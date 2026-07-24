От „Възраждане“ искат България да защити българите в автономна Гагаузия срещу действията на властите в Молдова

От „Възраждане“ излязоха с декларация във връзка с ограничаването на правомощията на автономно-териториалната единица Гагаузия. Депутатът Ангел Георгиев каза, че декларацията е продиктувана от развитието на събитията в Република Молдова, които засягат не само вътрешнополитическия живот на страната, но и правата „на една българска автономна общност, с която България има дълбоки исторически, културни, духовни и най-важното кръвни връзки“.
Когато се поставя под съмнение установен модел на самоуправление, гарантиран със закон, и има значение за съхраняване на идентичността на българо-гагаузката общност, Народното събрание на Република България не може да остане безучастно, подчерта депутатът.
Той обясни, че на 9 юли т.г. Конституционният съд на Република Молдова със свое решение е обявил за противоконституционни ключови разпоредби от закона, свързани с особения правен статут на Гагаузия. С това решение автономно-териториалната административна единица беше лишена от правото си самостоятелно да формира собствен избирателен орган, а Народното събрание на Гагаузия загуби правомощието си да участва в назначаването на ръководителите на полицията, службата за информация и сигурност и управлението на правосъдието в региона, посочи Ангел Георгиев.
Той добави, че адвокатът на автономията е поискал спиране на делото и искане от Венецианската комисия на Съвета на Европа на консултативно становище по стандартите на териториалната автономия, а заместник-председателят на Народното събрание на Гагаузия е поискал да се изчака друго висящо дело, свързано с Изборния кодекс, като и двете искания са били отхвърлени от съда.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, а именно тази бързина, съчетана с отказа за консултация с Венецианската комисия, буди основателна тревога, защото под предлог за привеждане в съответствие с Конституцията на практика се демонтира конституционно гарантиран особен статут, посочват от „Възраждане“.
„В Гагаузия живее многобройна историческа общност от българи гагаузи, тясно свързани с българската култура, не можем да останем безучастни, когато правата на самоуправление на тази наша общност биват едностранно и извънпарламентарно преразглеждани“, се казва в декларацията.
В нея се осъжда решението на Конституционния съд на Молдова като акт, който „накърнява духа и предназначението на закона за особения статут на Гагаузия, приет именно да гарантира регионалното самоуправление, а не да бъде заобикалян чрез съдебно тълкуване“.
Призоваваме компетентните органи на Молдова да потърсят становището на Венецианската комисия, преди да предприемат по-нататъшни стъпки.
Настояваме българското външно министерство да проследи внимателно ситуацията и да предприеме необходимите дипломатически действия в защитата интересите на нашите сънародници, както в Гагаузия, така и в цялата Република Молдова, прочете Ангел Георгиев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Единствената българска партия която защитава българския интерес е Възраждане! За всеки който още не е разбрал.
12:36 24.07.2026
2 kоkорчо 💋🍌
а тоз е пръв гагауз
12:37 24.07.2026
3 Костадин Костадинов
Възраждане протяга ръка на измамените българи! Ние не сме изневерили никога досега нито на идеите, нито на избирателите си. С вашата подкрепа, уважаеми сънародници, Възраждане не просто ще стане първа политическа сила, но ще задвижи процеси на глобално ниво. Знаем какво искате, защото същото искаме и ние – свобода, независимост и благоденствие. Само Възраждане може да осъществи тези наши общи цели и с ваша помощ ще го направим заедно!
Коментиран от #14, #16, #18
12:37 24.07.2026
4 Сила
Имам чувството , че депутатите в БГ то ги набират на "Комиком " сбирки ...
12:39 24.07.2026
5 Клоун Запартъков с изтекъл срок
12:39 24.07.2026
6 Хъхъ
12:40 24.07.2026
7 оня с коня
Коментиран от #30
12:43 24.07.2026
8 одесоски
12:44 24.07.2026
9 Крим е узки
12:46 24.07.2026
10 Анонимен
12:48 24.07.2026
11 СВО 1 611 дни РЕЗИЛ
Коментиран от #25
12:48 24.07.2026
12 Пилотът Гошу
Когато държавата наистина е трябвало да се намеси, нея не можеш я откри и с Джеймс Уебб... Примери колкото щеш...
Съвсем спокойно можем да купим един суперкомпютър, да му пляснем един ИИ и той да управлява държавата. Даже ще е финансово на голяма далавера... После всичките тея калинки директно на полето да копаят...
12:52 24.07.2026
13 Румен Решетников
М?
12:53 24.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Шоп
Оказаха се с онзи невероятен вкус, който помня и няма абсолютно нищо с това, което купих вчера от магазина.
Земеделието ни загива, защото другарите одържавиха земята на хората след 1944г, а сега се "тюхкат за пред народа, че няма родно производство"
Коментиран от #17
12:54 24.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Пилотът Гошу
До коментар #15 от "Шоп":Само дето до 1989 земеделие имаше. След 1989 обаче всеки цървул реши, че е мениджър.... Индианците са кът, вождове бол...
Коментиран от #19
12:56 24.07.2026
18 ма ДУРО
До коментар #3 от "Костадин Костадинов":Циганите - в родината си - Индия !!!
13:00 24.07.2026
19 Гушо,
До коментар #17 от "Пилотът Гошу":Карай си фърчилото само над русия
13:02 24.07.2026
20 СВО 1 611 дни РЕЗИЛ
13:05 24.07.2026
21 Ангеле, тази държава
13:08 24.07.2026
22 Аятолах Копейкин празнодумеца
13:08 24.07.2026
23 Зеления
-Защо ГЕРБ и ППДБ не убедиха мнозинството да гласува за тях? - защото над 50% от техните послания са в противоречие с мнението на мнозинството
-Защо Възраждане няма да е първа политическа сила?
Защото от Възраждане са инати и не искат да асимилират какво точно искат българите, ще дам плюсовете и минусите на Възраждане
1. Българите искат да сме в ЕС, защото пътуват свободно в него и работят без визи, но не искат да се кланят на Урсула, плюс
2. Българите искат в НАТО, защото то дава усещане за сигурност, но без да казват йес на САЩ, Възраждане искат да не сме в НАТО, минус
3. Българите искат да се върне лева, плюс
4. Българите искат да не се дават пари на Украйна, плюс
5. Българите не искат да ходите да биете коляно в Русия и в Иран, това е същото както бият коляно в Брюксел и Вашингтон, минус
6. Българите искат на вашите митинги да има само български знамена, без руски защото това е същото когато при ППДБ се веят украински знамена, минус
7. Българите искат да са независими и ако сега купуваме изтребители и техника само от САЩ, ако вие дойдете на власт ще ги купувате само от Русия, а зависимостта си е все зависимост, убедете ги че ще купите от Ю.Корея, Ю.Африка, Япония тогава ще ви приемат, минус
Коментиран от #24
13:18 24.07.2026
24 Зеления
До коментар #23 от "Зеления":За да бъде Възраждане първа политическа сила, трябва да си изчисти минусите и да стане истинска патриотична партия. Да, Русия ни е освободила, но и ДА, ген Колев се е бил с руснаците за освобождението на Добруджа, гледайте само България, не се накланяйте нито на запад, нито на изток !
13:18 24.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 БЛОГЪР ОТ МАКСУДА
НИ Е ВОЖДЪТ...
КАКВО КАЖЕ
ТОВА ЩЕ СЕ ВИКА.
13:22 24.07.2026
27 смях в залата
13:25 24.07.2026
28 гагаузите от възраждане
Коментиран от #31
13:34 24.07.2026
29 Рефер
13:37 24.07.2026
30 хората по цял свят
До коментар #7 от "оня с коня":искат да се откъснат от руския геноцид и да станат членове на легални и развиващи се държави но на мацква това не и харесва и затова ги напада а ганчо вика ура...
13:37 24.07.2026
31 да връщат парите
До коментар #28 от "гагаузите от възраждане":преди да тръгнат
13:47 24.07.2026