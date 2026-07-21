Министърът на транспорта: Милиарди левове са потънали, вместо да се използват за реформа в БДЖ

Милиарди левове са потънали, вместо да се използват за реформа в БДЖ. Това заяви транспортният министър Георги Пеев в студиото на „Денят започва“ по БНТ. 17 от сключените през годините договори вече се проверяват от Европрокуратурата, добави той. На този етап не е обсъждана темата за приватизация на железниците.

Георги Пеев – министър на транспорта: "За да има адекватни железници, трябва да има изпълнени няколко условия. Трябва да имаме добър подвижен състав – климатизиран, с интернет, трябва да имаме добра железопътна инфраструктура, добри системи за безопасност и не на последно място – обучен и компетентен персонал. Ние нямаме нито едно от тези неща. Защото през годините са влагани десетки милиони с нулев резултат. Това е факт. Направихме проверка в сектора и сме сезирали съответните институции. Мога да ви кажа, че няма нито един нормално завършен договор за изграждане на железен път от 2015-2017 година до момента.

БНТ: Какви договори има?

Има стотици сключени договори, някои от тях без финансиране. Мога да ви кажа, че над 50% от железопътната мрежа е с ограничение на скоростта. Само 116 от вагоните, които имаме, са климатизирани. Някои от тях дори при 35 градуса работят неефективно. Общият брой на вагоните е 266, а са необходими 285. Много хора искат през лятото да ползват спални вагони, а ние нямаме такива. Има няколко броя, които са от 1975-1980 година.

БНТ: Казахте, че са давани много милиони. Къде са тези милиони?

- Не милиони – милиарди. Къде са трябва да го кажат институциите, които имат отношение по темата. Ние сме предоставили договорите. Неслучайно съм казвал няколко пъти, че има 17 договора, които се разследват от Европейската прокуратура. Министерството на транспорта съдейства изключително сериозно на институциите, за да бъде установена истината."

Министърът коментира и разполагането на американски самолети на авиобаза „Безмер“.

„Нека да започнем с фактите. Първо, има споразумение между България и Съединените американски щати още от 2006 година за сътрудничество в областта на отбраната. Летище „Безмер“ е определено като база за съвместно използване. Трябва да бъдем честни с нашите граждани. Имаме споразумение с партньорска държава и на базата на това споразумение има съответните процедури. Трябва да се спазват. Решително правителството премести самолетите от сърцето на София. Освен всичките административни проблеми, свързани с безопасността, нарушаване на полети, усещането на хората за тревожност не може да бъде лесно пренебрегвано.“, каза Георги Пеев.

Около 300 институции, включително и общините, отговарят за пътната безопасност в страната. На въпрос каква е ефективността, министърът отговори:

"България разполага с изключително сериозен набор от данни, но най-големият проблем е координацията на тези данни между отделните институции. Целта на този план, който се координира от Министерството на транспорта, е тези данни да бъдат обединени в един интегриран пакет, който да се използва в реално време. Да се създаде рисков профил на отделните превозвачи, които участват в трафика – било то автомобили или тежкотоварен трафик – и тази информация да се използва за превенция. Безопасността не е само наказание. Наказанията са лесно приложими, но нашата цел е да направим превенция – в реално време да виждаме какво се случва на пътя и отделните институции, които имат различни отговорности, да могат да реагират своевременно."

Министърът подчерта, че цялото общество трябва да работи за подобряването на безопасността по пътищата.

"Няма да спра да повтарям – смяната на мантинелите и промяната на манталитета са две различни неща. Трябва да започнем от семейството, от образованието и от обучението на младите водачи. Цялото общество трябва да застане зад тази кауза."

На въпрос тежкотоварните автомобили ли са основният виновник за тежките катастрофи, министър Пеев отговори:

"Проблемът е комплексен. Нека започнем със състоянието на пътищата и магистралите. Аз продължавам да твърдя, че ние нямаме магистрали, а скоростни пътища. Добрата инфраструктура е отправна точка за безопасност на пътя. Лесно можем да ограничим движението на тежкотоварни автомобили в пиковите периоди, но тогава възниква въпросът къде да бъдат поставени. Има ли изградени паркинги със съответните места за почивка? Това отнема време и планиране. Ще заложим такива паркинги в плана, защото дългосрочното планиране е изключително важно. Много институции казват, че от години са искали да приложат тези мерки, но въпросът е защо не са били приложени. Първо трябва да се планира, да се проектира и след това да се изгради."