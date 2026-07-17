Гълъб Донев: Няма да пипаме данъци

Бюджетът за 2026 г. е бюджет на реалността, заяви пред БНР вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. И подчерта, че дефицитът от 5,7% от БВП е резултат от управленията на много правителства.

"Той е израз и на това, че финансовата дисциплина през тези години не е била на достатъчно добра висота. Допускали са се всякакви счетоводни трикове, само и само дефицитът в бюджета да се държи в рамките на 3% - цел, която видяхме, че от 2024 г. насам вече се изпуска, въпреки прилаганите счетоводни еквилибристики. Този дефицит е в следствие на цялата неразумна политика, която е водена през последните 5-6 години", заяви Донев.

Поехме отговорността да покажем реалната картина в държавата, посочи финансовият министър.

"Бюджетът би могъл да бъде в рамките на 3% и под 3% дефицит, ако не бяха направени вече 3,3 млрд. евро поети ангажименти за разходи за 2026 г., ако през предходната година не бяха авансово взети като приход печалбите на банките, ако не беше събран междинен дивидент от държавните предприятия, който също беше иззет предварително през 2025 г.", обясни той и изчисли, че ако всички тези неща не са били направени, дефицитът е щял да бъде в рамките на 2,3%.

По думите му единственият възможен източник за намаляване на разходната част и за свиване на дефицита са евросредствата: "Правим всичко възможно - и МС, и НС, и отделните министерства, да се справят с поетите ангажименти, но те бяха забавени много назад във времето - 3 години по тях не се правеше нищо. Сега ние активизирахме този процес и се надявам това, което ще загубим като евросредства по плана, да бъде в минимални размери. Правим всичко възможно да се усвоят над 99%".

Според него обаче е постижима цел дефицитът през следващата година да бъде намален до 3,8%, а през 2028 г. той да бъде под 3%.

Донев бе категоричен, че данъци няма да бъдат увеличавани: "Няма да пипаме данъци, данъците ще останат такива, каквито са. Ще работим за това първо да имаме финансова дисциплина, да запушим всички пробойни, откъдето изтича общественият ресурс, да направим по-ефективна и ефикасна държавната администрация, да получаваме по-добри и качествени услуги, да повишим качеството на живот на българските граждани, да направим така, че бизнесът да функционира без допълнителна държавна намеса и държавни пречки. Всичко това ще доведе до по-добра, нормална среда за бизнес и живот в България".

Започнах много бързо да казвам "не", като видях каква е реалната картина във финансите, каза Гълъб Донев. Той декларира, че държи здраво притворени кранчетата на финансовата система, така че да не изтича обществен ресурс безконтролно, а парите да отиват там, където наистина има нужда.

"Когато хвърляш едни пари, те отиват при всички, но не отиват там, където има най-голяма нужда от тях", посочи той.

Вицепремиерът е категоричен, че при преговорите между "Булгаргаз" и турската компания "Боташ" България няма да предлага нищо в замяна: "България няма да слага нищо на масата в тези преговори. Това са преговори между две търговски дружества - между "Булгаргаз" и "Боташ". Тези 360 млн. до момента България не е платила нищо от тези средства. Той не се случи като такъв проект, затова се постигна и тази договореност за замразяване на плащанията. Само се плаща тогава, когато имаме реална доставка на газ през инфраструктурата на "Боташ". През останалото време двете дружества трябва да се договорят за това как да бъде променен договорът, така че в сегашните условия той да бъде изгоден и за двете държави".