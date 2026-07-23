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Шофьорът, причинил фаталната катастрофа край Владая, е служител на Министерството на финансите

Шофьорът, причинил фаталната катастрофа край Владая, е служител на Министерството на финансите

23 Юли, 2026 20:52 965 24

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  • катастрофа-
  • загинал-
  • владая

Има 9 пътни нарушения

Шофьорът, причинил фаталната катастрофа край Владая, е служител на Министерството на финансите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьорът, причинил фаталната катастрофа край Владая, при която загина жена, има 9 пътни нарушения. По информация на bTV той е служител на Министерството на финансите.

Срещу него вече е повдигнато обвинение, но е пуснат на свобода. Само пред bTV говорят близките на загиналата жена.

„Това са вещите, които ми върнаха и останаха само от нея. Касетофонът от автомобила и нейната чанта. Отне ни я човекът, който я уби. Това е“, казва Ивайло Асенов, син на загиналата жена. 63-годишната Румяна е била зад волана на колата, връхлетяна от джип. Тя е съпруга, майка и баба на четири деца. Във фаталния момент пътува към работата си.

„Водачът, който е убиец на моята майка, се движи със 100% несъобразена скорост, като там участъкът има допълнителен знак, който ограничава при лоши метеорологични условия скоростта до 40“, казва Ивайло Асенов.

След сблъсъка мъжът и жената от джипа слизат, вижда се на видео. Отварят задните врати най-вероятно, за да видят децата, пътували с тях – бебе на 1 месец и дете на 4 години. До края на клипа обаче двамата не отиват при ударената от тях кола.

„Поведението на място е на хладнокръвен убиец. Не можеш да убиеш човек, да смажеш автомобила, с който се движи, гледа собствените си деца, семейство, и после гледа материалните щети на автомобила. Какъв човек трябва да сте?“, казва синът на загиналата жена.

По информация на bTV зад волана на джипа е бил мъж на име Антоний Сотиров. „Оказва се, че убиецът е служител на Министерството на финансите. Държавен експерт. Явно ще търси връзки“, коментира Русалена Ананиева, роднина на загиналата жена. От финансовото министерство отговориха, че до този момент при тях не е постъпвало официално уведомление от компетентните органи за настъпилата катастрофа.

„Поставените въпроси се отнасят до конкретно физическо лице и до обстоятелства, които не са свързани с изпълнението на служебни задължения или с осъществяваната от МФ дейност“, посочват от Министерството на финансите. От прокуратурата съобщиха, че на шофьора е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. От съобщението на държавното обвинение става ясно, че не е поискана по-тежка мярка за неотклонение и Сотиров вече е на свобода, но без шофьорска книжка.

„Направена ли е кръвна проба на водача за алкохол и наркотици?“, пита синът на загиналата жена.

„Искаме да се извади справка дали е бил системен нарушител и какъв шофьор е бил“, казва Русалена Ананиева.

От СДВР заявиха за bTV, че шофьорът има общо 9 фиша – 4 за превишена скорост, по две за това, че не е носил контролен талон и не е спазвал пътната маркировка, и 1 за управление на технически неизправно МПС.

„Това е снимка на майка ми, която намерих вкъщи. От по-младите години. Всеотдайна. Човек, който заслужаваше голямо уважение. Сега сме потърпевши ние. Утре може да е някой друг“, казва Ивайло Асенов.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Веднага да му

    8 2 Отговор
    наложат финансови санкции...

    20:55 23.07.2026

  • 3 Платена медия

    9 3 Отговор
    Всички журналя имате актове, не се правете на светци

    20:56 23.07.2026

  • 4 ВПН-на работи

    7 2 Отговор
    Вече омръзвате с тия катастрофи

    20:57 23.07.2026

  • 5 Охлюв

    8 4 Отговор
    И какво като е служител на МФ???
    Има 5 чифта медицинско ли???
    Охлюв нещастен.

    20:58 23.07.2026

  • 6 Гробар

    7 2 Отговор
    Ще го пуснат. Без добитък може, без администрация не може.

    Коментиран от #9, #21

    20:58 23.07.2026

  • 7 Тиква

    10 1 Отговор
    Нагло и арогантно изчадие,представям му зурлата.

    Коментиран от #14

    20:59 23.07.2026

  • 8 чеп

    6 2 Отговор
    Ноебразованата рая бърка административно нарушение с престъпление

    Коментиран от #10

    21:01 23.07.2026

  • 9 между другото

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гробар":

    Добитъкът главно по министерствата се подвизава.

    21:02 23.07.2026

  • 10 Разбира се, че

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "чеп":

    За себе си говориш.

    21:04 23.07.2026

  • 11 Сила

    6 2 Отговор
    Калашници или калинки нема никакво значение .....
    Избиват си ни както и когато си пожелаят !!!

    21:09 23.07.2026

  • 12 дайте имента на самоубийците

    2 1 Отговор
    от Симитли днес следобед, които са повредили 3 влекача на патформа

    Коментиран от #22

    21:09 23.07.2026

  • 13 родител

    4 2 Отговор
    Кочината продължава в същият си дух . Във Варна жена на 21 г. уби момче , и я осъдиха на 2,8 г. условно , а на запад за убийството на куче съдят повече !

    21:11 23.07.2026

  • 14 Сила

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тиква":

    Като по калъп е !!! Намери го и виж ...

    21:11 23.07.2026

  • 15 Джовак

    1 3 Отговор
    Не е ли редно и за другия учасник в катастрофата да разберем колко акта има?

    21:11 23.07.2026

  • 16 Яшар

    4 0 Отговор
    В България всяко учреждение вади палки и власт , кара нагло това ..даи,НАП ,РИОСВ ,бабх..в Австрия и Германия,Швейцария ...има един орган и се казва полиция ! От всичко разбира и от тирове и от адр, и от НАП и от бабх и може да изроди дете..

    21:12 23.07.2026

  • 17 Хмм

    4 0 Отговор
    експерт, сещам се за сина на този, който беше преотстъпил апартамента си на Горанов, беше назначен за експерт в Министерството на финансите, когато Горанов беше финансов министър (за благодарност?)

    21:12 23.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 АГАТ а Кристи

    4 0 Отговор
    От антуража на гарата излезоха с прессъобщение, че е причинил катастрофата и УБИЛ човек, като частно лице, а не като техен служител - държавен експерт...
    Комунистическото недоносче е на свобода, с надеждата да почерни поне още едно семейство

    21:15 23.07.2026

  • 20 Едва ли

    5 0 Отговор
    е бил читав работник !

    21:15 23.07.2026

  • 21 Вече

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гробар":

    Е пуснат, само книжката му взели. Горкичкия, колко ли му е неудобно. Сега как ще си вози семейството в насрещноти с превишена скорост.

    21:16 23.07.2026

  • 22 Повдигни

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "дайте имента на самоубийците":

    ЗАВЕСАТА !

    21:17 23.07.2026

  • 23 Който

    2 0 Отговор
    и какъвто и да е , той си е един убиец , един субект , не зачитащ правила , закони и човешки животи !

    21:18 23.07.2026

  • 24 тежко е наистина

    1 0 Отговор
    а ти миче си цъкай пълнежите в къщи
    че ако стане сакатлък
    кой ще ние претопля стари манджи от завчера

    21:24 23.07.2026

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