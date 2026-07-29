Младежката организация на "Да, България" "подари" на военния министър "Москвич" СНИМКИ

Младежката организация на "Да, България" - "МлаДа България", "подари" на министъра на отбраната Димитър Стоянов стар автомобил "Москвич" с призив правителството да не купува изтребители МиГ-29. Автомобилът беше оставен пред сградата на Министерството на отбраната, където има знак, че е забранено спирането и паркирането, уточни БТА.

През последната седмица всички разбрахме, че той е изявен соцносталгик и като такъв е редно в гаража си да има и един "Москвич", каза пред журналисти Тодор Петров от младежката организация.

Снимки: Дарина Ангелова, БНТ

Според Петров министърът няма право да прави подобна сделка. Няма право да задължава целия български народ години наред да изплаща стара, овехтяла руска военна техника.

Снимки: Дарина Ангелова, БНТ

Затова му подаряваме този "Москвич" – ако го удари нагон да търси някаква съветска техника, да слезе в гаража, да му сменя съединителя, да си прави каквото иска, но да не превръща българската армия в бунище за скрап на остаряла руска военна техника, коментира Петров. С тази акция искаме да покажем, че министърът предприема необосновани действия и вместо да превърне България в "Порше", той превръща България и българската армия в "Москвич", добави Петров.

Снимки: Дарина Ангелова, БНТ

Във вторник от Министерството на отбраната (МО) казаха, че са отправени запитвания до няколко държави за налични самолети и резервни части, сред които Полша и Унгария. От МО добавиха, че паралелно се проучват възможности за придобиване на употребявани F-16 и JAS-39 Gripen, за които също са изпратени запитвания.