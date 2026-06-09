15-годишният, загинал при катастрофа в Ловешко: Успал се за училищния автобус и взел колата на баща си

15-годишно момче загина вчера при тежка катастрофа в Ловешко, след като автомобилът, който е управлявало, се е ударил челно в насрещно движеща се кола.
По информация на Окръжната прокуратура в Ловеч момчето е трябвало да бъде на училище, но е пропуснало училищния автобус. Останало е вкъщи, където е взело автомобила на баща си и е потеглило без знанието на родителите, обобщи "Нова телевизия".
„Видяло е автомобила на своя баща с ключовете и е решило да го вземе“, посочиха от прокуратурата. По това време бащата е бил в София.
Сигналът за инцидента е подаден около обяд. Катастрофата е станала между селата Български извор и Галата. По първоначална информация пътният участък е бил неравен, като при движение с несъобразена скорост момчето е загубило контрол над автомобила, навлязло е в насрещното платно и се е ударило в лек автомобил.
След сблъсъка двете превозни средства са излезли от пътното платно. 15-годишният водач е загинал на място.
В другия автомобил е имало водач и пътник. По данни на прокуратурата шофьорът е пострадал по-леко, а пътникът е с по-сериозни наранявания, включително счупвания, охлузвания и порезни рани. И двамата са настанени за лечение в болнично заведение и са без опасност за живота.
Разследващите съобщиха още, че водачът на другия автомобил е изследван в Спешна помощ -Ловеч и е дал положителна проба за метамфетамин. Взета е кръвна проба, като резултатите от лабораторния анализ предстоят да бъдат готови и ще имат решаващо значение за случая, предаде Нова тв.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами той вече
Коментиран от #37
10:17 09.06.2026
2 7878
Коментиран от #15
10:19 09.06.2026
3 Сила
🌞🔞
10:19 09.06.2026
4 име
10:20 09.06.2026
5 Русодебил
Коментиран от #39
10:20 09.06.2026
6 Бивш Ученик
Коментиран от #33
10:21 09.06.2026
7 доста заплетен инцидент . амфети и
Коментиран от #8
10:22 09.06.2026
8 Абе
До коментар #7 от "доста заплетен инцидент . амфети и":Какви амфети бе? Пак фалшив тест.
И какво толкова решаващо значение ше има това, човекът си е карал уставно, а синковецът го е връхлетял челно.
Коментиран от #35, #43
10:26 09.06.2026
9 Науката е слънце
10:27 09.06.2026
10 Мдаа
Коментиран от #36
10:30 09.06.2026
11 Анджо
Коментиран от #22, #41
10:31 09.06.2026
12 ДрайвингПлежър
Станал синковеца в 12 и закъснял за час та хукнал с колата?
Пак фалшив тест, ще го отнесе човека само щото едно леке решило да се трепе.
И пак калпав път
Коментиран от #21
10:31 09.06.2026
13 Той
Коментиран от #24
10:32 09.06.2026
14 Буден
10:32 09.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Сега ще изкарат виновен другия водач
10:33 09.06.2026
17 Още малко и ще повярвам че е
До коментар #15 от "Циганин":Тръгнал да отива на училище. Когато ги разправят тия неща вярват ли им хората. Може би бабите по пейките.
10:35 09.06.2026
18 Логика
10:37 09.06.2026
19 Не ходят на училище но всичките имат
До коментар #15 от "Циганин":Дипломи. Даже една жена уж образована разправя че учителката казвала че циганчето в класа даже било много умно. Едната лъжкиня другата наивна. Нямам думи.
10:38 09.06.2026
20 Тъй
10:41 09.06.2026
21 Абе
До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":Верно, къ се е успал на обед.
10:42 09.06.2026
22 ДрайвингПлежър
До коментар #11 от "Анджо":Глупости!
То е ни така, ни така, но Всъщност бих казал, че е обратно и по-скоро написаното от "Бивш Ученик" е малко по-правилния подход.
На курсовете не те учат нищо!!! НИЩО!!! Взимат се едни пари и се дава един документ - толкова! Ако има отговорни родители после доучват детето преди да го пуснат да кара само, ако не - имаш един правоспособен убиец, който ще се самообучава години и най-вероятно ще придобива грешни навици.
Да го научиш може би не е толкова лошо, след 16-17 само че както е казал колегата, трябва ясно да знае, че ако пипне ключ без твое позволение ще го смажеш от бой и няма да види кола и за 40тия си рожден ден.
Коментиран от #25
10:42 09.06.2026
23 Бай Ху (By Who)
Коментиран от #45
10:43 09.06.2026
24 Той си е пътувал редовно с колата
До коментар #13 от "Той":Те са толкова самонадеяни. И уверени защото никога не наказват извършителите на престъпления в България.
10:43 09.06.2026
25 Бай Ху (By Who)
До коментар #22 от "ДрайвингПлежър":Господине, крайно време е да се издаде закон ключовете за колите да се съхраняват в сейв като пистолетите.
Коментиран от #42
10:46 09.06.2026
26 Абе не бе
10:48 09.06.2026
27 007 лиценз ту кил
10:49 09.06.2026
28 НПОтата промиват мозъците на учителите
Коментиран от #47
10:51 09.06.2026
29 Бил Употребил
10:52 09.06.2026
30 665
Коментиран от #32
10:53 09.06.2026
31 Даже е искал да направи катастрофа
10:54 09.06.2026
32 Да но тежко ранил невинен човек
До коментар #30 от "665":Най тежко е пострадал пътника а другия шофьор системата ще го изкара виновен и може даже да плаща. Вижте медиите какво правят. Винаги изкарват отсрещния виновен.
10:58 09.06.2026
33 Динко
До коментар #6 от "Бивш Ученик":Ааа, сега не може да се посяга над личноSтта на д3тето, дори и да си му родител (по новите закоNи).
11:04 09.06.2026
34 ИВАН
11:05 09.06.2026
35 Територията БГ
До коментар #8 от "Абе":То тъй ама на територията всеки е виновен до доказване на противното. Като нищо ще го обвинят без да има вина за инцидента. Ако пък скръбта на родителите е подплатена с пари за скъп адвокат, “ангелчето на мама” ке бъде оневинено.
11:09 09.06.2026
36 Атнлантизма е зло
До коментар #10 от "Мдаа":Ходи се прегледай
11:10 09.06.2026
37 А и родителите ще се невинни
До коментар #1 от "Ами той вече":Ами той вече
281ОТГОВОР
няма да прави така...
11:16 09.06.2026
38 Селски келеш
11:17 09.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Тити на Кака
11:18 09.06.2026
41 момчето е можело да изчака чешка книжка
До коментар #11 от "Анджо":Анджо
51ОТГОВОР
За това родителите не трябва да ги учат преди курсовете да карат. Като изкара курсовете да го учи, защо курса е кратък
11:20 09.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 в Плевен имало най-новата лаборатория
До коментар #8 от "Абе":Абе
250ОТГОВОР
До коментар 7 от "доста заплетен инцидент . амфети и":
Какви амфети бе? Пак фалшив тест.
11:24 09.06.2026
44 Хорейшо
11:30 09.06.2026
45 СЛОНЪТ Г@Й
До коментар #23 от "Бай Ху (By Who)":МИ ЯВНО ВЕЧЕ Е ...ПИЛЕШКА ЯХНИЯ..🐓
11:35 09.06.2026
46 Гост
11:47 09.06.2026
47 Освен на учителите непео
До коментар #28 от "НПОтата промиват мозъците на учителите":Промива мозъците в правосъдието и ето резултата. Първо учителката казва на родителите че циганите са много добри и много умни решават задачи такива неща. Дават им диплома и книжка. Правят катастрофа и убиват хора но правосъдието твърди че са много добрички и не са виновни и хайде другия водач в НПОлаборатороя. И виж ти непео резултат кой виновен.
11:50 09.06.2026