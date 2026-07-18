Мая Манолова сезира КЗП! Топлинните счетоводители ще прибират близо 36 млн. лв. годишно от столичани

Лидерът на Изправи се.БГ Мая Манолова изпраща сигнал до Комисията за защита на потребителите заради поскъпването на услугата дялово разпределение с до близо 40%, обявено от „Топлофикация София" едва на 16 юли, но в сила от 1 юни 2026 г.
„КЗП най-накрая да се събуди и да санкционира грабежа на Топлофикация и на топлинните счетоводители по отношение на потребителите." Това призовава Манолова в своя позиция в социалните мрежи.
Според нея столичани са били „залети със студен душ“, получавайки сметките си за юни и виждайки увеличените цени за топлинните счетоводители, без да бъдат предварително уведомени, пише Манолова, като подчертава, че дружеството е публикувало съобщението на сайта си едва на 16 юли – месец и половина след влизането на цените в сила.
„Тихомълком зад гърба на гражданите Топлофикация се е разбрала с дружествата за дялово разпределение да увеличат цените с до близо 40%, без домакинствата да бъдат предупредени", посочва тя.
По нейни думи, домакинствата нямат механизъм за въздействие върху цената, договорена между топлофикационното дружество и топлинните счетоводители.
Като правно основание за сигнала тя посочва Закона за въвеждане на еврото.
„Комисията за защита на потребителите може да провери икономическата обосновка на подобни безобразни увеличения и да ги санкционира. Затова изпращаме сигнал до КЗП и се надяваме да си свършат работата. Защото увеличения с до 40% — най-високи при Топлофикация София в качеството ѝ на топлинен счетоводител, са неприемливи!", категорична е Манолова.
Тя отправя призив и към новото парламентарно мнозинство за изменения в Закона за енергетиката:
„Призовавам и депутатите от парламентарното мнозинство да направят изменения в Закона за енергетиката и най-накрая да закрият тези паразитни и абсолютно ненужни структури в лицето на дружествата за дялово разпределение.“
„Досега топлинните счетоводители прибираха годишно около 32 млн. лв. от столичани. С новите увеличени цени вече ще взимат над 36 млн. лв. от домакинствата – за никаква реално свършена работа! Докато пенсионери не могат да си отопляват жилищата през зимата!", заяви тя.
Ето с колко вдигнаха цените си от 1 юни:
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 аман
15:16 18.07.2026
2 ЕДГАР КЕЙСИ
15:22 18.07.2026
3 смях в залата
15:27 18.07.2026
4 Оффффф
15:30 18.07.2026
5 ОТКРОВЕН!
За разлика от половинката и...- прясно пребоядисаният и китосан- Найденов...!
15:32 18.07.2026
6 Редовно си плащам но оператора ми
Коментиран от #22
15:33 18.07.2026
7 Радев
15:33 18.07.2026
8 Тома
15:35 18.07.2026
9 стига сте ревали
15:37 18.07.2026
10 Госпожо Манолова
Коментиран от #13, #24
15:38 18.07.2026
11 Тотлофикация
15:40 18.07.2026
12 Катастрофа
Коментиран от #16
15:41 18.07.2026
13 смях в залата
До коментар #10 от "Госпожо Манолова":В коя верига има само каси на самообслужване? В кварталите има малки магазинчета със любезни продавачи. Пенсионерите имат избор
Коментиран от #20
15:43 18.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ганя Путинофила
Коментиран от #19
15:44 18.07.2026
16 Именно
До коментар #12 от "Катастрофа":Променят ми плана без да имам вина. Обмислям варианта да се обърна към Румъния или Гърция за помощ и защита. Може би има начин да не е така. Защо променят договора. Той нали за това е договор да не се променя. И аз искам да живея.
15:47 18.07.2026
17 Луд
15:47 18.07.2026
18 СИ беше два пъти обявена за НЕЗАКОННА от
Още по-скандалното е, че сгради с хоризонтални инсталации, при които не минава една вертикална тръба на ТОПЛОФИКАЦИЯ в жилищата, заплащат същата СИ при нулево потребление с години.
ВАС отсъди на втора инстанция, формулата за СИ изчислява по формула, а не ОТЧИТА реално отдадена енергия по етажи. Или 50% ползват парно, 50% не ползват, неползващите плащат СИ на ползващите. Разбирам да е една такса от 20 лв. за неползващите, 120 минимум на месец ще прибират от НИЩОТО. Миналият министър говореше за ВЪНШНИ СТЕНИ, какви външни стени като масово парното на стълбищни площадки е ИЗКЛЮЧЕНО. А коридорите са най-вътрешните стени, след баните. Необходими са топломери на тръбите на всеки етаж, обикновено 2 на етаж, защото на ниските етажи топлото е по-силно, на горните е по-слабо, дори размер на тръби е различен на последни етажи.
15:52 18.07.2026
19 Ника ти е неприятен меко казано
До коментар #15 от "Ганя Путинофила":Дори да си прав.
15:55 18.07.2026
20 Ти пазарувай в кварталните магазинчета
До коментар #13 от "смях в залата":Не ми определяй на мен избора. Освен това нещо много ти е смешно. Да не ти секне набързо смеха. Ама ха.
15:58 18.07.2026
21 Следва задължителна
15:59 18.07.2026
22 Минусите
До коментар #6 от "Редовно си плащам но оператора ми":Утре Оператора може и вас да окастри.
Коментиран от #27
16:02 18.07.2026
23 Майче ! Майче !
Можа Да Измислиш ?
Всеки Да си Плаща За Тарикатлъка !
От Де Минава !
16:06 18.07.2026
24 важното е че има банани
До коментар #10 от "Госпожо Манолова":и сами ще се онождате един ден така казва вещицата урсула и другата кая
ще видите вие какво е демокрация и банани да има в магазина
а иначе имало безработица
16:13 18.07.2026
25 Троян
16:14 18.07.2026
26 последния софиянец
16:15 18.07.2026
27 град козлодуй
До коментар #22 от "Минусите":а такъмите си баняте ли ги често ? че лятото мирише на развалена риба!
16:15 18.07.2026
28 Някой
16:21 18.07.2026
29 оня същия
16:37 18.07.2026