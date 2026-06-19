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КЗП след протеста на мотористите: За застраховката „Гражданска отговорност“ отговаря Комисията за финансов надзор СНИМКИ
  Тема: Войната на пътя

КЗП след протеста на мотористите: За застраховката „Гражданска отговорност“ отговаря Комисията за финансов надзор СНИМКИ

19 Юни, 2026 14:06 510 5

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  • кзп

Днес мотористите блокираха столицата с голям протест

КЗП след протеста на мотористите: За застраховката „Гражданска отговорност“ отговаря Комисията за финансов надзор СНИМКИ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Компетентният орган по отношение на застраховката „Гражданска отговорност“ за моторите е Комисията за финансов надзор (КФН). Това заяви в позиция Комисията за защита на потребителите (КЗП) във връзка с обществените дискусии за застрахователните премии по застраховката, предаде бТВ.

Застрахователната дейност е част от небанковия финансов сектор и е предмет на специализирана правна уредба и надзор. Компетентният орган по отношение на застрахователите е Комисията за финансов надзор, която упражнява контрол върху поднадзорните си лица в рамките на предоставените ѝ от закона правомощия.

Съгласно действащия Закон за въвеждане на еврото в РБ, КЗП следи за наличие на необосновано покачване на цените на стоки и услуги. Изключение правят икономическите сектори, в които действа специален регулатор. Такъв е случаят при предоставянето на застрахователни услуги, включително и задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ за мотопеди и мотоциклети, обяснява още КЗП.

КЗП след протеста на мотористите: За застраховката „Гражданска отговорност“ отговаря Комисията за финансов надзор СНИМКИ
Снимка: БГНЕС

Комисията за финансов надзор осъществява контрол върху поднадзорните ѝ лица, каквито са застрахователите, по отношение спазване на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ и забраната за необосновано повишаване на цените на услугите в периода на двойното обозначаване.

КЗП след протеста на мотористите: За застраховката „Гражданска отговорност“ отговаря Комисията за финансов надзор СНИМКИ
Снимка: БГНЕС

Комисията за защита на потребителите подкрепя диалога между институциите, различните икономически субекти и представителите на различните общности с цел намиране на справедливо и устойчиво решение в интерес на потребителите, добавят от пресцентъра на КЗП.КЗП след протеста на мотористите: За застраховката „Гражданска отговорност“ отговаря Комисията за финансов надзор СНИМКИ
Снимка: БГНЕС

Днес мотористите блокират столицата с голям протест. Причините са повишените цени на „Гражданска отговорност“, задължението да се плаща целогодишна застраховка и отпадането на възможността за разсрочено плащане.

От мотоклубовете настояват цените на задължителната застраховка да бъдат замразени на нивата от преди 1 март тази година, както и да бъдат въведени сезонни полици, тъй като много мотоциклети се използват само няколко месеца в годината.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    4 7 Отговор
    Тези анархисти щом имат пари за мотори и кожени доспехи ще се бръкнат и за гражданска.

    Коментиран от #4

    14:08 19.06.2026

  • 2 бою циганина

    7 1 Отговор
    всички мутри ги направих застрахователи

    14:08 19.06.2026

  • 3 Тънкачи

    5 2 Отговор
    То и аз не си карам всеки ден колата, ама пращам годишна гражданска.

    14:09 19.06.2026

  • 4 ще ти бръкнат там

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    върви да им го обясниш

    Коментиран от #5

    14:09 19.06.2026

  • 5 Хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "ще ти бръкнат там":

    Веднъж в тунел Витиня едно лапе дошъл до огледалото ми свирка, мина пред мен и като го натиснах карал му до седалката и онзи напълни памперса 🤫

    14:13 19.06.2026

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