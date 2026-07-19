Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Километрично задръстване на пътя Бургас – Созопол
  Тема: Войната на пътя

Километрично задръстване на пътя Бургас – Созопол

19 Юли, 2026 15:11 1 874 47

  • созопол-
  • бургас-
  • задръстване-
  • автомобили

Колите са аварирали в района преди отбивката за кв. Крайморие

Километрично задръстване на пътя Бургас – Созопол - 1
снимкa: Елеана Цанова, БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Два автомобила, спрели в дясната лента, блокираха движението на изхода на Бургас в посока Созопол, обобщи БНТ.

Колите са аварирали в района преди отбивката за кв. Крайморие. Засега няма информация каква е причината колите да са блокирали лентата за движение.

На главния път се е образувало километрично задръстване, което е стигнало до Околовръстния път на морския град. В неделния ден много хора пътуват към Южното Черноморие, което допълнително усложнява трафика в района.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    16 0 Отговор
    За толкова години, при всяко лято чутовен трафик, една магистрала край морето не направиха, да почва от Добрич, покрай Варна и Бургас, та чак до границата.
    Ама нали не е за софиянци.....

    Коментиран от #13

    15:14 19.07.2026

  • 2 Хлебарките щъкат

    11 0 Отговор
    Стана неприятно да караш където и да е заради хлебарките

    15:16 19.07.2026

  • 3 магистрала черно море

    9 1 Отговор
    На баце магстралата дека няма и аварийна лента га закъса някой да не става задръстване

    Коментиран от #6

    15:16 19.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Боко Престъпникът

    8 1 Отговор
    Половин милиард километра магистрали ви направИх и пак недоволни! Ей, неблагодарно племе!

    Коментиран от #8

    15:19 19.07.2026

  • 6 Тиквен премиер

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "магистрала черно море":

    Аз правя пътища само за София.

    15:19 19.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тиквен премиер

    11 2 Отговор

    До коментар #5 от "Боко Престъпникът":

    Поправка:
    500 км магистрали, на цена, като за половин милиард километра.

    15:20 19.07.2026

  • 9 Тиквен премиер

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    Границата е отворена. Нарамвай си гена и в прародината.

    Коментиран от #12

    15:21 19.07.2026

  • 10 Летец Пешеходец

    11 2 Отговор
    Къде сте тръгнали бе, баламурници. Никой нормален, не ходи на море у нас. Там нищо не е, като хората. Нито храната, нито цените, нито обслужването, нито пътищата, нищо. Комплексите са едни грозни, презастроени, мърляви гета, а и по-малките курорти също са някакъв ориенталски бардак, пълен с мургави работници и обслужващ персонал.

    Коментиран от #21

    15:21 19.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Емигрант

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Спокойно, обещано е Ердоган да направи магистралата, а Уфцете и Гуведата на територията ще плащат Маут е турската хазна, за да се научат, че на избори се гласува за партия която ще им защитава интересите.
    Айде пътеките....

    Коментиран от #18, #32

    15:22 19.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Идеално !

    3 0 Отговор
    Да Им Е Честито !

    15:26 19.07.2026

  • 18 Много Хубаво !

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Емигрант":

    Но от Боклука Тук !

    Коя е тази Партия ?

    15:28 19.07.2026

  • 19 Я па тоя

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    Конски, ти да не си от лилавите?Много ми е интересно ако се случи това ти къде ще бъдеш?И защо толкова много мразиш българите?

    Коментиран от #22, #23, #42

    15:28 19.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 оня с коня

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "Я па тоя":

    пиша от русия

    15:36 19.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Я па тоя

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "оня с коня":

    Дай си локацията.

    Коментиран от #26, #27

    15:46 19.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 оня с магарето

    0 3 Отговор

    До коментар #25 от "Я па тоя":

    локацията ми е москва посолството

    а сега да олигавиш на магарето средния крак

    15:50 19.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 %%Д

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Емигрант":

    Един от най-здравите ни участъци по магистрала Тракия е правен от турска фирма. Може да е за добро...

    15:54 19.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Цвете

    1 3 Отговор
    ДНЕС Е ПОЧИВЕН ДЕН, НАВЕРНО И ЗА ОРГАНИТЕ НА РЕДА? 🤦‍♂️🚔🤔

    Коментиран от #41

    16:06 19.07.2026

  • 39 Цвете

    1 3 Отговор
    ДНЕС Е ПОЧИВЕН ДЕН, НАВЕРНО И ЗА ОРГАНИТЕ НА РЕДА? 🤦‍♂️🚔🤔

    Коментиран от #43

    16:07 19.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Чуй Марийке

    1 0 Отговор
    За тази твоя политическацензура ще бъдеш докладвана където трябва ! Знам , че си го прочела !

    Коментиран от #46, #47

    16:14 19.07.2026

  • 46 марийчето съм , не ми пука от вас

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Чуй Марийке":

    това не са медий това е медиен бардак на мафията!

    16:15 19.07.2026

  • 47 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Чуй Марийке":

    дано вече гpъмне тоя AЕЦ че да затрие тоя Пpодажен евроатлантическиБългapcкиГeн

    16:16 19.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове