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Ангел Георгиев: За Украйна има 17 млн. евро, а за българите в чужбина - едва 795 хиляди

Ангел Георгиев: За Украйна има 17 млн. евро, а за българите в чужбина - едва 795 хиляди

19 Юли, 2026 15:41 622 26

  • ангел георгиев-
  • възраждане-
  • украйна-
  • българи в чужбина

Дейността на агенцията е от стратегическо значение, тъй като чрез нея държавата поддържа институционалната си връзка с българските общности по света

Ангел Георгиев: За Украйна има 17 млн. евро, а за българите в чужбина - едва 795 хиляди - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Според "Възраждане" българите в чужбина не бива да останат последен приоритет за държавата. Това заяви народният представител Ангел Георгиев по време на парламентарния контрол, където постави остро въпроса за бъдещето на Изпълнителната агенция за българите в чужбина и недостатъчното финансиране на политиките към сънародниците ни зад граница.

Георгиев предупреди, че обявената от правителството административна реформа поражда сериозни притеснения сред българските общности по света. Той поиска категоричен отговор дали се подготвя преструктуриране на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, включително превръщането ѝ в дирекция към Министерството на външните работи.

"Дейността на агенцията е от стратегическо значение, тъй като чрез нея държавата поддържа институционалната си връзка с българските общности по света и реализира политиката си за съхраняване на българската национална идентичност извън границите на страната", заяви народният представител. По думите му всяко административно преструктуриране, което ограничи нейната самостоятелност или експертен капацитет, би отслабило държавната политика към българите в чужбина.

Министърът на външните работи отговори, че към момента няма решение за преструктуриране на агенцията, но не даде категорична гаранция, че подобна възможност няма да бъде обсъждана в бъдеще.

В репликата си Ангел Георгиев определи получения отговор като незадоволителен и насочи вниманието към финансовите приоритети на държавата.

"Изпълнителната агенция за българите в чужбина има бюджет от едва 795 000 евро. 17 000 000 евро се дават от бюджета на МВнР към Украйна. Виждаме, че за Украйна има 17 000 000 евро, а за Изпълнителната агенция за българите в чужбина няма и 1 000 000 евро. Това е показателно за това каква политика се води спрямо българите извън страната", заяви той.

Според Георгиев това ясно показва липсата на целенасочена държавна политика към българските общности зад граница.

"Аз ще направя предложение към бюджета тази сума да не бъде подарявана на Украйна и да отиде точно за българите в чужбина", заяви народният представител. Той допълни, че бюджетът на Изпълнителната агенция за българите в чужбина трябва да бъде поне удвоен, за да може институцията да изпълнява ефективно своите функции.

В заключение Георгиев подчерта, че българите в чужбина трябва да бъдат реален национален приоритет, а държавата следва да укрепва институцията, която работи за тях, вместо да допуска несигурност около бъдещето ѝ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Налудник

    4 5 Отговор
    Ми те, укрите, са повече от българите. Затова така, да не си помислите нещо...

    15:43 19.07.2026

  • 3 Шмекер Копейкин празнодумеца

    6 9 Отговор
    Тоя мyшмyл научили ли къде му е сърцето, как се овива чалма на nлешивата му kpaтyна и как се отдава почит на ислямист терорист ?!

    Коментиран от #7

    15:43 19.07.2026

  • 4 Затова

    2 6 Отговор
    гласувах за "Алтернатива за България" и не съжалявам !

    15:44 19.07.2026

  • 5 Щом Е Българин !

    5 4 Отговор
    Ще Го Мачкаме !

    Щом Е Чужденец !

    Ще го Гъцкаме !

    Оти има Далавера !

    15:45 19.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сфинкс 🐈

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "kоkор4o 💋🍌":

    А украинците кви са ти?
    Имоти ли имаш в Украйна, че ти е важна?
    Скъпички излизат като за 17 млн., не си струват.

    15:49 19.07.2026

  • 10 Не бе,

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Копейка с IQ на хлебарка 🪳!":

    на господарите в Брюксел !

    15:50 19.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 1488

    6 1 Отговор
    за българите в чужбина по един папур
    щом са избегали не ни интересуват

    Коментиран от #17

    15:51 19.07.2026

  • 14 България е ад

    6 0 Отговор
    България мрази Българите до мозъка на костите си! Явно шизофрения във всички управляващи със съветници мюсюлмани или полицаи!

    15:53 19.07.2026

  • 15 !!!?

    7 4 Отговор
    В Украйна е най-многобройната българска диаспора, чиито екзистенц е заплашен от варварските набези на кремълския башибозук !
    Този съветски възрожденц защо не рони сълзи пред костницата на съветския окупатор в "Лозенез" на столицата, а се е загрижил за българите в Европа !???

    15:55 19.07.2026

  • 16 Нексус

    5 4 Отговор
    Поредният руслямски предател се изказва.
    За българите зад граница не трябва и лев да се дава, след като не плащат данъци!
    А вонящите предатели от Израждане трябва да са с доживотен затвот тези хлебарки!

    15:55 19.07.2026

  • 17 В България е ад от милиции

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "1488":

    Мене ме трепят полициите на политиците в България,да не съм мазохист да стоя в БГ!
    Мирослав Германов, Швейцария

    Коментиран от #19

    15:55 19.07.2026

  • 18 А бре мршляко възрожден

    5 2 Отговор
    ски,българите в чужбина нямат нужда от пари.Но ти нали трябва да изходиш нещо през устата...

    15:58 19.07.2026

  • 19 1488

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "В България е ад от милиции":

    мирославе кажа сметка да ти преведа няколко милиона да се бориш с лошите полицаи

    15:58 19.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Даа...

    5 3 Отговор
    Няма по неадекватни и лицемерни политици от сбирщината неудачници около копейката - патерицата на бойко. Червените башибозуци на кРадев ги догонват по лъжи и лицемерие, но има още какво да се желае.

    16:01 19.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ха, ха, ха...

    0 1 Отговор
    От бате ви Румен толкова, като се научат да гласуват ще има повече. Пък и на тях пари не им трябват, нали затова масово гласуваха за Радев? А преди това ни убеждаваха, че от България изтичали мозъци.

    16:13 19.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 МРЪСНА ПРЕДАТЕЛСКА. ИЗМЕТ

    1 0 Отговор
    ФАШИЗИРАНА И КРАДЯЩА ОТ БЪЛГАРСКИЯ ЗАЛЪК

    16:15 19.07.2026

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