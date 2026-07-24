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Напрежение в Ямболско: Министри и кметове на среща за Безмер

Напрежение в Ямболско: Министри и кметове на среща за Безмер

24 Юли, 2026 06:47, обновена 24 Юли, 2026 06:51 822 27

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  • кметове

Министрите на отбраната и спорта разговарят с местната власт заради американските самолети

Напрежение в Ямболско: Министри и кметове на среща за Безмер - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на спорта Енчо Керязов пристигат в региона на Ямбол за спешни разговори с местната власт.

Повод за спешната визита е ескалиралото напрежение след решението на Народното събрание за временно разполагане на американски военни самолети-цистерни и до 250 военнослужещи от САЩ в авиобаза „Безмер“ за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г..

Представителите на правителството ще се срещнат с областния управител на Ямбол и с кметовете на петте засегнати общини – Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово. Петимата кметове вече излязоха с единна и категорична официална позиция против пребазирането на чуждата военна техника, аргументирайки се със „сериозна обществена тревога“ сред местното население. Според кметовете присъствието на американските сили, обвързано с подпомагане на операции в Близкия изток, крие сериозни рискове и може да въвлече страната в чужди конфликти.

Кметове на няколко села от община Тунджа ще връчат на министър Стоянов официална подписка срещу разполагането на самолетите, която вече е подкрепена и от съседни населени места в Сливенско. Кметът на село Безмер Росен Русев уточни, че местната общност настоява да бъде чута и информирана навреме. Междувременно за 18:00 часа тази вечер е насрочен мащабен протест на граждани на пътя към военното летище.


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха ха

    10 1 Отговор
    министъра на спорта ще е там май само за спорта

    06:53 24.07.2026

  • 2 Боруна Лом

    13 2 Отговор
    НА КРАК СА ВИ ДОШЛИ! СТРОШЕТЕ ИМ КУХИТЕ КРАТУНИ!

    06:56 24.07.2026

  • 3 Иванич

    15 2 Отговор
    Какви разговори, че те, самолетите, днес трябва да кацат на летището. Само прах в очите на хората, че уж властта е загрижена зс тях.

    Коментиран от #9

    06:57 24.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Беро

    16 3 Отговор
    Ей, велики народни празноглавци, не познавате хората от Ямболско, нито знаете
    на какво излагате народа си!
    Рундьо, няма ли да пътува за Безмер? Може и по въздуха, на крилете на лъжата!

    Коментиран от #12

    07:03 24.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ха ха ха

    9 3 Отговор
    Оставка, прогресивни , лъжливи боклуци! !!!

    Коментиран от #14

    07:07 24.07.2026

  • 9 Европеец

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Иванич":

    Прав си, така е..... Прах в очите на хората....

    07:08 24.07.2026

  • 10 Като знам

    6 2 Отговор
    Какви са ни министрите и обласният,само лъжи и измами.Спортния е под чертата.

    07:08 24.07.2026

  • 11 Жеро

    6 2 Отговор
    Енчо, Демчо, Мунчо и Царя, ама забравили
    пъдаря! 5857

    07:10 24.07.2026

  • 12 Ха ха ха

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "Беро":

    Летящата мишка няма кураж поначало за нищо явно. Великият пилот се оказа обикновена летяща, политическа шушумига! Прави бяха и са Възраждане!

    07:11 24.07.2026

  • 13 Без име

    3 0 Отговор
    Милен се засегна на тема софиянец. Хахааааа

    07:11 24.07.2026

  • 14 Европеец

    5 4 Отговор

    До коментар #8 от "Ха ха ха":

    Така е....получихме новото старо.... За това другия път за Възраждане, па дано успеят да възродят България....

    07:13 24.07.2026

  • 15 Иван

    8 3 Отговор
    Тези в Безмер,защо не подскачаха когато оня разплаканият Паси ни вкара в НАТО,защо не подскачаха когато Радев през 2014–15 г.правеше ремонт на пистата.С една дума уважаеми безмерци мачът е свирене.

    Коментиран от #21

    07:14 24.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Лазар

    2 0 Отговор
    15.
    Защото драги, Иване, който не скача е червен и с хубавото бързо се свиква, а с миризмата от Парламента ще слагаме и противогази!

    07:20 24.07.2026

  • 18 Дънди

    2 2 Отговор
    Преместете празните картуни от София в
    Безмер, като ново работно място!
    Много памперси ще трябват, а и тях пак народа ще ги плаща! Мирише на л@@йна, война и много воня!

    07:23 24.07.2026

  • 19 Факт

    7 7 Отговор
    Едни руски подлоги ще се срещат с други руски подлоги. Акробата ще се прави на интересен. Цирк по поръчка.

    Коментиран от #26

    07:24 24.07.2026

  • 20 Юрий

    4 0 Отговор
    Той мачът в София, може да е свирен, както и за две трети от България, но винаги
    има едно, за първи път и за истината!

    07:27 24.07.2026

  • 21 Без име

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Иван":

    Това е работа на столичани, но такива има само платени. Платят им - правят протест на жълтите павета.

    07:30 24.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ами

    3 1 Отговор
    Не искат хората американски окупатори! Да си го кажем това не са войски на НАТО напр. белгийци, французи, испанци или подобни, това са си "мека" окупационна армериканска армия?

    07:41 24.07.2026

  • 24 излъгани копейки

    2 2 Отговор
    Ние сме НАТО! Факт!

    Коментиран от #27

    07:42 24.07.2026

  • 25 Казанлъшкия

    3 0 Отговор
    Американските бази са държава в държавата,никой не може да им повлияе на решенията освен единствено парламента. Колкото и да се събират и протестират ефектът ще е нулев. Опасявам се,че и Радев в случая не е виновен след като има подписан договор, той не се оповестява нарочно ,защото явно има подобна клауза в него. Дори парламентът да реши да махне самолетите това няма да принуди американците да ги махнат ,но за пред обществото се придава сила на парламента. Единствено американския сенат може да реши това и ясно е как ще постъпи. Ако обаче им се спрат тока , водата в базата и се спрат доставките им по жп трасето - базата няма да може да функционира нормално и американците сами ще се откажат.

    07:45 24.07.2026

  • 26 Ъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Факт":

    Що руски, тези не са ли ирански? Обаче са копейки, а? А ти какъв си?

    07:45 24.07.2026

  • 27 Ъхъ

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "излъгани копейки":

    Вие не сте българи и ще бъдете пропъдени! Надалеч!

    07:47 24.07.2026

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