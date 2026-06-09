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15-годишният, загинал при катастрофа в Ловешко: Успал се за училищния автобус и взел колата на баща си
  Тема: Войната на пътя

15-годишният, загинал при катастрофа в Ловешко: Успал се за училищния автобус и взел колата на баща си

9 Юни, 2026 10:16 1 962 47

  • ученик-
  • загинал-
  • катастрофа-
  • ловеч-
  • училищен автобус

В другия автомобил е имало водач и пътник

15-годишният, загинал при катастрофа в Ловешко: Успал се за училищния автобус и взел колата на баща си - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

15-годишно момче загина вчера при тежка катастрофа в Ловешко, след като автомобилът, който е управлявало, се е ударил челно в насрещно движеща се кола.

По информация на Окръжната прокуратура в Ловеч момчето е трябвало да бъде на училище, но е пропуснало училищния автобус. Останало е вкъщи, където е взело автомобила на баща си и е потеглило без знанието на родителите, обобщи "Нова телевизия".

„Видяло е автомобила на своя баща с ключовете и е решило да го вземе“, посочиха от прокуратурата. По това време бащата е бил в София.

Сигналът за инцидента е подаден около обяд. Катастрофата е станала между селата Български извор и Галата. По първоначална информация пътният участък е бил неравен, като при движение с несъобразена скорост момчето е загубило контрол над автомобила, навлязло е в насрещното платно и се е ударило в лек автомобил.

След сблъсъка двете превозни средства са излезли от пътното платно. 15-годишният водач е загинал на място.

В другия автомобил е имало водач и пътник. По данни на прокуратурата шофьорът е пострадал по-леко, а пътникът е с по-сериозни наранявания, включително счупвания, охлузвания и порезни рани. И двамата са настанени за лечение в болнично заведение и са без опасност за живота.

Разследващите съобщиха още, че водачът на другия автомобил е изследван в Спешна помощ -Ловеч и е дал положителна проба за метамфетамин. Взета е кръвна проба, като резултатите от лабораторния анализ предстоят да бъдат готови и ще имат решаващо значение за случая, предаде Нова тв.


Ловеч / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами той вече

    34 1 Отговор
    няма да прави така...

    Коментиран от #37

    10:17 09.06.2026

  • 2 7878

    27 4 Отговор
    В Български извор няма българи, но все пак жалко за детето. Както е казал писателяят - от ума си пати.

    Коментиран от #15

    10:19 09.06.2026

  • 3 Сила

    20 1 Отговор
    "Напред , науката е слънце ...."
    🌞🔞

    10:19 09.06.2026

  • 4 име

    31 1 Отговор
    Ех, какво ученолюбиво дете е било. Гледало е клипчета как се кара кола и решило да се пробва. Но, мал шанс.

    10:20 09.06.2026

  • 5 Русодебил

    22 3 Отговор
    Нема по голем дебил от бг дебила!

    Коментиран от #39

    10:20 09.06.2026

  • 6 Бивш Ученик

    43 0 Отговор
    И мен ме е учил баща ми от малък да карам. Но никога не бих посмял да взема колата. Това означава като се прибера след това, той да ми направи гърба син. Преди да учите децата да карат, научете ги какъв бой ще ядат ако я вземат без да питат .

    Коментиран от #33

    10:21 09.06.2026

  • 7 доста заплетен инцидент . амфети и

    14 1 Отговор
    неправоспособен . какви шофьори има по пътищата . добре че не са отнесли някой невинен и добър правоспособен водач . заради подобни загиват невинни . да оправят неравностите на пътя . да турат асвалт малко .

    Коментиран от #8

    10:22 09.06.2026

  • 8 Абе

    27 0 Отговор

    До коментар #7 от "доста заплетен инцидент . амфети и":

    Какви амфети бе? Пак фалшив тест.
    И какво толкова решаващо значение ше има това, човекът си е карал уставно, а синковецът го е връхлетял челно.

    Коментиран от #35, #43

    10:26 09.06.2026

  • 9 Науката е слънце

    27 1 Отговор
    Колко ученолюбиво оправдание...., ако наистина беше ученолюбив щеше да става рано и нямаше да му хрумне да краде на татко колата.

    10:27 09.06.2026

  • 10 Мдаа

    10 16 Отговор
    Откакто прАгресивна Бългалия е на власт, нароода се изтрепа от бързане по пътя към проглеса.

    Коментиран от #36

    10:30 09.06.2026

  • 11 Анджо

    10 1 Отговор
    За това родителите не трябва да ги учат преди курсовете да карат. Като изкара курсовете да го учи, защо курса е кратък и липсата на има значение.

    Коментиран от #22, #41

    10:31 09.06.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    24 0 Отговор
    Кво е тва училище в 12 часа бе?
    Станал синковеца в 12 и закъснял за час та хукнал с колата?

    Пак фалшив тест, ще го отнесе човека само щото едно леке решило да се трепе.
    И пак калпав път

    Коментиран от #21

    10:31 09.06.2026

  • 13 Той

    20 0 Отговор
    100% е ходил и друг път на училище с колата

    Коментиран от #24

    10:32 09.06.2026

  • 14 Буден

    9 0 Отговор
    Дали бащата му е разрешавал да шофира и преди?

    10:32 09.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сега ще изкарат виновен другия водач

    16 0 Отговор
    То е ясно че винаги става нещо на обратно. За мен вината е на бащата който бил в София но без колата и без ключовете. Хайде холан малкия се бил успал. Малкия се е подготвял за този момент да вземе ключовете и да подкара колата. Вината е на бащата !!!

    10:33 09.06.2026

  • 17 Още малко и ще повярвам че е

    12 0 Отговор

    До коментар #15 от "Циганин":

    Тръгнал да отива на училище. Когато ги разправят тия неща вярват ли им хората. Може би бабите по пейките.

    10:35 09.06.2026

  • 18 Логика

    14 0 Отговор
    Водачът на другия автомобил е изследван в Спешна помощ -Ловеч и е дал положителна проба за метамфетамин. Може да се е друсал, но в случая няма никаква вина за ПТП то.

    10:37 09.06.2026

  • 19 Не ходят на училище но всичките имат

    11 0 Отговор

    До коментар #15 от "Циганин":

    Дипломи. Даже една жена уж образована разправя че учителката казвала че циганчето в класа даже било много умно. Едната лъжкиня другата наивна. Нямам думи.

    10:38 09.06.2026

  • 20 Тъй

    7 0 Отговор
    В другия автомобил е имало водач и пътник. А колко по-правилно би звучало, В другия автомобил освен водача, е имало и още един коцузлия.

    10:41 09.06.2026

  • 21 Абе

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":

    Верно, къ се е успал на обед.

    10:42 09.06.2026

  • 22 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Анджо":

    Глупости!
    То е ни така, ни така, но Всъщност бих казал, че е обратно и по-скоро написаното от "Бивш Ученик" е малко по-правилния подход.

    На курсовете не те учат нищо!!! НИЩО!!! Взимат се едни пари и се дава един документ - толкова! Ако има отговорни родители после доучват детето преди да го пуснат да кара само, ако не - имаш един правоспособен убиец, който ще се самообучава години и най-вероятно ще придобива грешни навици.

    Да го научиш може би не е толкова лошо, след 16-17 само че както е казал колегата, трябва ясно да знае, че ако пипне ключ без твое позволение ще го смажеш от бой и няма да види кола и за 40тия си рожден ден.

    Коментиран от #25

    10:42 09.06.2026

  • 23 Бай Ху (By Who)

    6 0 Отговор
    Тези хора в това село нямат ли будилници?

    Коментиран от #45

    10:43 09.06.2026

  • 24 Той си е пътувал редовно с колата

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "Той":

    Те са толкова самонадеяни. И уверени защото никога не наказват извършителите на престъпления в България.

    10:43 09.06.2026

  • 25 Бай Ху (By Who)

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "ДрайвингПлежър":

    Господине, крайно време е да се издаде закон ключовете за колите да се съхраняват в сейв като пистолетите.

    Коментиран от #42

    10:46 09.06.2026

  • 26 Абе не бе

    6 0 Отговор
    И този е бил бръз и яростен.

    10:48 09.06.2026

  • 27 007 лиценз ту кил

    4 1 Отговор
    Естествен подбор.

    10:49 09.06.2026

  • 28 НПОтата промиват мозъците на учителите

    8 0 Отговор
    Че циганите са много умни и трябва да има дипломи и шофьорски книжки Защото като са умни шофьори са умни трафиканти и ето ти няколко бона на куп. После българите се чудят от къде циганите имат пари. Ами прави катастрофа но системата изкарва другия виновен. Това пак непеотата са го подготвили във времето. И циганите така си живеят. На гърба на хората.

    Коментиран от #47

    10:51 09.06.2026

  • 29 Бил Употребил

    1 0 Отговор
    Какво дето не е успял да го понесе?

    10:52 09.06.2026

  • 30 665

    4 2 Отговор
    Малкият Винету яхнал мустанга към вечните ловни полета на Великия Дух !

    Коментиран от #32

    10:53 09.06.2026

  • 31 Даже е искал да направи катастрофа

    8 1 Отговор
    Защото ще изкарат виновен другия. И той ще плаща а циганина ще взема пари и така си живеят на готово. Даже убиват умишлено. Българите сме жертви. На всяка крачка. НПО така иска.

    10:54 09.06.2026

  • 32 Да но тежко ранил невинен човек

    9 1 Отговор

    До коментар #30 от "665":

    Най тежко е пострадал пътника а другия шофьор системата ще го изкара виновен и може даже да плаща. Вижте медиите какво правят. Винаги изкарват отсрещния виновен.

    10:58 09.06.2026

  • 33 Динко

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бивш Ученик":

    Ааа, сега не може да се посяга над личноSтта на д3тето, дори и да си му родител (по новите закоNи).

    11:04 09.06.2026

  • 34 ИВАН

    6 0 Отговор
    Хахаха, тоя м.анго го изкараха големия ученолюбивец, дал си живота за наука и образование, смешки .... сега ще изкарат невинния виновен и все някой ще им плаща на ма.нгустите, а те само ще се въдят.

    11:05 09.06.2026

  • 35 Територията БГ

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Абе":

    То тъй ама на територията всеки е виновен до доказване на противното. Като нищо ще го обвинят без да има вина за инцидента. Ако пък скръбта на родителите е подплатена с пари за скъп адвокат, “ангелчето на мама” ке бъде оневинено.

    11:09 09.06.2026

  • 36 Атнлантизма е зло

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мдаа":

    Ходи се прегледай

    11:10 09.06.2026

  • 37 А и родителите ще се невинни

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами той вече":

    Ами той вече
    281ОТГОВОР
    няма да прави така...

    11:16 09.06.2026

  • 38 Селски келеш

    2 0 Отговор
    На плейстейшъна не става така. Като катастрофирам, натискам копчето и готово.

    11:17 09.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Тити на Кака

    2 1 Отговор
    Този случай за пореден път доказва древногръцката теза, че ученолюбието е вредно за човешкото здраве!

    11:18 09.06.2026

  • 41 момчето е можело да изчака чешка книжка

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Анджо":

    Анджо
    51ОТГОВОР
    За това родителите не трябва да ги учат преди курсовете да карат. Като изкара курсовете да го учи, защо курса е кратък

    11:20 09.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 в Плевен имало най-новата лаборатория

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Абе":

    Абе
    250ОТГОВОР
    До коментар 7 от "доста заплетен инцидент . амфети и":

    Какви амфети бе? Пак фалшив тест.

    11:24 09.06.2026

  • 44 Хорейшо

    0 0 Отговор
    Добре, че е бързал за училище.... Ако се е връщал.... още имаше да ги броим.

    11:30 09.06.2026

  • 45 СЛОНЪТ Г@Й

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Бай Ху (By Who)":

    МИ ЯВНО ВЕЧЕ Е ...ПИЛЕШКА ЯХНИЯ..🐓

    11:35 09.06.2026

  • 46 Гост

    0 0 Отговор
    Какво желание за просвета е имало в днешната младеж!

    11:47 09.06.2026

  • 47 Освен на учителите непео

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "НПОтата промиват мозъците на учителите":

    Промива мозъците в правосъдието и ето резултата. Първо учителката казва на родителите че циганите са много добри и много умни решават задачи такива неща. Дават им диплома и книжка. Правят катастрофа и убиват хора но правосъдието твърди че са много добрички и не са виновни и хайде другия водач в НПОлаборатороя. И виж ти непео резултат кой виновен.

    11:50 09.06.2026

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