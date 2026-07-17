Гълъб Донев: Няма да пипаме данъци

Бюджетът за 2026 г. е бюджет на реалността, заяви пред БНР вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. И подчерта, че дефицитът от 5,7% от БВП е резултат от управленията на много правителства.
"Той е израз и на това, че финансовата дисциплина през тези години не е била на достатъчно добра висота. Допускали са се всякакви счетоводни трикове, само и само дефицитът в бюджета да се държи в рамките на 3% - цел, която видяхме, че от 2024 г. насам вече се изпуска, въпреки прилаганите счетоводни еквилибристики. Този дефицит е в следствие на цялата неразумна политика, която е водена през последните 5-6 години", заяви Донев.
Поехме отговорността да покажем реалната картина в държавата, посочи финансовият министър.
"Бюджетът би могъл да бъде в рамките на 3% и под 3% дефицит, ако не бяха направени вече 3,3 млрд. евро поети ангажименти за разходи за 2026 г., ако през предходната година не бяха авансово взети като приход печалбите на банките, ако не беше събран междинен дивидент от държавните предприятия, който също беше иззет предварително през 2025 г.", обясни той и изчисли, че ако всички тези неща не са били направени, дефицитът е щял да бъде в рамките на 2,3%.
По думите му единственият възможен източник за намаляване на разходната част и за свиване на дефицита са евросредствата: "Правим всичко възможно - и МС, и НС, и отделните министерства, да се справят с поетите ангажименти, но те бяха забавени много назад във времето - 3 години по тях не се правеше нищо. Сега ние активизирахме този процес и се надявам това, което ще загубим като евросредства по плана, да бъде в минимални размери. Правим всичко възможно да се усвоят над 99%".
Според него обаче е постижима цел дефицитът през следващата година да бъде намален до 3,8%, а през 2028 г. той да бъде под 3%.
Донев бе категоричен, че данъци няма да бъдат увеличавани: "Няма да пипаме данъци, данъците ще останат такива, каквито са. Ще работим за това първо да имаме финансова дисциплина, да запушим всички пробойни, откъдето изтича общественият ресурс, да направим по-ефективна и ефикасна държавната администрация, да получаваме по-добри и качествени услуги, да повишим качеството на живот на българските граждани, да направим така, че бизнесът да функционира без допълнителна държавна намеса и държавни пречки. Всичко това ще доведе до по-добра, нормална среда за бизнес и живот в България".
Започнах много бързо да казвам "не", като видях каква е реалната картина във финансите, каза Гълъб Донев. Той декларира, че държи здраво притворени кранчетата на финансовата система, така че да не изтича обществен ресурс безконтролно, а парите да отиват там, където наистина има нужда.
"Когато хвърляш едни пари, те отиват при всички, но не отиват там, където има най-голяма нужда от тях", посочи той.
Вицепремиерът е категоричен, че при преговорите между "Булгаргаз" и турската компания "Боташ" България няма да предлага нищо в замяна: "България няма да слага нищо на масата в тези преговори. Това са преговори между две търговски дружества - между "Булгаргаз" и "Боташ". Тези 360 млн. до момента България не е платила нищо от тези средства. Той не се случи като такъв проект, затова се постигна и тази договореност за замразяване на плащанията. Само се плаща тогава, когато имаме реална доставка на газ през инфраструктурата на "Боташ". През останалото време двете дружества трябва да се договорят за това как да бъде променен договорът, така че в сегашните условия той да бъде изгоден и за двете държави".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ванга позна най-накрая
Коментиран от #12
17:45 17.07.2026
2 Сандански
17:48 17.07.2026
3 Каквото
17:48 17.07.2026
4 А косвените данъци?
17:49 17.07.2026
5 Кольо ментата
Коментиран от #10
17:49 17.07.2026
6 А тъй, гълъбе!
17:50 17.07.2026
7 Кактетърна торбичка
17:50 17.07.2026
8 Само да попитам
17:51 17.07.2026
9 Като
17:51 17.07.2026
10 Исак
До коментар #5 от "Кольо ментата":Това е Гълъб, а не Орел!! 🇧🇬🇺🇸
17:51 17.07.2026
11 Аз съм веган
17:51 17.07.2026
12 Гълъби
До коментар #1 от "Ванга позна най-накрая":Оф , на нашата Обща стаяв блока се напълни с гълъби и цвъкат ли цвъкат.Човек не може едни дрехи да простре.
17:52 17.07.2026
13 Некадърник си гугутков
17:53 17.07.2026
14 трън
17:55 17.07.2026
15 Румен Йотова
няма да ги
пипаме
Ура!
17:55 17.07.2026
16 Калоян Методиев бивш шеф на радев
Коментиран от #19, #21
17:58 17.07.2026
17 Няма по-просто племе от българското
Коментиран от #65
17:59 17.07.2026
18 Майора
17:59 17.07.2026
19 Точен е Методиев
До коментар #16 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":Факт
Коментиран от #23
18:02 17.07.2026
20 Име
Коментиран от #28, #30
18:02 17.07.2026
21 Калоян Методиев за Радев
До коментар #16 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":" Аз съм му бил шеф на кабинета и съм го придружавал на срещи. Ами той лъжеше постоянно за всичко. И това недоразумение ни е вече премиер"
18:03 17.07.2026
22 Малката булка
Коментиран от #37
18:03 17.07.2026
23 Точно е казал бившия шеф на кабинета
До коментар #19 от "Точен е Методиев":На Радев- Радев приключи политически. Ако се инати може да приключи изцяло
Коментиран от #40
18:04 17.07.2026
24 Дефицита
Няма да увеличават данъците , но ще се обясняват, че други правителства са ни довели до наказателната процедура за свръх дефицит, и уж без желание се налага да вдигнат догодина данъците реално.
18:05 17.07.2026
25 Гълъбчето
18:11 17.07.2026
26 ⚒️⚒️⚒️⚒️
18:14 17.07.2026
27 Абсурдистан
Коментиран от #69
18:17 17.07.2026
28 борец олигарх
До коментар #20 от "Име":Ще има, така както декларират, че няма,,, ще има, не се притеснявай, прогресивния данък за доходите (заплатите) най-много отива на името на Прогресивна България.
За печалбата на фирмите ще си остане плосък данък , за да подпомогнат инвестиционния климат за бизнеса и икономиката. Бизнесмените ще са на минимална заплата, сами си я определят, не са вчерашни...😜
18:18 17.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 СВО 1 604 дни РЕЗИЛ
До коментар #20 от "Име":"Проблемът не е в това, че хората плащат малко данъци, а че правителството харчи твърде много." - Роналд Рейгън
18:25 17.07.2026
31 412312
18:26 17.07.2026
32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:27 17.07.2026
33 Гугутко Дашни
но ще сме безмислостни с пишман дюканджиите не представили касов бон
18:27 17.07.2026
34 Титк
18:28 17.07.2026
35 Гугуд
18:28 17.07.2026
36 Гугутко Дашни
но ще сме безмислостни с пишман дюканджиите не представили касов бон
18:28 17.07.2026
37 Големия бивш пилот
До коментар #22 от "Малката булка":Както каза една колежка и съселянка от пловдив - организираната престъпност не бива да я пипаме!
18:28 17.07.2026
38 А какво са
Това ако не е повишаване на квазиданъци, кое е? Череши 20 лева, таксита едно разстояние за 3 лева, се цупят ако им дадеш 10 лв.
Връщайте лева, запазване кеш и Референдуми. Не искате Референдуми, ОСТАВКА!
Никакво укротяване на цени няма, Юрото ни унищожи и то прието с ФАЛШИФИЦИРАНИ ДАННИ за дефицит. 13 млрд. лева нови заеми при 4.6% лихва. Укротете цени, замразете и вамалете с 50% заплати бюджетници. За какво гласуваха хората за вас.
18:30 17.07.2026
39 Госあ
Коментиран от #43
18:32 17.07.2026
40 Да, Методиев добре знае мошенгиите
До коментар #23 от "Точно е казал бившия шеф на кабинета":на агент Моузес. Само едно уточенение - Калоян Меториев беше шеф на кабинета на резидента Мунчо и сам напусна още през първия му мандат, след като видя свинщините на Копринките и Герговците, надерени покрай мистър Кеш.
В момента шеф на кабинета на МС е Копринката, ама никой не го е виждал след назаначението му в прървия ден на поредното пагобно вече и редовно Крадевско правителство.
18:33 17.07.2026
41 Кошницата
Коментиран от #45
18:33 17.07.2026
42 Анонимен
18:34 17.07.2026
43 Си Просあ
До коментар #39 от "Госあ":Хайде, бе боташки срошен бот от алиекспрес! От колко време те чакам да ми полаеш в защита на господарите ти от Прогресивен Бо(га)таш и под тоя пасквил.
Коментиран от #51, #63
18:35 17.07.2026
44 Пенсионер
18:35 17.07.2026
45 Ами
До коментар #41 от "Кошницата":примоциите на боклуците в кошницата Муньо и немските обирджии ги намалиха от 40% на 15%. Това означва точно вдигане на цената. Кво не ти харесва? 😂😂
18:37 17.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Полицай пенсионер
18:41 17.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Една майка
18:44 17.07.2026
50 Как
18:44 17.07.2026
51 Госあ
До коментар #43 от "Си Просあ":минганетата на костя и петроханците сте две шепи …. нещо си, а лаете като за мнозинство. Радев нито е обещавал, че ще ставаме руска губерния, нито че ше козируваме на киевския наркоман. Бюджета е следствие на кокор и останалите скакалци.
Коментиран от #57
18:45 17.07.2026
52 Азззззззз
18:45 17.07.2026
53 Булстат
18:46 17.07.2026
54 Хората са в стyпор от диктатурата на
18:47 17.07.2026
55 Госあ
18:47 17.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Калинов
18:50 17.07.2026
59 Следващите
18:50 17.07.2026
60 Шиши 2
18:52 17.07.2026
61 Дарт Вейдър
18:55 17.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Госあ
До коментар #43 от "Си Просあ":Аве, ти като си на пост, колко цървули цапате тука ? И колко изкарвате ?
Коментиран от #68
18:57 17.07.2026
64 Щели да правят реформи и
Мавродиев на минутата го пуснаха на свобода. Пеевски си живее спокойно и гласува всичко каквото чорапите искат, а за пред гълабетата се дърлят кои му плаща полетите.
Реформи в администрацията няма, няма ида и да има.
Вдигнаха си заплатите, набутаха калинките по бордове и къде ли не на хранилка.
Изтеглиха огромни дългове за приятелите олигарси и като свършат, следват нови и вдигане на данъците, но нека минат президенските избори.
Ама след като електората кълве на гола кука, няма на кого да се сърдим.
19:04 17.07.2026
65 Не е никак
До коментар #17 от "Няма по-просто племе от българското":Просто мизерия , законни грабежи , пре -скъпа медицина за малцина ,опростачване и обезлюдяване ,чрез държава и общини през техните държавни и частни фирми преливащи общото в частните им ръчички . Така само около 4,5 милиона души вече ги няма постоянно на територията за да живеят царски едни 500 политически фамилии с дълбок комунистически корен пребоядисани като всякакви ,но винаги във властта . След като ограбиха държавното и Евро помощите сега е ред на външните кредити заеми с пълното разбиране ,че имат достатъчно в чужди банки за да избягат, ако се наложи, от търсещите кредитите с лихвите. Не е луд който плюска до пръсване баницата с кюфтетата в неизменно 240 изедници парламент . Който има и е имотен да му мисли , ако все още може да се измъква като германски инвеститор. Надявам се че Руснаци, Украинци, Турци ,Пакистанци ,Узбеки и всичките там "анци " и "гани " ще връщат заемите на тези и предишните унищожители.
19:05 17.07.2026
66 Жан Виденов
19:10 17.07.2026
67 Факти
19:10 17.07.2026
68 Си Просあ
До коментар #63 от "Госあ":Писнало ми е от тебе и още няколко чатбот-боклука, дето денонощно генерирате паритем спам, бе кaпутползван китайски! До оня ден лично ти тропшае за патриотарите, ама набързо ти пренасочиха трол-курника към боташ гълъбарника, че от там сега пускат кинтажа за гладните тролчета. Крадев колко цента дава повече от Костя на пост?
19:12 17.07.2026
69 Не така
До коментар #27 от "Абсурдистан":А ,не вдявал ? Ако видиш имоти ,банкови сметки ,проценти от бизнеси в него и родата и подставените лица ,друго ще приказваш . Ама не това в декларацийките дето ги пишат със задължителното кредитче от банка за пред хората и послужване като хартийка след... Само той да е така ? И кмет на малко село -милионерче, ама за пред хората има да връща в банка ако някой пък случайно вземе ,че попита от къде и с какви заплати . то и никой не пита ,ама те да си вържат шортите . Оня със шлифера и шкафовете така ги научи заедно с другия пернат -Соколов от ДС.
19:12 17.07.2026
70 Бюджета на гълъба
19:12 17.07.2026
71 А необлагаем минимум
Псевдо богаташите ако ги обложат с прогресивен подоходен данък няма да имат как да си възстановят богатсвото трупано 36 години след като вече сме в ЕС и еврозоната ако вдигнат данъците парите от сметките на едни ще отидат в сметките на други
19:14 17.07.2026
72 Оставка
19:15 17.07.2026