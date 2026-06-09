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ИПБ до Радев: Представените „мерки“ за пътна безопасност не са реформа

ИПБ до Радев: Представените „мерки“ за пътна безопасност не са реформа

9 Юни, 2026 09:56 893 49

  • ипб-
  • пътна безопасност-
  • реформа

Всяко Ваше забавяне се плаща с човешки животи, пишат от ИПБ

ИПБ до Радев: Представените „мерки“ за пътна безопасност не са реформа - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Уважаеми господин Радев,

Представените от кабинета „мерки“ за пътна безопасност не са реформа, а стари учебникарски трикове за печелене на политическо време, прилагани от предходния кабинет." Това пишат в писмото си до премиера от Института за пътна безопасност и допълват:

Настояваме за незабавни отговори по следните критични точки:

Претоплени и неработещи мерки: Те механично повтарят дейности като "координация", "обезопасяване на участъци с концентрация на ПТП" и "електронен обмен на информация". Г-н Премиер, всичко това вече е направено, но реален резултат няма! Повтарянето на провалени подходи с очакването на нов изход е признак на управленско безсилие.

Бягство от отговорност на ключови министри: По време на обсъждането на тази критична за обществото тема демонстративно отсъстваха ключови министри – начело с министъра на регионалното развитие и благоустройството. Къде изчезна същият този министър, който иначе е изключително медийно активен, но липсва точно тогава, когато трябва да се поеме лична отговорност за безопасността на инфраструктурата?

Пълна липса на измерими резултати: Обществото има право да знае какви са конкретните цели, в какъв срок трябва да бъдат постигнати и колко спасени човешки живота са заложени в плановете Ви. Липсата на ясни показатели е сигурен знак за бягство от отговорност при последващ провал.

Българските граждани Ви дадоха мандат за реални реформи, а не за административно отбиване на номера. Ако правителството и ресорните Ви министри нямат експертиза да спрат войната по пътищата, потърсете незабавно съдействие.

Всяко Ваше забавяне се плаща с човешки животи. Време е за нова политика, персонална отговорност и измерими резултати!


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Развитие

    8 4 Отговор
    От червените бкп толкова

    10:07 09.06.2026

  • 2 Някой

    6 7 Отговор
    НПО -то се изока.

    10:11 09.06.2026

  • 3 604

    8 5 Отговор
    Хаха тия дет требе от тех дъ идва се карат на премиера че не ги кара да си вършат работата...парашутизмът дълбоко е залегнал повсеместно още от соца....

    10:11 09.06.2026

  • 4 604

    7 7 Отговор
    Време ИПБ да се запишат на борсата по трудъ.

    10:13 09.06.2026

  • 5 анонимен

    11 4 Отговор
    Защо Кандев подаде оставка ли? Политически натиск върху главният секретар Кандев! След като вчера и днес БГ ЕЛФЕС и много други разследващи журналисти публикуваха снимки как радев е прегърнат с бащата на един от убийците роми при катастрофата с автобуса и как във всички секции в 8- хилядния ромски квартал "Ботунец" 85% от гласовете са за ПБ на радев и как "бандата на калашниците" които се занимават с грабежи ,сводничество ,лихварство и рекет са били застъпници на радев, Кандев е поискал отговори от политическото ръководство на МВР и са му отговорили да не се намесва. Затова написа от " службата и достойнството избирам второто" . .Kayн мунчо приключи дами и господа. Ако се оттегли незабавно приключва политически ,ако се опъва ще приключи във всички аспекти. Край на " спасението радев" уважаеми Българи.

    Коментиран от #21

    10:13 09.06.2026

  • 6 ИПБ са гербаджии

    5 5 Отговор
    Или партизани -диверсанти на ГЕРБ.

    10:13 09.06.2026

  • 7 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    5 10 Отговор
    Поредния проект на руско-българската мафия, румен кРадев Решетников, управлява 2 години еднолично, имаше абсолютно самовластие, без контрол от Парламента.
    Кое негово действие през този период, дава надежда, че този аватар на руско-българската мафия ще се бори със съветския модел на ограбване на държавата ?!
    Как си мислите, че този проект, кРадев, ще се бори с 300-та БКП-ДС фамилии, инсталирани от Москва да управляват всички ключови сектори в икономиката и властта ?!

    Коментиран от #15, #40, #43, #46, #48

    10:14 09.06.2026

  • 8 Хващайте

    6 0 Отговор
    си пътя и се разхвърчайте кой от къде е !

    10:14 09.06.2026

  • 9 Докато Хунтата на Демерджиевите

    5 1 Отговор
    Докато Хунтата на Демерджиевите с Калашниците е на власт ще все така.🤣😝❤️🇧🇬 Цените с 200% нагоре, Парите в Банката със сто процента надоле и дявол на магаре, момата Демерджиев рони сълзи ва поредното погребение.

    Коментиран от #16

    10:16 09.06.2026

  • 10 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    4 4 Отговор
    Само сравнете какво направиха от служебния кабинет Гюров за един месец и радевите покемони за един месец . Фатмашка трагедия ...

    10:16 09.06.2026

  • 11 Тодар Живков

    4 4 Отговор
    Има ли другари по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари.Тоеа са българските комунисти.

    10:17 09.06.2026

  • 12 АГАТ а Кристи

    4 3 Отговор
    БО та /шак /-а още ли си кара шкодата, или 10 минути да мине бронираната му кола на НСО, гавазите и пилците разпръскват по пътя му ? А общата пак ли ходи с НСО по моловете на клю ки ?
    Дре ме му на решетниковото чадо.
    Важното е, че стадото изблея в негова полза !

    Коментиран от #17

    10:18 09.06.2026

  • 13 грантояд

    7 2 Отговор
    Радев е длъжен да оправи за броени дни батака в съдебната система, здравеопазването, образованието, изпълнителната власт, пътната безопастност, презастрояването, демографската криза, инфлацията, серското стопанство, промишлеността и глабалното затопляне!

    10:18 09.06.2026

  • 14 Румен Кауфланда

    3 4 Отговор
    От днес САМО в Кауфланд, череши 3 йоро.
    С грижа за хората !

    10:18 09.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пиночет е в Банкя

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Докато Хунтата на Демерджиевите":

    Активирал е хранилкаджиите.

    10:19 09.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Русия е враг №1 на българите! 🇧🇬

    4 4 Отговор
    Дано този път българите разберат, че най-големия душманин на българите и българщината са комунистическите метастази, разпространили се из цялата страна. От 1944 г. ни управляват npocти мандраджии и разбойници, поставени и поддържани през поколенията от Кремъл, за да ни грабят и държат в подчинение. Всички по върховете на управлението на държавата и ключовите отрасли като енергетика, туризъм, инфраструктура се ръководят от БКП-ДС майкопродавци и техните наследници .

    Коментиран от #31, #34, #35, #36, #37, #38, #39, #44, #47, #49

    10:23 09.06.2026

  • 19 След

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Ха ХаХа":

    Като се показа от някое блато в руските степи си избърши сур ата, че ти се стичат жабешки фъш кии

    10:25 09.06.2026

  • 20 Питане

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Задръстен":

    Сиф или стиска ли си турнал на портрет пред кревата си, че да те вдъхновява с комунистически гну.сотии, не грам от нико с чайне и пам.перс ?
    Поне го смени, че квартала се изнася заради фоня.та ти !!!

    10:32 09.06.2026

  • 21 Докато

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "анонимен":

    продадени глупаци като теб тролят, винаги народа с мозък ще гласува за Радев!

    10:35 09.06.2026

  • 22 анонимен

    4 2 Отговор
    Защо Кандев подаде оставка ли? Политически натиск върху главният секретар Кандев! След като вчера и днес БГ ЕЛФЕС и много други разследващи журналисти публикуваха снимки как радев е прегърнат с бащата на един от убийците роми при катастрофата с автобуса и как във всички секции в 8- хилядния ромски квартал "Ботунец" 85% от гласовете са за ПБ на радев и как "бандата на калашниците" които се занимават с грабежи ,сводничество ,лихварство и рекет са били застъпници на радев, Кандев е поискал отговори от политическото ръководство на МВР и са му отговорили да не се намесва. Затова написа от " службата и достойнството избирам второто" . .Kayн мунчо приключи дами и господа. Ако се оттегли незабавно приключва политически ,ако се опъва ще приключи във всички аспекти. Край на " спасението радев" уважаеми Българи.

    10:36 09.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 анонимен

    2 3 Отговор
    В интервюто си с журналиста Георги Коритаров по предаването „Свободна зона“ на TV+, генерал Леонид Решетников изрази убеждението, че Румен Радев може да има решаваща роля за излизането на България от НАТО и ЕС. Той твърди, че в България съществува тенденция към засилване на традиционалистки сили и че кампанията на Радев отговаря на настроенията на българския народ чрез акценти върху традиционни ценности.

    10:40 09.06.2026

  • 27 НПО-то се обади

    2 3 Отговор
    Кое е наред в тази държава, че човек да си каже оправи първо това? Където и да се пипне, след 37 години грабежи, всичко е унищожено! И такива дето веднага наскачат и чакат резултат от днес за утре, са почти винаги слуги на днешната мафия зад ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС!

    10:41 09.06.2026

  • 28 хаха

    5 0 Отговор
    Мерките като цяло са пълнене на продънения бюджет. Изобщо нямат общо с безопасността. Ще глобят, че на знак 30 на широк път си минал с 32-3, по булевард си изпуснал газта и си минал с 55, на широк път в нищото с 0 коли си минал с 60 при знак незнайно за какво сложен 50... И искат да почнат толкова яко глобяване, че на всеки 500м в голям град, всяко село, всеки стълб с камери на АПИ да се глобява. И общините и АПИ, разбира се, набързо ще сложат и двойно и тройно камери и ограничения хранилки с по 30, 50 на всевъзможни места. Една камера струва хиляди и ще я избият за дни.
    Катастрофите стават основно заради:
    - лошите пътища
    - влачещи се на пътя. Да, кой не е виждал какво става, ако някой влачи с 80 на път за 90 и отзад стане дълга колона? Как почват рискови изпреварвания и от там катастрофи?
    - пияни и дрогирани или нагли шофьори. Ама тях МВР ги знае, имат куп фишове, но не се пипат до сакатлък без опция да ги спасят да стане.
    Колко са катастрофите с 60 при ограничение 50, 100 при 90, 40 при 30, та да трябва на всеки метър да се снима и глобява? Тези с 160 са джигитите с връзки. Нормален човек така не кара никъде. Може да мине с 100-120 на прав празен път километър напред видим с 0 коли наоколо веднъж на година, ама при други коли ще кара и той с 90. И такива катастрофи реално няма.

    10:42 09.06.2026

  • 29 анонимен

    4 2 Отговор
    Заради избора си за Радев може не просто да сме на опашката, а изобщо да не сме в Европа. А да се наредим до Лукашенко, Киргизстан, Таджикистан и какъвто и да е там -стан от Р у с с к и й м и р.

    10:43 09.06.2026

  • 30 асфалтовата

    2 1 Отговор
    Аман от тези " специалисти" от ИПБ

    10:43 09.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 анонимен

    3 2 Отговор
    Радев иска да направи евроскептичен завой идеологическа хватка на Русия. Основното му мото е да продава страхове. Когато има криза той казва следвайте ме без да говори, но за къде. Към Русия където е диктатурата, болката. Той открадне протеста.

    10:47 09.06.2026

  • 33 анонимен

    2 2 Отговор
    Радев създаде триумвират. Боко, Делянчо и Радев навлизат в държавните структори с групировките си: ГЕРБ, НН, ПБ и олигарсите които стоят зад тях. При партиите има мандати и се избират лидерите, а при тях трябва някои да изчезне, за да заеме друг групировката а най вероятно ще се разпадне. Когато тия тримцата Борисов, Пеевски, Радев останат извън парламента Те тогава България ще се оправи, ще има европейски път на развитие без мафиотско завземане държавните институции, кражби и без зависимости от Москва която чрез Радев иска да ни завземе, погълне. Без външно и вътрешно поробване.

    10:49 09.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 анонимен

    1 1 Отговор
    България ще се оправи когато Борисов(ГЕРБ) заедно с дружката си Пеевски(НН) и другият представител на групировка партия Радев(ПБ който с Митрофанова с олигарсите му и мутри ТИМ ) , заедно тримцата останете извън парламента. Те тогава България ще има европейски път на развитие без мафиотски кражби и без зависимости от Москва. Без външно и вътрешно поробване.

    Коментиран от #45

    11:22 09.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Няма по жалко нещо от тролей

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "анонимен":

    на мафията ПП и ДБ!

    11:24 09.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

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