствено. Съответно, само повишава разходите на хората, за да смуче. И тъй като до един в това правителство са комунисти, друго няма как да се случи.

    18:26 17.07.2026

  • 32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 2 Отговор
    Искам млекце!

    18:27 17.07.2026

  • 33 Гугутко Дашни

    6 1 Отговор
    демек Няма да закачаме и пипаме данъците на чекмеджарите според заработеното
    но ще сме безмислостни с пишман дюканджиите не представили касов бон

    18:27 17.07.2026

  • 34 Титк

    12 1 Отговор
    На комунист не може да се вярва така казаха и за цените а ги вдигнаха после винетките.Каьаха че ще има реформа в държавният сектор но не се случи.

    18:28 17.07.2026

  • 35 Гугуд

    6 0 Отговор
    Само ще щипваме!

    18:28 17.07.2026

  • 36 Гугутко Дашни

    4 1 Отговор
    демек Няма да закачаме и пипаме данъците на чекмеджарите според заработеното
    но ще сме безмислостни с пишман дюканджиите не представили касов бон

    18:28 17.07.2026

  • 37 Големия бивш пилот

    9 1 Отговор

    До коментар #22 от "Малката булка":

    Както каза една колежка и съселянка от пловдив - организираната престъпност не бива да я пипаме!

    18:28 17.07.2026

  • 38 А какво са

    5 1 Отговор
    повишаване на здравни осигуровки на МРЗ? А какво са повишение ток 3%, повишение вода 5%, повишение подгряване вода 5.5%, повишение парно 5.5%, повишение сградна 30% и то на потребители неползващи парно с години, с хоризонтални инсталации при които една вертикална тръба на Топлофикация не минава през жилищата. 50% не ползват парно, 50% ползват, неползващите плащат на ползващите СИ. Миналата година сметки зима да двустаен климатик от 200 до 400 лв.Административните услуги 150% увеличени от 2020 г., банкови такси 200% увеличени. Жилища с 150% увеличени цени СПЕКУЛА, съответно и такси нотариуси, и местни такси 30 000 юро ще подариш на нотариуси и държава, за апартамент от 300 000 юро.
    Това ако не е повишаване на квазиданъци, кое е? Череши 20 лева, таксита едно разстояние за 3 лева, се цупят ако им дадеш 10 лв.
    Връщайте лева, запазване кеш и Референдуми. Не искате Референдуми, ОСТАВКА!
    Никакво укротяване на цени няма, Юрото ни унищожи и то прието с ФАЛШИФИЦИРАНИ ДАННИ за дефицит. 13 млрд. лева нови заеми при 4.6% лихва. Укротете цени, замразете и вамалете с 50% заплати бюджетници. За какво гласуваха хората за вас.

    18:30 17.07.2026

  • 39 Госあ

    1 6 Отговор
    А трябва !

    Коментиран от #43

    18:32 17.07.2026

  • 40 Да, Методиев добре знае мошенгиите

    11 0 Отговор

    До коментар #23 от "Точно е казал бившия шеф на кабинета":

    на агент Моузес. Само едно уточенение - Калоян Меториев беше шеф на кабинета на резидента Мунчо и сам напусна още през първия му мандат, след като видя свинщините на Копринките и Герговците, надерени покрай мистър Кеш.

    В момента шеф на кабинета на МС е Копринката, ама никой не го е виждал след назаначението му в прървия ден на поредното пагобно вече и редовно Крадевско правителство.

    18:33 17.07.2026

  • 41 Кошницата

    6 0 Отговор
    ще вдигате ли ?

    Коментиран от #45

    18:33 17.07.2026

  • 42 Анонимен

    9 0 Отговор
    Нали щяхте цените да намалите оставка не ставате излагация сте и прибирате и лъжете а външната ви политика е срам и позор незабавна оставка

    18:34 17.07.2026

  • 43 Си Просあ

    7 0 Отговор

    До коментар #39 от "Госあ":

    Хайде, бе боташки срошен бот от алиекспрес! От колко време те чакам да ми полаеш в защита на господарите ти от Прогресивен Бо(га)таш и под тоя пасквил.

    Коментиран от #51, #63

    18:35 17.07.2026

  • 44 Пенсионер

    6 0 Отговор
    Кошницата толкова поевтиня,че не мога да я нося до вкъщи!

    18:35 17.07.2026

  • 45 Ами

    6 0 Отговор

    До коментар #41 от "Кошницата":

    примоциите на боклуците в кошницата Муньо и немските обирджии ги намалиха от 40% на 15%. Това означва точно вдигане на цената. Кво не ти харесва? 😂😂

    18:37 17.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Полицай пенсионер

    6 0 Отговор
    На мене ми требва втора кошницъ!

    18:41 17.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Една майка

    5 0 Отговор
    Има ли кошница с банани,че в прогресивната няма?

    18:44 17.07.2026

  • 50 Как

    5 0 Отговор
    " Не пипайте данъците" богатите с плосък данък като бедните,не пипайте раздутата администрация,пенсионерите чантаджии,не пипайте високите им заплати не правите реформи,вземайте заеми и вървим към" прогрес" на измислената Ви партия.Честито излъгахте Вашите избиратели.

    18:44 17.07.2026

  • 51 Госあ

    1 5 Отговор

    До коментар #43 от "Си Просあ":

    минганетата на костя и петроханците сте две шепи …. нещо си, а лаете като за мнозинство. Радев нито е обещавал, че ще ставаме руска губерния, нито че ше козируваме на киевския наркоман. Бюджета е следствие на кокор и останалите скакалци.

    Коментиран от #57

    18:45 17.07.2026

  • 52 Азззззззз

    5 0 Отговор
    А акциза не е ли данък,та го вдигате?! И това е финансов министър... Лъжци и лицемери!

    18:45 17.07.2026

  • 53 Булстат

    4 0 Отговор
    От април се забелязва ръст само при мантинелите!

    18:46 17.07.2026

  • 54 Хората са в стyпор от диктатурата на

    5 1 Отговор
    новите стари крадци. Дори не смеят да ги напсyвaт в коментарите и предпочитат нищо да не пишат, щото то няма какво друго освен пcувни.

    18:47 17.07.2026

  • 55 Госあ

    0 2 Отговор
    Ганчето ше излезе по-голем капиталис и от англосаксите 😆 цървула му с цървул 😆

    18:47 17.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Калинов

    2 0 Отговор
    Пипаш -не пипаш за милиони само дълга към държавата остава и се трупа. И сега 0 / нула / възможност за плащане и тази година вдигната такса смет от общините с 3-5 пъти което Вие разрешавате като Власт имащи и не поглеждате ,все едно го няма като проблем. беше трудно плащането ,но все пак го имаше. Тази година - невъзможно , а тези и още искат да вдигат при това за никакви подобрения освен собствени частни и кметски корупционни проценти и ограбване. Да -те не са Ваши кметове и разни ГЕРБ-НН-ДПС председатели на общински съвети ,но Вие може да им потърсите сметка защо искат все повече пари за никакви промени в качеството и на общо основание . Хората не ползват и не генерират смет на две и повече места ,в чужбина примерно на работа и през това време на празния и тъмен имот се натрупват умишлено огромни дългове през тези промили. Не държавата после да ме съди за НЕПЛАТЕНИ данъци , а частника със сметта отделно. Трябва да се разделят нещата и не на общо основание. Колкото ползвал -платил. Много станаха такива приннудителни кражби и откровени грабежи през Държавата с нейните "закони " облагодетелствуващи частни политически и мутренски фирми като застрахователи ,винетки , лекари ,образование с точните помощни средства свръх скъпи и т.н. вземете се в ръце докато ограбваните все още Ви траят. Поне още година ще изкарате. Ток ,вода , цени в магазини ,такси ,глоби ,лицензи ,акцизи ,услуги на гише и само това остава -още данъци да налагате и вдигате старите. Ма

    18:50 17.07.2026

  • 59 Следващите

    5 0 Отговор
    Хайде по-бързичко назначавайте роднините и ползващите услугите на новата Ви партийка,че не остана време!!!!! След Президентския вот на който Ви чака(го чака Радев ) голямата изненада ,идват и местните избори за които готовите структури на БСП -Румен Петковистите (абв) ще загубите нашето доверие и краят идва !!! Въобще 4 години ще видите през крив макарон с този наглец и предател Радев !!!

    18:50 17.07.2026

  • 60 Шиши 2

    7 0 Отговор
    Винетките ги вдигаме,за да подсилим мантинелите!

    18:52 17.07.2026

  • 61 Дарт Вейдър

    0 1 Отговор
    2027 направете фантастичен!

    18:55 17.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Госあ

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "Си Просあ":

    Аве, ти като си на пост, колко цървули цапате тука ? И колко изкарвате ?

    Коментиран от #68

    18:57 17.07.2026

  • 64 Щели да правят реформи и

    4 1 Отговор
    и да борят олигархията, ама другия път, колкото свалиха и цените в магазините.
    Мавродиев на минутата го пуснаха на свобода. Пеевски си живее спокойно и гласува всичко каквото чорапите искат, а за пред гълабетата се дърлят кои му плаща полетите.
    Реформи в администрацията няма, няма ида и да има.
    Вдигнаха си заплатите, набутаха калинките по бордове и къде ли не на хранилка.
    Изтеглиха огромни дългове за приятелите олигарси и като свършат, следват нови и вдигане на данъците, но нека минат президенските избори.
    Ама след като електората кълве на гола кука, няма на кого да се сърдим.

    19:04 17.07.2026

  • 65 Не е никак

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Няма по-просто племе от българското":

    Просто мизерия , законни грабежи , пре -скъпа медицина за малцина ,опростачване и обезлюдяване ,чрез държава и общини през техните държавни и частни фирми преливащи общото в частните им ръчички . Така само около 4,5 милиона души вече ги няма постоянно на територията за да живеят царски едни 500 политически фамилии с дълбок комунистически корен пребоядисани като всякакви ,но винаги във властта . След като ограбиха държавното и Евро помощите сега е ред на външните кредити заеми с пълното разбиране ,че имат достатъчно в чужди банки за да избягат, ако се наложи, от търсещите кредитите с лихвите. Не е луд който плюска до пръсване баницата с кюфтетата в неизменно 240 изедници парламент . Който има и е имотен да му мисли , ако все още може да се измъква като германски инвеститор. Надявам се че Руснаци, Украинци, Турци ,Пакистанци ,Узбеки и всичките там "анци " и "гани " ще връщат заемите на тези и предишните унищожители.

    19:05 17.07.2026

  • 66 Жан Виденов

    2 0 Отговор
    Не съм се надявал на такива достойни заместници. Дерзайте другари дъното е близо и като го стигнете продължавайте да копате, този народ си го заслужава!

    19:10 17.07.2026

  • 67 Факти

    4 0 Отговор
    Значи олигархията си остава с най-смешния данък в света от 10%. А балъците повярваха на Крадев, че щял да я разгради.

    19:10 17.07.2026

  • 68 Си Просあ

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Госあ":

    Писнало ми е от тебе и още няколко чатбот-боклука, дето денонощно генерирате паритем спам, бе кaпутползван китайски! До оня ден лично ти тропшае за патриотарите, ама набързо ти пренасочиха трол-курника към боташ гълъбарника, че от там сега пускат кинтажа за гладните тролчета. Крадев колко цента дава повече от Костя на пост?

    19:12 17.07.2026

  • 69 Не така

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Абсурдистан":

    А ,не вдявал ? Ако видиш имоти ,банкови сметки ,проценти от бизнеси в него и родата и подставените лица ,друго ще приказваш . Ама не това в декларацийките дето ги пишат със задължителното кредитче от банка за пред хората и послужване като хартийка след... Само той да е така ? И кмет на малко село -милионерче, ама за пред хората има да връща в банка ако някой пък случайно вземе ,че попита от къде и с какви заплати . то и никой не пита ,ама те да си вържат шортите . Оня със шлифера и шкафовете така ги научи заедно с другия пернат -Соколов от ДС.

    19:12 17.07.2026

  • 70 Бюджета на гълъба

    3 0 Отговор
    Я елате пиленца при батко, да ви оскубя сладко сладко.

    19:12 17.07.2026

  • 71 А необлагаем минимум

    1 0 Отговор
    Кога
    Псевдо богаташите ако ги обложат с прогресивен подоходен данък няма да имат как да си възстановят богатсвото трупано 36 години след като вече сме в ЕС и еврозоната ако вдигнат данъците парите от сметките на едни ще отидат в сметките на други

    19:14 17.07.2026

  • 72 Оставка

    1 0 Отговор
    Дондьо!

    19:15 17.07.2026

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