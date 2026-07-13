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Деца са освободили от скорост автомобила, който затиснал дете

Деца са освободили от скорост автомобила, който затиснал дете

13 Юли, 2026 14:41 1 106 9

  • скорост-
  • умбал бургас-
  • дете-
  • автоммобил

Случаят е от Орлинци

Деца са освободили от скорост автомобила, който затиснал дете - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Деца са освободили от скорост буса, който блъсна момченце на година и половина в бургаското село Орлинци, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Припомняме, че трагедията се разигра на 11 юли. Според данните от разследването група деца са влезли през незаключената странична врата на автомобила и са освободили скоростния механизъм. Вследствие на това превозното средство е потеглило само на заден ход и е прегазило бебето, което се е намирало точно зад него.

Пострадалото момченце остава под лекарско наблюдение в УМБАЛ – Бургас. То е с тежка черепно-мозъчна травма, травма на гръдния кош и реална опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство, предаде Галя Тенева, кореспондент на БТА в Бургас.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Милчо

    30 0 Отговор
    Мамелюци....кой българин ще остави дете на1.5години да си играе навън,само.

    Коментиран от #3

    14:43 13.07.2026

  • 2 А Защо ?

    20 4 Отговор
    Автомобила Е оставен Отключен ?

    14:49 13.07.2026

  • 3 Фея

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Милчо":

    А, я пък се замислете, кой шофьор ще повярва на това!?..

    14:50 13.07.2026

  • 4 Пак

    20 2 Отговор
    има доза послъгване, в цялата работа. Когато автомобила е спрян на наклон, трансмисията е под напрежение, и да изключиш предавка, без да натиснеш съединителя, се изисква доста голямо усилие.

    14:57 13.07.2026

  • 5 Исторически парк

    9 1 Отговор
    Деца детеубийци

    15:13 13.07.2026

  • 6 Ивелин Михайлов

    12 1 Отговор
    Гали от остров ман?

    15:14 13.07.2026

  • 7 Програмист

    16 1 Отговор
    Споко в това село не живеят българи

    15:15 13.07.2026

  • 8 Юрист

    12 0 Отговор
    Чветата незабавно в бойчиновци за предумишлено убийство!

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  • 9 Поп

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