ОДМВР-София получи 15 нови автомобила

Министър Иван Демерджиев връчи днес ключовете на общо 204 нови патрулни автомобила за нуждите на СДВР и областните дирекции.

Новите автомобили ще подпомогнат работата на полицейските служители, като ще бъдат използвани за патрулно-постова дейност, териториално обслужване и контрол по Закона за движението по пътищата.

Те ще допринесат за по-голяма безопасност на пътя, по-ефективна превенция на пътния травматизъм и по-засилено полицейско присъствие, включително в малките населени места.

На церемонията по връчването на ключовете на автомобилите министър Иван Демерджиев увери, че ръководството на МВР ще продължи да работи така, че служителите на реда да са напълно обезпечени технически и напълно пригодни да изпълнявате по възможно най-добрия начин функциите си.