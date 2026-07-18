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Мая Манолова сезира КЗП! Топлинните счетоводители ще прибират близо 36 млн. лв. годишно от столичани

Мая Манолова сезира КЗП! Топлинните счетоводители ще прибират близо 36 млн. лв. годишно от столичани

18 Юли, 2026 15:09 1 015 29

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  • цени-
  • топлинни счетоводители-
  • поскъпване

Със задна дата цената на дяловото разпределение поскъпва с 40%

Мая Манолова сезира КЗП! Топлинните счетоводители ще прибират близо 36 млн. лв. годишно от столичани - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Лидерът на Изправи се.БГ Мая Манолова изпраща сигнал до Комисията за защита на потребителите заради поскъпването на услугата дялово разпределение с до близо 40%, обявено от „Топлофикация София" едва на 16 юли, но в сила от 1 юни 2026 г.

„КЗП най-накрая да се събуди и да санкционира грабежа на Топлофикация и на топлинните счетоводители по отношение на потребителите." Това призовава Манолова в своя позиция в социалните мрежи.

Според нея столичани са били „залети със студен душ“, получавайки сметките си за юни и виждайки увеличените цени за топлинните счетоводители, без да бъдат предварително уведомени, пише Манолова, като подчертава, че дружеството е публикувало съобщението на сайта си едва на 16 юли – месец и половина след влизането на цените в сила.

„Тихомълком зад гърба на гражданите Топлофикация се е разбрала с дружествата за дялово разпределение да увеличат цените с до близо 40%, без домакинствата да бъдат предупредени", посочва тя.

По нейни думи, домакинствата нямат механизъм за въздействие върху цената, договорена между топлофикационното дружество и топлинните счетоводители.

Като правно основание за сигнала тя посочва Закона за въвеждане на еврото.

„Комисията за защита на потребителите може да провери икономическата обосновка на подобни безобразни увеличения и да ги санкционира. Затова изпращаме сигнал до КЗП и се надяваме да си свършат работата. Защото увеличения с до 40% — най-високи при Топлофикация София в качеството ѝ на топлинен счетоводител, са неприемливи!", категорична е Манолова.

Тя отправя призив и към новото парламентарно мнозинство за изменения в Закона за енергетиката:
„Призовавам и депутатите от парламентарното мнозинство да направят изменения в Закона за енергетиката и най-накрая да закрият тези паразитни и абсолютно ненужни структури в лицето на дружествата за дялово разпределение.“

„Досега топлинните счетоводители прибираха годишно около 32 млн. лв. от столичани. С новите увеличени цени вече ще взимат над 36 млн. лв. от домакинствата – за никаква реално свършена работа! Докато пенсионери не могат да си отопляват жилищата през зимата!", заяви тя.

Ето с колко вдигнаха цените си от 1 юни:

Мая Манолова сезира КЗП! Топлинните счетоводители ще прибират близо 36 млн. лв. годишно от столичани


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 аман

    13 1 Отговор
    крайно време е топлинните счетоводител да престанат да бъдат трето лице между топлофикация и хората. Топлофикация може сама да отчита какво й се дължи

    15:16 18.07.2026

  • 2 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 15 Отговор
    ТАЗИ "УФСЪ" Е "ПРОГРЕСИВНО" ПРОСТА .................., КАТО СВОЯ ИДОЛ, ЧОРАПА ...................... ФАКТ !

    15:22 18.07.2026

  • 3 смях в залата

    3 12 Отговор
    С какво се занимава Мая? По цял ден плюе енергото,вик ,мобилни оператори и топлофикациите. Кой и плаща и колко?

    15:27 18.07.2026

  • 4 Оффффф

    3 8 Отговор
    Тази като я видя и посягам към шишето..!

    15:30 18.07.2026

  • 5 ОТКРОВЕН!

    4 3 Отговор
    Майчето ме кефи...!
    За разлика от половинката и...- прясно пребоядисаният и китосан- Найденов...!

    15:32 18.07.2026

  • 6 Редовно си плащам но оператора ми

    3 2 Отговор
    Съобщи че ми окастря плана без причина. Имам чувството че става въпрос за някаква цензура по независеща от мен причина. Мисля че някой им наредил това. Има такива хора. Но аз нямам вина. Без вина съм.

    Коментиран от #22

    15:33 18.07.2026

  • 7 Радев

    7 2 Отговор
    Това е само началото.Еврозонисти скъпи мои....

    15:33 18.07.2026

  • 8 Тома

    5 0 Отговор
    Иначе как ще се хранят бордовете на директорите ако не стрижат стадото.

    15:35 18.07.2026

  • 9 стига сте ревали

    3 3 Отговор
    Софийските жълтопаветни о-трепки се топлят за сметка на бг данъкоплатците.

    15:37 18.07.2026

  • 10 Госпожо Манолова

    6 1 Отговор
    Цените по магазините не спират да растат. Абсолютно неприемливо е на всичкото отгоре големите вериги да налагат изцяло задължително самомаркиране. По възрастните хора се изморяват. Трябва поне една каса да работи. Уж щеше да е по желание но като не работят касите касиерка ги привиква на самотаксуване. Да не е градски транспорт ? Дори там е желателно да има кондуктор.

    Коментиран от #13, #24

    15:38 18.07.2026

  • 11 Тотлофикация

    2 0 Отговор
    Може сама да отчита. Тези са създадени за натоварване на сметките.

    15:40 18.07.2026

  • 12 Катастрофа

    2 0 Отговор
    Тази е измама на Службите!

    Коментиран от #16

    15:41 18.07.2026

  • 13 смях в залата

    0 5 Отговор

    До коментар #10 от "Госпожо Манолова":

    В коя верига има само каси на самообслужване? В кварталите има малки магазинчета със любезни продавачи. Пенсионерите имат избор

    Коментиран от #20

    15:43 18.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ганя Путинофила

    0 4 Отговор
    КомунизЪма никога не си е тръгвал от ко чинката!

    Коментиран от #19

    15:44 18.07.2026

  • 16 Именно

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Катастрофа":

    Променят ми плана без да имам вина. Обмислям варианта да се обърна към Румъния или Гърция за помощ и защита. Може би има начин да не е така. Защо променят договора. Той нали за това е договор да не се променя. И аз искам да живея.

    15:47 18.07.2026

  • 17 Луд

    1 1 Отговор
    умора няма

    15:47 18.07.2026

  • 18 СИ беше два пъти обявена за НЕЗАКОННА от

    2 0 Отговор
    ВАС. ГЕРБ, ДПС и БКП, мин. енергетика 2025 върнаха незаконната СИ с 30%, сега чета, че става 40%.
    Още по-скандалното е, че сгради с хоризонтални инсталации, при които не минава една вертикална тръба на ТОПЛОФИКАЦИЯ в жилищата, заплащат същата СИ при нулево потребление с години.
    ВАС отсъди на втора инстанция, формулата за СИ изчислява по формула, а не ОТЧИТА реално отдадена енергия по етажи. Или 50% ползват парно, 50% не ползват, неползващите плащат СИ на ползващите. Разбирам да е една такса от 20 лв. за неползващите, 120 минимум на месец ще прибират от НИЩОТО. Миналият министър говореше за ВЪНШНИ СТЕНИ, какви външни стени като масово парното на стълбищни площадки е ИЗКЛЮЧЕНО. А коридорите са най-вътрешните стени, след баните. Необходими са топломери на тръбите на всеки етаж, обикновено 2 на етаж, защото на ниските етажи топлото е по-силно, на горните е по-слабо, дори размер на тръби е различен на последни етажи.

    15:52 18.07.2026

  • 19 Ника ти е неприятен меко казано

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ганя Путинофила":

    Дори да си прав.

    15:55 18.07.2026

  • 20 Ти пазарувай в кварталните магазинчета

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "смях в залата":

    Не ми определяй на мен избора. Освен това нещо много ти е смешно. Да не ти секне набързо смеха. Ама ха.

    15:58 18.07.2026

  • 21 Следва задължителна

    2 0 Отговор
    Смяна на водомери и топломери. Трябва да са с дистанционно отчитане от 01.01.27

    15:59 18.07.2026

  • 22 Минусите

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Редовно си плащам но оператора ми":

    Утре Оператора може и вас да окастри.

    Коментиран от #27

    16:02 18.07.2026

  • 23 Майче ! Майче !

    1 0 Отговор
    Само Това Ли !

    Можа Да Измислиш ?

    Всеки Да си Плаща За Тарикатлъка !

    От Де Минава !

    16:06 18.07.2026

  • 24 важното е че има банани

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Госпожо Манолова":

    и сами ще се онождате един ден така казва вещицата урсула и другата кая

    ще видите вие какво е демокрация и банани да има в магазина
    а иначе имало безработица

    16:13 18.07.2026

  • 25 Троян

    0 1 Отговор
    Все пак Майче половин България я боли шмайзера за топлофикация София. 9

    16:14 18.07.2026

  • 26 последния софиянец

    0 0 Отговор
    Ще спирате парното?Оставете го да си работи бе.бюджета го плаща с данъците от цяла България.Нека си работи.

    16:15 18.07.2026

  • 27 град козлодуй

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Минусите":

    а такъмите си баняте ли ги често ? че лятото мирише на развалена риба!

    16:15 18.07.2026

  • 28 Някой

    1 0 Отговор
    Едно евро към сметката за фирмата за топлинно счетоводство. Като погледнеш не е кой знае какво. Обаче... Първо това е сигурен доход. И второ В един малък участък - три входа по пет етажа по три апартамента на етаж са 75 евро сигурен доход за отрицателно време

    16:21 18.07.2026

  • 29 оня същия

    0 0 Отговор
    В България няма върховенство на закона, а има върховенство на ШИШИ... 😀😀

    16:37 18.07.2026

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