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От „Възраждане“ искат България да защити българите в автономна Гагаузия срещу действията на властите в Молдова

От „Възраждане“ искат България да защити българите в автономна Гагаузия срещу действията на властите в Молдова

24 Юли, 2026 12:34 748 31

  • възражднане-
  • ангел георгиев-
  • българи-
  • гагаузия-
  • молдова

В Гагаузия живее многобройна историческа общност от българи гагаузи, тясно свързани с българската култура

От „Възраждане“ искат България да защити българите в автономна Гагаузия срещу действията на властите в Молдова - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От „Възраждане“ излязоха с декларация във връзка с ограничаването на правомощията на автономно-териториалната единица Гагаузия. Депутатът Ангел Георгиев каза, че декларацията е продиктувана от развитието на събитията в Република Молдова, които засягат не само вътрешнополитическия живот на страната, но и правата „на една българска автономна общност, с която България има дълбоки исторически, културни, духовни и най-важното кръвни връзки“.

Когато се поставя под съмнение установен модел на самоуправление, гарантиран със закон, и има значение за съхраняване на идентичността на българо-гагаузката общност, Народното събрание на Република България не може да остане безучастно, подчерта депутатът.

Той обясни, че на 9 юли т.г. Конституционният съд на Република Молдова със свое решение е обявил за противоконституционни ключови разпоредби от закона, свързани с особения правен статут на Гагаузия. С това решение автономно-териториалната административна единица беше лишена от правото си самостоятелно да формира собствен избирателен орган, а Народното събрание на Гагаузия загуби правомощието си да участва в назначаването на ръководителите на полицията, службата за информация и сигурност и управлението на правосъдието в региона, посочи Ангел Георгиев.

Той добави, че адвокатът на автономията е поискал спиране на делото и искане от Венецианската комисия на Съвета на Европа на консултативно становище по стандартите на териториалната автономия, а заместник-председателят на Народното събрание на Гагаузия е поискал да се изчака друго висящо дело, свързано с Изборния кодекс, като и двете искания са били отхвърлени от съда.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, а именно тази бързина, съчетана с отказа за консултация с Венецианската комисия, буди основателна тревога, защото под предлог за привеждане в съответствие с Конституцията на практика се демонтира конституционно гарантиран особен статут, посочват от „Възраждане“.

„В Гагаузия живее многобройна историческа общност от българи гагаузи, тясно свързани с българската култура, не можем да останем безучастни, когато правата на самоуправление на тази наша общност биват едностранно и извънпарламентарно преразглеждани“, се казва в декларацията.

В нея се осъжда решението на Конституционния съд на Молдова като акт, който „накърнява духа и предназначението на закона за особения статут на Гагаузия, приет именно да гарантира регионалното самоуправление, а не да бъде заобикалян чрез съдебно тълкуване“.

Призоваваме компетентните органи на Молдова да потърсят становището на Венецианската комисия, преди да предприемат по-нататъшни стъпки.

Настояваме българското външно министерство да проследи внимателно ситуацията и да предприеме необходимите дипломатически действия в защитата интересите на нашите сънародници, както в Гагаузия, така и в цялата Република Молдова, прочете Ангел Георгиев.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    7 15 Отговор
    Не беше прието предложението на Ангел Георгиев („Възраждане“) по бюджета на Министерството на външните работи 17 млн. евро за Украйна да бъдат предоставени на българските общности в чужбина и „да не бъде давана нито стотинка за Украйна“.

    Единствената българска партия която защитава българския интерес е Възраждане! За всеки който още не е разбрал.

    12:36 24.07.2026

  • 2 kоkорчо 💋🍌

    11 4 Отговор
    все пак варненците са им сънародници
    а тоз е пръв гагауз

    12:37 24.07.2026

  • 3 Костадин Костадинов

    8 13 Отговор
    Искам да се обърна към всички измамени и излъгани 1 445 000 българи, гласували на последните избори за Румен Радев. Уважаеми сънародници, знам, че ви боли. Изключително е унизително да бъдеш подведен от човек, в когото си вярвал години наред. Сигурен съм обаче, че не ви мамят за първи път, а и кой не е ставал жертва на лъжа? Аз самият също съм вярвал, също съм давал доверие и също съм бил мамен и лъган по най-грозен начин. Няма наш сънародник, който да не е бил. В крайна сметка да се греши е толкова човешко, така че нищо кой знае колко фатално и непоправимо не е станало. Но за да се продължи напред е важно първо грешката да се осъзнае и след това да се поправи.
    Възраждане протяга ръка на измамените българи! Ние не сме изневерили никога досега нито на идеите, нито на избирателите си. С вашата подкрепа, уважаеми сънародници, Възраждане не просто ще стане първа политическа сила, но ще задвижи процеси на глобално ниво. Знаем какво искате, защото същото искаме и ние – свобода, независимост и благоденствие. Само Възраждане може да осъществи тези наши общи цели и с ваша помощ ще го направим заедно!

    Коментиран от #14, #16, #18

    12:37 24.07.2026

  • 4 Сила

    9 3 Отговор
    Това нещо на фотото от коя общност е , на "Стар Трек " или на " Междузвездни войни " ....
    Имам чувството , че депутатите в БГ то ги набират на "Комиком " сбирки ...

    12:39 24.07.2026

  • 5 Клоун Запартъков с изтекъл срок

    9 9 Отговор
    Благодаря на всички марионетки и васали, които ме подпомагат при строежа на златните туалетни и покупката на замъци по цял свят.

    12:39 24.07.2026

  • 6 Хъхъ

    12 5 Отговор
    Ит какво да ги защити бе льольовци ? От присъединяване към ЕС и НАТО ?

    12:40 24.07.2026

  • 7 оня с коня

    15 8 Отговор
    Възраждане искат гагаузия да бъде Автономна Област,т.е. "Държава в Държавата".Загрижили са се за Българите там ли?Неее,просто изпълняват Заповедите на Москва да саботират и неглижират Молдовското Правителство по всякакъв изкуствен начин за да не бъде Приета Молдова в ЕС и НАТО!Нейсе,в следващото НС няма да ги има и Гласът им няма да се чува изобщо.

    Коментиран от #30

    12:43 24.07.2026

  • 8 одесоски

    5 2 Отговор
    гагаузи

    12:44 24.07.2026

  • 9 Крим е узки

    7 4 Отговор
    Гагаузите били българи, а израждане шиити

    12:46 24.07.2026

  • 10 Анонимен

    2 9 Отговор
    Евроатлантиците казаха и тези хора да бъдат изклани при следващата ескалация, а ние пак ще седим и ще гледаме.

    12:48 24.07.2026

  • 11 СВО 1 611 дни РЕЗИЛ

    13 2 Отговор
    Защо не протестирахте и не защитихте забраната за изучаване на български език още през 2022 год.

    Коментиран от #25

    12:48 24.07.2026

  • 12 Пилотът Гошу

    5 2 Отговор
    Всичките лешпери в парламента са загрижени за всичко останало освен за българите в България.... Лъскане на имидж чрез нищо правене и гръмки дрънканици от които нито нещо зависи, нито нищо...
    Когато държавата наистина е трябвало да се намеси, нея не можеш я откри и с Джеймс Уебб... Примери колкото щеш...
    Съвсем спокойно можем да купим един суперкомпютър, да му пляснем един ИИ и той да управлява държавата. Даже ще е финансово на голяма далавера... После всичките тея калинки директно на полето да копаят...

    12:52 24.07.2026

  • 13 Румен Решетников

    12 4 Отговор
    Защо партията на Копейкин не защитава българската диаспора в Украйна, която е най- голямата извън България от руския обстрел?
    М?

    12:53 24.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Шоп

    6 1 Отговор
    Превъзмогнах себе си и от градината си откъснал една краставичка и един домат, за да ги пробвам с обедния ми сандвич /работя/. Всичко от градината го бера за деца и внуци. Скомина ми е при мисълта, че мога да го изям аз, а не децата...
    Оказаха се с онзи невероятен вкус, който помня и няма абсолютно нищо с това, което купих вчера от магазина.
    Земеделието ни загива, защото другарите одържавиха земята на хората след 1944г, а сега се "тюхкат за пред народа, че няма родно производство"

    Коментиран от #17

    12:54 24.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Пилотът Гошу

    1 7 Отговор

    До коментар #15 от "Шоп":

    Само дето до 1989 земеделие имаше. След 1989 обаче всеки цървул реши, че е мениджър.... Индианците са кът, вождове бол...

    Коментиран от #19

    12:56 24.07.2026

  • 18 ма ДУРО

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Костадин Костадинов":

    Циганите - в родината си - Индия !!!

    13:00 24.07.2026

  • 19 Гушо,

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Пилотът Гошу":

    Карай си фърчилото само над русия

    13:02 24.07.2026

  • 20 СВО 1 611 дни РЕЗИЛ

    7 2 Отговор
    Нормално земеделие е имало преди да започне изпълнение решенията на Петия конгрес на БКП през 1948 год. за масово коопериране. Появата на ТКЗС и особено на АПК слага край на нашето земеделие.

    13:05 24.07.2026

  • 21 Ангеле, тази държава

    2 4 Отговор
    не защитава българите. Като дупетат трябва да го знаеш. Тук защитени са мигрантите, укрите, сингянините, труците, но не и българите, а ти за някакви гагаузи говориш да защитава. Айде малко по-сериозно

    13:08 24.07.2026

  • 22 Аятолах Копейкин празнодумеца

    4 2 Отговор
    На тоя покемон показаха ли му къде се намира сърцето ?

    13:08 24.07.2026

  • 23 Зеления

    4 3 Отговор
    -Защо Радев след толкова много години има мнозинство? - защото успя да излъже мнозинството българи, че ще направи това за което мечтаят, но не го направи, няма и да го направи
    -Защо ГЕРБ и ППДБ не убедиха мнозинството да гласува за тях? - защото над 50% от техните послания са в противоречие с мнението на мнозинството
    -Защо Възраждане няма да е първа политическа сила?
    Защото от Възраждане са инати и не искат да асимилират какво точно искат българите, ще дам плюсовете и минусите на Възраждане
    1. Българите искат да сме в ЕС, защото пътуват свободно в него и работят без визи, но не искат да се кланят на Урсула, плюс
    2. Българите искат в НАТО, защото то дава усещане за сигурност, но без да казват йес на САЩ, Възраждане искат да не сме в НАТО, минус
    3. Българите искат да се върне лева, плюс
    4. Българите искат да не се дават пари на Украйна, плюс
    5. Българите не искат да ходите да биете коляно в Русия и в Иран, това е същото както бият коляно в Брюксел и Вашингтон, минус
    6. Българите искат на вашите митинги да има само български знамена, без руски защото това е същото когато при ППДБ се веят украински знамена, минус
    7. Българите искат да са независими и ако сега купуваме изтребители и техника само от САЩ, ако вие дойдете на власт ще ги купувате само от Русия, а зависимостта си е все зависимост, убедете ги че ще купите от Ю.Корея, Ю.Африка, Япония тогава ще ви приемат, минус

    Коментиран от #24

    13:18 24.07.2026

  • 24 Зеления

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "Зеления":

    За да бъде Възраждане първа политическа сила, трябва да си изчисти минусите и да стане истинска патриотична партия. Да, Русия ни е освободила, но и ДА, ген Колев се е бил с руснаците за освобождението на Добруджа, гледайте само България, не се накланяйте нито на запад, нито на изток !

    13:18 24.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 БЛОГЪР ОТ МАКСУДА

    3 2 Отговор
    КОЦЕ ГАГАУЗА
    НИ Е ВОЖДЪТ...
    КАКВО КАЖЕ
    ТОВА ЩЕ СЕ ВИКА.

    13:22 24.07.2026

  • 27 смях в залата

    7 1 Отговор
    Отново участие в руски хибридни операции. Кога ще защитим Българската общност в Русия ?

    13:25 24.07.2026

  • 28 гагаузите от възраждане

    7 1 Отговор
    да заминават в руското блато и да не се връщат!

    Коментиран от #31

    13:34 24.07.2026

  • 29 Рефер

    4 1 Отговор
    Гагаузкия лидер К.К. ще ги защити...

    13:37 24.07.2026

  • 30 хората по цял свят

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    искат да се откъснат от руския геноцид и да станат членове на легални и развиващи се държави но на мацква това не и харесва и затова ги напада а ганчо вика ура...

    13:37 24.07.2026

  • 31 да връщат парите

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "гагаузите от възраждане":

    преди да тръгнат

    13:47 24.07.2026

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