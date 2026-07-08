ОДМВР-София получи 15 нови автомобила

Министър Иван Демерджиев връчи днес ключовете на общо 204 нови патрулни автомобила за нуждите на СДВР и областните дирекции.
Новите автомобили ще подпомогнат работата на полицейските служители, като ще бъдат използвани за патрулно-постова дейност, териториално обслужване и контрол по Закона за движението по пътищата.
Те ще допринесат за по-голяма безопасност на пътя, по-ефективна превенция на пътния травматизъм и по-засилено полицейско присъствие, включително в малките населени места.
На церемонията по връчването на ключовете на автомобилите министър Иван Демерджиев увери, че ръководството на МВР ще продължи да работи така, че служителите на реда да са напълно обезпечени технически и напълно пригодни да изпълнявате по възможно най-добрия начин функциите си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Румен Радев
Коментиран от #4, #9
15:04 08.07.2026
2 честен ционист
15:04 08.07.2026
3 Шопо
15:05 08.07.2026
4 честен ционист
До коментар #1 от "Румен Радев":Всеки много скоро ще има възможността да припечелва във военните заводи на по 4 смени.
15:05 08.07.2026
5 204 нови патрулни
от най евтините и малки
на надути цени ли
да ловят хайдуците с бързи возила
Коментиран от #13
15:06 08.07.2026
6 Сила
15:06 08.07.2026
7 Малко са
15:06 08.07.2026
8 Нови новенички
15:07 08.07.2026
9 баш един по голям.хи хи хи
До коментар #1 от "Румен Радев":на преизбирачите на тикви шопари
излъгани прецакани
15:07 08.07.2026
10 Евала и на новата власт!
За гражданите остава да плащат рахата на тия паразитиращи безхаберници!
15:08 08.07.2026
11 Ще ги
15:09 08.07.2026
12 що ва амче те винаги за бачкали яко
15:09 08.07.2026
13 Последния Софиянец
До коментар #5 от "204 нови патрулни":Джипове Волво по 200 000 лв бройката.
15:10 08.07.2026
14 Цацаров
15:14 08.07.2026
15 Боко
15:17 08.07.2026
16 честен ционист
15:26 08.07.2026
17 Всеки милицай с лична служебна кола
15:27 08.07.2026
18 Анализ с предложение
А като накупим на всеки полицай кола, после какво още ще им дадем.
Защо няма формула - на 100 полицейски автомобила, да се закупуват 80 пожарни и 80 линейки ???
15:36 08.07.2026
19 Да да
15:37 08.07.2026
20 Да, да
15:41 08.07.2026
21 незнайко
Не знам как автомобилите ще направят това, но това е отделен въпрос на изказ .
Затова ли санкциите стават все по строги за да могат да купуват нови автомобили ??? Ограничение 30 - смях отвсякъде ! В този случай за икономия на гориво никой не говори ! 60 на извънградски пътища където на ден минава 1 кола по второстепенния път ! Караш с 90 и намаляваш на 60 и после пак с 90, тотално сбъркано управление но КУКИТЕ са доволни от тези капани ! Няма ли да ни накарат да се движим на заден ход защото тогава и да искаме скоростта е ограничена на автомобила ? Ако така ще пълнят хазната с повишени данъци, такси и глоби и ще слушат послушно какво им ПЕЙ Европейския съюз значи не сме никаква държава !!!
15:45 08.07.2026
22 Мутри в униформа
15:52 08.07.2026
23 Специалистът
15:56 08.07.2026
24 сноу
15:58 08.07.2026