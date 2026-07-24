Напрежение в Ямболско: Министри и кметове на среща за Безмер

Днес министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на спорта Енчо Керязов пристигат в региона на Ямбол за спешни разговори с местната власт.
Повод за спешната визита е ескалиралото напрежение след решението на Народното събрание за временно разполагане на американски военни самолети-цистерни и до 250 военнослужещи от САЩ в авиобаза „Безмер“ за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г..
Представителите на правителството ще се срещнат с областния управител на Ямбол и с кметовете на петте засегнати общини – Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово. Петимата кметове вече излязоха с единна и категорична официална позиция против пребазирането на чуждата военна техника, аргументирайки се със „сериозна обществена тревога“ сред местното население. Според кметовете присъствието на американските сили, обвързано с подпомагане на операции в Близкия изток, крие сериозни рискове и може да въвлече страната в чужди конфликти.
Кметове на няколко села от община Тунджа ще връчат на министър Стоянов официална подписка срещу разполагането на самолетите, която вече е подкрепена и от съседни населени места в Сливенско. Кметът на село Безмер Росен Русев уточни, че местната общност настоява да бъде чута и информирана навреме. Междувременно за 18:00 часа тази вечер е насрочен мащабен протест на граждани на пътя към военното летище.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха ха ха
06:53 24.07.2026
2 Боруна Лом
06:56 24.07.2026
3 Иванич
Коментиран от #9
06:57 24.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Беро
на какво излагате народа си!
Рундьо, няма ли да пътува за Безмер? Може и по въздуха, на крилете на лъжата!
Коментиран от #12
07:03 24.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ха ха ха
Коментиран от #14
07:07 24.07.2026
9 Европеец
До коментар #3 от "Иванич":Прав си, така е..... Прах в очите на хората....
07:08 24.07.2026
10 Като знам
07:08 24.07.2026
11 Жеро
пъдаря! 5857
07:10 24.07.2026
12 Ха ха ха
До коментар #6 от "Беро":Летящата мишка няма кураж поначало за нищо явно. Великият пилот се оказа обикновена летяща, политическа шушумига! Прави бяха и са Възраждане!
07:11 24.07.2026
13 Без име
07:11 24.07.2026
14 Европеец
До коментар #8 от "Ха ха ха":Така е....получихме новото старо.... За това другия път за Възраждане, па дано успеят да възродят България....
07:13 24.07.2026
15 Иван
Коментиран от #21
07:14 24.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Лазар
Защото драги, Иване, който не скача е червен и с хубавото бързо се свиква, а с миризмата от Парламента ще слагаме и противогази!
07:20 24.07.2026
18 Дънди
Безмер, като ново работно място!
Много памперси ще трябват, а и тях пак народа ще ги плаща! Мирише на л@@йна, война и много воня!
07:23 24.07.2026
19 Факт
Коментиран от #26
07:24 24.07.2026
20 Юрий
има едно, за първи път и за истината!
07:27 24.07.2026
21 Без име
До коментар #15 от "Иван":Това е работа на столичани, но такива има само платени. Платят им - правят протест на жълтите павета.
07:30 24.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ами
07:41 24.07.2026
24 излъгани копейки
Коментиран от #27
07:42 24.07.2026
25 Казанлъшкия
07:45 24.07.2026
26 Ъъъъ
До коментар #19 от "Факт":Що руски, тези не са ли ирански? Обаче са копейки, а? А ти какъв си?
07:45 24.07.2026
27 Ъхъ
До коментар #24 от "излъгани копейки":Вие не сте българи и ще бъдете пропъдени! Надалеч!
07:47 24.07.2026