Шофьорът, причинил фаталната катастрофа край Владая, е служител на Министерството на финансите

Шофьорът, причинил фаталната катастрофа край Владая, при която загина жена, има 9 пътни нарушения. По информация на bTV той е служител на Министерството на финансите.
Срещу него вече е повдигнато обвинение, но е пуснат на свобода. Само пред bTV говорят близките на загиналата жена.
„Това са вещите, които ми върнаха и останаха само от нея. Касетофонът от автомобила и нейната чанта. Отне ни я човекът, който я уби. Това е“, казва Ивайло Асенов, син на загиналата жена. 63-годишната Румяна е била зад волана на колата, връхлетяна от джип. Тя е съпруга, майка и баба на четири деца. Във фаталния момент пътува към работата си.
„Водачът, който е убиец на моята майка, се движи със 100% несъобразена скорост, като там участъкът има допълнителен знак, който ограничава при лоши метеорологични условия скоростта до 40“, казва Ивайло Асенов.
След сблъсъка мъжът и жената от джипа слизат, вижда се на видео. Отварят задните врати най-вероятно, за да видят децата, пътували с тях – бебе на 1 месец и дете на 4 години. До края на клипа обаче двамата не отиват при ударената от тях кола.
„Поведението на място е на хладнокръвен убиец. Не можеш да убиеш човек, да смажеш автомобила, с който се движи, гледа собствените си деца, семейство, и после гледа материалните щети на автомобила. Какъв човек трябва да сте?“, казва синът на загиналата жена.
По информация на bTV зад волана на джипа е бил мъж на име Антоний Сотиров. „Оказва се, че убиецът е служител на Министерството на финансите. Държавен експерт. Явно ще търси връзки“, коментира Русалена Ананиева, роднина на загиналата жена. От финансовото министерство отговориха, че до този момент при тях не е постъпвало официално уведомление от компетентните органи за настъпилата катастрофа.
„Поставените въпроси се отнасят до конкретно физическо лице и до обстоятелства, които не са свързани с изпълнението на служебни задължения или с осъществяваната от МФ дейност“, посочват от Министерството на финансите. От прокуратурата съобщиха, че на шофьора е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. От съобщението на държавното обвинение става ясно, че не е поискана по-тежка мярка за неотклонение и Сотиров вече е на свобода, но без шофьорска книжка.
„Направена ли е кръвна проба на водача за алкохол и наркотици?“, пита синът на загиналата жена.
„Искаме да се извади справка дали е бил системен нарушител и какъв шофьор е бил“, казва Русалена Ананиева.
От СДВР заявиха за bTV, че шофьорът има общо 9 фиша – 4 за превишена скорост, по две за това, че не е носил контролен талон и не е спазвал пътната маркировка, и 1 за управление на технически неизправно МПС.
„Това е снимка на майка ми, която намерих вкъщи. От по-младите години. Всеотдайна. Човек, който заслужаваше голямо уважение. Сега сме потърпевши ние. Утре може да е някой друг“, казва Ивайло Асенов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Веднага да му
20:55 23.07.2026
3 Платена медия
20:56 23.07.2026
4 ВПН-на работи
20:57 23.07.2026
5 Охлюв
Има 5 чифта медицинско ли???
Охлюв нещастен.
20:58 23.07.2026
6 Гробар
Коментиран от #9, #21
20:58 23.07.2026
7 Тиква
Коментиран от #14
20:59 23.07.2026
8 чеп
Коментиран от #10
21:01 23.07.2026
9 между другото
До коментар #6 от "Гробар":Добитъкът главно по министерствата се подвизава.
21:02 23.07.2026
10 Разбира се, че
До коментар #8 от "чеп":За себе си говориш.
21:04 23.07.2026
11 Сила
Избиват си ни както и когато си пожелаят !!!
21:09 23.07.2026
12 дайте имента на самоубийците
Коментиран от #22
21:09 23.07.2026
13 родител
21:11 23.07.2026
14 Сила
До коментар #7 от "Тиква":Като по калъп е !!! Намери го и виж ...
21:11 23.07.2026
15 Джовак
21:11 23.07.2026
16 Яшар
21:12 23.07.2026
17 Хмм
21:12 23.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 АГАТ а Кристи
Комунистическото недоносче е на свобода, с надеждата да почерни поне още едно семейство
21:15 23.07.2026
20 Едва ли
21:15 23.07.2026
21 Вече
До коментар #6 от "Гробар":Е пуснат, само книжката му взели. Горкичкия, колко ли му е неудобно. Сега как ще си вози семейството в насрещноти с превишена скорост.
21:16 23.07.2026
22 Повдигни
До коментар #12 от "дайте имента на самоубийците":ЗАВЕСАТА !
21:17 23.07.2026
23 Който
21:18 23.07.2026
24 тежко е наистина
че ако стане сакатлък
кой ще ние претопля стари манджи от завчера
21:24 23.07.2026