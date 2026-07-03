Кънчо Стойчев: Между 25 000 - 30 000 души в администрацията трябва да бъдат съкратени

Очакванията и на обществото, и на бизнеса са за по-дълбоки и по-бързи реформи. Това каза за предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева социологът Кънчо Стойчев.

"Всички знаем, че в последните 5 години и икономиката, и всичко в България се затлачи. Живяхме в едно безвремие и в едно безумно харчене и взимане на заеми, които отиват за потребление. Това са най-лошите заеми. Така че очакванията и на обществото, и на бизнеса са завишени, от друга страна пък имаме реалността. Става дума за 5 месеца бюджет, не за годишен, така че в него 7 месеца не са на това правителство и когато се влиза по този начин в управлението - винаги се наследяват минали плащания. Освен това има една регулаторна рамка, която обрича бюджета ни на преразход, така че и 2-те страни са прави. И очакванията на обществото и бизнеса за по-бързи и дълготрайни промени, и това, което правителството прави - опитва се да овладее наследени неща, за които не е виновно", коментира той.

"Независимо от това по-голяма амбициозност за тези 5 месеца е необходима и е възможна. Правителството подхожда с много голяма грижа към доходите на хората и това е разбираемо. По медиите журналистите и политиците говорят, че трябва да се предприемат непопулярни мерки. В случая това, което трябва да се предприеме е напълно популярно като мярка - съкращаване на администрацията", категоричен бе Кънчо Стойчев.

"Не защото ние можем да живеем без администрация, не защото е лоша, а защото е раздута - на партиен принцип", отбеляза той.

"Ние не можем да продължим напред с тази тежест, а там парите са значими. Говоря за между 25 000 - 30 000 души могат да бъдат освободени без това изобщо да попречи на държавата, а те няма да останат на улицата, защото оценките на работодателите ни за дефицита на работна ръка са, че в момента най-скромната е 250 000 - 300 000 - тоест, те ще бъдат трудово осигурени, но се иска смелост", поясни социологът.