КЗП след протеста на мотористите: За застраховката „Гражданска отговорност“ отговаря Комисията за финансов надзор СНИМКИ

Компетентният орган по отношение на застраховката „Гражданска отговорност“ за моторите е Комисията за финансов надзор (КФН). Това заяви в позиция Комисията за защита на потребителите (КЗП) във връзка с обществените дискусии за застрахователните премии по застраховката, предаде бТВ.
Застрахователната дейност е част от небанковия финансов сектор и е предмет на специализирана правна уредба и надзор. Компетентният орган по отношение на застрахователите е Комисията за финансов надзор, която упражнява контрол върху поднадзорните си лица в рамките на предоставените ѝ от закона правомощия.
Съгласно действащия Закон за въвеждане на еврото в РБ, КЗП следи за наличие на необосновано покачване на цените на стоки и услуги. Изключение правят икономическите сектори, в които действа специален регулатор. Такъв е случаят при предоставянето на застрахователни услуги, включително и задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ за мотопеди и мотоциклети, обяснява още КЗП.
Комисията за финансов надзор осъществява контрол върху поднадзорните ѝ лица, каквито са застрахователите, по отношение спазване на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ и забраната за необосновано повишаване на цените на услугите в периода на двойното обозначаване.
Днес мотористите блокират столицата с голям протест. Причините са повишените цени на „Гражданска отговорност“, задължението да се плаща целогодишна застраховка и отпадането на възможността за разсрочено плащане.
От мотоклубовете настояват цените на задължителната застраховка да бъдат замразени на нивата от преди 1 март тази година, както и да бъдат въведени сезонни полици, тъй като много мотоциклети се използват само няколко месеца в годината.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Коментиран от #4
14:08 19.06.2026
2 бою циганина
14:08 19.06.2026
3 Тънкачи
14:09 19.06.2026
4 ще ти бръкнат там
До коментар #1 от "Хаха":върви да им го обясниш
Коментиран от #5
14:09 19.06.2026
5 Хаха
До коментар #4 от "ще ти бръкнат там":Веднъж в тунел Витиня едно лапе дошъл до огледалото ми свирка, мина пред мен и като го натиснах карал му до седалката и онзи напълни памперса 🤫
14:13 19.06.2026