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Бенчев: Рафинерията на "Лукойл" в Бургас е осигурена с нефт за преработка до средата на септември

Бенчев: Рафинерията на "Лукойл" в Бургас е осигурена с нефт за преработка до средата на септември

20 Юли, 2026 20:09 480 7

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  • рафинерия-
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  • нефт-
  • петрол-
  • горива-
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  • бензин-
  • светослав бенчев

Пазарите реагират веднага

Бенчев: Рафинерията на "Лукойл" в Бургас е осигурена с нефт за преработка до средата на септември - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Ситуацията на българския пазар на горива за момента е спокойна. Нямаме проблеми по отношение на доставки или на преработка, дори и по отношение на цените. Нашите продължават да са едни от най-ниските в ЕС". Това заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Светослав Бенчев пред БНР.

Припомняме, че основните петролни сортове достигнаха днес най-високите си стойности от повече от месец на фона на деветата поредна нощ на размяна на удари между САЩ и Иран след прекратяването им в процеса на преговори за примирие и заявка на държавния секретар на на Съединените щати Марко Рубио американските атаки да продължат до спиране на нападенията на Техеран над кораби в Ормузкия проток, посочи news.bg.

Впоследствие цените на петрола се понижиха, след като иранското външно министерство заяви, че преговори със САЩ могат да бъдат водени, ако отговарят на националните интереси на страната.

"Краткото примирие, което съществуваше в продължение на около 30 дни, даде възможност някакви количества да се придвижат през протока, а някои от дупките в запасите да бъдат запълнени, но това по никакъв начин не решава проблема. Ние се връщаме в същата ситуация, в която бяхме преди няколко седмици. Надявам се да приключи възможно най-бързо. Пазарите реагират веднага", коментира Бенчев.

По думите му проблемът с недостига на петрол в световен мащаб се задълбочава, а голямата неизвестна е Китай, защото данните за резервите на страната не са публични и не е известно какво количество е използвано и каква част е възстановена.

"Страните от Г-7 успяха да възстановят съвсем минимални количества, но достатъчни, за да поддържат някакъв баланс в рамките на следващите дни и седмици", посочи Светослав Бенчев. По думите му търговията, превозът и доставките стават все по-несигурни, а някои държави се опитват да намалят зависимостта си от петролни продукти.

Той отбеляза, че срока за възстановяване на доставките след края на конфликта зависи щетите по инфраструктурата за добив и за товарене на нефтопродукти. "Трябва да видим и за колко време ще се нормализира движението в Ормуз. Едно от най-важните неща е кога ще се върне сигурността на корабната индустрия", заяви Бенчев. Той каза още, че българският пазар на горива ще следва международния.

"Според последните разговори, които съм водил с рафинерията, продуктите са осигурени до средата на септември. Има нефт, който да се преработва. Изключението от американските санкции изтича на 29 октомври. Никой не иска да доставя нефт след това или ако доставя, ще го прави на много високи цени, защото ако задължението не може да бъде изпълнено, т.е. - заплащането от страна на "Лукойл". Трябва да има гаранция, че този кораб няма да се разходи безсмислено до пристанището в Бургас", обясни Светослав Бенчев.

Той също изрази очакване за ново удължаване на срока за продажбата на международните активи на руската компания "Лукойл", към които спада и рафинерията "Нефтохим" в Бургас.

През миналия месец срокът беше удължен от Министерството на финансите на САЩ за пореден път - до 25 юли.


България
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  • 1 докато има държава сраел

    4 2 Отговор
    бял ден няма да видим

    20:12 20.07.2026

  • 2 цистерната

    3 0 Отговор
    Керосин ще требе поне до 1 октомври.

    20:15 20.07.2026

  • 3 ФАКТ

    1 0 Отговор
    аре за врете си а ТАЗИ раф инерия у НА МЯКА си..... газзта свърши ПРАСИИИ тоге,, водата и водорода са новите възнобовяеми БЕЗПЛАТНИ изто4ници.. ГРУЗЗ 200

    20:22 20.07.2026

  • 4 Гробар

    3 0 Отговор
    След септември Ганю ще зазими дизеларките и се качва на колелото.

    20:24 20.07.2026

  • 5 Търновец

    0 0 Отговор
    Лукойл са дали на свои хора част от собствеността и евентуална продажба би била много трудна. А Тръмп Нетаняху и Путин разчитат на техни фирми за търговия с нефт и имат интерес войните да продължат.

    20:28 20.07.2026

  • 6 помпиер на Росенец

    0 0 Отговор
    И един танкер не е минал през Босфора !! Всичкият нефт го получаваме от Новоросийск, и за това горивата и със стотинка НЕ трябва да се дигат !!

    20:32 20.07.2026

  • 7 тоя

    0 0 Отговор
    ЛЪЖЕ!!!

    20:49 20.07.2026

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