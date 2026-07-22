Затварят АМ „Тракия” за нов оглед след катастрофата с тир, навлязъл в насрещното

В сряда, от 13:30 до 14:30 ч., автомагистрала „Тракия” ще бъде напълно затворена за движение и в двете посоки. Причината е извършване на повторен оглед на местопроизшествието от тежката катастрофа с обърнат камион, при която загина един човек.
По искане на ОДМВР – Бургас и със заповед на Агенция „Пътна инфраструктура”, трафикът за този един час ще бъде пренасочен по обходен маршрут по стария път - пътен възел „Петолъчката” - Карнобат.
Припомняме, че тежкият инцидент стана на 11 юли на 312-ия километър на аутобана. Тогава 56-годишният водач на тир Ангел Илиев премина през разделителната мантинела и удари два леки автомобила. При сблъсъкa загина един мъж, а други двама бяха ранени.
Преди дни Апелативният съд в Бургас отмени първоначално наложената мярка „задържане под стража” на шофьора на камиона и постанови той да бъде пуснат под домашен арест с електронно наблюдение.
Илиев е с повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на един човек при ПТП и нанасяне на средна телесна повреда на други двама. С прокурорско постановление книжката му беше отнета. За извършеното престъпление законът предвижда наказание от 10 до 15 години лишаване от свобода.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
И да изхвърлят ключа ...
Коментиран от #9
10:54 22.07.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
АМА НИЩО, ОБЩО,
С КАМИОНИТЕ‼️
11:00 22.07.2026
3 ОБЕКТИВЕН
11:08 22.07.2026
4 моля за превод
Това означава ЦЯЛАТА магистрала от София до Бургас. Ма верно ли?
Коментиран от #6
11:08 22.07.2026
5 Егати!
Коментиран от #7
11:19 22.07.2026
6 Не цялата магистрала,
До коментар #4 от "моля за превод":а едии участък за един час!
Даже са ти казали от колко до колко часа!
Да можещ да смяташ, ако можеш де!
Коментиран от #8, #10
11:23 22.07.2026
7 що кво и е
До коментар #5 от "Егати!":С какво е по-различна от другите магистрали?
11:23 22.07.2026
8 ама това ли значело
До коментар #6 от "Не цялата магистрала,":напълно затворена. В двете посоки.
Жива да не бях!
11:24 22.07.2026
9 абе
До коментар #1 от "Сила":Откакто Борисо довърши цялата Тракия, броя на жертвите на пътя годишно пана от 1300/1400 на 500-600. Статистиката я има на сайта на МВР. А вие си лайте.
Коментиран от #12
11:29 22.07.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Не цялата магистрала,":"Затварят АМ „Тракия” за ...."
КЪДЕ ВИДЯ думичката УЧАСТЪК❓❓❓
11:30 22.07.2026
11 Ако Ставаше С Гледане !
Отдавна !
Да бяха Станали !
Касапи !
11:36 22.07.2026
12 Сила
До коментар #9 от "абе":Ай стига бе ...верно !!!???!!!
Бау бау бау ....мяуууу !!! 🐕🙀😇
Коментиран от #13
11:38 22.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 верно бе
11:43 22.07.2026