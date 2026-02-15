Поройни дъждове причиниха наводнения в Петричко ВИДЕО

Обилните валежи предизвикаха наводнения в Община Петрич, съобщава БГНЕС.

Обстановката се усложнява от продължаващия дъжд. За района е обявен оранжев код.

В самия град за около пет часа са паднали 75 литра дъжд на кв.м. Очаква се валежите да продължат до около 17.00 часа днес.

Дежурни екипи на общината обхождат критичните места, познати в подобни ситуации като проблемни.

Станцията в село Ключ е отчела 40 литра, а на беласишката хижа “Конгур” количеството е 86 литра.

В ниската част на общината водата в реките е с високи нива. Това се вижда на снимки и видео, публикувани в социалните мрежи.

Действията се координират с всички други учреждения, които в аварийни случаи подкрепят работата на местната власт.

Към момента няма щети и наводнени имоти, научи NOVA.