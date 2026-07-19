Ангел Георгиев: За Украйна има 17 млн. евро, а за българите в чужбина - едва 795 хиляди

Според "Възраждане" българите в чужбина не бива да останат последен приоритет за държавата. Това заяви народният представител Ангел Георгиев по време на парламентарния контрол, където постави остро въпроса за бъдещето на Изпълнителната агенция за българите в чужбина и недостатъчното финансиране на политиките към сънародниците ни зад граница.

Георгиев предупреди, че обявената от правителството административна реформа поражда сериозни притеснения сред българските общности по света. Той поиска категоричен отговор дали се подготвя преструктуриране на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, включително превръщането ѝ в дирекция към Министерството на външните работи.

"Дейността на агенцията е от стратегическо значение, тъй като чрез нея държавата поддържа институционалната си връзка с българските общности по света и реализира политиката си за съхраняване на българската национална идентичност извън границите на страната", заяви народният представител. По думите му всяко административно преструктуриране, което ограничи нейната самостоятелност или експертен капацитет, би отслабило държавната политика към българите в чужбина.

Министърът на външните работи отговори, че към момента няма решение за преструктуриране на агенцията, но не даде категорична гаранция, че подобна възможност няма да бъде обсъждана в бъдеще.

В репликата си Ангел Георгиев определи получения отговор като незадоволителен и насочи вниманието към финансовите приоритети на държавата.

"Изпълнителната агенция за българите в чужбина има бюджет от едва 795 000 евро. 17 000 000 евро се дават от бюджета на МВнР към Украйна. Виждаме, че за Украйна има 17 000 000 евро, а за Изпълнителната агенция за българите в чужбина няма и 1 000 000 евро. Това е показателно за това каква политика се води спрямо българите извън страната", заяви той.

Според Георгиев това ясно показва липсата на целенасочена държавна политика към българските общности зад граница.

"Аз ще направя предложение към бюджета тази сума да не бъде подарявана на Украйна и да отиде точно за българите в чужбина", заяви народният представител. Той допълни, че бюджетът на Изпълнителната агенция за българите в чужбина трябва да бъде поне удвоен, за да може институцията да изпълнява ефективно своите функции.

В заключение Георгиев подчерта, че българите в чужбина трябва да бъдат реален национален приоритет, а държавата следва да укрепва институцията, която работи за тях, вместо да допуска несигурност около бъдещето ѝ.