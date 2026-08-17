Свищов пред риск от воден режим заради спада на Дунав

Свищов е изправен пред риск от воден режим заради продължаващия спад на нивото на река Дунав. Водоизточниците в общината са намалели с около 50%, а в няколко села вече е обявено бедствено или частично бедствено положение, съобщи бТВ.

Най-тежко е положението в Горна Студена, където е обявено бедствено положение, както и в Хаджи Димитрово и Козловец, където е въведено частично бедствено положение. Проблемът с безводието там е от години и се задълбочава с всяка изминала година.

Тази година пред водна криза е изправен и град Свищов, който се снабдява с вода от река Дунав. Заради драстичното понижаване на нивото на реката държавата и общината спешно започнаха изграждането на авариен водопровод, който да свърже трети резервен кладенец „Раней“ към мрежата на Свищов.

Към момента ситуацията в града се е успокоила след включването на „Раней 3“ към „Раней 2“. Оттам в мрежата на Свищов се подават 20 литра вода в секунда, което осигурява близо 1000 кубични метра допълнителна вода към хранителния резервоар на града.

„Това е, от една страна, обнадеждаващо, но от друга страна, ако продължи Дунавът със същите спадове да пресъхва, просто друга алтернатива няма за Свищов“, обясни кметът Генчо Генчев.

По думите му кладенците се подхранват от терасите на река Дунав и затова евентуалното продължаване на спада на реката може да създаде сериозни проблеми с водоснабдяването.

В момента служители на ВиК „Йовковци“ и сектор „Свищов“ ежедневно измерват водните количества в резервоарите. При създаване на критична ситуация ще се наложи да бъде въведен режим на водоподаването.

Паралелно с това продължава работата по водоснабдяването на населените места в общината. Екипи са насочени към село Ореша, където се подменят 800 метра от водопровода от гара Илиев и каптаж „Илиев“. Целта е да бъде ремонтиран компрометираният участък.

„Там в кладенеца има вода, там е този проблем. Надявам се, че до края на седмицата и там ще успеем да приключим. За другото просто няма друга алтернатива“, каза кметът.

Той подчерта, че без държавна намеса и финансова помощ общината няма да може да се справи с проблемите във водоснабдяването на засегнатите населени места.

Цялата необходима документация за проектите е подадена към съответните институции преди няколко месеца. От общината очакват среща с държавните институции и решение за финансиране на необходимите участъци.

Междувременно много жители на селата остават без вода през летния период и изпитват сериозни затруднения с осигуряването на нормални битови условия. Опасенията са, че при продължаващ спад на Дунав проблемът може да засегне и Свищов.