Йотова: България последователно отстоява позицията, че не съществува военно решение на войната в Украйна

По отношение на конфликта в Украйна България последователно отстоява позицията, че не съществува военно решение на тази война. Позицията ни днес е ясна, въпросът е възможно ли е да се събере мнозинство сред нашите европейски партньори, да ги убедим в нашите аргументи. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на Годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България, предават от БТА.

По думите на държавния глава има дефект в европейската политика, защото няма решение, което да бъде предложено на международната сцена за края на конфликта в Украйна и за условията, по които това е възможно.

Разразилата се дискусия в последните дни относно участието на България в „Коалицията на желаещите" е тема както с вътрешен, така и с международен характер, отбеляза Йотова. Позицията на страната ни в този момент е правилна, добави тя.

Според Йотова създаването на „Коалицията на желаещите" е плод на противоречия между страните. „И целеше в онзи момент, преди повече от една година да компенсира изолирането на Европа, на ЕС, от общия преговорен процес, което тогава ставаше между САЩ и Русия“, заяви тя.

По думите на Йотова се наблюдава изменение в усилията – от намерение за сядане на масата на преговори до по-голяма военна помощ за Украйна и създаване на коалиция вътре в коалициите.

Изправени сме пред риск подобни коалиции да милитаризират външната политика и ние трябва да имаме ясна национална позиция по този въпрос, смята президентът. Съществуването на „сателитни формати“ би имало смисъл, ако представят европейския отговор как да се стигне първо до масата на преговорите и вариантите за успешен край, каза още държавният глава. Йотова е убедена, че стабилността и сигурността на Украйна не могат да се постигнат, когато се прескачат именно тези стъпки и действия.

Нашата страна няма решение за участие във военни или мироопазващи сили без санкцията на Народното събрание, заяви президентът. Военната помощ за Украйна е според санкциите на българския парламент и в рамките на организациите, в които участваме – ЕС и НАТО, добави тя.

Йотова смята, че България не може да бъде пасивна към ставащото в света.

България няма нужда да избира между националната си идентичност и европейската си принадлежност, но трябва да бъдем държава, която предлага решения, а не само да подкрепя вече взети решения, заяви също Йотова. Ние сме последователни, компетентни и добри партньори. Различното мнение или нюансите в определени политики не означават евроскептицизъм, а силни позиции, допълни тя.

Ключовите позиции по важните актуални въпроси се изработват тук в страната, с максимален обществен консенсус и се защитават пред държавите членки, каза също Йотова.

По думите на президента по отношение на Република Северна Македония българската политика е показала, че може да има големи резултати и да бъде успешна, когато сме единни като институции, професионалисти и като общество. Не може да не си признаем, че в целия този период и ние направихме много грешки. Имаме още нерешени въпроси. Не сме убедили всички европейски страни в българската позиция, заяви Йотова.

В речта си тя обърна внимание и на позицията на страната ни по отношение на многогодишната финансова рамка на ЕС.

В изказването си президентът призова да има координация между институциите по отношение на външната ни политика. Най-лошият сигнал, който можем да излъчим навън, е тогава, когато една институция разбира от медиите, че друга институция е взела някакво решение, посочи Йотова. Тя даде за пример споразумението с Украйна, което предходният служебен кабинет е подписало, без да уведоми президента и парламента.

Добре е най-важните решения за България, колкото и да са трудни, да ги взимаме заедно и с консенсус, подчерта Йотова.

Не мога да приема това, че президентът на страната не знае каква е позицията на външно министерство по различни въпроси, отбеляза също президентът. България трябва да говори пред света с един глас, смята Йотова.

В изказването си държавният глава изрази надежда и за подобряване на финансирането на дипломатическите мисии. Нека с общи усилия да направим така, че българското знаме се вее с достойнство, да бъдем надежден и уважаван партньор, призова Йотова.