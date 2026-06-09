ИПБ до Радев: Представените „мерки“ за пътна безопасност не са реформа

"Уважаеми господин Радев,
Представените от кабинета „мерки“ за пътна безопасност не са реформа, а стари учебникарски трикове за печелене на политическо време, прилагани от предходния кабинет." Това пишат в писмото си до премиера от Института за пътна безопасност и допълват:
Настояваме за незабавни отговори по следните критични точки:
Претоплени и неработещи мерки: Те механично повтарят дейности като "координация", "обезопасяване на участъци с концентрация на ПТП" и "електронен обмен на информация". Г-н Премиер, всичко това вече е направено, но реален резултат няма! Повтарянето на провалени подходи с очакването на нов изход е признак на управленско безсилие.
Бягство от отговорност на ключови министри: По време на обсъждането на тази критична за обществото тема демонстративно отсъстваха ключови министри – начело с министъра на регионалното развитие и благоустройството. Къде изчезна същият този министър, който иначе е изключително медийно активен, но липсва точно тогава, когато трябва да се поеме лична отговорност за безопасността на инфраструктурата?
Пълна липса на измерими резултати: Обществото има право да знае какви са конкретните цели, в какъв срок трябва да бъдат постигнати и колко спасени човешки живота са заложени в плановете Ви. Липсата на ясни показатели е сигурен знак за бягство от отговорност при последващ провал.
Българските граждани Ви дадоха мандат за реални реформи, а не за административно отбиване на номера. Ако правителството и ресорните Ви министри нямат експертиза да спрат войната по пътищата, потърсете незабавно съдействие.
Всяко Ваше забавяне се плаща с човешки животи. Време е за нова политика, персонална отговорност и измерими резултати!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Развитие
10:07 09.06.2026
2 Някой
10:11 09.06.2026
3 604
10:11 09.06.2026
4 604
10:13 09.06.2026
5 анонимен
Коментиран от #21
10:13 09.06.2026
6 ИПБ са гербаджии
10:13 09.06.2026
7 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
Кое негово действие през този период, дава надежда, че този аватар на руско-българската мафия ще се бори със съветския модел на ограбване на държавата ?!
Как си мислите, че този проект, кРадев, ще се бори с 300-та БКП-ДС фамилии, инсталирани от Москва да управляват всички ключови сектори в икономиката и властта ?!
Коментиран от #15, #40, #43, #46, #48
10:14 09.06.2026
8 Хващайте
10:14 09.06.2026
9 Докато Хунтата на Демерджиевите
Коментиран от #16
10:16 09.06.2026
10 Гyмен кРадев БОгаТАШа
10:16 09.06.2026
11 Тодар Живков
10:17 09.06.2026
12 АГАТ а Кристи
Дре ме му на решетниковото чадо.
Важното е, че стадото изблея в негова полза !
Коментиран от #17
10:18 09.06.2026
13 грантояд
10:18 09.06.2026
14 Румен Кауфланда
С грижа за хората !
10:18 09.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Пиночет е в Банкя
До коментар #9 от "Докато Хунтата на Демерджиевите":Активирал е хранилкаджиите.
10:19 09.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Русия е враг №1 на българите! 🇧🇬
Коментиран от #31, #34, #35, #36, #37, #38, #39, #44, #47, #49
10:23 09.06.2026
19 След
До коментар #15 от "Ха ХаХа":Като се показа от някое блато в руските степи си избърши сур ата, че ти се стичат жабешки фъш кии
10:25 09.06.2026
20 Питане
До коментар #17 от "Задръстен":Сиф или стиска ли си турнал на портрет пред кревата си, че да те вдъхновява с комунистически гну.сотии, не грам от нико с чайне и пам.перс ?
Поне го смени, че квартала се изнася заради фоня.та ти !!!
10:32 09.06.2026
21 Докато
До коментар #5 от "анонимен":продадени глупаци като теб тролят, винаги народа с мозък ще гласува за Радев!
10:35 09.06.2026
22 анонимен
10:36 09.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 анонимен
10:40 09.06.2026
27 НПО-то се обади
10:41 09.06.2026
28 хаха
Катастрофите стават основно заради:
- лошите пътища
- влачещи се на пътя. Да, кой не е виждал какво става, ако някой влачи с 80 на път за 90 и отзад стане дълга колона? Как почват рискови изпреварвания и от там катастрофи?
- пияни и дрогирани или нагли шофьори. Ама тях МВР ги знае, имат куп фишове, но не се пипат до сакатлък без опция да ги спасят да стане.
Колко са катастрофите с 60 при ограничение 50, 100 при 90, 40 при 30, та да трябва на всеки метър да се снима и глобява? Тези с 160 са джигитите с връзки. Нормален човек така не кара никъде. Може да мине с 100-120 на прав празен път километър напред видим с 0 коли наоколо веднъж на година, ама при други коли ще кара и той с 90. И такива катастрофи реално няма.
10:42 09.06.2026
29 анонимен
10:43 09.06.2026
30 асфалтовата
10:43 09.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 анонимен
10:47 09.06.2026
33 анонимен
10:49 09.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
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42 анонимен
Коментиран от #45
11:22 09.06.2026
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44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Няма по жалко нещо от тролей
До коментар #42 от "анонимен":на мафията ПП и ДБ!
11:24 09.06.2026
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