Новини
България »
Всички градове »
Кънчо Стойчев: Между 25 000 - 30 000 души в администрацията трябва да бъдат съкратени

Кънчо Стойчев: Между 25 000 - 30 000 души в администрацията трябва да бъдат съкратени

3 Юли, 2026 22:11 1 237 42

  • кънчо стойчев-
  • съкращения-
  • администрация

"Всички знаем, че в последните 5 години и икономиката, и всичко в България се затлачи. Живяхме в едно безвремие и в едно безумно харчене и взимане на заеми, които отиват за потребление. Това са най-лошите заеми. Така че очакванията и на обществото, и на бизнеса са завишени, от друга страна пък имаме реалността, коментира социологът

Кънчо Стойчев: Между 25 000 - 30 000 души в администрацията трябва да бъдат съкратени - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Очакванията и на обществото, и на бизнеса са за по-дълбоки и по-бързи реформи. Това каза за предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева социологът Кънчо Стойчев.

"Всички знаем, че в последните 5 години и икономиката, и всичко в България се затлачи. Живяхме в едно безвремие и в едно безумно харчене и взимане на заеми, които отиват за потребление. Това са най-лошите заеми. Така че очакванията и на обществото, и на бизнеса са завишени, от друга страна пък имаме реалността. Става дума за 5 месеца бюджет, не за годишен, така че в него 7 месеца не са на това правителство и когато се влиза по този начин в управлението - винаги се наследяват минали плащания. Освен това има една регулаторна рамка, която обрича бюджета ни на преразход, така че и 2-те страни са прави. И очакванията на обществото и бизнеса за по-бързи и дълготрайни промени, и това, което правителството прави - опитва се да овладее наследени неща, за които не е виновно", коментира той.

"Независимо от това по-голяма амбициозност за тези 5 месеца е необходима и е възможна. Правителството подхожда с много голяма грижа към доходите на хората и това е разбираемо. По медиите журналистите и политиците говорят, че трябва да се предприемат непопулярни мерки. В случая това, което трябва да се предприеме е напълно популярно като мярка - съкращаване на администрацията", категоричен бе Кънчо Стойчев.

"Не защото ние можем да живеем без администрация, не защото е лоша, а защото е раздута - на партиен принцип", отбеляза той.

"Ние не можем да продължим напред с тази тежест, а там парите са значими. Говоря за между 25 000 - 30 000 души могат да бъдат освободени без това изобщо да попречи на държавата, а те няма да останат на улицата, защото оценките на работодателите ни за дефицита на работна ръка са, че в момента най-скромната е 250 000 - 300 000 - тоест, те ще бъдат трудово осигурени, но се иска смелост", поясни социологът.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 не е точно

    29 1 Отговор
    има едни хора с 5 цифрени заплати, тях търсим

    22:13 03.07.2026

  • 2 Име

    27 3 Отговор
    Вън пенсионерите от държавната администрация, МВР, МОН и други

    22:17 03.07.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    26 2 Отговор
    Има ли държава в ЕсеС с повече депутати
    на 100 000 души❓
    Има ли държава в ЕсеС в която депутатите
    да получават 13 МРЗ-ти месечно❓

    Има ли държава в ЕсеС в която работещи и пенсионери да получават по-ниски доходи❓

    Има ли връзка между отговорите🤔❗

    22:18 03.07.2026

  • 4 Мъпет шоу

    29 1 Отговор
    Ми да почне с парламента. От 240 на 120. Това е рвформа

    Коментиран от #34

    22:21 03.07.2026

  • 5 БРАТЧЕД СЛОЖИ ОЩЕ НУЛА

    22 5 Отговор
    ЗА ДА СТАНЕМ НОРМАЛНА ДЪРЖАВА. ТАКОВА ЧУДО В ЕВРОПА НЯМА НИКЪЪДЕ. 12 МИЛИОННА НИДЕРЛАНДИЯ ИМА 40 000 ЧИНОВНИЦИ ,А КАТО НАСЕЛЕНИЕ Е 2 ПЪТИ ПО ГОЛЯМА ОТ БГ.

    Коментиран от #16, #19, #22, #27

    22:23 03.07.2026

  • 6 МОТАЕНЕ РСЗТАКАВАНЕ ОФЛЯНКВАНЕ

    17 3 Отговор
    КОГА ? Като ИЗПАПАТ новия заем от 4,8 МИЛИАРДА ЕВРО ЛИ. Има.ненижни и много общинари из малка България
    ХРАНИЛКА ОТ.ДО .ВСИЧКО. ПЪЛЕН ПАНСИОН.И ЗА ДОВИЖДАНЕ 20 ЗАПЛАТИ НА КУП.ОТ Данъци. КЕФ. БГ ДЪРЖАВСТА РАЯ НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ ВЪВ СВЕТА.

    22:23 03.07.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    23 5 Отговор
    Недопустимо е държавата да тегли заем, за да плаща високите заплати на търтеите от държавната администрация. Хем потни вода не са пили, хем ще получават най-много пари. 50 процента са за изхвърляне. Огледайте се , какво правят в другите държави. Повечето задължения на търтеите се извършват онлайн.

    Коментиран от #11

    22:25 03.07.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    14 2 Отговор
    Пропущил е по една Нула! 250 - 300 000 бива!... за начало!

    22:26 03.07.2026

  • 9 бай мишок

    9 4 Отговор
    за да се изплати масрафа на общ поръчкари
    Между 25 000 - 30 000 души в администрацията трябва да бъдат съкратени
    вкл и заблудените гласували за крадците

    22:27 03.07.2026

  • 10 12315411

    4 16 Отговор
    Какво, като ги съкратят? Мислите, че останалите магически ще заработят по-пълноценно ли?

    22:29 03.07.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    17 4 Отговор

    До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":

    Не забравяй, че накрая при пенсия им дават и по 10-20 заплати - на тебе кой чорбаджия ще ти даде? По-скоро ще забрави да ти плати последната, отколкото да ти даде две :)

    Коментиран от #24

    22:31 03.07.2026

  • 12 Добре казано

    14 4 Отговор
    Г-н Стойчев Вие къде бяхте през последните 5 години, защото не си спомням да сте говорили, че трябват реформи! Те реформи трябваха и преди тройната коалиция, обаче е сладко да се стои на власт и да се усвояват (крадат) евро средства! А реформите винаги са непопулярни и за тях се плаща политическа цена - справка Иван Костов! И така от 2009 се влачим в безвремие при което се краде на всички нива и цари пълно беззаконие

    22:31 03.07.2026

  • 13 Офффф

    7 8 Отговор
    Кънчо, нищо не разбира

    22:33 03.07.2026

  • 14 Пич

    8 6 Отговор
    На Кънчо пак айдуците да му овършеят имението, та да му дойде акъла !!!
    Ама той няма акъл, на слугинаж кара!!!

    22:44 03.07.2026

  • 15 КЪНЕ,

    9 1 Отговор
    ЧОРАПА НЯМА ДА СЪКРАТИ НИКОЙ ОТ ..................... ТЕZИ 25000 ÷ 30000 ВОЕННИ ПЕНСИОНЕРИ И КОМУНОПИТЕЦИ ....................,.. ТОВА Е НЕГОВИЯ НАЙ "ВЪРЛ" ЕЛЕКТОРАТ КОЙТО Е .......................... "РАБОТИЛ" ЦЯЛ ЖИВОТ КАТО Е "ПИКАЛ НА ШУМКА ДА МУ ДРЪНКА" ....................... ФАКТ !

    22:44 03.07.2026

  • 16 Софийски селянин,Пенсионер

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "БРАТЧЕД СЛОЖИ ОЩЕ НУЛА":

    А грешка си Нидерландия е с население над 18 милиона,а територията и е три пъти и половина по малка от България..
    Бил съм много пъти там,откровено си е джендърия но за разлика от нас имат действащи закони.

    22:53 03.07.2026

  • 17 Хаха

    4 6 Отговор
    Кънчо да даде пример със себе си!
    Да излиза в пенсия, да грабва мотиката и на село!
    Писна ми да гледам безполезната му говоряща глава от телевизора, за която се плащат включително бюджетни хонорари от бнт!

    22:55 03.07.2026

  • 18 Пич

    6 8 Отговор
    Да ви кажа реалностите !!! Няма смисъл умопомрачителни глупаци да се напрягате срещу МВР, военните, и службите, защото всички управляващи са наясно, какво става още преди хиляди години, когато Император не си угоди на преторианската гвардия!!!
    Точка!!!

    22:55 03.07.2026

  • 19 Хаха

    2 8 Отговор

    До коментар #5 от "БРАТЧЕД СЛОЖИ ОЩЕ НУЛА":

    Глупости пишеш и няколко пъти те опровергавам.
    В Нидерландия на заплата от публичния сектор са 1,1 млн. човека!
    Направи справка в AI!

    22:57 03.07.2026

  • 20 А50

    15 0 Отговор
    Освен че е раздута администрацията е раздута с калинки, десетки хиляди калинки, които даже не си правят труда да разберат за какво са назначени

    22:58 03.07.2026

  • 21 Пак забрави

    2 5 Отговор
    Умишлено или платено да сложи зад цифрите по една нула/зиро ……..

    23:01 03.07.2026

  • 22 Хаха

    1 6 Отговор

    До коментар #5 от "БРАТЧЕД СЛОЖИ ОЩЕ НУЛА":

    И спри накрая да драскаш глупости, съчинякайки си ги като гледаш тавана вероятно:

    "Броят на заетите в публичния сектор в Нидерландия надхвърля 1,1 милиона души на еквивалент на пълно работно време (FTE). По най-новите официални данни от Централната статистическа служба на Нидерландия (CBS), публичният сектор отбелязва постоянен растеж през последните години."

    23:02 03.07.2026

  • 23 ТРЯБВА и това е само добро начало, но

    9 2 Отговор
    измаминка Кредев назначава още нови и нови калинки и кърлежи за да има сигурен електорат, щото купените цигански гета на есен може и вече да не са купени за него

    23:04 03.07.2026

  • 24 РЕАЛИСТ

    11 0 Отговор

    До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":

    Имам роднина държавен служител. Има 45 дни платен отпуск на година. Това нормално ли е. Търкат стола с големия си задник и получават една бала с пари. През годината по няколко пъти в чужбина ходят на почивка, пък ти си бачкай, за да плащаш данъци, от които те смучат.

    Коментиран от #28

    23:05 03.07.2026

  • 25 ТВА НЯМА ДА СТАНЕ ШОТО

    8 0 Отговор
    БАНКИТЕ НЯМАТ СМЕТКА ОТ ТОВА ЗАЩОТО НИЙ ТРЯБВА ДА ТЕГЛИМ ЗАЕМ СЛЕД ЗАЕМ ...И ТОГАЗ БАНКИТЕ СА ДОБРЕ... АКО ДЪРЖАВАТА Е БОГАТА И НАРОДА СЪЩО КОЙ ША ТЕГЛИ ЗАЕМИ.......ТЪЙ ЧЕ ЗА ВСИИИИИЧКО СА ВИНОВНИ ТЕ....

    23:05 03.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хаха

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "БРАТЧЕД СЛОЖИ ОЩЕ НУЛА":

    За сравнение с Нидерландия, която даваш за пример, ама с нейните реални 1,1 млн. администрация, а не с твоите изсмукани от пръстите "30 хиляди":
    "Към първото тримесечие на 2026 г. броят на наетите лица в обществения (публичния) сектор в България е точно 602 461 души. Тези данни на Националния статистически институт (НСИ) показват леко увеличение спрямо януари 2026 г., когато работещите в сектора са били 599 979 души."
    Но имай предвид, че голяма част от тях работят в реалния сектор в предприятия с над 50 процента държавно и общинско участие, като НЕК, БДЖ, АЕЦ, Български пощи и много други, каквито в холандия няма, а същите носят повече приходи за хазната вероятно от всички частници и инвеститори...

    23:11 03.07.2026

  • 28 Софийски селянин,Пенсионер

    10 0 Отговор

    До коментар #24 от "РЕАЛИСТ":

    Ами и аз преди да се пенсионирам също имах такава отпуска но бачках почти 18 години подземен миньор..

    Но няма място за сравнение моята работа с неговата,за това ни водеха първа екстра категория труд..
    С една дума си е държавен хрантутник,консуматор..

    Коментиран от #35

    23:14 03.07.2026

  • 29 Васил

    11 0 Отговор
    По скоро 50к трябва да се съкратят ДАНС и НСО са излишни както и други министерства.

    23:14 03.07.2026

  • 30 Тома

    11 0 Отговор
    Кънчо те държавните служители не обичат да работят бе батко.Къде ги пращаш в частния сектор.

    Коментиран от #32

    23:16 03.07.2026

  • 31 Д-р Марин Белчев

    5 7 Отговор
    Лесно е един социолог да каже: "Да се съкратят 25–30 хиляди души." Но това не са числа, а хора – семейства, деца, кредити и болни родители, които разчитат на тях.

    Мнозинството от тези хора са висшисти и тесни специалисти. В българската икономика няма как десетки хиляди да намерят веднага адекватна работа в частния сектор. Подобни идеи звучат интересно в телевизионно студио, но нямат нищо общо с реалността.

    Ако администрацията има нужда от реформа – нека има. Но тя се прави с анализ, дигитализация за хората и оценка на ефективността, а не с хвърляне на произволни числа, зад които стоят човешки съдби.
    Заплатите на 50 процента от държавните служители са много ниски и повечето седмица преди заплата са с нули в банковите си сметки. Ако трябва да се съкращава някои, това трябва да са бройки от МВР, МО и съдебната система, които са със заплати средно 500-800 Евро по високи от тези на нормалните държавни служители.

    Коментиран от #36

    23:19 03.07.2026

  • 32 Хаха

    2 6 Отговор

    До коментар #30 от "Тома":

    А безполезника Кънчо какъв е бе!?
    Плащат му от бюджета или още по зле - от партии и олигарси за поръчкови проучвания и появявания по телевизора, като говоряща глава!
    Първо такива да грабват мотиката и на село, а след тях безполезните държавни хрантутници...

    23:21 03.07.2026

  • 33 Батенка

    6 2 Отговор
    изпуснал си една нула накрая, ама това 300 000 са целия реален електорат на партия Бо(га)таш като изключим откраднатите гласове, купените цигански махали и останалите мошенгии до 1 300 000 "избирателя"

    23:27 03.07.2026

  • 34 1917

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мъпет шоу":

    Да се съкратят и заместник премиерите - един е достатъчен, а сега са цяла банда, а единият дори е без портфейл. да се намали броят на министерствата. Да се съкратят депутатите - до 100, зам. председателите на НС, зам кметовете на големите градове, да се съкратят ненужните милиционери, и най-вече - ДА СЕ СПРЕ ДОСТЪПЪТ НА Т.Н. СОЦИОЛОЗИ В ТЕЛЕВИЗОРА....

    23:27 03.07.2026

  • 35 РЕАЛИСТ

    7 1 Отговор

    До коментар #28 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    Изпитвам уважение към миньорите. Да си жив и здрав , заслужил си си пенсията.

    23:28 03.07.2026

  • 36 Когато циганинът Костов наряза заводите

    8 0 Отговор

    До коментар #31 от "Д-р Марин Белчев":

    нямахте проблем, че 2 000 000 останаха на улицата без препитание и се почна масовата емиграция по чужбина. лицемерчета и нагаждаченца по държавните хранилки!

    Коментиран от #39

    23:30 03.07.2026

  • 37 Справка интернет

    9 0 Отговор
    Администрацията на България, преди 1989 година, при 9 милиона и без съществуващ интернет, е била между 30 и 40 хиляди души, сега е 99 хиляди. В Скандинавия и Прибалтийските държави, има държави с няколко хиляди администрация и всички документи се обработват онлайн.

    23:31 03.07.2026

  • 38 Урко

    0 5 Отговор
    То и Кънчо отдавна трябваше да го съкратят ама още се подвизава по телевизиите

    Коментиран от #41

    23:36 03.07.2026

  • 39 Д-р Марин Белчев

    0 4 Отговор

    До коментар #36 от "Когато циганинът Костов наряза заводите":

    Когато Костов правеше простотии аз бях 3 курс в университета. Да сте го спрели? Защо гласувахте за него?

    Коментиран от #40

    23:41 03.07.2026

  • 40 Оле малеее

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Д-р Марин Белчев":

    още един вярващ в "избори" и че някой накого уж избирал

    23:43 03.07.2026

  • 41 Сънчо

    0 3 Отговор

    До коментар #38 от "Урко":

    Това не е ли Кънчо от детската книжка за популяризиране на ЛГБТ общността в училищата?

    23:43 03.07.2026

  • 42 оня с коня

    3 0 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    23:46 03.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол