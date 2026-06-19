КЗП след протеста на мотористите: За застраховката „Гражданска отговорност“ отговаря Комисията за финансов надзор СНИМКИ

Компетентният орган по отношение на застраховката „Гражданска отговорност“ за моторите е Комисията за финансов надзор (КФН). Това заяви в позиция Комисията за защита на потребителите (КЗП) във връзка с обществените дискусии за застрахователните премии по застраховката, предаде бТВ.

Застрахователната дейност е част от небанковия финансов сектор и е предмет на специализирана правна уредба и надзор. Компетентният орган по отношение на застрахователите е Комисията за финансов надзор, която упражнява контрол върху поднадзорните си лица в рамките на предоставените ѝ от закона правомощия.

Съгласно действащия Закон за въвеждане на еврото в РБ, КЗП следи за наличие на необосновано покачване на цените на стоки и услуги. Изключение правят икономическите сектори, в които действа специален регулатор. Такъв е случаят при предоставянето на застрахователни услуги, включително и задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ за мотопеди и мотоциклети, обяснява още КЗП.

Снимка: БГНЕС

Комисията за финансов надзор осъществява контрол върху поднадзорните ѝ лица, каквито са застрахователите, по отношение спазване на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ и забраната за необосновано повишаване на цените на услугите в периода на двойното обозначаване.

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС Комисията за защита на потребителите подкрепя диалога между институциите, различните икономически субекти и представителите на различните общности с цел намиране на справедливо и устойчиво решение в интерес на потребителите, добавят от пресцентъра на КЗП.

Днес мотористите блокират столицата с голям протест. Причините са повишените цени на „Гражданска отговорност“, задължението да се плаща целогодишна застраховка и отпадането на възможността за разсрочено плащане.

От мотоклубовете настояват цените на задължителната застраховка да бъдат замразени на нивата от преди 1 март тази година, както и да бъдат въведени сезонни полици, тъй като много мотоциклети се използват само няколко месеца в годината.