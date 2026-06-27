Новини
България »
Scorpions, фестивали и кулинарни празници завладяват България

Scorpions, фестивали и кулинарни празници завладяват България

27 Юни, 2026 07:25, обновена 27 Юни, 2026 07:30 476 1

  • концерти-
  • фестивали-
  • прояви-
  • култура

Грандиозен рок концерт в София и черешов маратон в Кюстендил са акцентите в съботната програма

Scorpions, фестивали и кулинарни празници завладяват България - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днешният съботен ден предлага изключително богата палитра от културни, музикални и кулинарни събития в цялата страна.

Безспорно най-очакваното музикално събитие е грандиозният юбилеен концерт на легендарната рок група Scorpions, която празнува 60 години на сцена с турнето си „Coming Home Tour“. Хиляди фенове ще се съберат в столицата, за да чуят вечните хитове на бандата, а вратите за събитието отварят в 18:30 часа. Във връзка с концерта Столична община въвежда промени в градския транспорт, като се осигуряват допълнителни курсове на линиите, водещи до залата, за улеснение на прибиращите се фенове късно вечерта.

За любителите на традиционните български вкусове Кюстендил е домакин на втория ден от емблематичния „Празник на черешата“. Както съобщава официалният сайт на Община Кюстендил, централният площад „Велбъжд“ ще се превърне в сцена за уникални художествени изложения от плодове, занаятчийски базари и богата фолклорна програма. Успоредно с това в страната се провеждат още няколко кулинарни фестивала – Празникът на Рилския зелник в село Бели Искър и Празникът на вкусното българско свинско в Созопол, където местни шеф-готвачи представят автентични рецепти и дегустации на вино по Черноморието.

Младежката и семейна аудитория също има голям избор от активности днес. В Бургас стартира мащабният гейминг фестивал Let's Play Burgas 2026, посветен на електронните спортове, косплей ревютата и бордовите игри, който се провежда успоредно с традиционния фестивал на билките „Биле Фест“ в Акве Калиде. В София децата могат да се включат в интерактивния спектакъл на живо „Пес Патрул“ в Зала 1 на НДК. Пловдив пък привлича ценителите на автентичното ръчно творчество с провеждащата се в Стария град Седмица на традиционните занаяти, където майстори от цялата страна показват забравени техники на живо.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 .......

    1 0 Отговор
    Концерта на Скорпионс е утре ...алооо Там съм ...

    07:42 27.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове