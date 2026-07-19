Километрично задръстване на пътя Бургас – Созопол

Два автомобила, спрели в дясната лента, блокираха движението на изхода на Бургас в посока Созопол, обобщи БНТ.
Колите са аварирали в района преди отбивката за кв. Крайморие. Засега няма информация каква е причината колите да са блокирали лентата за движение.
На главния път се е образувало километрично задръстване, което е стигнало до Околовръстния път на морския град. В неделния ден много хора пътуват към Южното Черноморие, което допълнително усложнява трафика в района.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Ама нали не е за софиянци.....
Коментиран от #13
15:14 19.07.2026
2 Хлебарките щъкат
15:16 19.07.2026
3 магистрала черно море
Коментиран от #6
15:16 19.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Боко Престъпникът
Коментиран от #8
15:19 19.07.2026
6 Тиквен премиер
До коментар #3 от "магистрала черно море":Аз правя пътища само за София.
15:19 19.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тиквен премиер
До коментар #5 от "Боко Престъпникът":Поправка:
500 км магистрали, на цена, като за половин милиард километра.
15:20 19.07.2026
9 Тиквен премиер
До коментар #7 от "оня с коня":Границата е отворена. Нарамвай си гена и в прародината.
Коментиран от #12
15:21 19.07.2026
10 Летец Пешеходец
Коментиран от #21
15:21 19.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Емигрант
До коментар #1 от "Гост":Спокойно, обещано е Ердоган да направи магистралата, а Уфцете и Гуведата на територията ще плащат Маут е турската хазна, за да се научат, че на избори се гласува за партия която ще им защитава интересите.
Айде пътеките....
Коментиран от #18, #32
15:22 19.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Идеално !
15:26 19.07.2026
18 Много Хубаво !
До коментар #13 от "Емигрант":Но от Боклука Тук !
Коя е тази Партия ?
15:28 19.07.2026
19 Я па тоя
До коментар #7 от "оня с коня":Конски, ти да не си от лилавите?Много ми е интересно ако се случи това ти къде ще бъдеш?И защо толкова много мразиш българите?
Коментиран от #22, #23, #42
15:28 19.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
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22 оня с коня
До коментар #19 от "Я па тоя":пиша от русия
15:36 19.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Я па тоя
До коментар #23 от "оня с коня":Дай си локацията.
Коментиран от #26, #27
15:46 19.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 оня с магарето
До коментар #25 от "Я па тоя":локацията ми е москва посолството
а сега да олигавиш на магарето средния крак
15:50 19.07.2026
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31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 %%Д
До коментар #13 от "Емигрант":Един от най-здравите ни участъци по магистрала Тракия е правен от турска фирма. Може да е за добро...
15:54 19.07.2026
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38 Цвете
Коментиран от #41
16:06 19.07.2026
39 Цвете
Коментиран от #43
16:07 19.07.2026
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45 Чуй Марийке
Коментиран от #46, #47
16:14 19.07.2026
46 марийчето съм , не ми пука от вас
До коментар #45 от "Чуй Марийке":това не са медий това е медиен бардак на мафията!
16:15 19.07.2026
47 оня с коня
До коментар #45 от "Чуй Марийке":дано вече гpъмне тоя AЕЦ че да затрие тоя Пpодажен евроатлантическиБългapcкиГeн
16:16 19.07.2026