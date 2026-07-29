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Младежката организация на "Да, България" "подари" на военния министър "Москвич" СНИМКИ

Младежката организация на "Да, България" "подари" на военния министър "Москвич" СНИМКИ

29 Юли, 2026 11:01 1 144 46

  • москвич-
  • подарък-
  • димитър стоянов-
  • миг-29

Призив правителството да не купува изтребители МиГ-29

Младежката организация на "Да, България" "подари" на военния министър "Москвич" СНИМКИ - 1
Снимки: Дарина Ангелова, БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Младежката организация на "Да, България" - "МлаДа България", "подари" на министъра на отбраната Димитър Стоянов стар автомобил "Москвич" с призив правителството да не купува изтребители МиГ-29. Автомобилът беше оставен пред сградата на Министерството на отбраната, където има знак, че е забранено спирането и паркирането, уточни БТА.

През последната седмица всички разбрахме, че той е изявен соцносталгик и като такъв е редно в гаража си да има и един "Москвич", каза пред журналисти Тодор Петров от младежката организация.

Младежката организация на
Снимки: Дарина Ангелова, БНТ

Според Петров министърът няма право да прави подобна сделка. Няма право да задължава целия български народ години наред да изплаща стара, овехтяла руска военна техника.

Младежката организация на
Снимки: Дарина Ангелова, БНТ

Затова му подаряваме този "Москвич" – ако го удари нагон да търси някаква съветска техника, да слезе в гаража, да му сменя съединителя, да си прави каквото иска, но да не превръща българската армия в бунище за скрап на остаряла руска военна техника, коментира Петров. С тази акция искаме да покажем, че министърът предприема необосновани действия и вместо да превърне България в "Порше", той превръща България и българската армия в "Москвич", добави Петров.

Младежката организация на
Снимки: Дарина Ангелова, БНТ

Във вторник от Министерството на отбраната (МО) казаха, че са отправени запитвания до няколко държави за налични самолети и резервни части, сред които Полша и Унгария. От МО добавиха, че паралелно се проучват възможности за придобиване на употребявани F-16 и JAS-39 Gripen, за които също са изпратени запитвания.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АБЕ ТИЯКЕЛЕШИ ДЕТ НЕ СА БАРАЛИ

    36 15 Отговор
    ПИЩОВ ИЛИ АК 47 ДЕ СА БУТАТ МЕЖДУ ШАМАРИТЕ....

    Коментиран от #25

    11:03 29.07.2026

  • 2 Без име

    25 7 Отговор
    За толкова им стига, няма изненадани.

    11:04 29.07.2026

  • 3 Христов

    37 13 Отговор
    Като гледам недорасляците и да ми говорят за соц.???!!! Нещо са взели някой лев, за да спретнат този пасквил...

    11:05 29.07.2026

  • 4 Чума

    33 10 Отговор
    Когато този Москвич бе тук, на Безмер имаше само Су! България не се тревожеше кой ще я напада, пуска мигранти и пробутва пропаднали танкери да и замърсяват акваторията!

    11:09 29.07.2026

  • 5 мили мамини

    32 8 Отговор
    Комсомолчета

    11:10 29.07.2026

  • 6 Тико

    35 14 Отговор
    Тия избират Украйна пред България.

    11:10 29.07.2026

  • 7 Бай Хой

    32 10 Отговор
    Правилно ,нищо руско само американско ,еф ките са по стари от тоя Москвич ама.....тия които дойдоха не летят тия които чакаме ги няма ....ама и да дойдат все тая те няма да пазят нашите интереси а техните,от нас само парите и подръжката.....да живей евроатлантизъма

    11:11 29.07.2026

  • 8 Розовите понита на да българия

    24 10 Отговор
    Тези го ползвах за София прайд и сега като отмина го подаряват

    11:12 29.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тиква

    12 10 Отговор
    Миг много добър от кофата -16,по всичко ще го направи на луд.краварското недоразумение ще стане луда крава.

    11:19 29.07.2026

  • 11 Няма такъв народ

    7 16 Отговор
    като драскачите тука не се сещат и не могат да го направят, младите им показаха ка се прави.!

    11:21 29.07.2026

  • 12 Оставка

    7 15 Отговор
    откачалки! Откачалки с отпаднала необходимост ще купуват от полския "битак" бойни самолети! Луди гъби сте!

    11:22 29.07.2026

  • 13 Работа за рубли в Коми АССР

    4 8 Отговор
    Защо не поръчаме и закупим американски бойни изтребители F-16 за БА?

    11:27 29.07.2026

  • 14 Малашевският

    6 2 Отговор
    битак ви е по-близо, вижте и там. Може да ви е по-изгодно. Оставка мизерници!

    11:27 29.07.2026

  • 15 Оставете му и

    8 11 Отговор
    Една шепа копейки.

    Коментиран от #24

    11:28 29.07.2026

  • 16 "Комсомолчета"

    5 4 Отговор
    са муневите трички, които се стараят да излагат бг-то навсякъде.

    11:31 29.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Кои са най-големите русофоби в България

    21 6 Отговор
    Някой може ли да ми каже от какви семейства произхождат най-големите русофоби в България:

    - Какво е работил бащата на Мирчев
    - Какво е работил бащата на Евгений Дайнов
    - Какво е работила мaйката на Христо Иванов
    - Какво е работил бащата на Соломон Паси
    - Какво е работила самата Елена Поптодорова
    - Какъв е бил дядото на Христо Грозев

    Коментиран от #27

    11:34 29.07.2026

  • 20 До, но

    10 5 Отговор
    истината която стана е -

    ЕДИН Ф.К НЕВНИМАНИЕ ЦЯЛ ЖИВОТ АМЕРИКАНСКИ ДЪЛГ

    11:34 29.07.2026

  • 21 дядо Петър

    10 11 Отговор
    Млади идиотчета, които още от сега ги обучават на омраза към Русия. Дали знаят къде е Шипка и чий е паметника пред парламента?Силно се съмнявам.

    11:39 29.07.2026

  • 22 Дългоносият

    7 6 Отговор
    брадавчест чичак съвсем изтрещя. Задави се с власт. Започна да сътворява дивотии

    11:39 29.07.2026

  • 23 Тъпо

    8 8 Отговор
    Безнадеждни са тези лигльовци. Сега трябва военният министър да ги накара да платят за нелетящите еФки.

    11:39 29.07.2026

  • 24 Механик

    8 8 Отговор

    До коментар #15 от "Оставете му и":

    И чифт цървули да му дадат.И една ушанка.Мнго ще му отива.

    11:39 29.07.2026

  • 25 хахаха

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "АБЕ ТИЯКЕЛЕШИ ДЕТ НЕ СА БАРАЛИ":

    ей копейка радов защо не ви върне моча?

    Коментиран от #46

    11:40 29.07.2026

  • 26 "Млади идиотчета"

    7 3 Отговор
    са младите зализани мунки

    11:42 29.07.2026

  • 27 шъ ти кажа пи-ч

    11 0 Отговор

    До коментар #19 от "Кои са най-големите русофоби в България":

    сите са от червеното котило, навързани като тения, дорде ги не изчистим, територията бие в тинята

    Коментиран от #30

    11:42 29.07.2026

  • 28 Рософил

    8 1 Отговор
    Москвича я яко нещо Ама не е кола.

    11:42 29.07.2026

  • 29 Тия oлигoфpенчета са изпратени

    7 4 Отговор
    от титана на мисълта, регулировчика и бияча с разносвачите на пици Ивайло Мирчев.
    Само пълни тъпaнари може да се кефят на тази примитивна пpоcтотия.

    11:44 29.07.2026

  • 30 Напълно съм съгласен

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "шъ ти кажа пи-ч":

    Докато се дава трибуна и власт на подобни, държавата ще пропада.

    11:46 29.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Простотиите

    3 4 Отговор
    муньови унижават държавата. За невнятните обаче е важно "какво е работил бащата" на някой си. Те не проумяват, че няма омраза към Русия. Омразата е към диктатора все едно къде.

    Коментиран от #41

    11:49 29.07.2026

  • 33 Съвсем сериозно

    4 1 Отговор
    Има старци, които живеят в села в планински и полупланиски райони със затруднен достъп, като на тях им носят хляб най-много два пъти в седмицата.
    Ако този Москвич наистина е минал прегледите и е в добро състояние, тия кeлeши защо не го дарят на някой дядо от подобни региони, а правят циркове на жълтите павета?

    Коментиран от #44

    11:50 29.07.2026

  • 34 Аз съм от ссср

    1 1 Отговор
    Тези сигурно са били на обучение на Петрохан и са дошли с Москвича.🤣🤣🤣вече са обучени.

    11:50 29.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 И на тях също

    3 1 Отговор
    На Радев и Волгин и малкия хладилник също!
    Защо са ги забравили?
    Принудени са да се возят на Мерцедеси и ВМВ..та!
    Хайде де!

    11:52 29.07.2026

  • 37 Само по цирковете са силни ППДБтата

    2 2 Отговор
    А къде са ви протестите, бе?!

    11:52 29.07.2026

  • 38 Доктора

    2 1 Отговор
    Браво на момчетата, да си кара Москвича със здраве, ама не, сигурно ще предпочете Мерцедеса стария соцносталгик. Тя и физиономията му такава - като на ЗКПЧ.

    11:52 29.07.2026

  • 39 "Безнадежни са тия лигльовци"

    2 0 Отговор
    Напротив, те са млади образовани българи. Те са бъдещето. Радките ще приключат скоро

    11:53 29.07.2026

  • 40 Знайко

    1 2 Отговор
    Роден само с една мозъчна клетка - и цял живот на-гъзен на запад!

    11:54 29.07.2026

  • 41 Пpоcтотията и пpимитивните oпорки ги

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Простотиите":

    създавате винаги вие, пpебоядисаните нaгаждачи и циpкаджии, които разсипахте държавата за лична изгода.
    Естествено, че е от голямо значение от какво семейство произхожда някой, колко е лицeмерен, колко е нeчестен и как неговият род винаги е предпочитал мимикрията и личната изгода пред държавните интереси.

    Характерно за жълтопаветниците е, че винаги са на държавна хранилка като техните родители, нищо не могат да направят, некадърни са и притежават нисък интелект.

    11:55 29.07.2026

  • 42 Мимч

    3 0 Отговор
    Всяко нещо с времето си.За тогавашно време Москвича си беше не заменим,сравнен с Опел.Те тогава бяха на разположение.Защо не оставиха и един стар такъв.Сега времената са други и автомобилите също Ами да сравнят и един стар танк Т 54 и един германски стар такъв.Смешници....

    11:56 29.07.2026

  • 43 По цирковете

    1 0 Отговор
    са силни муните копринкови, които безсрамно поругаха президентската институция

    11:56 29.07.2026

  • 44 Ха хе

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Съвсем сериозно":

    Ти подари един москвич на някой дядо и не давай акъл, какво да правят хората със своя.

    11:56 29.07.2026

  • 45 Петър

    0 0 Отговор
    Платена провокация.

    11:56 29.07.2026

  • 46 ША. ГО ВЪРНАТ И ТО С ЛИХВИТЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "хахаха":

    КОИТА ША СА РАЗПОРЕНИТЕ ВИ ДИРНИЦИ.....

    11:57 29.07.2026

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