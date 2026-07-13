Деца са освободили от скорост автомобила, който затиснал дете

Деца са освободили от скорост буса, който блъсна момченце на година и половина в бургаското село Орлинци, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Припомняме, че трагедията се разигра на 11 юли. Според данните от разследването група деца са влезли през незаключената странична врата на автомобила и са освободили скоростния механизъм. Вследствие на това превозното средство е потеглило само на заден ход и е прегазило бебето, което се е намирало точно зад него.

Пострадалото момченце остава под лекарско наблюдение в УМБАЛ – Бургас. То е с тежка черепно-мозъчна травма, травма на гръдния кош и реална опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство, предаде Галя Тенева, кореспондент на БТА в Бургас.