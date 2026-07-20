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Йотова: България последователно отстоява позицията, че не съществува военно решение на войната в Украйна

Йотова: България последователно отстоява позицията, че не съществува военно решение на войната в Украйна

20 Юли, 2026 15:25 869 80

  • илияна йотова-
  • българия-
  • позиция-
  • военно решение-
  • война-
  • украйна

Според Йотова създаването на „Коалицията на желаещите" е плод на противоречия между страните. „И целеше в онзи момент, преди повече от една година да компенсира изолирането на Европа, на ЕС, от общия преговорен процес, което тогава ставаше между САЩ и Русия“, заяви тя.

Йотова: България последователно отстоява позицията, че не съществува военно решение на войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

По отношение на конфликта в Украйна България последователно отстоява позицията, че не съществува военно решение на тази война. Позицията ни днес е ясна, въпросът е възможно ли е да се събере мнозинство сред нашите европейски партньори, да ги убедим в нашите аргументи. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на Годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България, предават от БТА.

По думите на държавния глава има дефект в европейската политика, защото няма решение, което да бъде предложено на международната сцена за края на конфликта в Украйна и за условията, по които това е възможно.

Разразилата се дискусия в последните дни относно участието на България в „Коалицията на желаещите" е тема както с вътрешен, така и с международен характер, отбеляза Йотова. Позицията на страната ни в този момент е правилна, добави тя.

Според Йотова създаването на „Коалицията на желаещите" е плод на противоречия между страните. „И целеше в онзи момент, преди повече от една година да компенсира изолирането на Европа, на ЕС, от общия преговорен процес, което тогава ставаше между САЩ и Русия“, заяви тя.

По думите на Йотова се наблюдава изменение в усилията – от намерение за сядане на масата на преговори до по-голяма военна помощ за Украйна и създаване на коалиция вътре в коалициите.

Изправени сме пред риск подобни коалиции да милитаризират външната политика и ние трябва да имаме ясна национална позиция по този въпрос, смята президентът. Съществуването на „сателитни формати“ би имало смисъл, ако представят европейския отговор как да се стигне първо до масата на преговорите и вариантите за успешен край, каза още държавният глава. Йотова е убедена, че стабилността и сигурността на Украйна не могат да се постигнат, когато се прескачат именно тези стъпки и действия.

Нашата страна няма решение за участие във военни или мироопазващи сили без санкцията на Народното събрание, заяви президентът. Военната помощ за Украйна е според санкциите на българския парламент и в рамките на организациите, в които участваме – ЕС и НАТО, добави тя.

Йотова смята, че България не може да бъде пасивна към ставащото в света.

България няма нужда да избира между националната си идентичност и европейската си принадлежност, но трябва да бъдем държава, която предлага решения, а не само да подкрепя вече взети решения, заяви също Йотова. Ние сме последователни, компетентни и добри партньори. Различното мнение или нюансите в определени политики не означават евроскептицизъм, а силни позиции, допълни тя.

Ключовите позиции по важните актуални въпроси се изработват тук в страната, с максимален обществен консенсус и се защитават пред държавите членки, каза също Йотова.

По думите на президента по отношение на Република Северна Македония българската политика е показала, че може да има големи резултати и да бъде успешна, когато сме единни като институции, професионалисти и като общество. Не може да не си признаем, че в целия този период и ние направихме много грешки. Имаме още нерешени въпроси. Не сме убедили всички европейски страни в българската позиция, заяви Йотова.

В речта си тя обърна внимание и на позицията на страната ни по отношение на многогодишната финансова рамка на ЕС.

В изказването си президентът призова да има координация между институциите по отношение на външната ни политика. Най-лошият сигнал, който можем да излъчим навън, е тогава, когато една институция разбира от медиите, че друга институция е взела някакво решение, посочи Йотова. Тя даде за пример споразумението с Украйна, което предходният служебен кабинет е подписало, без да уведоми президента и парламента.

Добре е най-важните решения за България, колкото и да са трудни, да ги взимаме заедно и с консенсус, подчерта Йотова.

Не мога да приема това, че президентът на страната не знае каква е позицията на външно министерство по различни въпроси, отбеляза също президентът. България трябва да говори пред света с един глас, смята Йотова.

В изказването си държавният глава изрази надежда и за подобряване на финансирането на дипломатическите мисии. Нека с общи усилия да направим така, че българското знаме се вее с достойнство, да бъдем надежден и уважаван партньор, призова Йотова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    14 10 Отговор
    Броят на нападенията срещу украинци в Полша нараства на фона на влошаващите се отношения между страните. Според полицейското управление, цитирано от Rzeczpospolita , през последните шест месеца са регистрирани 180 престъпления от омраза срещу украински граждани – увеличение с над 30%.

    Коментиран от #7

    15:35 20.07.2026

  • 2 Сила

    26 12 Отговор
    Тогава защо Русия нападна Украйна с войници и военна техника , защо продължава да води война срещу държавата Украйна и украинския народ ...?!!?
    Защо Втората световна война завърши с военен разгром на нацистка Германия а не с мирен договор с Адолф Хитлер и приближените му ?!?

    Коментиран от #5, #50, #72

    15:36 20.07.2026

  • 3 провинциалист

    16 13 Отговор
    Военното решение на войната в Украйна, което съществува, не е в полза на Украйна.

    Коментиран от #75

    15:37 20.07.2026

  • 4 Какво значи това

    21 12 Отговор
    Да се предадат и да клекнат на Ка Путин ли.Що не викнеш Митрофанова и да и кажеш,щом трябва мит кажи и .Русия никой не я е нападнал.Анадъмо Червени другари

    15:37 20.07.2026

  • 5 провинциалист

    11 15 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    "защо продължава да води война срещу държавата Украйна и украинския народ" - защото узурпаторът на Украйна продължава да праща украинския народ на фронта.

    15:38 20.07.2026

  • 6 Демек

    21 11 Отговор
    Русия не може да победи!

    Коментиран от #11, #13

    15:38 20.07.2026

  • 7 Ти се грижи

    13 7 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    За блатарите 30 35 Хил на месец дават фира.Анадъмо руски тръбар

    15:39 20.07.2026

  • 8 Без име

    12 22 Отговор
    О, съществува, разбира се и Русия бавно, методично и сигурно върви към него - пълна и безусловна капитулация на Украйна. Набийте си в главите, че никой не може да рита срещу ядрена свръхсила.

    Коментиран от #17, #18

    15:40 20.07.2026

  • 9 Пращай летеца да договори мир с

    19 7 Отговор
    Путлето.

    15:40 20.07.2026

  • 10 Герги

    21 7 Отговор
    Това го разбрахме,но само повтаряте като папагали,ДАЙТЕ РЕШЕНИЕ КОНКРЕТНО...отделно говорете с Вашият човек в Кремъл,въобще направете нещо...Като се спре да се дава оръжие на Украйна Фюрера ще спре ли с окупацията...от къде Ви копаят такива..

    15:40 20.07.2026

  • 11 Демек на какъв

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Демек":

    Език е бре да те питам,какво значи.

    Коментиран от #20

    15:40 20.07.2026

  • 12 Към

    2 2 Отговор
    Сексуализъм вървят нещата с войните вече.

    15:40 20.07.2026

  • 13 Без име

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Демек":

    Така излиза, според госпожата.

    15:41 20.07.2026

  • 14 Един

    17 8 Отговор
    Обяснете го това на рашките, щото те търсят военно решение.

    Коментиран от #16, #37

    15:41 20.07.2026

  • 15 Клишета ,

    13 3 Отговор
    досада и облигаторните опити за манипулация на гражданите ! Като , че ли хората нямат глава на раменете , достоверни информации и мисъл .

    15:42 20.07.2026

  • 16 Без име

    4 4 Отговор

    До коментар #14 от "Един":

    Палячо.

    15:42 20.07.2026

  • 17 гост

    14 7 Отговор

    До коментар #8 от "Без име":

    Никой не иска да я побеждава,само трябва да се измете от Украйна...няма влизане на чужди войски в Русия нали..и ядреното е само ако има заплаха за съществуването на държавата която има ядрено...

    Коментиран от #24

    15:43 20.07.2026

  • 18 100

    4 5 Отговор

    До коментар #8 от "Без име":

    Що, бе, муджахидините ги победиха.

    15:43 20.07.2026

  • 19 Чакай Да опънем !

    3 2 Отговор
    Милиардите !

    Тогово !

    Можем !

    И Да Спрем !

    15:43 20.07.2026

  • 20 Чист

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Демек на какъв":

    староруски!

    15:43 20.07.2026

  • 21 Зло под слънцето

    16 8 Отговор
    Глупостите на кандидат-президентката са в услуга на агресора. Тя призовава жертвата да се предаде, каквото и да и струва това. И нито дума към Кремъл да спрат войната - нали те я започнаха!?

    15:44 20.07.2026

  • 22 Без име

    2 3 Отговор
    Мн8го минуси ми нацвъка дежурния охлюв. :-)

    15:44 20.07.2026

  • 23 Да де

    7 2 Отговор
    Ти и другите трима кретена тук това го пишете 5 години.Мсрш да превземаш Мала Токмачка.Тор.

    15:44 20.07.2026

  • 24 Без име

    6 10 Отговор

    До коментар #17 от "гост":

    На бас, че няма да се измете, а ще помете Украйна!

    Коментиран от #30

    15:44 20.07.2026

  • 25 Малий

    16 4 Отговор
    Кажете го тва с Мунчо мишока на Путин

    15:45 20.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Стъкмена

    12 5 Отговор
    в бебешко розово , самата невинност ! Можеше и една червена петолъчка да си сложи на ревера за Убост !

    15:45 20.07.2026

  • 28 Горски

    5 12 Отговор
    Защо никой не споменава факта, че Зеленски уволни кабинета на украйна, веднага след получаване на пари от Запада за да продължава войната с Русия? Такива сценарии в украйна вече са се случвали и преди. Европа проявява невероятно търпение, което се обяснява с егоистичен интерес: десетки милиарди, наречени „помощ Украйна“, всъщност се преразпределят между европейските страни за развитието на собствената и военна индустрия. Европа всъщност плаща за заводите и, а след това доставя готови боеприпаси и оборудване на Киев. Телевизионния канал ВВС разказва, че запасите от живо месо на Зеленски са привършили, изпращайте Мирчев и тролската му орда да трепят руснаци на фронта, понеже Руската армия настъпва по всички направления и нито хъркащия по студиата Гого, нито крадящата кремове против бръчки няма да спасят фашистката хунта в украйна.
    Сенчестият флот на украйна отива на дъното, Русия за пореден път показа на киевския режим и западните и господари, че търпението ѝ не е неограничено. От юли Русия показа, че бумерангът винаги се завръща.

    15:46 20.07.2026

  • 29 Фори

    14 4 Отговор
    Като не съществува военно решение , защо не направиха мирен план с Радев , и той да го занесе на приятеля си Путин и да каже че предлага това? Май го е страх че Путин ще го изхвърли, а плана ще пусне в нужника. Повтаря едно и също , ако може да закачи някой лев от специалния фонд на Русия.

    Коментиран от #42

    15:47 20.07.2026

  • 30 Ще го

    4 3 Отговор

    До коментар #24 от "Без име":

    доживеш ли?

    15:47 20.07.2026

  • 31 Кой какъв е

    11 3 Отговор
    Горката България, щом предателите и заграбиха цялата власт!

    15:48 20.07.2026

  • 32 Румен

    6 4 Отговор
    Птедлагам да отсъпим черноморието за оставащото от Донбас и да настъпи мир!

    Коментиран от #36, #39

    15:49 20.07.2026

  • 33 Защо Ми показвате ?

    13 3 Отговор
    Този Самосвал ?

    15:51 20.07.2026

  • 34 Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения

    5 2 Отговор
    Иновативни решения за лечение на рософили.
    Изолзваме зъбен къртач,електрошок и фадрома.

    15:51 20.07.2026

  • 35 Хммм

    3 0 Отговор
    Така е! Не същеcтвува.

    15:53 20.07.2026

  • 36 Откъде ?

    2 10 Отговор

    До коментар #32 от "Румен":

    Че те украинците оставиха ли нещо незаграбено от черноморието ни ?

    15:54 20.07.2026

  • 37 Зиленски не търси военно решение

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Един":

    Той търси мирно решение. Вчера се хвалеше че бастисал сто и пет руски кораба и не знам си колко изтребителя и подпалил десетки рафинерии в Русия и още нещо беше , а да оплячкосал Курска област и от десет години бомби Донецк нищо не остана и Крим тоже.

    15:55 20.07.2026

  • 38 !!!?

    17 4 Отговор
    Путлер вече пета година доказва, че дипломацията не го интересува !
    Тази селска погача да каже с кого ще преговаря за спирането на варварската война на Путлер в Украйна...може би с арменския поп !!!?

    15:58 20.07.2026

  • 39 Не може

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Румен":

    Обещано е на R-Доган.

    15:58 20.07.2026

  • 40 бушприт

    5 0 Отговор
    президентката Илияна Йотова

    16:00 20.07.2026

  • 41 Голям майтап

    13 3 Отговор
    Голямо недоумение будят русофилските напъни сега и от страна на президента Илияна Йотова, че видите ли не съществува военно решение на войната в Украйна, само че войната я започна Путин и той не прекратява военните действия и какво следва от това... да се снишим, да си траем, да не помагаме на Украйна, за да умре по-бързо ли?

    Коментиран от #45

    16:00 20.07.2026

  • 42 провинциалист

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Фори":

    "защо не направиха мирен план с Радев" - кой да направи мирен план с Радев?

    Коментиран от #49

    16:01 20.07.2026

  • 43 Путин

    4 2 Отговор
    трябваше да си каже,че иска Донбас!Не да си измисля фашисти и нацисти!Тръмп щеше да му уреди сделка!

    16:02 20.07.2026

  • 44 България можеше да има смисъл в

    3 6 Отговор
    Началото на конфликта ако имаше един достоен ръководител , който да се опита да посредничи за мир но не като Борис Джонсън съмнителна услуга вместо за мир за война.

    16:02 20.07.2026

  • 45 Нещо

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Голям майтап":

    Много ти е смешно. Широко ти е около врата а ?!?

    16:04 20.07.2026

  • 46 Ертогрул

    6 0 Отговор
    Алпите на Путин изкарват 25 минути на фронта!

    16:05 20.07.2026

  • 47 Майора

    12 1 Отговор
    За съжаление Йотова никъде в историята няма решение на конфликт , война или друго такова по мирен път! Нима си представяте че ще помолите диктатора Путин и той ще спре Ок със! Да ама не , както беше казал известен журналист!

    Коментиран от #55

    16:07 20.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 С кого сме

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "провинциалист":

    Заедно на тази позиция, че я отстояваме толкова последователно

    16:11 20.07.2026

  • 50 Това е илюзия че има разгром на Хитлер

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Всъщност войната е спечелена от САЩ и Великобритания а Съветския съюз е победител на първо четене с 30 милиона жертви. Индустрия изнесена в средна Азия. Разбито селско стопанство. Демотивирани изморено население. Европа бързо се възстановява по плана Маршал. Нацистите се укриват в Америка и пак управляват света. Вече са и ционисти.

    16:11 20.07.2026

  • 51 Истината

    6 1 Отговор
    Йотка тотка да не се изказва по теми, които не рабира! Ако под военно решение на войната разбира Украйна с помощта на запада да окупира Москва и Санкт Петербург, права е. Това никога няма да се случи! Но подкрепа на Украйна за нанасяне на удари дълбоко в Русия с цел да направи цената на войната непоносима, това е единственото решение.... Сами да се откажат!!! Всичко друго води до трета световна война....

    16:14 20.07.2026

  • 52 Кирил

    7 4 Отговор
    Войната може да спре още утре. Русия трябва да спазва международните закони и границите на Украйна, които е признала.
    Другият начин е само военно. Поражение и изтегляне от Украйна. Предаване на военно престъпниците и репарации.
    За каква дипломация говори това недоразумение

    Коментиран от #56, #57

    16:15 20.07.2026

  • 53 Без парашут

    6 1 Отговор
    Йотова губи поста, идват избори, българина не харесва върти опашки и предатели.

    16:15 20.07.2026

  • 54 Ъъъ

    0 1 Отговор
    Сирски е уволнен!

    Коментиран от #74

    16:17 20.07.2026

  • 55 провинциалист

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Майора":

    За съжаление гугъл каза: "Да, историята познава множество мирни преговори и дипломатически споразумения, постигнати без да се води война, предотвратявайки ескалацията на въоръжени конфликти. Ето няколко забележителни исторически примера за дипломация, избегнала войната:Карибската криза (1962 г.) Договорът от Тордесиляс (1494 г.) Пактът Бриан-Келог (1928 г.) Преговорите между Египет и Израел (1977 г.)"

    16:17 20.07.2026

  • 56 До Кирчо кирливия

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Кирил":

    Кирчо, кирясал, вече е военно и Украйна губи, капитулира, а украинците са спечелили живота си, репарациите са за Европа. Няма да има нефт и газ от Русия, за да имат ще купят и прекрупят, инак слънце....

    16:20 20.07.2026

  • 57 Украйна обяви ли война на Русия ?

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Кирил":

    Как тогава ще има военно поражение , репарации , предаване на военно престъпници и каквото там друго казваш. Те не са в състояние на война де юре. Може би де факто но то е нищо ...

    16:21 20.07.2026

  • 58 Ъъъ

    2 1 Отговор
    Източници съобщават, че Зеленски е решил да уволни Сирски от поста главнокомандващ на въоръжените сили на Украна на фона на масови протести и дългогодишен системен конфликт между Сирски и бившия министър на отбраната Федоров.

    Коментиран от #63

    16:21 20.07.2026

  • 59 Спиро

    8 1 Отговор
    Йотова, пишман президент, никой не е гласувал за нея..

    16:22 20.07.2026

  • 60 Неграмотно

    10 1 Отговор
    Другарката неграмотно главнокомандваща иска да рече, че при отбрана и защита на териториална цялост няма военно решение. Ех ти, ошопарила се десетилетия на синекурни постове другарко, еха!

    16:24 20.07.2026

  • 61 И тая помия

    2 3 Отговор
    Се изходи. Щом ти е толкова зор за Украйна, хващай влака.
    Абе това зъбатото не разбра ли, че няма да я гласуваме за президент!
    Има само един достоен, според мен, и това е Янаки Стоилов!

    16:24 20.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 То Федоров беше само

    2 3 Отговор

    До коментар #58 от "Ъъъ":

    Повода. На украинците им писна от Зеленски и ширещата се корупция. И да разкара Сирски, вълната набъбва. Цунами ще залее фашисткия режим на наркомана. За това и НАТО се ослушва да отпусне поредния заем/ помощ на укрите!

    16:29 20.07.2026

  • 64 Мишел

    0 2 Отговор
    Военното решение е : нацистка Украйна изчезва, а с нея и войната.

    16:34 20.07.2026

  • 65 Кое не е така ?!

    0 0 Отговор
    Премиерът Румен Радев ни включи официално във войната срещу Иран.
    Току що обяви, че е взел решение на заседание на правителството (явно на подпис), България да предостави на Съединените щати базата в Безмер за 8 военни самолета цистерни за военни операции в Близкия изток.
    🛬 Радев обяви, че ще предложи на парламентарната група на Радев да гласува в подкрепа на решението. За да може да каже, че не е той, а парламентарната му група.
    ❌ Този ни вкарва във война. Без мандат на НАТО. Европейският съюз е против! Германия - "Това не е нашата война!". Испания - твърд отказ. Италия - твърд отказ, Турция, Гърция, Франция, Дания, Холандия и т.н. Мнозинството от европейските ни партньори.
    📣 Преди изборите говореше друго!
    ⁉️Какви гаранции дава Радев за сигурността на България днес? За населението и икономиката? Срещу какво? Нали твърди, че нямаме противовъздушна отбрана! Ракети стигат ли дотук? Повтарям - НАТО не участва в тази война! Оттам гаранции няма!
    🔔 Няма каша, в която Радев да не забърка България за три месеца.

    16:39 20.07.2026

  • 66 Борислав Дичев

    4 0 Отговор
    Йотова, това че не може да има военно решение на конфликта го знаем отдавна! Защо обаче непрекъснато го натяквате само на ЕС и НАТО, внушавайки едва ли не че тези европейски институции са виновни за продължаването на конфликта! Защо не се обърнете официално към Путин и да се постараете да го убедите че не може да постигне целите си по военен път, да прекрати огъня по фронтовата линия и да седне на масата на преговорите без ултиматуми и предварителни условия. Стига само сте повтаряли зазубрени клишета, отправяни все към едната страна!

    16:39 20.07.2026

  • 67 Убирай си партакешите.

    0 0 Отговор
    Така и тъй нищо не правиш .
    Само си прибираш заплатата .

    16:41 20.07.2026

  • 68 Мунчо Копейкин празнодумеца

    3 0 Отговор
    ❓ Кога Румен Радев ще призове официално Путин да спре войната с Украйна и да седне на масата за преговори?
    ❓ Кога Радев ще отиде в Москва – не като ястреб, а като гълъб на мира, за да защити тезите си лице в лице с агресора?
    ❓ Кога българският премиер ще организира онази международна среща, на която с лични дипломатически усилия войната да бъде преустановена? Ще предложи ли София за домакин на мирна конференция?
    ❓ Кога позицията за „преговори на всяка цена“ ще бъде облечена в конкретен план с гаранции за суверенитета на нападнатата държава, а не просто в критика към евроатлантическите съюзници?
    ❓ Кога ще видим Радев на официално посещение в Киев, за да обясни в очите на украинския народ, че отказът от военна помощ всъщност е „прагматичен път към мира“, а не покана за капитулация?
    ✅ Дипломацията изисква смелост и конкретни действия, а не просто удобни фрази за вътрешна употреба. Време е за отговори.

    16:44 20.07.2026

  • 69 Знаем че сте конунистически . …….л..а

    2 0 Отговор
    Не се прикривай .
    За децка учителка не ставаш .4464

    16:45 20.07.2026

  • 70 Нищо .

    2 0 Отговор
    Срамота / България се затрива .

    16:48 20.07.2026

  • 71 Добре ги разтяга

    3 0 Отговор
    А ако не участваме в ракетния щит как ще се пазим?

    16:50 20.07.2026

  • 72 САЩ е агресорът

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Маймуно, не знаеш къде се намираш. Още ли не ти е ясно, че всичко се движи по американския план, който не оставя място за свободни ходове на Русия от две десетилетия. Всички в Русия и Китай отдавна са наясно кой е врагът, а именно - кукловодите на западния блок, които искат властта върху целия свят за себе си. Вие не се интересувате и не търсите информация от други източници като китайски медии, индийски медии, арабски медии, южноамерикански медии и т.н. Вие живеете зад желязната завеса на военната пропаганда и дезинформация. Изобщо нямате представа какво мислят за сегашната световна война останалите 9 млрд. души на планетата

    16:51 20.07.2026

  • 73 Радев ще похарчи / милиардите и край

    0 0 Отговор
    Дайте ми пари .
    Милиарди на Радев .
    Кой ще връща парите. .

    16:51 20.07.2026

  • 74 Със и без Сирски Рашко загуби сво-то

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Ъъъ":

    Той все пак е от старата съвецка школа.

    16:53 20.07.2026

  • 75 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "провинциалист":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще капитулира

    17:01 20.07.2026

  • 76 Наглост червена

    0 0 Отговор
    Така ли ма, червена и в червата дърта комунизинке, дето цялата ти фамилия е откърмена от престъпната и кървава БКП? Ами, какво дурга решение предлагаш ма, Йотова слугиньо и подлога на кремълското чудовище, което взривява родилни домове и училища в Украйан, жилищни сгради, университети и детски градиин? Ти какво предлагаш, Украйна да капитулира и да се предаде на изродите - агресори, така ли? Както през черната есен на най-черната година в българскат история - 1944, националните предатели, комунистите от твоята партия ма, Йотоваат, доброволно предадоха великата ни някога Блъгария на свирепите гладни, пияни и озверели пълчища на Червената армия на людоеда и престъпник срещу човечеството Сталин? Няма да стане ма, Йотовата! Украинците са горд и достоен народ и ще се бият за свободата и независимостта си до последния човек! Ясно ли ти стана ма, Червената Йотова и ваксаджийка на фатмашки ботуши?

    17:03 20.07.2026

  • 77 Ако ни въвлечеш във воина .

    0 0 Отговор
    Комунистите в затвора .

    17:05 20.07.2026

  • 78 Демержиев рови на едно място .

    0 0 Отговор
    Копае. си / онова -
    Сещаш ли. се .

    17:08 20.07.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Ама много

    0 0 Отговор
    си последователна бекраво комунистическа!И защо говориш от името на България?

    17:13 20.07.2026

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