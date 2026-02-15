Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Поройни дъждове причиниха наводнения в Петричко ВИДЕО

Поройни дъждове причиниха наводнения в Петричко ВИДЕО

15 Февруари, 2026 14:46 893 5

Дежурни екипи на общината обхождат критичните места, познати в подобни ситуации като проблемни

Поройни дъждове причиниха наводнения в Петричко ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Обилните валежи предизвикаха наводнения в Община Петрич, съобщава БГНЕС.

Обстановката се усложнява от продължаващия дъжд. За района е обявен оранжев код.

В самия град за около пет часа са паднали 75 литра дъжд на кв.м. Очаква се валежите да продължат до около 17.00 часа днес.

Дежурни екипи на общината обхождат критичните места, познати в подобни ситуации като проблемни.

Станцията в село Ключ е отчела 40 литра, а на беласишката хижа “Конгур” количеството е 86 литра.

В ниската част на общината водата в реките е с високи нива. Това се вижда на снимки и видео, публикувани в социалните мрежи.

Действията се координират с всички други учреждения, които в аварийни случаи подкрепят работата на местната власт.

Към момента няма щети и наводнени имоти, научи NOVA.


  • 2 Граничаря

    5 0 Отговор
    Сечат горите и няма какво да задържа водата. Откак напуснахме района се появиха и двукраки животни дето не чувстват никакво уважение към природата.

    15:06 15.02.2026

  • 4 Код кий

    1 0 Отговор
    Оранжевия дъжд е много опасен, а пък червения - съвсем.

    15:35 15.02.2026

  • 5 Щом...

    1 0 Отговор
    ...ще обхождат района съм спокоен ... В държава само наблюдатели, всичко гледа и никой нищо не пипа, само се гледа и прибира парата...На толупите чиновниците, живи да ги оплачиш

    15:43 15.02.2026

