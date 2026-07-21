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Министър Стоянов: Наредбата за служебното време и компенсациите на военнослужещите ще бъде преработена

Министър Стоянов: Наредбата за служебното време и компенсациите на военнослужещите ще бъде преработена

21 Юли, 2026 15:45 597 7

  • димитър стоянов-
  • илияна йотова-
  • граф игнатиево

Стоянов и президентът Илияна Йотова се запознаха с изпълнението на проектите за модернизация на инфраструктурата на 3-та авиобаза в Граф Игнатиево

Министър Стоянов: Наредбата за служебното време и компенсациите на военнослужещите ще бъде преработена - 1
Снимка: МО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Предложеният проект на Наредба за реда за разпределяне, отчитане и компенсиране на служебното време на военнослужещите няма да бъде обнародван в „Държавен вестник“, а ще бъде преработен. Целта е текстовете да гарантират, че няма да има ощетени военнослужещи по отношение на положения извънреден труд“. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на посещение днес в Трета авиобаза в Граф Игнатиево заедно с президента на Република България Илияна Йотова.

„Реакцията на всички военнослужещи по време на общественото обсъждане е много показателна – от 201 становища, 201 бяха негативни. Предложението беше тази наредба да се обнародва в „Държавен вестник“, но аз отказах. Промени ще има и никой няма да бъде ощетен по отношение на извънредния труд“, заяви министърът.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов и президентът Илияна Йотова се запознаха с изпълнението на проектите за модернизация на инфраструктурата на 3-та авиобаза в Граф Игнатиево, както и с процеса на подготовка на летателния и инженерно-техническия състав.

„Вижда се, че базата е дълбоко реконструирана и много неща са направени. Предстоят още пет обекта да бъдат стартирани и се надявам това да се случи в най-близко време. До момента в авиобазата са вложени почти 300 милиона евро“, заяви министърът.

Той отбеляза, че по част от проектите има забавяне, но са предприети необходимите действия за наваксване на изоставането. „Провеждаме срещи с всички изпълнители, за да ускорим работата по обектите и да гарантираме, че модернизацията на авиобазата ще бъде завършена с необходимото качество“, обясни Стоянов.


България
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  • 1 Без име

    5 0 Отговор
    Ако воюват, за всяка минута извън работното време ще им плащат. Така ли?

    15:49 21.07.2026

  • 2 честен ционист

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    Къде са Прахосмукачките?

    15:50 21.07.2026

  • 3 Никой

    2 1 Отговор
    Зеления чорап да прати парцалената кукла да убеждава северния дядо КГБ , да помоли малкото джудже да спре войната.

    15:51 21.07.2026

  • 4 Честито на гласувалите за Муньовщината!

    9 0 Отговор
    Дано се сещате, защо се гриат само за шапкарите. Предсоти едните шапкари да ви бият, ако протестирате, и да ви бусифицират за източния фронт, а дригите ще стоят в тила, за да ви разстрелват, ако дезертирате.

    Коментиран от #5, #6

    15:55 21.07.2026

  • 5 Ха,ха

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Честито на гласувалите за Муньовщината!":

    Шизо, не ти ли спряха нета в психиятрията🤣😂😂

    16:13 21.07.2026

  • 6 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Честито на гласувалите за Муньовщината!":

    По украински модел

    16:15 21.07.2026

  • 7 Този

    1 1 Отговор
    ТОЗИ Е НЕНОРМАЛЕН.

    Военните се пенсионират с

    НАД ДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-РАНО ОТ ЦИВИЛНИТЕ.

    За какво компенсиране ПОВЕЧЕ говори !?!?!?!?!?

    16:22 21.07.2026

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