Йотова: България последователно отстоява позицията, че не съществува военно решение на войната в Украйна

По отношение на конфликта в Украйна България последователно отстоява позицията, че не съществува военно решение на тази война. Позицията ни днес е ясна, въпросът е възможно ли е да се събере мнозинство сред нашите европейски партньори, да ги убедим в нашите аргументи. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на Годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България, предават от БТА.
По думите на държавния глава има дефект в европейската политика, защото няма решение, което да бъде предложено на международната сцена за края на конфликта в Украйна и за условията, по които това е възможно.
Разразилата се дискусия в последните дни относно участието на България в „Коалицията на желаещите" е тема както с вътрешен, така и с международен характер, отбеляза Йотова. Позицията на страната ни в този момент е правилна, добави тя.
Според Йотова създаването на „Коалицията на желаещите" е плод на противоречия между страните. „И целеше в онзи момент, преди повече от една година да компенсира изолирането на Европа, на ЕС, от общия преговорен процес, което тогава ставаше между САЩ и Русия“, заяви тя.
По думите на Йотова се наблюдава изменение в усилията – от намерение за сядане на масата на преговори до по-голяма военна помощ за Украйна и създаване на коалиция вътре в коалициите.
Изправени сме пред риск подобни коалиции да милитаризират външната политика и ние трябва да имаме ясна национална позиция по този въпрос, смята президентът. Съществуването на „сателитни формати“ би имало смисъл, ако представят европейския отговор как да се стигне първо до масата на преговорите и вариантите за успешен край, каза още държавният глава. Йотова е убедена, че стабилността и сигурността на Украйна не могат да се постигнат, когато се прескачат именно тези стъпки и действия.
Нашата страна няма решение за участие във военни или мироопазващи сили без санкцията на Народното събрание, заяви президентът. Военната помощ за Украйна е според санкциите на българския парламент и в рамките на организациите, в които участваме – ЕС и НАТО, добави тя.
Йотова смята, че България не може да бъде пасивна към ставащото в света.
България няма нужда да избира между националната си идентичност и европейската си принадлежност, но трябва да бъдем държава, която предлага решения, а не само да подкрепя вече взети решения, заяви също Йотова. Ние сме последователни, компетентни и добри партньори. Различното мнение или нюансите в определени политики не означават евроскептицизъм, а силни позиции, допълни тя.
Ключовите позиции по важните актуални въпроси се изработват тук в страната, с максимален обществен консенсус и се защитават пред държавите членки, каза също Йотова.
По думите на президента по отношение на Република Северна Македония българската политика е показала, че може да има големи резултати и да бъде успешна, когато сме единни като институции, професионалисти и като общество. Не може да не си признаем, че в целия този период и ние направихме много грешки. Имаме още нерешени въпроси. Не сме убедили всички европейски страни в българската позиция, заяви Йотова.
В речта си тя обърна внимание и на позицията на страната ни по отношение на многогодишната финансова рамка на ЕС.
В изказването си президентът призова да има координация между институциите по отношение на външната ни политика. Най-лошият сигнал, който можем да излъчим навън, е тогава, когато една институция разбира от медиите, че друга институция е взела някакво решение, посочи Йотова. Тя даде за пример споразумението с Украйна, което предходният служебен кабинет е подписало, без да уведоми президента и парламента.
Добре е най-важните решения за България, колкото и да са трудни, да ги взимаме заедно и с консенсус, подчерта Йотова.
Не мога да приема това, че президентът на страната не знае каква е позицията на външно министерство по различни въпроси, отбеляза също президентът. България трябва да говори пред света с един глас, смята Йотова.
В изказването си държавният глава изрази надежда и за подобряване на финансирането на дипломатическите мисии. Нека с общи усилия да направим така, че българското знаме се вее с достойнство, да бъдем надежден и уважаван партньор, призова Йотова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #7
15:35 20.07.2026
2 Сила
Защо Втората световна война завърши с военен разгром на нацистка Германия а не с мирен договор с Адолф Хитлер и приближените му ?!?
Коментиран от #5, #50, #72
15:36 20.07.2026
3 провинциалист
Коментиран от #75
15:37 20.07.2026
4 Какво значи това
15:37 20.07.2026
5 провинциалист
До коментар #2 от "Сила":"защо продължава да води война срещу държавата Украйна и украинския народ" - защото узурпаторът на Украйна продължава да праща украинския народ на фронта.
15:38 20.07.2026
6 Демек
Коментиран от #11, #13
15:38 20.07.2026
7 Ти се грижи
До коментар #1 от "оня с коня":За блатарите 30 35 Хил на месец дават фира.Анадъмо руски тръбар
15:39 20.07.2026
8 Без име
Коментиран от #17, #18
15:40 20.07.2026
9 Пращай летеца да договори мир с
15:40 20.07.2026
10 Герги
15:40 20.07.2026
11 Демек на какъв
До коментар #6 от "Демек":Език е бре да те питам,какво значи.
Коментиран от #20
15:40 20.07.2026
12 Към
15:40 20.07.2026
13 Без име
До коментар #6 от "Демек":Така излиза, според госпожата.
15:41 20.07.2026
14 Един
Коментиран от #16, #37
15:41 20.07.2026
15 Клишета ,
15:42 20.07.2026
16 Без име
До коментар #14 от "Един":Палячо.
15:42 20.07.2026
17 гост
До коментар #8 от "Без име":Никой не иска да я побеждава,само трябва да се измете от Украйна...няма влизане на чужди войски в Русия нали..и ядреното е само ако има заплаха за съществуването на държавата която има ядрено...
Коментиран от #24
15:43 20.07.2026
18 100
До коментар #8 от "Без име":Що, бе, муджахидините ги победиха.
15:43 20.07.2026
19 Чакай Да опънем !
Тогово !
Можем !
И Да Спрем !
15:43 20.07.2026
20 Чист
До коментар #11 от "Демек на какъв":староруски!
15:43 20.07.2026
21 Зло под слънцето
15:44 20.07.2026
22 Без име
15:44 20.07.2026
23 Да де
15:44 20.07.2026
24 Без име
До коментар #17 от "гост":На бас, че няма да се измете, а ще помете Украйна!
Коментиран от #30
15:44 20.07.2026
25 Малий
15:45 20.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Стъкмена
15:45 20.07.2026
28 Горски
Сенчестият флот на украйна отива на дъното, Русия за пореден път показа на киевския режим и западните и господари, че търпението ѝ не е неограничено. От юли Русия показа, че бумерангът винаги се завръща.
15:46 20.07.2026
29 Фори
Коментиран от #42
15:47 20.07.2026
30 Ще го
До коментар #24 от "Без име":доживеш ли?
15:47 20.07.2026
31 Кой какъв е
15:48 20.07.2026
32 Румен
Коментиран от #36, #39
15:49 20.07.2026
33 Защо Ми показвате ?
15:51 20.07.2026
34 Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения
Изолзваме зъбен къртач,електрошок и фадрома.
15:51 20.07.2026
35 Хммм
15:53 20.07.2026
36 Откъде ?
До коментар #32 от "Румен":Че те украинците оставиха ли нещо незаграбено от черноморието ни ?
15:54 20.07.2026
37 Зиленски не търси военно решение
До коментар #14 от "Един":Той търси мирно решение. Вчера се хвалеше че бастисал сто и пет руски кораба и не знам си колко изтребителя и подпалил десетки рафинерии в Русия и още нещо беше , а да оплячкосал Курска област и от десет години бомби Донецк нищо не остана и Крим тоже.
15:55 20.07.2026
38 !!!?
Тази селска погача да каже с кого ще преговаря за спирането на варварската война на Путлер в Украйна...може би с арменския поп !!!?
15:58 20.07.2026
39 Не може
До коментар #32 от "Румен":Обещано е на R-Доган.
15:58 20.07.2026
40 бушприт
16:00 20.07.2026
41 Голям майтап
Коментиран от #45
16:00 20.07.2026
42 провинциалист
До коментар #29 от "Фори":"защо не направиха мирен план с Радев" - кой да направи мирен план с Радев?
Коментиран от #49
16:01 20.07.2026
43 Путин
16:02 20.07.2026
44 България можеше да има смисъл в
16:02 20.07.2026
45 Нещо
До коментар #41 от "Голям майтап":Много ти е смешно. Широко ти е около врата а ?!?
16:04 20.07.2026
46 Ертогрул
16:05 20.07.2026
47 Майора
Коментиран от #55
16:07 20.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 С кого сме
До коментар #42 от "провинциалист":Заедно на тази позиция, че я отстояваме толкова последователно
16:11 20.07.2026
50 Това е илюзия че има разгром на Хитлер
До коментар #2 от "Сила":Всъщност войната е спечелена от САЩ и Великобритания а Съветския съюз е победител на първо четене с 30 милиона жертви. Индустрия изнесена в средна Азия. Разбито селско стопанство. Демотивирани изморено население. Европа бързо се възстановява по плана Маршал. Нацистите се укриват в Америка и пак управляват света. Вече са и ционисти.
16:11 20.07.2026
51 Истината
16:14 20.07.2026
52 Кирил
Другият начин е само военно. Поражение и изтегляне от Украйна. Предаване на военно престъпниците и репарации.
За каква дипломация говори това недоразумение
Коментиран от #56, #57
16:15 20.07.2026
53 Без парашут
16:15 20.07.2026
54 Ъъъ
Коментиран от #74
16:17 20.07.2026
55 провинциалист
До коментар #47 от "Майора":За съжаление гугъл каза: "Да, историята познава множество мирни преговори и дипломатически споразумения, постигнати без да се води война, предотвратявайки ескалацията на въоръжени конфликти. Ето няколко забележителни исторически примера за дипломация, избегнала войната:Карибската криза (1962 г.) Договорът от Тордесиляс (1494 г.) Пактът Бриан-Келог (1928 г.) Преговорите между Египет и Израел (1977 г.)"
16:17 20.07.2026
56 До Кирчо кирливия
До коментар #52 от "Кирил":Кирчо, кирясал, вече е военно и Украйна губи, капитулира, а украинците са спечелили живота си, репарациите са за Европа. Няма да има нефт и газ от Русия, за да имат ще купят и прекрупят, инак слънце....
16:20 20.07.2026
57 Украйна обяви ли война на Русия ?
До коментар #52 от "Кирил":Как тогава ще има военно поражение , репарации , предаване на военно престъпници и каквото там друго казваш. Те не са в състояние на война де юре. Може би де факто но то е нищо ...
16:21 20.07.2026
58 Ъъъ
Коментиран от #63
16:21 20.07.2026
59 Спиро
16:22 20.07.2026
60 Неграмотно
16:24 20.07.2026
61 И тая помия
Абе това зъбатото не разбра ли, че няма да я гласуваме за президент!
Има само един достоен, според мен, и това е Янаки Стоилов!
16:24 20.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 То Федоров беше само
До коментар #58 от "Ъъъ":Повода. На украинците им писна от Зеленски и ширещата се корупция. И да разкара Сирски, вълната набъбва. Цунами ще залее фашисткия режим на наркомана. За това и НАТО се ослушва да отпусне поредния заем/ помощ на укрите!
16:29 20.07.2026
64 Мишел
16:34 20.07.2026
65 Кое не е така ?!
Току що обяви, че е взел решение на заседание на правителството (явно на подпис), България да предостави на Съединените щати базата в Безмер за 8 военни самолета цистерни за военни операции в Близкия изток.
🛬 Радев обяви, че ще предложи на парламентарната група на Радев да гласува в подкрепа на решението. За да може да каже, че не е той, а парламентарната му група.
❌ Този ни вкарва във война. Без мандат на НАТО. Европейският съюз е против! Германия - "Това не е нашата война!". Испания - твърд отказ. Италия - твърд отказ, Турция, Гърция, Франция, Дания, Холандия и т.н. Мнозинството от европейските ни партньори.
📣 Преди изборите говореше друго!
⁉️Какви гаранции дава Радев за сигурността на България днес? За населението и икономиката? Срещу какво? Нали твърди, че нямаме противовъздушна отбрана! Ракети стигат ли дотук? Повтарям - НАТО не участва в тази война! Оттам гаранции няма!
🔔 Няма каша, в която Радев да не забърка България за три месеца.
16:39 20.07.2026
66 Борислав Дичев
16:39 20.07.2026
67 Убирай си партакешите.
Само си прибираш заплатата .
16:41 20.07.2026
68 Мунчо Копейкин празнодумеца
❓ Кога Радев ще отиде в Москва – не като ястреб, а като гълъб на мира, за да защити тезите си лице в лице с агресора?
❓ Кога българският премиер ще организира онази международна среща, на която с лични дипломатически усилия войната да бъде преустановена? Ще предложи ли София за домакин на мирна конференция?
❓ Кога позицията за „преговори на всяка цена“ ще бъде облечена в конкретен план с гаранции за суверенитета на нападнатата държава, а не просто в критика към евроатлантическите съюзници?
❓ Кога ще видим Радев на официално посещение в Киев, за да обясни в очите на украинския народ, че отказът от военна помощ всъщност е „прагматичен път към мира“, а не покана за капитулация?
✅ Дипломацията изисква смелост и конкретни действия, а не просто удобни фрази за вътрешна употреба. Време е за отговори.
16:44 20.07.2026
69 Знаем че сте конунистически . …….л..а
За децка учителка не ставаш .4464
16:45 20.07.2026
70 Нищо .
16:48 20.07.2026
71 Добре ги разтяга
16:50 20.07.2026
72 САЩ е агресорът
До коментар #2 от "Сила":Маймуно, не знаеш къде се намираш. Още ли не ти е ясно, че всичко се движи по американския план, който не оставя място за свободни ходове на Русия от две десетилетия. Всички в Русия и Китай отдавна са наясно кой е врагът, а именно - кукловодите на западния блок, които искат властта върху целия свят за себе си. Вие не се интересувате и не търсите информация от други източници като китайски медии, индийски медии, арабски медии, южноамерикански медии и т.н. Вие живеете зад желязната завеса на военната пропаганда и дезинформация. Изобщо нямате представа какво мислят за сегашната световна война останалите 9 млрд. души на планетата
16:51 20.07.2026
73 Радев ще похарчи / милиардите и край
Милиарди на Радев .
Кой ще връща парите. .
16:51 20.07.2026
74 Със и без Сирски Рашко загуби сво-то
До коментар #54 от "Ъъъ":Той все пак е от старата съвецка школа.
16:53 20.07.2026
75 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
До коментар #3 от "провинциалист":Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще капитулира
17:01 20.07.2026
76 Наглост червена
17:03 20.07.2026
77 Ако ни въвлечеш във воина .
17:05 20.07.2026
78 Демержиев рови на едно място .
Сещаш ли. се .
17:08 20.07.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Ама много
17:13 20.07.2026