Младежката организация на "Да, България" "подари" на военния министър "Москвич" СНИМКИ

Младежката организация на "Да, България" - "МлаДа България", "подари" на министъра на отбраната Димитър Стоянов стар автомобил "Москвич" с призив правителството да не купува изтребители МиГ-29. Автомобилът беше оставен пред сградата на Министерството на отбраната, където има знак, че е забранено спирането и паркирането, уточни БТА.
През последната седмица всички разбрахме, че той е изявен соцносталгик и като такъв е редно в гаража си да има и един "Москвич", каза пред журналисти Тодор Петров от младежката организация.
Според Петров министърът няма право да прави подобна сделка. Няма право да задължава целия български народ години наред да изплаща стара, овехтяла руска военна техника.
Затова му подаряваме този "Москвич" – ако го удари нагон да търси някаква съветска техника, да слезе в гаража, да му сменя съединителя, да си прави каквото иска, но да не превръща българската армия в бунище за скрап на остаряла руска военна техника, коментира Петров. С тази акция искаме да покажем, че министърът предприема необосновани действия и вместо да превърне България в "Порше", той превръща България и българската армия в "Москвич", добави Петров.
Във вторник от Министерството на отбраната (МО) казаха, че са отправени запитвания до няколко държави за налични самолети и резервни части, сред които Полша и Унгария. От МО добавиха, че паралелно се проучват възможности за придобиване на употребявани F-16 и JAS-39 Gripen, за които също са изпратени запитвания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АБЕ ТИЯКЕЛЕШИ ДЕТ НЕ СА БАРАЛИ
Коментиран от #25
11:03 29.07.2026
2 Без име
11:04 29.07.2026
3 Христов
11:05 29.07.2026
4 Чума
11:09 29.07.2026
5 мили мамини
11:10 29.07.2026
6 Тико
11:10 29.07.2026
7 Бай Хой
11:11 29.07.2026
8 Розовите понита на да българия
11:12 29.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тиква
11:19 29.07.2026
11 Няма такъв народ
11:21 29.07.2026
12 Оставка
11:22 29.07.2026
13 Работа за рубли в Коми АССР
11:27 29.07.2026
14 Малашевският
11:27 29.07.2026
15 Оставете му и
Коментиран от #24
11:28 29.07.2026
16 "Комсомолчета"
11:31 29.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Кои са най-големите русофоби в България
- Какво е работил бащата на Мирчев
- Какво е работил бащата на Евгений Дайнов
- Какво е работила мaйката на Христо Иванов
- Какво е работил бащата на Соломон Паси
- Какво е работила самата Елена Поптодорова
- Какъв е бил дядото на Христо Грозев
Коментиран от #27
11:34 29.07.2026
20 До, но
ЕДИН Ф.К НЕВНИМАНИЕ ЦЯЛ ЖИВОТ АМЕРИКАНСКИ ДЪЛГ
11:34 29.07.2026
21 дядо Петър
11:39 29.07.2026
22 Дългоносият
11:39 29.07.2026
23 Тъпо
11:39 29.07.2026
24 Механик
До коментар #15 от "Оставете му и":И чифт цървули да му дадат.И една ушанка.Мнго ще му отива.
11:39 29.07.2026
25 хахаха
До коментар #1 от "АБЕ ТИЯКЕЛЕШИ ДЕТ НЕ СА БАРАЛИ":ей копейка радов защо не ви върне моча?
Коментиран от #46
11:40 29.07.2026
26 "Млади идиотчета"
11:42 29.07.2026
27 шъ ти кажа пи-ч
До коментар #19 от "Кои са най-големите русофоби в България":сите са от червеното котило, навързани като тения, дорде ги не изчистим, територията бие в тинята
Коментиран от #30
11:42 29.07.2026
28 Рософил
11:42 29.07.2026
29 Тия oлигoфpенчета са изпратени
Само пълни тъпaнари може да се кефят на тази примитивна пpоcтотия.
11:44 29.07.2026
30 Напълно съм съгласен
До коментар #27 от "шъ ти кажа пи-ч":Докато се дава трибуна и власт на подобни, държавата ще пропада.
11:46 29.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Простотиите
Коментиран от #41
11:49 29.07.2026
33 Съвсем сериозно
Ако този Москвич наистина е минал прегледите и е в добро състояние, тия кeлeши защо не го дарят на някой дядо от подобни региони, а правят циркове на жълтите павета?
Коментиран от #44
11:50 29.07.2026
34 Аз съм от ссср
11:50 29.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 И на тях също
Защо са ги забравили?
Принудени са да се возят на Мерцедеси и ВМВ..та!
Хайде де!
11:52 29.07.2026
37 Само по цирковете са силни ППДБтата
11:52 29.07.2026
38 Доктора
11:52 29.07.2026
39 "Безнадежни са тия лигльовци"
11:53 29.07.2026
40 Знайко
11:54 29.07.2026
41 Пpоcтотията и пpимитивните oпорки ги
До коментар #32 от "Простотиите":създавате винаги вие, пpебоядисаните нaгаждачи и циpкаджии, които разсипахте държавата за лична изгода.
Естествено, че е от голямо значение от какво семейство произхожда някой, колко е лицeмерен, колко е нeчестен и как неговият род винаги е предпочитал мимикрията и личната изгода пред държавните интереси.
Характерно за жълтопаветниците е, че винаги са на държавна хранилка като техните родители, нищо не могат да направят, некадърни са и притежават нисък интелект.
11:55 29.07.2026
42 Мимч
11:56 29.07.2026
43 По цирковете
11:56 29.07.2026
44 Ха хе
До коментар #33 от "Съвсем сериозно":Ти подари един москвич на някой дядо и не давай акъл, какво да правят хората със своя.
11:56 29.07.2026
45 Петър
11:56 29.07.2026
46 ША. ГО ВЪРНАТ И ТО С ЛИХВИТЕ
До коментар #25 от "хахаха":КОИТА ША СА РАЗПОРЕНИТЕ ВИ ДИРНИЦИ.....
11:57 29.07.2026