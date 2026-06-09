ИПБ до Радев: Представените „мерки“ за пътна безопасност не са реформа

"Уважаеми господин Радев,

Представените от кабинета „мерки“ за пътна безопасност не са реформа, а стари учебникарски трикове за печелене на политическо време, прилагани от предходния кабинет." Това пишат в писмото си до премиера от Института за пътна безопасност и допълват:

Настояваме за незабавни отговори по следните критични точки:

Претоплени и неработещи мерки: Те механично повтарят дейности като "координация", "обезопасяване на участъци с концентрация на ПТП" и "електронен обмен на информация". Г-н Премиер, всичко това вече е направено, но реален резултат няма! Повтарянето на провалени подходи с очакването на нов изход е признак на управленско безсилие.

Бягство от отговорност на ключови министри: По време на обсъждането на тази критична за обществото тема демонстративно отсъстваха ключови министри – начело с министъра на регионалното развитие и благоустройството. Къде изчезна същият този министър, който иначе е изключително медийно активен, но липсва точно тогава, когато трябва да се поеме лична отговорност за безопасността на инфраструктурата?

Пълна липса на измерими резултати: Обществото има право да знае какви са конкретните цели, в какъв срок трябва да бъдат постигнати и колко спасени човешки живота са заложени в плановете Ви. Липсата на ясни показатели е сигурен знак за бягство от отговорност при последващ провал.

Българските граждани Ви дадоха мандат за реални реформи, а не за административно отбиване на номера. Ако правителството и ресорните Ви министри нямат експертиза да спрат войната по пътищата, потърсете незабавно съдействие.

Всяко Ваше забавяне се плаща с човешки животи. Време е за нова политика, персонална отговорност и измерими резултати!