Напрежение в Ямболско: Министри и кметове на среща за Безмер

Днес министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на спорта Енчо Керязов пристигат в региона на Ямбол за спешни разговори с местната власт.

Повод за спешната визита е ескалиралото напрежение след решението на Народното събрание за временно разполагане на американски военни самолети-цистерни и до 250 военнослужещи от САЩ в авиобаза „Безмер“ за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г..

Представителите на правителството ще се срещнат с областния управител на Ямбол и с кметовете на петте засегнати общини – Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово. Петимата кметове вече излязоха с единна и категорична официална позиция против пребазирането на чуждата военна техника, аргументирайки се със „сериозна обществена тревога“ сред местното население. Според кметовете присъствието на американските сили, обвързано с подпомагане на операции в Близкия изток, крие сериозни рискове и може да въвлече страната в чужди конфликти.

Кметове на няколко села от община Тунджа ще връчат на министър Стоянов официална подписка срещу разполагането на самолетите, която вече е подкрепена и от съседни населени места в Сливенско. Кметът на село Безмер Росен Русев уточни, че местната общност настоява да бъде чута и информирана навреме. Междувременно за 18:00 часа тази вечер е насрочен мащабен протест на граждани на пътя към военното летище.