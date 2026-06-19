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МВР е установило 41 подготовки за провеждане на автомобилни гонки в цялата страна

МВР е установило 41 подготовки за провеждане на автомобилни гонки в цялата страна

19 Юни, 2026 12:06 440 4

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Особено внимание се отделя и на шофьорите, управляващи след употреба на алкохол и наркотични вещества. Проведена е и специализирана операция по линия на разпространението на наркотици, при която са установени 2300 лица, които притежават и разпространяват забранени субстанции, коментира още главният секретар на МВР Любомир Николов

МВР е установило 41 подготовки за провеждане на автомобилни гонки в цялата страна - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Намираме се на прага на летния сезон, което означава, че започва голямото пътуване, а наш основен приоритет е намаляването на пътния травматизъм, броя на жертвите и тежките пътнотранспортни произшествия. Това коментира главният секретар на МВР главен комисар Любомир Николов по време на брифинг, цитиран от Нова телевизия. В него участие взе и главен инспектор Лъчезар Близнаков от отдел „Пътна полиция” в ГДНП, за да представят предприетите мерки в хода на разпоредената специализирана полицейска операция.
По думите на Николов в разпоредително писмо до областните директори е указано да се набележат всички рискови участъци с висока концентрация на инциденти, както и да се изследват местата, където редовно се провеждат гонки, дрифтове и системни нарушения на правилата за движение. „Към настоящия момент имаме 41 броя установени подготовки за провеждане на гонки и състезания от неразумни водачи на територията на цялата страна”, посочи главен комисар Николов. Той допълни, че основен акцент се поставя върху контрола на скоростта, като за целта е изваден целият ресурс на министерството – всички брандирани и небрандирани патрулни автомобили. Те са включени със светлинна сигнализация, за да бъдат постоянно видими за гражданите.
Особено внимание се отделя и на шофьорите, управляващи след употреба на алкохол и наркотични вещества. Проведена е и специализирана операция по линия на разпространението на наркотици, при която са установени 2300 лица, които притежават и разпространяват забранени субстанции. След установяването и задържането на тези лица, влиянието им на пътя като безопасност се ограничава, отбеляза Николов. „Нашата битка е не да увеличим глобите и санкциите на нарушителите, а да бъдем така превантивно ситуирани, за да можем да намалим броя на пострадалите и жертвите”, подчерта той.

„Към полицейските служители в страната е спуснато указание за ежедневно провеждане на операции и се прилага принципът на нулева толерантност. По никакъв начин няма да толерираме опасното, агресивното шофиране по пътищата”, заяви от своя страна главен инспектор Лъчезар Близнаков. По думите на инспектора от 14:00 часа в четвъртък е стартирала 24-часова интензивна работа по линия на операцията във всички 28 области, като небрандираните автомобили са насочени специално към агресивните водачи в трафика. Точно това е тяхната цел – да извеждат онези, които по никакъв начин не отговарят на условията за безопасно движение.

По думите на Близнаков наказанията за подобен тип нарушения никак не са малки. Предвидената глоба за нерегламентиран дрифт на пътното платно е в размер на 3000 евро, като нарушителят се лишава от правоуправление за 12 месеца, а моторното превозно средство се спира от движение за срок от 3 месеца, припомни Близнаков.

Успоредно с контрола, от полицията провеждат срещи със стопаните на пътищата за подобряване на инфраструктурата. Работи се и за решаване на административния проблем с електронните фишове за скорост, издавани на автомобили със специален режим на движение, които в момента се налага да бъдат анулирани ръчно, което допълнително натоварва системата и служителите.


България
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  • 1 Баце ЕООД

    0 0 Отговор
    За час? Нали??! Трябва да е за не повече от час.. Дори час е много! Калъфи!

    12:12 19.06.2026

  • 2 хвали ли се тоя ?

    1 0 Отговор
    похвали се и със заплата и за какво я вземаш

    12:23 19.06.2026

  • 3 МПС

    0 0 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    12:27 19.06.2026

  • 4 Тази нощ

    0 0 Отговор
    в продължение на часове гонката си се провеждаше на южната дъга между детелината на Цариградско и колело на Герман. Шумът се чуваше до вътрешното министерство но там си бяха стъпили на ушичките. Дори и да звъннеш на 112 няма реакция.

    12:57 19.06.2026

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