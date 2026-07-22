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Затварят АМ „Тракия” за нов оглед след катастрофата с тир, навлязъл в насрещното

Затварят АМ „Тракия” за нов оглед след катастрофата с тир, навлязъл в насрещното

22 Юли, 2026 10:51 875 14

  • затваряне-
  • магистрала-
  • тракия-
  • оглед-
  • катастрофа

Камионът удари две коли, един човек загина

Затварят АМ „Тракия” за нов оглед след катастрофата с тир, навлязъл в насрещното - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В сряда, от 13:30 до 14:30 ч., автомагистрала „Тракия” ще бъде напълно затворена за движение и в двете посоки. Причината е извършване на повторен оглед на местопроизшествието от тежката катастрофа с обърнат камион, при която загина един човек.

По искане на ОДМВР – Бургас и със заповед на Агенция „Пътна инфраструктура”, трафикът за този един час ще бъде пренасочен по обходен маршрут по стария път - пътен възел „Петолъчката” - Карнобат.

Припомняме, че тежкият инцидент стана на 11 юли на 312-ия километър на аутобана. Тогава 56-годишният водач на тир Ангел Илиев премина през разделителната мантинела и удари два леки автомобила. При сблъсъкa загина един мъж, а други двама бяха ранени.

Преди дни Апелативният съд в Бургас отмени първоначално наложената мярка „задържане под стража” на шофьора на камиона и постанови той да бъде пуснат под домашен арест с електронно наблюдение.

Илиев е с повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на един човек при ПТП и нанасяне на средна телесна повреда на други двама. С прокурорско постановление книжката му беше отнета. За извършеното престъпление законът предвижда наказание от 10 до 15 години лишаване от свобода.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    10 1 Отговор
    Бойко Методиев Борисов да затварят !!!
    И да изхвърлят ключа ...

    Коментиран от #9

    10:54 22.07.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    "тир" НЯМА НИЩО ОБЩО,
    АМА НИЩО, ОБЩО,
    С КАМИОНИТЕ‼️

    11:00 22.07.2026

  • 3 ОБЕКТИВЕН

    5 0 Отговор
    Експерти държавата ни НЯМА ,а само некадърници които дават интервюта по медиите !!!

    11:08 22.07.2026

  • 4 моля за превод

    9 1 Отговор
    В сряда, от 13:30 до 14:30 ч., автомагистрала „Тракия” ще бъде напълно затворена за движение и в двете посоки.
    Това означава ЦЯЛАТА магистрала от София до Бургас. Ма верно ли?

    Коментиран от #6

    11:08 22.07.2026

  • 5 Егати!

    5 1 Отговор
    То па една магистрала!...

    Коментиран от #7

    11:19 22.07.2026

  • 6 Не цялата магистрала,

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "моля за превод":

    а едии участък за един час!

    Даже са ти казали от колко до колко часа!
    Да можещ да смяташ, ако можеш де!

    Коментиран от #8, #10

    11:23 22.07.2026

  • 7 що кво и е

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Егати!":

    С какво е по-различна от другите магистрали?

    11:23 22.07.2026

  • 8 ама това ли значело

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Не цялата магистрала,":

    напълно затворена. В двете посоки.

    Жива да не бях!

    11:24 22.07.2026

  • 9 абе

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Откакто Борисо довърши цялата Тракия, броя на жертвите на пътя годишно пана от 1300/1400 на 500-600. Статистиката я има на сайта на МВР. А вие си лайте.

    Коментиран от #12

    11:29 22.07.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Не цялата магистрала,":

    "Затварят АМ „Тракия” за ...."
    КЪДЕ ВИДЯ думичката УЧАСТЪК❓❓❓

    11:30 22.07.2026

  • 11 Ако Ставаше С Гледане !

    1 0 Отговор
    Кучетата !

    Отдавна !

    Да бяха Станали !

    Касапи !

    11:36 22.07.2026

  • 12 Сила

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "абе":

    Ай стига бе ...верно !!!???!!!
    Бау бау бау ....мяуууу !!! 🐕🙀😇

    Коментиран от #13

    11:38 22.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 верно бе

    0 0 Отговор
    1998 – 1 009, 1999 – 1 047, 2000 – 1 012, 2001 – 1 011, 2002 – 959, 2003 – 960, 2004 – 943, 2005 – 957, 2006 – 1 043, 2007 – 1 006, 2008 – 1 061, 2009 – 901, 2010 – 775, 2011 – 657, 2012 – 601, 2013 – 601, 2014 – 660–661, 2015 – 708, 2016 – 708, 2017 – 682, 2018 – 611, 2019 – 628, 2020 – 463 (пандемична година с намален трафик), 2021 – 561, 2022 – 531, 2023 – около 540–560 (официалната точна цифра не е цитирана навсякъде; по данни на ЕС България е с 82 загинали на 1 млн. жители, което при около 6,5 млн. население дава около 530–540), 2024 – 479 (най-ниската смъртност от 1961 г. насам, с изключение на 2020).

    11:43 22.07.2026

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