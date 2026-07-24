Новини
България »
Мария Бакалова ще участва безвъзмездно в кампанията на Министерството на туризма за популяризиране на България

Мария Бакалова ще участва безвъзмездно в кампанията на Министерството на туризма за популяризиране на България

24 Юли, 2026 13:15 412 10

  • мария бакалова-
  • министерство на туризма

Тя сподели, че е особено впечатлена от българските рози и традицията на розобера, които ще бъдат включени в неин предстоящ проект

Мария Бакалова ще участва безвъзмездно в кампанията на Министерството на туризма за популяризиране на България - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Номинираната за “Оскар” българска актриса Мария Бакалова ще се включи доброволно в инициативата на Министерството на туризма за представяне на страната ни пред света.

На среща с министъра на туризма д-р Илин Димитров тя прие поканата да стане посланик на българския туризъм, споделяйки свои любими места и преживявания. „Имаме нужда от нашите успели и разпознаваеми личности, които да показват гостоприемния облик на България. С успехите си Вие насочихте вниманието на международната филмова индустрия към страната ни и допринесохте все повече чуждестранни продукции да я избират”, каза министър Димитров.

Мария Бакалова сподели, че е особено впечатлена от българските рози и традицията на розобера, които ще бъдат включени в неин предстоящ проект. „Имаме красива и гостоприемна страна и трябва да я показваме пред възможно най-много хора. За това винаги с гордост разказвам за България“, каза актрисата, която бе отличена от министър Димитров със статуетка със златна роза като символ на страната ни.

Мария Бакалова е в България с именити професионалисти за снимките на международна филмова продукция, в която и тя самата участва в главната женска роля. “Във всеки проект, в който влизам, се опитвам да предложа български екипи и локации от България. Включително и сега е така, и това е причината да съм тук в момента”, добави актрисата.

Стартът на инициативата на Министерството на туризма бе даден от победителката в “Евровизия 2026” ДАРА и световния феномен в щангите Карлос Насар.

Междувременно клипове със своите лични послания от любими места в България заснеха и световната кикбокс звезда Стоян Копривленски, олимпийският медалист по сноуборд Тервел Замфиров и олимпийската ни медалистка по биатлон Лора Христова.

Кадрите ще бъдат разпространявани в международни медии и дигитални платформи. Предстои да бъдат привлечени още популярни българи от културата, изкуството и спорта.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тази кой я знае?

    5 3 Отговор
    Ще си показва менструацията вероятно?

    Коментиран от #7

    13:16 24.07.2026

  • 2 авантгард

    2 1 Отговор
    Абе щом се казва Мария, значи е добро момичето.
    Не да избива комплекси с големи букви на някакво съкращение вместо истинското име като едно Д.

    13:18 24.07.2026

  • 3 Е, ами

    3 0 Отговор
    всички работят безвъзмездно! В сравнение с няколко милиарда, какво са няколко милиона! Кого лъжите?!

    13:19 24.07.2026

  • 4 бушприт

    0 0 Отговор
    тя прие поканата да стане посланничка на българския туризъм,

    13:20 24.07.2026

  • 5 въпросче

    3 0 Отговор
    Друга, сегашна снимка на Мария Бакалова нямате ли?

    13:22 24.07.2026

  • 6 Мария не е като

    1 0 Отговор
    Даринчето на което Варна плаща за да стане почетен гражданин 35000€.Що е от Варна все не става.

    13:27 24.07.2026

  • 7 Зеления

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тази кой я знае?":

    А теб кой те знае?

    Това момиче винаги е давало интервюта с положителни думи за родината си и е помагало за доброто лице на България.

    Ти какво постигна за България и какво даде на родината си освен един хейт?

    Коментиран от #9

    13:32 24.07.2026

  • 8 Нерез

    1 1 Отговор
    Тая с кой се чукаше?

    13:32 24.07.2026

  • 9 Гробар

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Зеления":

    България няма лице, а дупе. Заради характерната поза, в която общува с чужденци.

    13:34 24.07.2026

  • 10 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Респект и уважение за Мара Бакалова и Мара Атанасова!🐑🐑🐑🥳🤣👍

    13:44 24.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове