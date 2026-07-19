Дете се удави в река Дунав

Единадесетгодишно момче загуби живота си във водите на река Дунав край Козлодуй в късния следобед на съботния ден, съобщават от вестник "24 часа". Трагичният инцидент се е разиграл, след като две деца са влезли да се къпят в неохраняем участък на реката, за да се спасят от летните горещини.

Според разкази на свидетели, децата са си играели във водата недалеч от брега. Внезапно едното момче, идентифицирано като 11-годишния Иван, е започнало да се дави и да губи почва под краката си. Неговият приятел се е уплашил от случващото се и е излязъл на брега, за да потърси помощ. За съжаление, докато детето успее да намери възрастен човек, момчето вече е било потънало в реката.

След подаден сигнал са организирани издирвателни мероприятия от страна на органите на реда. Служителите на полицията в Козлодуй са успели да открият тялото на загиналото момче, преди то да бъде повлечено от силните течения на Дунав.

Инцидентът се случва само ден след като общинската администрация в Козлодуй официално е напомнила на жителите и гостите на града за рисковете през летния сезон. Местната власт е подчертала, че остава в сила изричната забрана за къпане, плуване и използване на плавателни съдове с развлекателна цел във всички неохраняеми и необезопасени водни обекти по поречието на реката.

Подобни трагедии бележат целия месец юли през настоящата година. В началото на месеца четирима души от едно семейство намериха смъртта си във водите на река Струма в близост до село Пастух. Мъж на 67 години и 62-годишната му съпруга загубиха живота си, докато се опитваха да спасят от удавяне двете си внучета - момиче на 8 години и момче на 11 години.