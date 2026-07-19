Дете се удави в река Дунав

Единадесетгодишно момче загуби живота си във водите на река Дунав край Козлодуй в късния следобед на съботния ден, съобщават от вестник "24 часа". Трагичният инцидент се е разиграл, след като две деца са влезли да се къпят в неохраняем участък на реката, за да се спасят от летните горещини.
Според разкази на свидетели, децата са си играели във водата недалеч от брега. Внезапно едното момче, идентифицирано като 11-годишния Иван, е започнало да се дави и да губи почва под краката си. Неговият приятел се е уплашил от случващото се и е излязъл на брега, за да потърси помощ. За съжаление, докато детето успее да намери възрастен човек, момчето вече е било потънало в реката.
След подаден сигнал са организирани издирвателни мероприятия от страна на органите на реда. Служителите на полицията в Козлодуй са успели да открият тялото на загиналото момче, преди то да бъде повлечено от силните течения на Дунав.
Инцидентът се случва само ден след като общинската администрация в Козлодуй официално е напомнила на жителите и гостите на града за рисковете през летния сезон. Местната власт е подчертала, че остава в сила изричната забрана за къпане, плуване и използване на плавателни съдове с развлекателна цел във всички неохраняеми и необезопасени водни обекти по поречието на реката.
Подобни трагедии бележат целия месец юли през настоящата година. В началото на месеца четирима души от едно семейство намериха смъртта си във водите на река Струма в близост до село Пастух. Мъж на 67 години и 62-годишната му съпруга загубиха живота си, докато се опитваха да спасят от удавяне двете си внучета - момиче на 8 години и момче на 11 години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Кое ?
11:22 19.07.2026
3 Робот
11:25 19.07.2026
4 Дзак
11:26 19.07.2026
5 Много съжалявам
Коментиран от #10
11:46 19.07.2026
6 скарлет
12:08 19.07.2026
7 Цвете
12:27 19.07.2026
8 Полицаи САДИСТИ Перник
12:29 19.07.2026
9 Дано да е Руско
12:43 19.07.2026
10 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #5 от "Много съжалявам":МИ ЧОРАПА
ТАКА КАЗА
ГРАБЕШ НА ВСИКО
И ДАЖЕ И МАНТИНЕЛИТЕ ОТ СИН ДУНАВ
12:51 19.07.2026
11 Джихади Йово
13:01 19.07.2026