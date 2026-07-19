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Дете се удави в река Дунав

Дете се удави в река Дунав

19 Юли, 2026 11:18 1 529 11

  • дунав-
  • река-
  • дете-
  • удавено-
  • козлодуй

Подобни трагедии бележат целия месец юли през настоящата година

Дете се удави в река Дунав - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Единадесетгодишно момче загуби живота си във водите на река Дунав край Козлодуй в късния следобед на съботния ден, съобщават от вестник "24 часа". Трагичният инцидент се е разиграл, след като две деца са влезли да се къпят в неохраняем участък на реката, за да се спасят от летните горещини.

Според разкази на свидетели, децата са си играели във водата недалеч от брега. Внезапно едното момче, идентифицирано като 11-годишния Иван, е започнало да се дави и да губи почва под краката си. Неговият приятел се е уплашил от случващото се и е излязъл на брега, за да потърси помощ. За съжаление, докато детето успее да намери възрастен човек, момчето вече е било потънало в реката.

След подаден сигнал са организирани издирвателни мероприятия от страна на органите на реда. Служителите на полицията в Козлодуй са успели да открият тялото на загиналото момче, преди то да бъде повлечено от силните течения на Дунав.

Инцидентът се случва само ден след като общинската администрация в Козлодуй официално е напомнила на жителите и гостите на града за рисковете през летния сезон. Местната власт е подчертала, че остава в сила изричната забрана за къпане, плуване и използване на плавателни съдове с развлекателна цел във всички неохраняеми и необезопасени водни обекти по поречието на реката.

Подобни трагедии бележат целия месец юли през настоящата година. В началото на месеца четирима души от едно семейство намериха смъртта си във водите на река Струма в близост до село Пастух. Мъж на 67 години и 62-годишната му съпруга загубиха живота си, докато се опитваха да спасят от удавяне двете си внучета - момиче на 8 години и момче на 11 години.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кое ?

    3 0 Отговор
    Не Разбраха ?

    11:22 19.07.2026

  • 3 Робот

    2 1 Отговор
    Темата за хакерите беше интересна но спряха коментариите...? Защо ли..?

    11:25 19.07.2026

  • 4 Дзак

    4 0 Отговор
    Вчера рекламирахте къпането в Дунав във факти.бг!

    11:26 19.07.2026

  • 5 Много съжалявам

    11 0 Отговор
    Внимавайте бе хора. В Дунав и в Струма няма мантинели нито тирове но пак загиват хора. Защо не внимавате.

    Коментиран от #10

    11:46 19.07.2026

  • 6 скарлет

    5 0 Отговор
    родителският контрол е сведен ⬇ под минимум а за човешкият живот да не говоря!!! мисля, че случая се отнася за малцинства та

    12:08 19.07.2026

  • 7 Цвете

    7 0 Отговор
    БОЛКАТА ОСТАВА ЗАВИНАГИ. НО, КЪДЕ СА БИЛИ БЛИЗКИТЕ НА ДЕЦАТА?

    12:27 19.07.2026

  • 8 Полицаи САДИСТИ Перник

    0 5 Отговор
    България праща Терористи в Германия, Австрия и Швейцария да се гаврят и убиват хора,в Испания Барселона да перат пари!Парите на ГЕРБ са в ОАЕ, Саудитска Арабия Риад ,Израел ,Карибите!

    12:29 19.07.2026

  • 9 Дано да е Руско

    1 2 Отговор
    Ужас

    12:43 19.07.2026

  • 10 НИЩО МУ НЯМА

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Много съжалявам":

    МИ ЧОРАПА
    ТАКА КАЗА
    ГРАБЕШ НА ВСИКО
    И ДАЖЕ И МАНТИНЕЛИТЕ ОТ СИН ДУНАВ

    12:51 19.07.2026

  • 11 Джихади Йово

    1 3 Отговор
    А шо тъй са го не научили да плава и да не дири почва под краката си??? въйй въйй въйй??? Кат са потопи главътъ във водътъ са казва в-в-в-в-в-в-в-в-в-в

    13:01 19.07.2026

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