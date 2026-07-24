От „Възраждане“ искат България да защити българите в автономна Гагаузия срещу действията на властите в Молдова

От „Възраждане“ излязоха с декларация във връзка с ограничаването на правомощията на автономно-териториалната единица Гагаузия. Депутатът Ангел Георгиев каза, че декларацията е продиктувана от развитието на събитията в Република Молдова, които засягат не само вътрешнополитическия живот на страната, но и правата „на една българска автономна общност, с която България има дълбоки исторически, културни, духовни и най-важното кръвни връзки“.

Когато се поставя под съмнение установен модел на самоуправление, гарантиран със закон, и има значение за съхраняване на идентичността на българо-гагаузката общност, Народното събрание на Република България не може да остане безучастно, подчерта депутатът.

Той обясни, че на 9 юли т.г. Конституционният съд на Република Молдова със свое решение е обявил за противоконституционни ключови разпоредби от закона, свързани с особения правен статут на Гагаузия. С това решение автономно-териториалната административна единица беше лишена от правото си самостоятелно да формира собствен избирателен орган, а Народното събрание на Гагаузия загуби правомощието си да участва в назначаването на ръководителите на полицията, службата за информация и сигурност и управлението на правосъдието в региона, посочи Ангел Георгиев.

Той добави, че адвокатът на автономията е поискал спиране на делото и искане от Венецианската комисия на Съвета на Европа на консултативно становище по стандартите на териториалната автономия, а заместник-председателят на Народното събрание на Гагаузия е поискал да се изчака друго висящо дело, свързано с Изборния кодекс, като и двете искания са били отхвърлени от съда.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, а именно тази бързина, съчетана с отказа за консултация с Венецианската комисия, буди основателна тревога, защото под предлог за привеждане в съответствие с Конституцията на практика се демонтира конституционно гарантиран особен статут, посочват от „Възраждане“.

„В Гагаузия живее многобройна историческа общност от българи гагаузи, тясно свързани с българската култура, не можем да останем безучастни, когато правата на самоуправление на тази наша общност биват едностранно и извънпарламентарно преразглеждани“, се казва в декларацията.

В нея се осъжда решението на Конституционния съд на Молдова като акт, който „накърнява духа и предназначението на закона за особения статут на Гагаузия, приет именно да гарантира регионалното самоуправление, а не да бъде заобикалян чрез съдебно тълкуване“.

Призоваваме компетентните органи на Молдова да потърсят становището на Венецианската комисия, преди да предприемат по-нататъшни стъпки.

Настояваме българското външно министерство да проследи внимателно ситуацията и да предприеме необходимите дипломатически действия в защитата интересите на нашите сънародници, както в Гагаузия, така и в цялата Република Молдова, прочете Ангел Георгиев.