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Министърът на транспорта: Милиарди левове са потънали, вместо да се използват за реформа в БДЖ

Министърът на транспорта: Милиарди левове са потънали, вместо да се използват за реформа в БДЖ

21 Юли, 2026 10:03 855 25

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  • бдж

Няма нито един нормално завършен договор за изграждане на железен път от 2015-2017 година до момента, каза още Георги Пеев

Министърът на транспорта: Милиарди левове са потънали, вместо да се използват за реформа в БДЖ - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Милиарди левове са потънали, вместо да се използват за реформа в БДЖ. Това заяви транспортният министър Георги Пеев в студиото на „Денят започва“ по БНТ. 17 от сключените през годините договори вече се проверяват от Европрокуратурата, добави той. На този етап не е обсъждана темата за приватизация на железниците.

Георги Пеев – министър на транспорта: "За да има адекватни железници, трябва да има изпълнени няколко условия. Трябва да имаме добър подвижен състав – климатизиран, с интернет, трябва да имаме добра железопътна инфраструктура, добри системи за безопасност и не на последно място – обучен и компетентен персонал. Ние нямаме нито едно от тези неща. Защото през годините са влагани десетки милиони с нулев резултат. Това е факт. Направихме проверка в сектора и сме сезирали съответните институции. Мога да ви кажа, че няма нито един нормално завършен договор за изграждане на железен път от 2015-2017 година до момента.

БНТ: Какви договори има?

Има стотици сключени договори, някои от тях без финансиране. Мога да ви кажа, че над 50% от железопътната мрежа е с ограничение на скоростта. Само 116 от вагоните, които имаме, са климатизирани. Някои от тях дори при 35 градуса работят неефективно. Общият брой на вагоните е 266, а са необходими 285. Много хора искат през лятото да ползват спални вагони, а ние нямаме такива. Има няколко броя, които са от 1975-1980 година.

БНТ: Казахте, че са давани много милиони. Къде са тези милиони?

- Не милиони – милиарди. Къде са трябва да го кажат институциите, които имат отношение по темата. Ние сме предоставили договорите. Неслучайно съм казвал няколко пъти, че има 17 договора, които се разследват от Европейската прокуратура. Министерството на транспорта съдейства изключително сериозно на институциите, за да бъде установена истината."

Министърът коментира и разполагането на американски самолети на авиобаза „Безмер“.
„Нека да започнем с фактите. Първо, има споразумение между България и Съединените американски щати още от 2006 година за сътрудничество в областта на отбраната. Летище „Безмер“ е определено като база за съвместно използване. Трябва да бъдем честни с нашите граждани. Имаме споразумение с партньорска държава и на базата на това споразумение има съответните процедури. Трябва да се спазват. Решително правителството премести самолетите от сърцето на София. Освен всичките административни проблеми, свързани с безопасността, нарушаване на полети, усещането на хората за тревожност не може да бъде лесно пренебрегвано.“, каза Георги Пеев.

Около 300 институции, включително и общините, отговарят за пътната безопасност в страната. На въпрос каква е ефективността, министърът отговори:

"България разполага с изключително сериозен набор от данни, но най-големият проблем е координацията на тези данни между отделните институции. Целта на този план, който се координира от Министерството на транспорта, е тези данни да бъдат обединени в един интегриран пакет, който да се използва в реално време. Да се създаде рисков профил на отделните превозвачи, които участват в трафика – било то автомобили или тежкотоварен трафик – и тази информация да се използва за превенция. Безопасността не е само наказание. Наказанията са лесно приложими, но нашата цел е да направим превенция – в реално време да виждаме какво се случва на пътя и отделните институции, които имат различни отговорности, да могат да реагират своевременно."

Министърът подчерта, че цялото общество трябва да работи за подобряването на безопасността по пътищата.
"Няма да спра да повтарям – смяната на мантинелите и промяната на манталитета са две различни неща. Трябва да започнем от семейството, от образованието и от обучението на младите водачи. Цялото общество трябва да застане зад тази кауза."

На въпрос тежкотоварните автомобили ли са основният виновник за тежките катастрофи, министър Пеев отговори:

"Проблемът е комплексен. Нека започнем със състоянието на пътищата и магистралите. Аз продължавам да твърдя, че ние нямаме магистрали, а скоростни пътища. Добрата инфраструктура е отправна точка за безопасност на пътя. Лесно можем да ограничим движението на тежкотоварни автомобили в пиковите периоди, но тогава възниква въпросът къде да бъдат поставени. Има ли изградени паркинги със съответните места за почивка? Това отнема време и планиране. Ще заложим такива паркинги в плана, защото дългосрочното планиране е изключително важно. Много институции казват, че от години са искали да приложат тези мерки, но въпросът е защо не са били приложени. Първо трябва да се планира, да се проектира и след това да се изгради."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    14 8 Отговор
    Като му гледам физиономията на тоя, съм сигурен, че нови млрд ще потънат.

    Коментиран от #20

    10:05 21.07.2026

  • 2 продавай на китаеца Мунчо

    10 6 Отговор
    Поредният, които ще ни убеждава, че кацата е продънена и ще трябва да се тегли нов дълг, за да има климатици и интернет по вагоните с пенсионери.

    10:08 21.07.2026

  • 3 Радев

    11 5 Отговор
    Кирливите ризи ще излязат на яве..! В един момент сопата ще бъде заменена с винкел..!

    10:10 21.07.2026

  • 4 Уха

    15 4 Отговор
    Горкият РунДьо нищо не знае за кражбите само за кинтите. При пет служебни кабинета и две Сглобки е паднал в България от Марс с парашута на Шиши

    Коментиран от #7

    10:10 21.07.2026

  • 5 Окооо

    14 7 Отговор
    Във всяка една сфера, изтекли и изчезнали милиарди ! Това е тежкото наследство на режима Пеевски- Борисов и техните патерици! И сега ревът, че имало голям бюджетен дефицит! Арогантни и неморални управление на правителства на този модел, съсипаха и ограбиха Родината! Очакваме съд, справедливост и възмездие, след съдебната реформа!

    Коментиран от #24

    10:11 21.07.2026

  • 6 ах този Борисофф!

    6 1 Отговор
    Как може да не намери без пари още 300-400 вагона и поне 200 спални вагони че да удоволетвори народонаселението! Откраднал е парите тоя ей! Устафка. Устафка!

    10:14 21.07.2026

  • 7 Даа

    9 6 Отговор

    До коментар #4 от "Уха":

    И да ревете и да не ревете, ще има справедливост и възмездие за съсипията, сътворена от твоите любимци Шиши и Боко. Даже се изгавриха с Конституцията и сложиха домови списък за служебните кабинети и после ни убеждаваш,че едва ли не, това били кабинети на Радев! Фалша и лъжата и лицемерието ги нямате за нищо! Имайте малко срам!

    Коментиран от #13

    10:14 21.07.2026

  • 8 Защо не развалихте договора

    17 0 Отговор
    на Шиши за придобиване на печелившите линии в БДЖ и чистоновите мотриси, бе мошеници?!

    10:16 21.07.2026

  • 9 Ганя Путинофила

    7 2 Отговор
    Кой полезен идиот от Брюксел взе това корумирано племе в ЕС и НАТО?

    10:17 21.07.2026

  • 10 певв

    6 1 Отговор
    Министъра само за БДЖ се пъне ама нещо забравя какъв хаос е в Авиацията. Явно така му е удобно.

    10:17 21.07.2026

  • 11 хе хе

    7 4 Отговор
    Лъжеца Мунчо вика че Борисов и Шиши били лъжели. Направа да падладейш, ти казвам.

    10:18 21.07.2026

  • 12 пуйико

    10 5 Отговор
    Роско водопада от ГЕРБ беше министър на транспотра. Оглозга и БДЖ тоя ГЕРБ айдук. Сега има хотел с водопад и още е на свобода??? А тоя мухльо обикаля телевизиите и дава интервюта и не знае кои е извършителя??? За какво сте ни бре??? До сега Роско вече щеше да чука камъни ако имахте воля. От къде са парите за хотела??? Как е взел земята за хотела??? Само за недоказани доходи и вече щеше да е в райе. Какво само хленчите??? Ще ви гоним. Никаква работа не вършите. Слава на Господ Иисус Христос, ГЕРБ ги изритаха. Сега ви чакаме вас да видим ще вършите ли работа или само ще давате интервюта.

    10:20 21.07.2026

  • 13 Уха

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Даа":

    Тъкмо пък за Бойко ли дето го направи Прецедент с мустаката Цецка ли. Или случайно Корни го издигна без добро от Шиши. Генерал Мишок играещ казачок се показа с американските самолетчета де ги махал ама сами си влизали.

    10:21 21.07.2026

  • 14 един БЪЛГАРИН

    6 2 Отговор
    „Пеевски без прокуратурата и следствието е едно нищо. Той управляваше и продължава да управлява тези институции като лични бухалки за разчистване на сметки и натиск върху неудобни бизнесмени.“

    10:26 21.07.2026

  • 15 Орисник

    8 1 Отговор
    А стига оплакване, друго не можете. Кажи какно ще направиш.

    10:32 21.07.2026

  • 16 селяк

    6 0 Отговор
    как бе? Шкодите от 18 век още бацат

    10:33 21.07.2026

  • 17 Стеф

    4 2 Отговор
    С обикновен съд, дали могат да се решат нещата, или си трябва Народен?!?

    10:33 21.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ще видим

    3 0 Отговор
    колко милиарди ще потънат и под "ръководството" на кривоустия без да има реформи. Скоро и вие ще сте бивши!

    10:39 21.07.2026

  • 20 анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Твой златен шанс е, че не можем да видим ТВОЯТА физиономия. Което и за нас със сигурност е по-добре.

    10:40 21.07.2026

  • 21 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    На откраднари милиарди ,вече потънали ли му викате ,ами ако са потънали извадете ги бря ,та кога ще теглим пак заеми от Ротшилд

    10:41 21.07.2026

  • 22 Дернев

    1 0 Отговор
    "...не на последно място – обучен и компетентен персонал" Персонала трябва да е обучен преди промените иначе ще бъдат похабени, както става сега. Задължително Ротердам трябва да се върже с Карнобат и от там Бс и Вн. Отидете при посланика на Нидерландия да ми свърже с ЖП компанията, която ще осъществява такава връзка и договорете за обмяна на кадри за обучение и управление. Качествена промяна в кадрите е първото задължително условие за успеха на реформата.
    Колкото до самолетите и договора с който се оправдава приемането им, не е сключен за защита на Щатите където им скимне по света. Затова другите страни, които също имат такива договори отказват териториално въвличане в конфликта с Иран. Тези самолети нямат работа в БГ и една или няколко батареи няма да ни помогнат, ако ракетите тръгнат към нас.

    10:42 21.07.2026

  • 23 Госあ

    0 0 Отговор
    Още от същото се очаква. Много поети са писали по темата.

    10:44 21.07.2026

  • 24 Зъл пес

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Окооо":

    От последните 10г,с колко служебници управляваше Радев?За тези периоди не знаем колко милиарди са потънали в нечии джобове.Като гледам доста от сигашните мунчовци са залебили.

    10:46 21.07.2026

  • 25 Няма потънали

    1 0 Отговор
    Всеки лев и всяко евро могат да излязат на светло ! Съсипаха БДЖ и грабиха варварски !

    10:48 21.07.2026

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