Кънчо Стойчев: Между 25 000 - 30 000 души в администрацията трябва да бъдат съкратени

Очакванията и на обществото, и на бизнеса са за по-дълбоки и по-бързи реформи. Това каза за предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева социологът Кънчо Стойчев.
"Всички знаем, че в последните 5 години и икономиката, и всичко в България се затлачи. Живяхме в едно безвремие и в едно безумно харчене и взимане на заеми, които отиват за потребление. Това са най-лошите заеми. Така че очакванията и на обществото, и на бизнеса са завишени, от друга страна пък имаме реалността. Става дума за 5 месеца бюджет, не за годишен, така че в него 7 месеца не са на това правителство и когато се влиза по този начин в управлението - винаги се наследяват минали плащания. Освен това има една регулаторна рамка, която обрича бюджета ни на преразход, така че и 2-те страни са прави. И очакванията на обществото и бизнеса за по-бързи и дълготрайни промени, и това, което правителството прави - опитва се да овладее наследени неща, за които не е виновно", коментира той.
"Независимо от това по-голяма амбициозност за тези 5 месеца е необходима и е възможна. Правителството подхожда с много голяма грижа към доходите на хората и това е разбираемо. По медиите журналистите и политиците говорят, че трябва да се предприемат непопулярни мерки. В случая това, което трябва да се предприеме е напълно популярно като мярка - съкращаване на администрацията", категоричен бе Кънчо Стойчев.
"Не защото ние можем да живеем без администрация, не защото е лоша, а защото е раздута - на партиен принцип", отбеляза той.
"Ние не можем да продължим напред с тази тежест, а там парите са значими. Говоря за между 25 000 - 30 000 души могат да бъдат освободени без това изобщо да попречи на държавата, а те няма да останат на улицата, защото оценките на работодателите ни за дефицита на работна ръка са, че в момента най-скромната е 250 000 - 300 000 - тоест, те ще бъдат трудово осигурени, но се иска смелост", поясни социологът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 не е точно
22:13 03.07.2026
2 Име
22:17 03.07.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
на 100 000 души❓
Има ли държава в ЕсеС в която депутатите
да получават 13 МРЗ-ти месечно❓
Има ли държава в ЕсеС в която работещи и пенсионери да получават по-ниски доходи❓
Има ли връзка между отговорите🤔❗
22:18 03.07.2026
4 Мъпет шоу
Коментиран от #34
22:21 03.07.2026
5 БРАТЧЕД СЛОЖИ ОЩЕ НУЛА
Коментиран от #16, #19, #22, #27
22:23 03.07.2026
6 МОТАЕНЕ РСЗТАКАВАНЕ ОФЛЯНКВАНЕ
ХРАНИЛКА ОТ.ДО .ВСИЧКО. ПЪЛЕН ПАНСИОН.И ЗА ДОВИЖДАНЕ 20 ЗАПЛАТИ НА КУП.ОТ Данъци. КЕФ. БГ ДЪРЖАВСТА РАЯ НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ ВЪВ СВЕТА.
22:23 03.07.2026
7 РЕАЛИСТ
Коментиран от #11
22:25 03.07.2026
8 ДрайвингПлежър
22:26 03.07.2026
9 бай мишок
Между 25 000 - 30 000 души в администрацията трябва да бъдат съкратени
вкл и заблудените гласували за крадците
22:27 03.07.2026
10 12315411
22:29 03.07.2026
11 ДрайвингПлежър
До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":Не забравяй, че накрая при пенсия им дават и по 10-20 заплати - на тебе кой чорбаджия ще ти даде? По-скоро ще забрави да ти плати последната, отколкото да ти даде две :)
Коментиран от #24
22:31 03.07.2026
12 Добре казано
22:31 03.07.2026
13 Офффф
22:33 03.07.2026
14 Пич
Ама той няма акъл, на слугинаж кара!!!
22:44 03.07.2026
15 КЪНЕ,
22:44 03.07.2026
16 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #5 от "БРАТЧЕД СЛОЖИ ОЩЕ НУЛА":А грешка си Нидерландия е с население над 18 милиона,а територията и е три пъти и половина по малка от България..
Бил съм много пъти там,откровено си е джендърия но за разлика от нас имат действащи закони.
22:53 03.07.2026
17 Хаха
Да излиза в пенсия, да грабва мотиката и на село!
Писна ми да гледам безполезната му говоряща глава от телевизора, за която се плащат включително бюджетни хонорари от бнт!
22:55 03.07.2026
18 Пич
Точка!!!
22:55 03.07.2026
19 Хаха
До коментар #5 от "БРАТЧЕД СЛОЖИ ОЩЕ НУЛА":Глупости пишеш и няколко пъти те опровергавам.
В Нидерландия на заплата от публичния сектор са 1,1 млн. човека!
Направи справка в AI!
22:57 03.07.2026
20 А50
22:58 03.07.2026
21 Пак забрави
23:01 03.07.2026
22 Хаха
До коментар #5 от "БРАТЧЕД СЛОЖИ ОЩЕ НУЛА":И спри накрая да драскаш глупости, съчинякайки си ги като гледаш тавана вероятно:
"Броят на заетите в публичния сектор в Нидерландия надхвърля 1,1 милиона души на еквивалент на пълно работно време (FTE). По най-новите официални данни от Централната статистическа служба на Нидерландия (CBS), публичният сектор отбелязва постоянен растеж през последните години."
23:02 03.07.2026
23 ТРЯБВА и това е само добро начало, но
23:04 03.07.2026
24 РЕАЛИСТ
До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":Имам роднина държавен служител. Има 45 дни платен отпуск на година. Това нормално ли е. Търкат стола с големия си задник и получават една бала с пари. През годината по няколко пъти в чужбина ходят на почивка, пък ти си бачкай, за да плащаш данъци, от които те смучат.
Коментиран от #28
23:05 03.07.2026
25 ТВА НЯМА ДА СТАНЕ ШОТО
23:05 03.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Хаха
До коментар #5 от "БРАТЧЕД СЛОЖИ ОЩЕ НУЛА":За сравнение с Нидерландия, която даваш за пример, ама с нейните реални 1,1 млн. администрация, а не с твоите изсмукани от пръстите "30 хиляди":
"Към първото тримесечие на 2026 г. броят на наетите лица в обществения (публичния) сектор в България е точно 602 461 души. Тези данни на Националния статистически институт (НСИ) показват леко увеличение спрямо януари 2026 г., когато работещите в сектора са били 599 979 души."
Но имай предвид, че голяма част от тях работят в реалния сектор в предприятия с над 50 процента държавно и общинско участие, като НЕК, БДЖ, АЕЦ, Български пощи и много други, каквито в холандия няма, а същите носят повече приходи за хазната вероятно от всички частници и инвеститори...
23:11 03.07.2026
28 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #24 от "РЕАЛИСТ":Ами и аз преди да се пенсионирам също имах такава отпуска но бачках почти 18 години подземен миньор..
Но няма място за сравнение моята работа с неговата,за това ни водеха първа екстра категория труд..
С една дума си е държавен хрантутник,консуматор..
Коментиран от #35
23:14 03.07.2026
29 Васил
23:14 03.07.2026
30 Тома
Коментиран от #32
23:16 03.07.2026
31 Д-р Марин Белчев
Мнозинството от тези хора са висшисти и тесни специалисти. В българската икономика няма как десетки хиляди да намерят веднага адекватна работа в частния сектор. Подобни идеи звучат интересно в телевизионно студио, но нямат нищо общо с реалността.
Ако администрацията има нужда от реформа – нека има. Но тя се прави с анализ, дигитализация за хората и оценка на ефективността, а не с хвърляне на произволни числа, зад които стоят човешки съдби.
Заплатите на 50 процента от държавните служители са много ниски и повечето седмица преди заплата са с нули в банковите си сметки. Ако трябва да се съкращава някои, това трябва да са бройки от МВР, МО и съдебната система, които са със заплати средно 500-800 Евро по високи от тези на нормалните държавни служители.
Коментиран от #36
23:19 03.07.2026
32 Хаха
До коментар #30 от "Тома":А безполезника Кънчо какъв е бе!?
Плащат му от бюджета или още по зле - от партии и олигарси за поръчкови проучвания и появявания по телевизора, като говоряща глава!
Първо такива да грабват мотиката и на село, а след тях безполезните държавни хрантутници...
23:21 03.07.2026
33 Батенка
23:27 03.07.2026
34 1917
До коментар #4 от "Мъпет шоу":Да се съкратят и заместник премиерите - един е достатъчен, а сега са цяла банда, а единият дори е без портфейл. да се намали броят на министерствата. Да се съкратят депутатите - до 100, зам. председателите на НС, зам кметовете на големите градове, да се съкратят ненужните милиционери, и най-вече - ДА СЕ СПРЕ ДОСТЪПЪТ НА Т.Н. СОЦИОЛОЗИ В ТЕЛЕВИЗОРА....
23:27 03.07.2026
35 РЕАЛИСТ
До коментар #28 от "Софийски селянин,Пенсионер":Изпитвам уважение към миньорите. Да си жив и здрав , заслужил си си пенсията.
23:28 03.07.2026
36 Когато циганинът Костов наряза заводите
До коментар #31 от "Д-р Марин Белчев":нямахте проблем, че 2 000 000 останаха на улицата без препитание и се почна масовата емиграция по чужбина. лицемерчета и нагаждаченца по държавните хранилки!
Коментиран от #39
23:30 03.07.2026
37 Справка интернет
23:31 03.07.2026
38 Урко
Коментиран от #41
23:36 03.07.2026
39 Д-р Марин Белчев
До коментар #36 от "Когато циганинът Костов наряза заводите":Когато Костов правеше простотии аз бях 3 курс в университета. Да сте го спрели? Защо гласувахте за него?
Коментиран от #40
23:41 03.07.2026
40 Оле малеее
До коментар #39 от "Д-р Марин Белчев":още един вярващ в "избори" и че някой накого уж избирал
23:43 03.07.2026
41 Сънчо
До коментар #38 от "Урко":Това не е ли Кънчо от детската книжка за популяризиране на ЛГБТ общността в училищата?
23:43 03.07.2026
42 оня с коня
23:46 03.07.2026