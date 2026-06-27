Scorpions, фестивали и кулинарни празници завладяват България

Днешният съботен ден предлага изключително богата палитра от културни, музикални и кулинарни събития в цялата страна.

Безспорно най-очакваното музикално събитие е грандиозният юбилеен концерт на легендарната рок група Scorpions, която празнува 60 години на сцена с турнето си „Coming Home Tour“. Хиляди фенове ще се съберат в столицата, за да чуят вечните хитове на бандата, а вратите за събитието отварят в 18:30 часа. Във връзка с концерта Столична община въвежда промени в градския транспорт, като се осигуряват допълнителни курсове на линиите, водещи до залата, за улеснение на прибиращите се фенове късно вечерта.

За любителите на традиционните български вкусове Кюстендил е домакин на втория ден от емблематичния „Празник на черешата“. Както съобщава официалният сайт на Община Кюстендил, централният площад „Велбъжд“ ще се превърне в сцена за уникални художествени изложения от плодове, занаятчийски базари и богата фолклорна програма. Успоредно с това в страната се провеждат още няколко кулинарни фестивала – Празникът на Рилския зелник в село Бели Искър и Празникът на вкусното българско свинско в Созопол, където местни шеф-готвачи представят автентични рецепти и дегустации на вино по Черноморието.

Младежката и семейна аудитория също има голям избор от активности днес. В Бургас стартира мащабният гейминг фестивал Let's Play Burgas 2026, посветен на електронните спортове, косплей ревютата и бордовите игри, който се провежда успоредно с традиционния фестивал на билките „Биле Фест“ в Акве Калиде. В София децата могат да се включат в интерактивния спектакъл на живо „Пес Патрул“ в Зала 1 на НДК. Пловдив пък привлича ценителите на автентичното ръчно творчество с провеждащата се в Стария град Седмица на традиционните занаяти, където майстори от цялата страна показват забравени техники на живо.