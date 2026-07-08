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ОДМВР-София получи 15 нови автомобила

ОДМВР-София получи 15 нови автомобила

8 Юли, 2026 15:01 1 001 24

  • мвр-
  • автомобили-
  • патрулки

Те ще допринесат за по-голяма безопасност на пътя

ОДМВР-София получи 15 нови автомобила - 1
Снимка: МВР
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министър Иван Демерджиев връчи днес ключовете на общо 204 нови патрулни автомобила за нуждите на СДВР и областните дирекции.

Новите автомобили ще подпомогнат работата на полицейските служители, като ще бъдат използвани за патрулно-постова дейност, териториално обслужване и контрол по Закона за движението по пътищата.

Те ще допринесат за по-голяма безопасност на пътя, по-ефективна превенция на пътния травматизъм и по-засилено полицейско присъствие, включително в малките населени места.

На церемонията по връчването на ключовете на автомобилите министър Иван Демерджиев увери, че ръководството на МВР ще продължи да работи така, че служителите на реда да са напълно обезпечени технически и напълно пригодни да изпълнявате по възможно най-добрия начин функциите си.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Румен Радев

    20 4 Отговор
    А за пенсионерите и майки с деца един по голям.хи хи хи

    Коментиран от #4, #9

    15:04 08.07.2026

  • 2 честен ционист

    24 1 Отговор
    Наредили са за снимката дъртите ченгета, понеже младите не са за показване, в татуси от глава да пети.

    15:04 08.07.2026

  • 3 Шопо

    13 1 Отговор
    Дал се спие убаво у них?

    15:05 08.07.2026

  • 4 честен ционист

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Румен Радев":

    Всеки много скоро ще има възможността да припечелва във военните заводи на по 4 смени.

    15:05 08.07.2026

  • 5 204 нови патрулни

    11 0 Отговор
    и кви модели са светле
    от най евтините и малки
    на надути цени ли
    да ловят хайдуците с бързи возила

    Коментиран от #13

    15:06 08.07.2026

  • 6 Сила

    16 2 Отговор
    Браво !!! Да си спинкат на хладничко , на климатиче дебелите момченца ...!!!

    15:06 08.07.2026

  • 7 Малко са

    16 1 Отговор
    Да купят по кола на всеки полицай. Така се прави безопасност на пътя с глоби ,а не с инфраструктура....

    15:06 08.07.2026

  • 8 Нови новенички

    18 1 Отговор
    автомобили щели да допринесат за "по - голяма безопасност" по пътя ? С какво ще стане тая работа ? С гонки ?

    15:07 08.07.2026

  • 9 баш един по голям.хи хи хи

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Румен Радев":

    на преизбирачите на тикви шопари
    излъгани прецакани

    15:07 08.07.2026

  • 10 Евала и на новата власт!

    12 2 Отговор
    Всеки милиционер с персонален служебене автомобил!
    За гражданите остава да плащат рахата на тия паразитиращи безхаберници!

    15:08 08.07.2026

  • 11 Ще ги

    8 1 Отговор
    изпотрошат на бърза ръка както винаги до сега !

    15:09 08.07.2026

  • 12 що ва амче те винаги за бачкали яко

    5 0 Отговор
    да изпълнявате по възможно най-добрия начин функциите си.

    15:09 08.07.2026

  • 13 Последния Софиянец

    15 1 Отговор

    До коментар #5 от "204 нови патрулни":

    Джипове Волво по 200 000 лв бройката.

    15:10 08.07.2026

  • 14 Цацаров

    5 0 Отговор
    А лъжете ли лъжете хората ,че няма пари в държавата! Забранявате митингите ,биете на митинги,лъжете безочливо ! Виновни са Ви все други ,а десет години с Радев грабите и безчинствате ,интригантствате и с Румен Петков банка направихте ,за да крадете “елегантно”! Копринков на кучетата го хвърляте да го разчекват ,журналистите !!!! Че той бил по схемите !!! А сега си го прибирате и то на кранчето баш -началник на кабинета на вожда!!! Браво на МВР ,купува си коли и дава най -високите заплати !!!а след мандата какво ще правите…..

    15:14 08.07.2026

  • 15 Боко

    8 0 Отговор
    Да не забравите да им вдигнете заплатите 🤮 и при пенсиониране минимум 160 брутни заплати с телк и право на “работа” 👌

    15:17 08.07.2026

  • 16 честен ционист

    4 0 Отговор
    Винетки имат ли тези лимузини?

    15:26 08.07.2026

  • 17 Всеки милицай с лична служебна кола

    5 0 Отговор
    Евала на Боташкия Ментарджиев! Сигуро с тия новите каруци пак ще гония Шиши, ама само на приказки!

    15:27 08.07.2026

  • 18 Анализ с предложение

    5 0 Отговор
    Значи колкото повече "грешиме" ние водачите , толкова повече глоби и от там непрекъснато купуваме все по нови и по скъпи автомобили .
    А като накупим на всеки полицай кола, после какво още ще им дадем.
    Защо няма формула - на 100 полицейски автомобила, да се закупуват 80 пожарни и 80 линейки ???

    15:36 08.07.2026

  • 19 Да да

    8 0 Отговор
    Капка срам нямате. Миналата година се смениха автомобилите на полицаите. Замразихте минималната заплата! По-рано в тази държава имаше голямо население, сега се намали с една трета, а количеството на полицаите се увеличи двойно и престъпленията са увеличиха, независимо на новите автомобили, големите заплати и камерите на всяка крачка. Просто те не си вършат работа, изпълняват поръчки на строителната мафия и олигарсите. На кой-то му се налагало да се обърнат към полицията, знае, че никога на никой не са помогнали.

    15:37 08.07.2026

  • 20 Да, да

    3 0 Отговор
    Тези в милицията колите ги ползват за еднократна употреба. Всяка седмица им дават нови. Ово е стандарт!

    15:41 08.07.2026

  • 21 незнайко

    2 0 Отговор
    ( Те ще допринесат за по-голяма безопасност на пътя )
    Не знам как автомобилите ще направят това, но това е отделен въпрос на изказ .
    Затова ли санкциите стават все по строги за да могат да купуват нови автомобили ??? Ограничение 30 - смях отвсякъде ! В този случай за икономия на гориво никой не говори ! 60 на извънградски пътища където на ден минава 1 кола по второстепенния път ! Караш с 90 и намаляваш на 60 и после пак с 90, тотално сбъркано управление но КУКИТЕ са доволни от тези капани ! Няма ли да ни накарат да се движим на заден ход защото тогава и да искаме скоростта е ограничена на автомобила ? Ако така ще пълнят хазната с повишени данъци, такси и глоби и ще слушат послушно какво им ПЕЙ Европейския съюз значи не сме никаква държава !!!

    15:45 08.07.2026

  • 22 Мутри в униформа

    1 0 Отговор
    Татуирани дяволи вилнеят по пътищата.

    15:52 08.07.2026

  • 23 Специалистът

    1 0 Отговор
    Пътища няма, маркировка няма, знаци няма, мантинели няма. Те продължават да обурудват тюфлеците с нови коли, да стоят по храстите и да спят, видите ли тежка им е работата! Кафенца, понички, спане в храсталака и по бензиностанцийте където има ядене и пиене! ВЪН ИЗМ3Т Д0ЛН@!

    15:56 08.07.2026

  • 24 сноу

    1 0 Отговор
    Давайте,давайте...на всяко ченге по две,на всеки началник по 3 а на върхавния вожд пет ...А пътя дупка до дупка,ако има асфалт ,ако няма дупка в дупка и още една като знак за дупка..

    15:58 08.07.2026

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